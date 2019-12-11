Guerini: "A Firenze siamo stati sempre convinti che Babacar dovesse esplodere ma non è accaduto"

L’ex dirigente della Fiorentina, Vincenzo Guerini, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno su la situazione a Lecce dell’attaccante ex viola Khouma Babacar: "Khouma è un bravo ragazz...

L’ex dirigente della Fiorentina, Vincenzo Guerini, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno su la situazione a Lecce dell’attaccante ex viola Khouma Babacar: "Khouma è un bravo ragazzo. Ma forse è troppo buono. Sa stare in gruppo e si comporta bene. E’ rispettoso. A Firenze siamo stati sempre convinti che dovesse esplodere e che potesse fare grandi cose ma ciò non è accaduto. Così è stato venduto al Sassuolo per mettere a bilancio una plusvalenza. In estate, è andato al Lecce e pensavo che almeno nel Salento, potesse trovare l’ambiente giusto per arrivare alla consacrazione definitiva, lontano dalle pressioni ci sono quando si indossa la maglia della Fiorentina. Però sta incontrando dei problemi a trovare la sua giusta dimensione. Eppure il Lecce gioca un buon calcio e Liverani è un ottimo allenatore".