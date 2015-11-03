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Notizie Guerini Fiorentina

Guerini: "Paratici l'uomo giusto, ma deve avere carta bianca. Sarà difficile convincere i giocatori a venire a Firenze"

22 dicembre 2025 16:35

Guerini: "Sono molto preoccupato per la retrocessione, occorre che piazza e stampa facciano quadrato"

04 dicembre 2025 15:22

Guerini: "Ferrari e Goretti non hanno le competenze per gestire una società come la Fiorentina"

18 novembre 2025 15:51

Guerini spiega: "Gudmundsson come Ilicic: va coccolato. Contro il Milan bisogna farsi il segno della croce"

14 ottobre 2025 23:42

Guerini: “La Fiorentina lotti per la Champions. Vorrei una Fiorentina gestita come Atalanta e Bologna”

13 settembre 2025 16:52

Guerini su Italiano: "Deve uscire allo scoperto con la Società. Acquistare giocatori forti, significa vincere"

07 marzo 2024 20:04

Guerini: "Paulo Sousa pessima persona, alla Fiorentina mi ha chiuso in ufficio, non mi faceva avvicinare"

12 giugno 2023 18:30

Guerini: "Metterei la firma se ripetesse la prestazione e la mole di occasioni create all'Olimpico"

04 giugno 2023 11:35

Guerini sicuro: "Siamo convinti che la Fiorentina possa vincere entrambe le finali"

20 maggio 2023 13:06

Guerini: "In finale vorrei la seconda squadra di Torino. Ora sono gli a altri temere la Fiorentina"

06 aprile 2023 14:10

Guerini: "Contro la Fiorentina il Milan sembrava una squadretta. Per fare il salto di qualità servirà intervenire dove necessario“

08 marzo 2023 21:53

Guerini: "La Fiorentina ha quasi sempre dominato la partita ed ha perso punti per ingenuità"

09 gennaio 2023 13:48

Guerini: "Onore ad Italiano per i cambiamenti che sta adottando. Con l'Inter arbitraggio scandaloso"

01 novembre 2022 19:14

Guerini: "La Fiorentina deve migliorare la comunicazione. Serve annuncio su Italiano per far tacere le voci"

26 maggio 2022 20:38

Aquilani dedica in maniera toccante la vittoria della Coppa Italia al giovane scomparso ex viola Guerini

05 maggio 2022 13:51

Guerini: "Il Viola Park sarà come acquistare un fuoriclasse, guadagneremo più soldi con grandi talenti"

12 aprile 2022 13:36

Guerini: "La Fiorentina tornerà in Europa, binomio perfetto Italiano-ACF. Vlahovic è un animale"

29 dicembre 2021 12:45

Guerini: "Torreira è uno Iachini più tecnico. I soldi della cessione di Vlahovic per vincere"

20 dicembre 2021 18:51

Guerini: "Fiorentina, l'inizio di una nuova era. La scelta di Italiano frutto di un progetto logico"

03 settembre 2021 15:03

Guerini: "Ho segnalato più volte Torreira alla Fiorentina. Sono contento che stavolta arrivi"

24 agosto 2021 14:34

Il commosso ricordo di Aquilani a Guerini: "Ti porterò sempre nel mio cuore"

25 marzo 2021 13:41

Tragedia in casa Lazio, muore il giovane Guerini in un incidente stradale. Aveva giocato nella Fiorentina due anni fa

24 marzo 2021 23:15

Guerini: "La Fiorentina deve ripartire da zero e programmare il futuro. Non voglio più fare l'allenatore"

22 febbraio 2021 18:53

Guerini: "Chiesa? Non è cresciuto negli ultimi due anni. Non mi aspetto molto dalla Fiorentina perchè..."

12 ottobre 2020 17:29

Guerini: "I giovani della Fiorentina fanno qualche partita buona e poi pensano ai social"

02 luglio 2020 17:13

Guerini: "Allenare la Fiorentina? Un sogno realizzato. Iachini? Per me merita la conferma"

22 maggio 2020 22:50

Guerini: "Chiesa? Mai trattenere calciatori controvoglia. Se fossi un giocatore ci penserei prima di lasciare la Fiorentina"

23 aprile 2020 14:11

Guerini: "Vlahovic? Mi ha impressionato. La viola con acquisti mirati farà il salto di qualità"

20 febbraio 2020 21:55

Guerini: "La vicenda Pedro mi fa ridere, Commisso deve capire cos'è il calcio. Badelj non andava ripreso"

11 gennaio 2020 22:26

Guerini: "A Firenze siamo stati sempre convinti che Babacar dovesse esplodere ma non è accaduto"

11 dicembre 2019 11:28

Guerini: "Questo è un anno di transizione per i viola. Chiesa? L'avrei venduto in estate"

07 dicembre 2019 01:07

Guerini: "La Juve non è imbattibile ed i viola daranno più del loro valore, può succedere di tutto"

01 dicembre 2018 16:29

Guerini: "La Fiorentina non è questa, Chiesa il migliore e Simeone deve riposare. La società.."

12 novembre 2018 18:24

Guerini: "Quando ero dirigente della Fiorentina avevo proposto Barella e Torreira ma..."

05 novembre 2018 13:47

Guerini: "Fiorentina squadra di grandi prospettive, farà bene. A Firenze i giovani.."

04 ottobre 2018 17:29

Guerini: "DV stanchi e privi di entusiamo, difficile recuperare il rapporto con la città. Su Babacar..."

14 dicembre 2017 13:30

Guerini: "Rossi uno dei più forti. Nel 2014 senza il suo infortunio Fiorentina in Champions con la sigaretta"

29 novembre 2017 15:46

Guerini: "Borja? Se fosse stato così innamorato di Firenze sarebbe rimasto, non credo più all'amore eterno..."

07 luglio 2017 13:34

Sousa e una rottura ricca di retroscena, dal divieto di affacciarsi sul campo di allenamento ai doppi alberghi

22 maggio 2017 11:35

Guerini: "Paulo Sousa ha preso in giro tutti. Lo scorso anno invece di chiedere rinforzi si limitò a..."

09 maggio 2017 19:54

Guerini: "Dopo lo 0-5 con la Juve fuggirono tutti. Cambierei..."

03 maggio 2017 21:47

Guerini: "Spalletti? Troppo per i viola. Sousa mi ha salutato una volta..."

12 aprile 2017 16:09

Guerini: "Se Sousa fosse italiano sarebbe già licenziato. Tifosi viola unici in Italia"

21 ottobre 2016 12:20

Guerini rivela: "Sousa ha vietato entrassi al centro sportivo. Mai rivolto la parola. Quello che è successo..."

17 maggio 2016 10:35

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