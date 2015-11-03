Notizie Crystal Palace Fiorentina

Moretto riporta: "Iraola verso il Crystal Palace, la Fiorentina si allontana per il basco"
08 maggio 2026 19:36
Fiorentina, la finale più amara sarà quella che guarderai dal divano: Crystal Palace-Rayo Vallecano
07 maggio 2026 23:05
Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina sfida Crystal Palace ed Everton per Irankunda del Watford"
01 maggio 2026 16:05
Fair play Fiorentina: il Viola Park apre le porte al Crystal Palace dopo la qualificazione
17 aprile 2026 22:30
Il portiere del Crystal Palace esulta: “Incredibile aver battuto una grande squadra come la Fiorentina”
17 aprile 2026 10:55
Fiorentina fuori dalla Conference, non basta il 2-1 al Crystal Palace. In gol Gudmundsson e Ndour
16 aprile 2026 22:59
Vanoli: "Stasera dobbiamo regalare un sogno a questa gente, conta tanto la testa e saremo pronti a tutto"
16 aprile 2026 20:38
Da Londra: "Il Crystal Palace è letale in contropiede, se ti scopri sei finito ed è impossibile poi rimontare l'andata"
16 aprile 2026 18:25
Schwarz: "Contro il Palace non è impossibile, serve lo spirito guerriero dei fiorentini"
15 aprile 2026 22:58
Glasner: "Nessuno ha la nostra mentalità, sarà una Fiorentina aggressiva, ma non ci difenderemo"
15 aprile 2026 22:22
Amoruso: "Vanoli va ringraziato, ha dato la salvezza, ma la sua esperienza ci lascia anche vari dubbi"
15 aprile 2026 14:20
"Giovedì tutti allo stadio! Avanti Viola!" La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde?
13 aprile 2026 23:29
Turnover, rimonta e vittoria per il Crystal Palace che ribalta il Newcastle, doppietta per Mateta
12 aprile 2026 18:17
Nicoletti: "La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio"
11 aprile 2026 15:11
Minotti durissimo: "Vanoli non sa leggere le partite, non è stato in grado di intervenire giovedì"
11 aprile 2026 14:53
Bucciantini: "Gudmundsson è la delusione più grande, in campo sembra sempre svogliato"
10 aprile 2026 21:49
Bocci: "Contro il Crystal Palace Vanoli si è giocato la riconferma. Gudmundsson solita prestazione insufficiente"
10 aprile 2026 21:41
Bucciantini fiducioso: "Il Palace non è una irresistibile, credo ancora nella rimonta della Fiorentina"
10 aprile 2026 21:17
Aveva ragione Allegri “nel calcio ci sono le categorie”, Crystal Palace-Fiorentina l’emblema di ciò
10 aprile 2026 10:41
"Fiorentina? agli inguardabili chiedo un punto con la Lazio e di non fantasticare rimonte improbabili"
10 aprile 2026 01:08
Bucchioni: "Fiorentina in balia di una squadra modesta. Non basterebbe un miracolo"
10 aprile 2026 00:05
Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico
09 aprile 2026 23:34
De Gea: "Al ritorno dovremo fare una cosa meravigliosa ma testa alla Lazio, non possiamo retrocedere"
09 aprile 2026 23:30
La Fiorentina affonda ed è ad un passo dal salutare la Conference, il Crystal Palace vince 3-0
09 aprile 2026 23:03
PAGELLE FIORENTINA: DODÓ HORROR SUI GOL, HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SBAGLIA TUTTO
09 aprile 2026 22:57
FORMAZIONE FIORENTINA: A CENTROCAMPO FABBIAN, DODÓ TORNA TITOLARE, DAVANTI PICCOLI
09 aprile 2026 19:49
Cecchi: "Stasera una gara di felicità, siamo tornati a sognare dopo tanta sofferenza"
09 aprile 2026 14:14
Il Crystal Palace è 1° in Conference League per xg creati, 2° per tiri totali. Ma la Fiorentina segna di più
09 aprile 2026 11:53
Pongracic: "Vanoli ci ha dato la fiducia che ci mancava. A Verona non abbiamo giocato bene"
08 aprile 2026 20:03
Vanoli: "Sugli infortuni decide il medico. Kean stamattina mi ha detto che aveva dolore alla tibia"
08 aprile 2026 20:02
Bucchioni attacca Kean: "Doveva stringere i denti e partire, quest'atteggiamento è sbagliato"
08 aprile 2026 19:04
Graziani: "Se Kean non se la sente di giocare, non è un problema perché ne abbiamo altri al posto suo"
08 aprile 2026 14:33
Il Crystal Palace è una squadra difensiva, sono la 3° difesa della Premier. Lo scorso anno il primo trofeo
08 aprile 2026 12:32
Gazzetta: "De Gea in porta, Ndour in ballottaggio con Mandragora. Solomon e Parisi dalla panchina"
08 aprile 2026 08:44
Corriere dello Sport svela: "Kean? La tibia resta un ostacolo ma con il Palace dovrebbe essere titolare"
08 aprile 2026 08:35
Corriere dello Sport: "Antognoni mise ko il Palace al Viareggio del 73'"
08 aprile 2026 08:31
Nazione svela: “Il Crystal Palace ha un rosa che vale più del doppio della Fiorentina. Tre i top player”
08 aprile 2026 08:17
Corriere Fiorentino: “Crystal Palace? Mesi vissuti sulle montagne russe, anche loro si giocano la stagione”
08 aprile 2026 08:12
Polverosi: "Se Vanoli ci salva e vince la Conference, allora è dura poi mandarlo via a fine anno"
07 aprile 2026 18:33
Fiorentina, continua l’esame inglese : contro il Crystal Palace per confermare la tradizione europea
07 aprile 2026 15:16
Son cambiate le priorità? Vanoli deciso, in Conference no turnover, Fiorentina con i migliori
06 aprile 2026 21:41
Nota ufficiale del Crystal Palace: “Settore ospiti al Franchi sold out, venduti 1200 biglietti”
03 aprile 2026 16:38
Crystal Palace-Fiorentina, Selhurst Park sold out: atmosfera infuocata per i quarti di Conference
31 marzo 2026 20:40
Crystal Palace-Fiorentina: info e modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti dal 30 marzo
29 marzo 2026 18:36
Biglietti per Londra? Nazione: "Trattativa tra Fiorentina e Crystal Palace: obiettivo strappare più biglietti"
29 marzo 2026 12:58
Fiorentina-Crystal Palace: Firenze si prepara per l'Europa. Da domani biglietti disponibili
25 marzo 2026 19:12
Il Crystal Palace non giocherà fino alla gara di andata con la Fiorentina: ha 3 settimane di pausa
20 marzo 2026 12:49
Per i bookmaker il Crystal Palace è la favorita della Conference. La Fiorentina è dietro lo Strasburgo
20 marzo 2026 11:41
Fiorentina-Crystal Palace si giocherà sia a Londra che a Firenze alle ore 21
20 marzo 2026 09:46
Sarà Fiorentina-Crystal Palace ai quarti di finale. Andata il 9 Aprile a Londra, ritorno il 16 a Firenze
19 marzo 2026 21:27
Notte di Conference: Fiorentina travolgente, Crystal Palace bloccato a sorpresa dallo Zrinjski
19 febbraio 2026 23:27
Fiorentina occhio Crystal Palace in Conference: dopo la vittoria del FA Cup adesso sono 2° in Premier
28 settembre 2025 12:30
Il Crystal Palace perde la sua stella: Eze all'Arsenal, un vantaggio per la Fiorentina in Conference
20 agosto 2025 22:49
Gazzetta: "Il Crystal Palace piomba su Zortea. Fiorentina beffata?"
12 agosto 2025 09:17
Il Crystal Palace è stato ufficialmente retrocesso in Conference League, c'è la sentenza del TAS
11 agosto 2025 13:07
Il Crystal Palace vince anche la Community Shield: ora punta la Conference, Fiorentina avvisata
10 agosto 2025 23:30
Tifosi del Crystal Palace furiosi per la retrocessione in Conference, hanno protestato sotto la sede Uefa
23 luglio 2025 12:29
Lione e Crystal Palace con la stessa proprietà: la UEFA manda in Conference gli inglesi. Nottingham in EL?
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Cambia una rivale della Fiorentina in Conference? Brighton ripescato se il Crystal Palace sarà escluso dalla UEL
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The Sun rivela: "Crystal Palace e Fulham piombano su Amrabat, potrebbe restare in Premier"
18 maggio 2024 15:18
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TMW, Kouame-Fiorentina verso l'addio. Wolverhampton e Crystal Palace alla finestra
31 maggio 2021 23:06
Repubblica, Kouame, il Crystal Palace non molla la presa. Se ne andrà solo con un'offerta top
27 dicembre 2020 11:53
Ceccarini: "Kouamé, ritorno di fiamma del Crystal Palace. Nei prossimi giorni incontro con la Fiorentina"
26 dicembre 2020 19:30
Dall'Inghilterra, a gennaio il Crystal Palace presenterà un'offerta per Kouame, servono 20 milioni
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Ag. Kouamé: "L'ho spinto io verso la Fiorentina. Sapevo che Pradè lo stimava"
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La Fiorentina pensa al centrocampo tra possibili arrivi e partenze. Milivojevic nuovo nome
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Dall'Inghilterra: il Crystal Palace vuole Babacar, Hodgson pronto ad offrire 15 milioni a Corvino
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02 febbraio 2017 00:05
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08 giugno 2016 20:44
Babacar ed un addio scontato, ma con il ritorno di Corvino...
19 maggio 2016 12:04
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