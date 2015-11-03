Notizie Guerini Fiorentina

Guerini: "Paratici l'uomo giusto, ma deve avere carta bianca. Sarà difficile convincere i giocatori a venire a Firenze"
22 dicembre 2025 16:35
Guerini: "Sono molto preoccupato per la retrocessione, occorre che piazza e stampa facciano quadrato"
04 dicembre 2025 15:22
Guerini: "Ferrari e Goretti non hanno le competenze per gestire una società come la Fiorentina"
18 novembre 2025 15:51
Guerini spiega: "Gudmundsson come Ilicic: va coccolato. Contro il Milan bisogna farsi il segno della croce"
14 ottobre 2025 23:42
Guerini: “La Fiorentina lotti per la Champions. Vorrei una Fiorentina gestita come Atalanta e Bologna”
13 settembre 2025 16:52
Guerini su Italiano: "Deve uscire allo scoperto con la Società. Acquistare giocatori forti, significa vincere"
07 marzo 2024 20:04
Guerini: "Paulo Sousa pessima persona, alla Fiorentina mi ha chiuso in ufficio, non mi faceva avvicinare"
12 giugno 2023 18:30
Guerini: "Metterei la firma se ripetesse la prestazione e la mole di occasioni create all'Olimpico"
04 giugno 2023 11:35
Guerini sicuro: "Siamo convinti che la Fiorentina possa vincere entrambe le finali"
20 maggio 2023 13:06
Guerini: "In finale vorrei la seconda squadra di Torino. Ora sono gli a altri temere la Fiorentina"
06 aprile 2023 14:10
Guerini: "Contro la Fiorentina il Milan sembrava una squadretta. Per fare il salto di qualità servirà intervenire dove necessario“
08 marzo 2023 21:53
Guerini: "La Fiorentina ha quasi sempre dominato la partita ed ha perso punti per ingenuità"
09 gennaio 2023 13:48
Guerini: "Onore ad Italiano per i cambiamenti che sta adottando. Con l'Inter arbitraggio scandaloso"
01 novembre 2022 19:14
Guerini: "La Fiorentina deve migliorare la comunicazione. Serve annuncio su Italiano per far tacere le voci"
26 maggio 2022 20:38
Aquilani dedica in maniera toccante la vittoria della Coppa Italia al giovane scomparso ex viola Guerini
05 maggio 2022 13:51
Guerini: "Il Viola Park sarà come acquistare un fuoriclasse, guadagneremo più soldi con grandi talenti"
12 aprile 2022 13:36
Guerini: "La Fiorentina tornerà in Europa, binomio perfetto Italiano-ACF. Vlahovic è un animale"
29 dicembre 2021 12:45
Guerini: "Torreira è uno Iachini più tecnico. I soldi della cessione di Vlahovic per vincere"
20 dicembre 2021 18:51
Guerini: "Fiorentina, l'inizio di una nuova era. La scelta di Italiano frutto di un progetto logico"
03 settembre 2021 15:03
Guerini: "Ho segnalato più volte Torreira alla Fiorentina. Sono contento che stavolta arrivi"
24 agosto 2021 14:34
Il commosso ricordo di Aquilani a Guerini: "Ti porterò sempre nel mio cuore"
25 marzo 2021 13:41
Tragedia in casa Lazio, muore il giovane Guerini in un incidente stradale. Aveva giocato nella Fiorentina due anni fa
24 marzo 2021 23:15
Guerini: "La Fiorentina deve ripartire da zero e programmare il futuro. Non voglio più fare l'allenatore"
22 febbraio 2021 18:53
Guerini: "Chiesa? Non è cresciuto negli ultimi due anni. Non mi aspetto molto dalla Fiorentina perchè..."
12 ottobre 2020 17:29
Guerini: "I giovani della Fiorentina fanno qualche partita buona e poi pensano ai social"
02 luglio 2020 17:13
Guerini: "Allenare la Fiorentina? Un sogno realizzato. Iachini? Per me merita la conferma"
22 maggio 2020 22:50
Guerini: "Chiesa? Mai trattenere calciatori controvoglia. Se fossi un giocatore ci penserei prima di lasciare la Fiorentina"
23 aprile 2020 14:11
Guerini: "Vlahovic? Mi ha impressionato. La viola con acquisti mirati farà il salto di qualità"
20 febbraio 2020 21:55
Guerini: "La vicenda Pedro mi fa ridere, Commisso deve capire cos'è il calcio. Badelj non andava ripreso"
11 gennaio 2020 22:26
Guerini: "A Firenze siamo stati sempre convinti che Babacar dovesse esplodere ma non è accaduto"
11 dicembre 2019 11:28
Guerini: "Questo è un anno di transizione per i viola. Chiesa? L'avrei venduto in estate"
07 dicembre 2019 01:07
Guerini: "La Juve non è imbattibile ed i viola daranno più del loro valore, può succedere di tutto"
01 dicembre 2018 16:29
Guerini: "La Fiorentina non è questa, Chiesa il migliore e Simeone deve riposare. La società.."
12 novembre 2018 18:24
Guerini: "Quando ero dirigente della Fiorentina avevo proposto Barella e Torreira ma..."
05 novembre 2018 13:47
Guerini: "Fiorentina squadra di grandi prospettive, farà bene. A Firenze i giovani.."
04 ottobre 2018 17:29
Guerini: "DV stanchi e privi di entusiamo, difficile recuperare il rapporto con la città. Su Babacar..."
14 dicembre 2017 13:30
Guerini: "Rossi uno dei più forti. Nel 2014 senza il suo infortunio Fiorentina in Champions con la sigaretta"
29 novembre 2017 15:46
Guerini: "Borja? Se fosse stato così innamorato di Firenze sarebbe rimasto, non credo più all'amore eterno..."
07 luglio 2017 13:34
Sousa e una rottura ricca di retroscena, dal divieto di affacciarsi sul campo di allenamento ai doppi alberghi
22 maggio 2017 11:35
Guerini: "Paulo Sousa ha preso in giro tutti. Lo scorso anno invece di chiedere rinforzi si limitò a..."
09 maggio 2017 19:54
Guerini: "Dopo lo 0-5 con la Juve fuggirono tutti. Cambierei..."
03 maggio 2017 21:47
Guerini: "Spalletti? Troppo per i viola. Sousa mi ha salutato una volta..."
12 aprile 2017 16:09
Guerini: "Se Sousa fosse italiano sarebbe già licenziato. Tifosi viola unici in Italia"
21 ottobre 2016 12:20
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