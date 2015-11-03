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Notizie Crystal Palace Fiorentina

Moretto riporta: "Iraola verso il Crystal Palace, la Fiorentina si allontana per il basco"

08 maggio 2026 19:36

Fiorentina, la finale più amara sarà quella che guarderai dal divano: Crystal Palace-Rayo Vallecano

07 maggio 2026 23:05

Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina sfida Crystal Palace ed Everton per Irankunda del Watford"

01 maggio 2026 16:05

Fair play Fiorentina: il Viola Park apre le porte al Crystal Palace dopo la qualificazione

17 aprile 2026 22:30

Il portiere del Crystal Palace esulta: “Incredibile aver battuto una grande squadra come la Fiorentina”

17 aprile 2026 10:55

Fiorentina fuori dalla Conference, non basta il 2-1 al Crystal Palace. In gol Gudmundsson e Ndour

16 aprile 2026 22:59

Vanoli: "Stasera dobbiamo regalare un sogno a questa gente, conta tanto la testa e saremo pronti a tutto"

16 aprile 2026 20:38

Da Londra: "Il Crystal Palace è letale in contropiede, se ti scopri sei finito ed è impossibile poi rimontare l'andata"

16 aprile 2026 18:25

Schwarz: "Contro il Palace non è impossibile, serve lo spirito guerriero dei fiorentini"

15 aprile 2026 22:58

Glasner: "Nessuno ha la nostra mentalità, sarà una Fiorentina aggressiva, ma non ci difenderemo"

15 aprile 2026 22:22

Amoruso: "Vanoli va ringraziato, ha dato la salvezza, ma la sua esperienza ci lascia anche vari dubbi"

15 aprile 2026 14:20

"Giovedì tutti allo stadio! Avanti Viola!" La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde?

13 aprile 2026 23:29

Turnover, rimonta e vittoria per il Crystal Palace che ribalta il Newcastle, doppietta per Mateta

12 aprile 2026 18:17

Nicoletti: "La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio"

11 aprile 2026 15:11

Minotti durissimo: "Vanoli non sa leggere le partite, non è stato in grado di intervenire giovedì"

11 aprile 2026 14:53

Bucciantini: "Gudmundsson è la delusione più grande, in campo sembra sempre svogliato"

10 aprile 2026 21:49

Bocci: "Contro il Crystal Palace Vanoli si è giocato la riconferma. Gudmundsson solita prestazione insufficiente"

10 aprile 2026 21:41

Bucciantini fiducioso: "Il Palace non è una irresistibile, credo ancora nella rimonta della Fiorentina"

10 aprile 2026 21:17

Aveva ragione Allegri “nel calcio ci sono le categorie”, Crystal Palace-Fiorentina l’emblema di ciò

10 aprile 2026 10:41

"Fiorentina? agli inguardabili chiedo un punto con la Lazio e di non fantasticare rimonte improbabili"

10 aprile 2026 01:08

Bucchioni: "Fiorentina in balia di una squadra modesta. Non basterebbe un miracolo"

10 aprile 2026 00:05

Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico

09 aprile 2026 23:34

De Gea: "Al ritorno dovremo fare una cosa meravigliosa ma testa alla Lazio, non possiamo retrocedere"

09 aprile 2026 23:30

La Fiorentina affonda ed è ad un passo dal salutare la Conference, il Crystal Palace vince 3-0

09 aprile 2026 23:03

PAGELLE FIORENTINA: DODÓ HORROR SUI GOL, HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SBAGLIA TUTTO

09 aprile 2026 22:57

FORMAZIONE FIORENTINA: A CENTROCAMPO FABBIAN, DODÓ TORNA TITOLARE, DAVANTI PICCOLI

09 aprile 2026 19:49

Cecchi: "Stasera una gara di felicità, siamo tornati a sognare dopo tanta sofferenza"

09 aprile 2026 14:14

Il Crystal Palace è 1° in Conference League per xg creati, 2° per tiri totali. Ma la Fiorentina segna di più

09 aprile 2026 11:53

Pongracic: "Vanoli ci ha dato la fiducia che ci mancava. A Verona non abbiamo giocato bene"

08 aprile 2026 20:03

Vanoli: "Sugli infortuni decide il medico. Kean stamattina mi ha detto che aveva dolore alla tibia"

08 aprile 2026 20:02

Bucchioni attacca Kean: "Doveva stringere i denti e partire, quest'atteggiamento è sbagliato"

08 aprile 2026 19:04

Graziani: "Se Kean non se la sente di giocare, non è un problema perché ne abbiamo altri al posto suo"

08 aprile 2026 14:33

Il Crystal Palace è una squadra difensiva, sono la 3° difesa della Premier. Lo scorso anno il primo trofeo

08 aprile 2026 12:32

Gazzetta: "De Gea in porta, Ndour in ballottaggio con Mandragora. Solomon e Parisi dalla panchina"

08 aprile 2026 08:44

Corriere dello Sport svela: "Kean? La tibia resta un ostacolo ma con il Palace dovrebbe essere titolare"

08 aprile 2026 08:35

Corriere dello Sport: "Antognoni mise ko il Palace al Viareggio del 73'"

08 aprile 2026 08:31

Nazione svela: “Il Crystal Palace ha un rosa che vale più del doppio della Fiorentina. Tre i top player”

08 aprile 2026 08:17

Corriere Fiorentino: “Crystal Palace? Mesi vissuti sulle montagne russe, anche loro si giocano la stagione”

08 aprile 2026 08:12

Polverosi: "Se Vanoli ci salva e vince la Conference, allora è dura poi mandarlo via a fine anno"

07 aprile 2026 18:33

Fiorentina, continua l’esame inglese : contro il Crystal Palace per confermare la tradizione europea

07 aprile 2026 15:16

Son cambiate le priorità? Vanoli deciso, in Conference no turnover, Fiorentina con i migliori

06 aprile 2026 21:41

Nota ufficiale del Crystal Palace: “Settore ospiti al Franchi sold out, venduti 1200 biglietti”

03 aprile 2026 16:38

Crystal Palace-Fiorentina, Selhurst Park sold out: atmosfera infuocata per i quarti di Conference

31 marzo 2026 20:40

Crystal Palace-Fiorentina: info e modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti dal 30 marzo

29 marzo 2026 18:36

Biglietti per Londra? Nazione: "Trattativa tra Fiorentina e Crystal Palace: obiettivo strappare più biglietti"

29 marzo 2026 12:58

Fiorentina-Crystal Palace: Firenze si prepara per l'Europa. Da domani biglietti disponibili

25 marzo 2026 19:12

Il Crystal Palace non giocherà fino alla gara di andata con la Fiorentina: ha 3 settimane di pausa

20 marzo 2026 12:49

Per i bookmaker il Crystal Palace è la favorita della Conference. La Fiorentina è dietro lo Strasburgo

20 marzo 2026 11:41

Fiorentina-Crystal Palace si giocherà sia a Londra che a Firenze alle ore 21

20 marzo 2026 09:46

Sarà Fiorentina-Crystal Palace ai quarti di finale. Andata il 9 Aprile a Londra, ritorno il 16 a Firenze

19 marzo 2026 21:27

Notte di Conference: Fiorentina travolgente, Crystal Palace bloccato a sorpresa dallo Zrinjski

19 febbraio 2026 23:27

Fiorentina occhio Crystal Palace in Conference: dopo la vittoria del FA Cup adesso sono 2° in Premier

28 settembre 2025 12:30

Il Crystal Palace perde la sua stella: Eze all'Arsenal, un vantaggio per la Fiorentina in Conference

20 agosto 2025 22:49

Gazzetta: "Il Crystal Palace piomba su Zortea. Fiorentina beffata?"

12 agosto 2025 09:17

Il Crystal Palace è stato ufficialmente retrocesso in Conference League, c'è la sentenza del TAS

11 agosto 2025 13:07

Il Crystal Palace vince anche la Community Shield: ora punta la Conference, Fiorentina avvisata

10 agosto 2025 23:30

Tifosi del Crystal Palace furiosi per la retrocessione in Conference, hanno protestato sotto la sede Uefa

23 luglio 2025 12:29

Lione e Crystal Palace con la stessa proprietà: la UEFA manda in Conference gli inglesi. Nottingham in EL?

11 luglio 2025 17:51

Cambia una rivale della Fiorentina in Conference? Brighton ripescato se il Crystal Palace sarà escluso dalla UEL

03 giugno 2025 12:59

The Sun rivela: "Crystal Palace e Fulham piombano su Amrabat, potrebbe restare in Premier"

18 maggio 2024 15:18

Per Mayoral nuovi contatti verso metà mese, il Real vuole chiudere ma solo a titolo definitivo

03 gennaio 2022 18:05

CorSport, Fiorentina, Italiano primo nome, resiste Fonseca ma occhio al Crystal Palace

26 giugno 2021 11:52

TMW, Kouame-Fiorentina verso l'addio. Wolverhampton e Crystal Palace alla finestra

31 maggio 2021 23:06

Repubblica, Kouame, il Crystal Palace non molla la presa. Se ne andrà solo con un'offerta top

27 dicembre 2020 11:53

Ceccarini: "Kouamé, ritorno di fiamma del Crystal Palace. Nei prossimi giorni incontro con la Fiorentina"

26 dicembre 2020 19:30

Dall'Inghilterra, a gennaio il Crystal Palace presenterà un'offerta per Kouame, servono 20 milioni

13 dicembre 2020 12:51

Tuttosport, la Fiorentina ha messo gli occhi su Sorloth, attaccante del Crystal Palace

22 luglio 2020 12:00

I messicani del Leon in pole per Borini: la Fiorentina continua a seguirlo

27 aprile 2020 18:13

Ag. Kouamé: "L'ho spinto io verso la Fiorentina. Sapevo che Pradè lo stimava"

20 febbraio 2020 21:47

La Fiorentina pensa al centrocampo tra possibili arrivi e partenze. Milivojevic nuovo nome

02 agosto 2019 10:10

Niente viola per Perri, il brasiliano approda al Crystal Palace

15 gennaio 2019 18:55

Obbiettivi per la porta: Guaita firma con il Crystal Palace, niente Fiorentina

08 giugno 2018 16:31

Crystal Palace a un passo da Sakho del West Ham, sfuma il trasferimento di Babacar?

11 gennaio 2018 18:09

L'offerta del Crystal Palace per Babacar è di 6 milioni: Corvino ne vuole almeno 10

11 gennaio 2018 10:39

Dall'Inghilterra: il Crystal Palace vuole Babacar, Hodgson pronto ad offrire 15 milioni a Corvino

10 gennaio 2018 11:07

Il Crystal Palace vuole portare Babacar in Inghilterra già a gennaio. La formula del trasferimento...

20 novembre 2017 19:29

La Fiorentina segue con interesse Inglese del Chievo Verona, su di lui anche il Crystal Palace

21 giugno 2017 12:48

La Fiorentina chiama Caceres, ma il difensore è a un passo dalla Premier

02 febbraio 2017 00:05

Prolungare per Tello o... accettare l'offerta per Babacar ?

08 giugno 2016 20:44

Babacar ed un addio scontato, ma con il ritorno di Corvino...

19 maggio 2016 12:04

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