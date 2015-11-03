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Notizie Babacar Fiorentina

Viviano: "Per colpa di una parata su Babacar con la Sampdoria, tutta Firenze si arrabbiò con me"

18 settembre 2025 14:23

Babacar si racconta: "La Fiorentina era casa mia ma lo stress mi ha divorato. Mutu e Salah due campioni"

19 maggio 2025 13:13

Domani Camarda proverà ad essere uno dei marcatori più giovani della serie A: c'è anche Babacar

08 novembre 2024 21:28

Babacar: “La maglia viola una seconda pelle. Tornerei a Firenze anche domani, non me ne sarei mai andato” 

23 novembre 2023 09:01

Che fine ha fatto Babacar? Non segna da anni, il Copenaghen vuole venderlo a gennaio. C'è il Sivasspor

30 gennaio 2023 16:04

Babacar: “La pressione ed il peso di Firenze me li sentivo addosso. Dopo il malore, ho capito molte cose”

28 marzo 2022 09:56

Babacar: "Tornerò a vivere a Firenze, voglio giocare la mia ultima partita nella Fiorentina"

22 gennaio 2022 20:46

Babacar, che flop! l'Alanyaspor non lo riscatta a l'ex attaccante della Fiorentina torna al Sassuolo

11 gennaio 2022 11:22

Il triste declino di Babacar, da stella futura della Fiorentina adesso potrebbe finire in Serie B

04 gennaio 2022 13:30

Babacar: "Koulibaly, Firenze mi ha cresciuto, quelli che ti hanno insultato sono solo ignoranti"

04 ottobre 2021 13:21

Babacar: "Sto bene, volevo tranquillizzare tutti. Vi ringrazio per l'affetto dimostrato"

08 luglio 2021 13:39

Paura per l’ex Fiorentina Babacar: E’ in ospedale per uno spasmo cardiaco in allenamento

08 luglio 2021 11:41

Babacar ad Astori: "Amico spesso piango in silenzio e inizio a ricordare"

04 marzo 2021 00:09

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

Ex viola: Babacar vola in Turchia, è il nuovo attaccante dell'Alanyaspor

03 settembre 2020 15:42

Il Lecce vince 2-1 contro la Lazio e va a -6 dalla Fiorentina. In gol Babacar

08 luglio 2020 00:27

Babacar: "Sarei rimasto alla Fiorentina a vita. Gol segnato contro? Un peso sulle spalle"

01 maggio 2020 20:34

Babacar su Astori: "Il tuo sorriso era uno di quei rari sorrisi che illuminava le nostre giornate"

05 marzo 2020 07:30

Guerini: "A Firenze siamo stati sempre convinti che Babacar dovesse esplodere ma non è accaduto"

11 dicembre 2019 11:28

Carnevali: "Avevamo già deciso di mandare via in prestito Babacar al Lecce. Deve decidere cosa fare"

08 agosto 2019 15:20

Babacar: "Mai facile segnare alla tua ex squadra. La Fiorentina tornerà a vincere presto"

09 dicembre 2018 15:47

Babacar segna il gol dell'ex. È 2-0 per il Sassuolo

09 dicembre 2018 13:38

Babacar: "Domani ci sei tu, che mi hai fatto diventare ciò che sono. Spero di giocare..."

08 dicembre 2018 18:57

(VIDEO): Sassuolo-Fiorentina storia di numeri 9: Riganò, Rossi e... Babacar

07 dicembre 2018 21:24

Bucchioni: "Mercato di Corvino un fallimento. Vlahovic non credibile, idea Kean a gennaio"

06 dicembre 2018 13:12

Maraschi: "Con Babacar saremmo in lotta per lo scudetto. Pioli, riportalo a casa!"

27 novembre 2018 08:06

Valcareggi: "Pareggio a Torino ottimo risultato. In caso di mancata Europa non rinnoverei i contratti a nessuno"

07 novembre 2018 16:37

Babacar nello spogliatoio dello Juventus Stadium con la maglia di Astori: "Per sempre con noi"

16 settembre 2018 23:14

Babacar: "Auguri giglio magico, fiero di essere stato un giocatore di Firenze"

27 agosto 2018 12:24

Babacar e i parastichi con Astori: "Ti porteró sempre con me"

09 agosto 2018 15:11

Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."

14 aprile 2018 09:04

Babacar: "Buon viaggio fratello, forse un giorno giocheremo di nuovo insieme"

08 marzo 2018 17:57

Baba su instagram: "Ciao capitano, eri il primo che mi abbracciava dopo un gol.."

04 marzo 2018 12:47

Serena: "Falcinelli è inferiore a Babacar, servono più palloni per gli attaccanti"

13 febbraio 2018 16:13

Monti: "Rimpiango Ilicic ma non Babacar, per sostituirlo avrei ripreso Pazzini"

13 febbraio 2018 12:46

Guidi: "Veder giocare Chiesa è un'emozione. Babacar? Mi dispiace che se ne sia andato"

05 febbraio 2018 20:54

Iachini: "Babacar ha un grande potenziale, a Sassuolo avrà lo spazio che cerca. È una prima punta ma..."

03 febbraio 2018 12:11

Buso: "Falcinelli ha qualità, ma non viene a Firenze per fare il titolare. Babacar invece..."

02 febbraio 2018 17:36

Brighenti shock: "Babacar ha quattro anni in più, si presentò a Modena con documenti falsi"

02 febbraio 2018 13:28

Bonato: "Babacar non si è mai espresso al massimo. Falcinelli? Una bella opportunità"

02 febbraio 2018 12:06

Bucchioni: "Corvino parla troppo, non trasmette un'immagine positiva della Fiorentina"

01 febbraio 2018 19:02

Serie A: un mercato al risparmio. Babacar il trasferimento più oneroso fra squadre italiane

01 febbraio 2018 18:15

Pedullà: "Babacar era in scadenza, è stata una buona operazione. Sanchez andrà in Cina"

01 febbraio 2018 17:39

Carnevali: "La Fiorentina non voleva cedere Babacar, ma per lui era arrivato il momento di cambiare aria"

01 febbraio 2018 14:28

Babacar: "Doloroso lasciare Firenze. Gli allenatori preferivano sempre altri attaccanti"

01 febbraio 2018 14:23

Babacar-Falcinelli: prestiti ma con formule molto diverse, i dettagli dell'operazione...

01 febbraio 2018 12:54

Luca Marchetti scrive: "Babacar-Falcinelli è la migliore operazione del mercato di gennaio"

01 febbraio 2018 12:36

Sconcerti: "Campagna acquisti deludente. Babacar? Un'eterna promessa"

01 febbraio 2018 12:10

La lettera d'addio di Babacar: "Firenze casa mia, sarei voluto rimanere. In tutti questi anni..."

31 gennaio 2018 23:05

UFFICIALE, ADDIO DI BABACAR A FIRENZE. È UN NUOVO GIOCATORE DEL SASSUOLO

31 gennaio 2018 21:01

E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI

31 gennaio 2018 20:03

Ripa: "Falcinelli è un buon colpo. Babacar? Non è mai riuscito a fare il salto di qualità"

31 gennaio 2018 19:18

Ciccio Graziani: "Scambio Babacar-Falcinelli, ci guadagna la Fiorentina e vi spiego il perché"

31 gennaio 2018 15:42

CAPOLAVORO BABA, MA IL PROBLEMA È IL SOSTITUTO. SALDO ATTIVO DI 50 MILIONI SUL MERCATO VIOLA

31 gennaio 2018 14:18

Babacar è del Sassuolo, alla Fiorentina 10 milioni. Visite mediche in corso per lui e Falcinelli

31 gennaio 2018 11:01

BABACAR AL SASSUOLO, FALCINELLI ALLA FIORENTINA. TRATTATIVA CALDISSIMA, NELLE CASSE VIOLA...

31 gennaio 2018 01:15

Pedullà: "Babacar? La Fiorentina attende un contatto ufficiale con il Sassuolo, Sanchez invece..."

30 gennaio 2018 19:11

Lucchesi: "Della Valle? La presenza non conta. Babacar al Sassuolo è ormai cosa fatta"

30 gennaio 2018 19:05

Pedullà: "Dabo ha voluto fortemente la Fiorentina. Per Sanchez tentativi a vuoto, mentre Babacar..."

30 gennaio 2018 17:46

Ceccarini su Twitter: "Possibile lo scambio Babacar-Falcinelli tra Fiorentina e Sassuolo"

30 gennaio 2018 17:39

TMW: in corso l'incontro tra il Sassuolo e Mino Raiola, l'obiettivo è Babacar

30 gennaio 2018 17:25

Corriere Fiorentino: in giornata l'incontro tra Fiorentina e Sassuolo per la cessione di Babacar

30 gennaio 2018 12:26

Gazzetta Dello Sport, Babacar per sostituire Politano al Sassuolo. Il corteggiamento continua. Dabo ormai ci siamo. 4 milioni al Saint-Etienne...

30 gennaio 2018 08:40

Babacar e quel riscaldamento infinito che sa di addio: ultima in viola per andare a Roma?

29 gennaio 2018 17:53

Mencucci: "Tutti i fiorentini vogliono bene a Babacar, è cresciuto in Viola. Domenica giornataccia per lui come per altri"

25 gennaio 2018 17:58

Babacar dirà addio alla Fiorentina, per il rinnovo chiede ingaggio da top e posto da titolare

25 gennaio 2018 15:15

Babacar per Defrel, chi ci guadagna? Il parere degli ex viola: "Più alternative per la Fiorentina"

24 gennaio 2018 11:05

Corvino: "Antonelli? Credo nel gruppo che abbiamo. Dispiace per Pepito Rossi. Dobbiamo crescere..."

24 gennaio 2018 09:11

Corriere Fiorentino, Badelj e Babacar 100 presenze in viola. Via entrambi a Giugno?

24 gennaio 2018 08:56

La Nazione, la Roma cede Dzeko. Scambio di prestiti con la viola tra Defrel e Babacar?

23 gennaio 2018 08:33

La Repubblica, tre club su Babacar: C.Palace, Sassuolo e Roma. La Fiorentina non vuole perderlo a zero...

23 gennaio 2018 08:22

Corriere Fiorentino: "Babacar non convince, Corvino cerca un attaccante... ma in Serie B".

22 gennaio 2018 09:41

Le due punte non pagano: Babacar-Cholito flop. Un gol ogni 10 tiri in porta, dramma realizzativo

22 gennaio 2018 09:23

Il Chelsea vuole Dzeko, la Roma pensa a Babacar per sostituirlo al centro dell'attacco giallorosso

19 gennaio 2018 00:49

Direttore Sportivo Spal: "Nomi altisonanti come quelli di Babacar non sono realistici..."

18 gennaio 2018 12:46

La classifica degli stipendi di casa Fiorentina, svetta Babacar. Paperoni anche Sanchez e Saponara

16 gennaio 2018 21:49

Pedullà: "Perdere Babacar a zero sarebbe un suicidio. Il mercato viola dipende tutto da Sanchez..."

15 gennaio 2018 15:37

Galli in tackle su Babacar: "E' un immaturo, battiamogli la testa nel muro per vedere se migliora..."

15 gennaio 2018 15:34

Babacar, non solo sirene inglesi per il 30 viola. Sul ragazzo anche la Spal di Semplici

15 gennaio 2018 10:10

Offerta molto alta, ben oltre la doppia cifra, dal Crystal Palace per Babacar

14 gennaio 2018 16:16

Dall'Inghilterra, il West Ham vuole Babacar, la Fiorentina chiede 17 milioni di euro per la cessione

14 gennaio 2018 14:20

Robbiati: "Babacar come me? Non lo mettono titolare perché non aiuta in fase di non possesso"

13 gennaio 2018 15:51

CdS Stadio, il Sassuolo ci prova per Babacar offrendo corsia preferenziale per Politano. Difficile, ma se ne parla...

13 gennaio 2018 08:49

Brovarone duro: "Babacar pensa solo ai soldi e punta allo svincolo. Non gioca nemmeno nel Senegal..."

12 gennaio 2018 16:37

Crystal Palace a un passo da Sakho del West Ham, sfuma il trasferimento di Babacar?

11 gennaio 2018 18:09

L'offerta del Crystal Palace per Babacar è di 6 milioni: Corvino ne vuole almeno 10

11 gennaio 2018 10:39

Ag. Babacar: "La priorità è la Fiorentina, sta facendo bene. Sul mercato mai dire mai..."

11 gennaio 2018 09:21

Dall'Inghilterra: il Crystal Palace vuole Babacar, Hodgson pronto ad offrire 15 milioni a Corvino

10 gennaio 2018 11:07

Corriere dello Sport: Babacar non si muove, vuole liberarsi a parametro zero nel 2019

09 gennaio 2018 12:56

Galbiati: "Viola buona solo nella ripresa. Babacar? Va ceduto. Thereau nullo nelle ultime gare..."

27 dicembre 2017 12:12

Fiorentina, addio alla coppa: un tempo buttato via e niente zampate di Babacar, poi Strakosha dice no a Chiesa

27 dicembre 2017 09:51

Sconcerti: "Dragowski migliore in campo. Babacar? Gli manca continuità, anche se gioca in serie A da 10 anni"

26 dicembre 2017 22:56

Probabili formazioni: Dragowski e Babacar titolari. Dubbio in regia tra Badelj e Sanchez

26 dicembre 2017 14:49

Pioli: "In Coppa Italia contro la Lazio gioca Dragowski. Baba vuole giocare? A lui rispondo che..."

24 dicembre 2017 13:11

IL 3-5-2 È PERFETTO, TUTTE LE INDICAZIONI ARRIVATE A PIOLI E QUEL RETROSCENA SUL MODULO

23 dicembre 2017 14:24

Repubblica, ci pensa il solito Babacar entra e segna, adesso la Lazio in Coppa Italia

23 dicembre 2017 11:50

Ancora Babacar: “Importante per noi vincere stasera. Pioli mi ha detto di continuare così. L’Europa...”

22 dicembre 2017 22:59

Babacar primo in serie A per gol da subentrato: ma farebbe lo stesso da titolare?

22 dicembre 2017 22:58

Babacar: "Mi pesa non partire dal 1', ma decide Pioli. In coppia con Simeone? Magari..."

22 dicembre 2017 22:40

Babacar la sblocca a 10' dalla fine, viola in vantaggio alla Sardegna Arena

22 dicembre 2017 22:16

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