Notizie Babacar Fiorentina

Viviano: "Per colpa di una parata su Babacar con la Sampdoria, tutta Firenze si arrabbiò con me"
18 settembre 2025 14:23
Babacar si racconta: "La Fiorentina era casa mia ma lo stress mi ha divorato. Mutu e Salah due campioni"
19 maggio 2025 13:13
Domani Camarda proverà ad essere uno dei marcatori più giovani della serie A: c'è anche Babacar
08 novembre 2024 21:28
Babacar: “La maglia viola una seconda pelle. Tornerei a Firenze anche domani, non me ne sarei mai andato”
23 novembre 2023 09:01
Che fine ha fatto Babacar? Non segna da anni, il Copenaghen vuole venderlo a gennaio. C'è il Sivasspor
30 gennaio 2023 16:04
Babacar: “La pressione ed il peso di Firenze me li sentivo addosso. Dopo il malore, ho capito molte cose”
28 marzo 2022 09:56
Babacar: "Tornerò a vivere a Firenze, voglio giocare la mia ultima partita nella Fiorentina"
22 gennaio 2022 20:46
Babacar, che flop! l'Alanyaspor non lo riscatta a l'ex attaccante della Fiorentina torna al Sassuolo
11 gennaio 2022 11:22
Il triste declino di Babacar, da stella futura della Fiorentina adesso potrebbe finire in Serie B
04 gennaio 2022 13:30
Babacar: "Koulibaly, Firenze mi ha cresciuto, quelli che ti hanno insultato sono solo ignoranti"
04 ottobre 2021 13:21
Babacar: "Sto bene, volevo tranquillizzare tutti. Vi ringrazio per l'affetto dimostrato"
08 luglio 2021 13:39
Paura per l’ex Fiorentina Babacar: E’ in ospedale per uno spasmo cardiaco in allenamento
08 luglio 2021 11:41
Babacar ad Astori: "Amico spesso piango in silenzio e inizio a ricordare"
04 marzo 2021 00:09
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
Ex viola: Babacar vola in Turchia, è il nuovo attaccante dell'Alanyaspor
03 settembre 2020 15:42
Il Lecce vince 2-1 contro la Lazio e va a -6 dalla Fiorentina. In gol Babacar
08 luglio 2020 00:27
Babacar: "Sarei rimasto alla Fiorentina a vita. Gol segnato contro? Un peso sulle spalle"
01 maggio 2020 20:34
Babacar su Astori: "Il tuo sorriso era uno di quei rari sorrisi che illuminava le nostre giornate"
05 marzo 2020 07:30
Guerini: "A Firenze siamo stati sempre convinti che Babacar dovesse esplodere ma non è accaduto"
11 dicembre 2019 11:28
Carnevali: "Avevamo già deciso di mandare via in prestito Babacar al Lecce. Deve decidere cosa fare"
08 agosto 2019 15:20
Babacar: "Mai facile segnare alla tua ex squadra. La Fiorentina tornerà a vincere presto"
09 dicembre 2018 15:47
Babacar segna il gol dell'ex. È 2-0 per il Sassuolo
09 dicembre 2018 13:38
Babacar: "Domani ci sei tu, che mi hai fatto diventare ciò che sono. Spero di giocare..."
08 dicembre 2018 18:57
(VIDEO): Sassuolo-Fiorentina storia di numeri 9: Riganò, Rossi e... Babacar
07 dicembre 2018 21:24
Bucchioni: "Mercato di Corvino un fallimento. Vlahovic non credibile, idea Kean a gennaio"
06 dicembre 2018 13:12
Maraschi: "Con Babacar saremmo in lotta per lo scudetto. Pioli, riportalo a casa!"
27 novembre 2018 08:06
Valcareggi: "Pareggio a Torino ottimo risultato. In caso di mancata Europa non rinnoverei i contratti a nessuno"
07 novembre 2018 16:37
Babacar nello spogliatoio dello Juventus Stadium con la maglia di Astori: "Per sempre con noi"
16 settembre 2018 23:14
Babacar: "Auguri giglio magico, fiero di essere stato un giocatore di Firenze"
27 agosto 2018 12:24
Babacar e i parastichi con Astori: "Ti porteró sempre con me"
09 agosto 2018 15:11
Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."
14 aprile 2018 09:04
Babacar: "Buon viaggio fratello, forse un giorno giocheremo di nuovo insieme"
08 marzo 2018 17:57
Baba su instagram: "Ciao capitano, eri il primo che mi abbracciava dopo un gol.."
04 marzo 2018 12:47
Serena: "Falcinelli è inferiore a Babacar, servono più palloni per gli attaccanti"
13 febbraio 2018 16:13
Monti: "Rimpiango Ilicic ma non Babacar, per sostituirlo avrei ripreso Pazzini"
13 febbraio 2018 12:46
Guidi: "Veder giocare Chiesa è un'emozione. Babacar? Mi dispiace che se ne sia andato"
05 febbraio 2018 20:54
Iachini: "Babacar ha un grande potenziale, a Sassuolo avrà lo spazio che cerca. È una prima punta ma..."
03 febbraio 2018 12:11
Buso: "Falcinelli ha qualità, ma non viene a Firenze per fare il titolare. Babacar invece..."
02 febbraio 2018 17:36
Brighenti shock: "Babacar ha quattro anni in più, si presentò a Modena con documenti falsi"
02 febbraio 2018 13:28
Bonato: "Babacar non si è mai espresso al massimo. Falcinelli? Una bella opportunità"
02 febbraio 2018 12:06
Bucchioni: "Corvino parla troppo, non trasmette un'immagine positiva della Fiorentina"
01 febbraio 2018 19:02
Serie A: un mercato al risparmio. Babacar il trasferimento più oneroso fra squadre italiane
01 febbraio 2018 18:15
Pedullà: "Babacar era in scadenza, è stata una buona operazione. Sanchez andrà in Cina"
01 febbraio 2018 17:39
Carnevali: "La Fiorentina non voleva cedere Babacar, ma per lui era arrivato il momento di cambiare aria"
01 febbraio 2018 14:28
Babacar: "Doloroso lasciare Firenze. Gli allenatori preferivano sempre altri attaccanti"
01 febbraio 2018 14:23
Babacar-Falcinelli: prestiti ma con formule molto diverse, i dettagli dell'operazione...
01 febbraio 2018 12:54
Luca Marchetti scrive: "Babacar-Falcinelli è la migliore operazione del mercato di gennaio"
01 febbraio 2018 12:36
Sconcerti: "Campagna acquisti deludente. Babacar? Un'eterna promessa"
01 febbraio 2018 12:10
La lettera d'addio di Babacar: "Firenze casa mia, sarei voluto rimanere. In tutti questi anni..."
31 gennaio 2018 23:05
UFFICIALE, ADDIO DI BABACAR A FIRENZE. È UN NUOVO GIOCATORE DEL SASSUOLO
31 gennaio 2018 21:01
E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI
31 gennaio 2018 20:03
Ripa: "Falcinelli è un buon colpo. Babacar? Non è mai riuscito a fare il salto di qualità"
31 gennaio 2018 19:18
Ciccio Graziani: "Scambio Babacar-Falcinelli, ci guadagna la Fiorentina e vi spiego il perché"
31 gennaio 2018 15:42
CAPOLAVORO BABA, MA IL PROBLEMA È IL SOSTITUTO. SALDO ATTIVO DI 50 MILIONI SUL MERCATO VIOLA
31 gennaio 2018 14:18
Babacar è del Sassuolo, alla Fiorentina 10 milioni. Visite mediche in corso per lui e Falcinelli
31 gennaio 2018 11:01
BABACAR AL SASSUOLO, FALCINELLI ALLA FIORENTINA. TRATTATIVA CALDISSIMA, NELLE CASSE VIOLA...
31 gennaio 2018 01:15
Pedullà: "Babacar? La Fiorentina attende un contatto ufficiale con il Sassuolo, Sanchez invece..."
30 gennaio 2018 19:11
Lucchesi: "Della Valle? La presenza non conta. Babacar al Sassuolo è ormai cosa fatta"
30 gennaio 2018 19:05
Pedullà: "Dabo ha voluto fortemente la Fiorentina. Per Sanchez tentativi a vuoto, mentre Babacar..."
30 gennaio 2018 17:46
Ceccarini su Twitter: "Possibile lo scambio Babacar-Falcinelli tra Fiorentina e Sassuolo"
30 gennaio 2018 17:39
TMW: in corso l'incontro tra il Sassuolo e Mino Raiola, l'obiettivo è Babacar
30 gennaio 2018 17:25
Corriere Fiorentino: in giornata l'incontro tra Fiorentina e Sassuolo per la cessione di Babacar
30 gennaio 2018 12:26
Gazzetta Dello Sport, Babacar per sostituire Politano al Sassuolo. Il corteggiamento continua. Dabo ormai ci siamo. 4 milioni al Saint-Etienne...
30 gennaio 2018 08:40
Babacar e quel riscaldamento infinito che sa di addio: ultima in viola per andare a Roma?
29 gennaio 2018 17:53
Mencucci: "Tutti i fiorentini vogliono bene a Babacar, è cresciuto in Viola. Domenica giornataccia per lui come per altri"
25 gennaio 2018 17:58
Babacar dirà addio alla Fiorentina, per il rinnovo chiede ingaggio da top e posto da titolare
25 gennaio 2018 15:15
Babacar per Defrel, chi ci guadagna? Il parere degli ex viola: "Più alternative per la Fiorentina"
24 gennaio 2018 11:05
Corvino: "Antonelli? Credo nel gruppo che abbiamo. Dispiace per Pepito Rossi. Dobbiamo crescere..."
24 gennaio 2018 09:11
Corriere Fiorentino, Badelj e Babacar 100 presenze in viola. Via entrambi a Giugno?
24 gennaio 2018 08:56
La Nazione, la Roma cede Dzeko. Scambio di prestiti con la viola tra Defrel e Babacar?
23 gennaio 2018 08:33
La Repubblica, tre club su Babacar: C.Palace, Sassuolo e Roma. La Fiorentina non vuole perderlo a zero...
23 gennaio 2018 08:22
Corriere Fiorentino: "Babacar non convince, Corvino cerca un attaccante... ma in Serie B".
22 gennaio 2018 09:41
Le due punte non pagano: Babacar-Cholito flop. Un gol ogni 10 tiri in porta, dramma realizzativo
22 gennaio 2018 09:23
Il Chelsea vuole Dzeko, la Roma pensa a Babacar per sostituirlo al centro dell'attacco giallorosso
19 gennaio 2018 00:49
Direttore Sportivo Spal: "Nomi altisonanti come quelli di Babacar non sono realistici..."
18 gennaio 2018 12:46
La classifica degli stipendi di casa Fiorentina, svetta Babacar. Paperoni anche Sanchez e Saponara
16 gennaio 2018 21:49
Pedullà: "Perdere Babacar a zero sarebbe un suicidio. Il mercato viola dipende tutto da Sanchez..."
15 gennaio 2018 15:37
Galli in tackle su Babacar: "E' un immaturo, battiamogli la testa nel muro per vedere se migliora..."
15 gennaio 2018 15:34
Babacar, non solo sirene inglesi per il 30 viola. Sul ragazzo anche la Spal di Semplici
15 gennaio 2018 10:10
Offerta molto alta, ben oltre la doppia cifra, dal Crystal Palace per Babacar
14 gennaio 2018 16:16
Dall'Inghilterra, il West Ham vuole Babacar, la Fiorentina chiede 17 milioni di euro per la cessione
14 gennaio 2018 14:20
Robbiati: "Babacar come me? Non lo mettono titolare perché non aiuta in fase di non possesso"
13 gennaio 2018 15:51
CdS Stadio, il Sassuolo ci prova per Babacar offrendo corsia preferenziale per Politano. Difficile, ma se ne parla...
13 gennaio 2018 08:49
Brovarone duro: "Babacar pensa solo ai soldi e punta allo svincolo. Non gioca nemmeno nel Senegal..."
12 gennaio 2018 16:37
Crystal Palace a un passo da Sakho del West Ham, sfuma il trasferimento di Babacar?
11 gennaio 2018 18:09
L'offerta del Crystal Palace per Babacar è di 6 milioni: Corvino ne vuole almeno 10
11 gennaio 2018 10:39
Ag. Babacar: "La priorità è la Fiorentina, sta facendo bene. Sul mercato mai dire mai..."
11 gennaio 2018 09:21
Dall'Inghilterra: il Crystal Palace vuole Babacar, Hodgson pronto ad offrire 15 milioni a Corvino
10 gennaio 2018 11:07
Corriere dello Sport: Babacar non si muove, vuole liberarsi a parametro zero nel 2019
09 gennaio 2018 12:56
Galbiati: "Viola buona solo nella ripresa. Babacar? Va ceduto. Thereau nullo nelle ultime gare..."
27 dicembre 2017 12:12
Fiorentina, addio alla coppa: un tempo buttato via e niente zampate di Babacar, poi Strakosha dice no a Chiesa
27 dicembre 2017 09:51
Sconcerti: "Dragowski migliore in campo. Babacar? Gli manca continuità, anche se gioca in serie A da 10 anni"
26 dicembre 2017 22:56
Probabili formazioni: Dragowski e Babacar titolari. Dubbio in regia tra Badelj e Sanchez
26 dicembre 2017 14:49
Pioli: "In Coppa Italia contro la Lazio gioca Dragowski. Baba vuole giocare? A lui rispondo che..."
24 dicembre 2017 13:11
IL 3-5-2 È PERFETTO, TUTTE LE INDICAZIONI ARRIVATE A PIOLI E QUEL RETROSCENA SUL MODULO
23 dicembre 2017 14:24
Repubblica, ci pensa il solito Babacar entra e segna, adesso la Lazio in Coppa Italia
23 dicembre 2017 11:50
Ancora Babacar: “Importante per noi vincere stasera. Pioli mi ha detto di continuare così. L’Europa...”
22 dicembre 2017 22:59
Babacar primo in serie A per gol da subentrato: ma farebbe lo stesso da titolare?
22 dicembre 2017 22:58
Babacar: "Mi pesa non partire dal 1', ma decide Pioli. In coppia con Simeone? Magari..."
22 dicembre 2017 22:40
Babacar la sblocca a 10' dalla fine, viola in vantaggio alla Sardegna Arena
22 dicembre 2017 22:16
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