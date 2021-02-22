Guerini: "La Fiorentina deve ripartire da zero e programmare il futuro. Non voglio più fare l'allenatore"

Vlahovic? Sta facendo bene, non deve lasciare Firenze

"Ora in casa Fiorentina - ha detto Vincenzo Guerini a Radio Bruno - c'è più tranquillità. La Fiorentina può programmare in anticipo la prossima stagione, la società può scegliere. Bisogna azzerare tutto e programmare il futuro. Sotto la gestione Della Valle, quando c'era Montella, ho ammirato grandi giocatori. La società deve fare delle scelte. L'Atalanta? Ha una proprietà che vigila su tutto. Prandelli? Io dirigo la gestione tecnica del Catania, so di non voler più ricoprire l'incarico di allenatore. Vogliamo costruire qualcosa, necessario farlo attorno ai migliori. Vlahovic? Sta facendo bene, non può lasciare Firenze".

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