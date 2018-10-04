Guerini: "Fiorentina squadra di grandi prospettive, farà bene. A Firenze i giovani.."

A Radio Sportiva ha parlato l'ex giocatore e tecnico della Fiorentina Vincenzo Guerini. Queste le sue parole..

A Radio Sportiva ha parlato l'ex giocatore e tecnico della Fiorentina Vincenzo Guerini. Queste le sue parole: “I Viola sono senza dubbio una squadra piacevole da seguire con prospettive importanti. Sono giovani di valore e per questo hanno bisogno di un po' di maturità. Come tutte le squadre giovani sarà soggetta ad alti e bassi, ma conoscendo il pubblico di Firenze so che sarà un grande alleato visto che ha sempre amato avere dei talenti da far crescere in casa. Sono sicuro che la squadra di Pioli darà delle grane a molti in questo campionato”.