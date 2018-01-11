L'offerta del Crystal Palace per Babacar è di 6 milioni: Corvino ne vuole almeno 10

La Nazione oggi in edicola afferma che Babacar può tornare al centro del mercato. Si sono rimesse in moto voci dalla Russia e soprattutto dall’Inghilterra: potrebbe essere il Crystal Palace a tentare...

La Nazione oggi in edicola afferma che Babacar può tornare al centro del mercato. Si sono rimesse in moto voci dalla Russia e soprattutto dall’Inghilterra: potrebbe essere il Crystal Palace a tentare la Fiorentina. Gli inglesi sarebbero pronti a girare un assegno da 6 milioni, cifra però nettamente più bassa a quella circolata nello scorso inverno (ovvero una decina di milioni). La Fiorentina, prima di muoversi, dovrà cercare un’alternativa per l’attacco. Parola così al diretto interessato, che potrebbe ribadire alla società la scelta fatta già in passato, ovvero non accettare proposte di trasferimento tenendo fede al contratto in viola.