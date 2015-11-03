Notizie Della Valle Fiorentina

Corriere dello Sport: "Della Valle disse a Commisso: 'Il prezzo è quello e quello resta!'. Lui la pagò fino all'ultimo euro"
18 gennaio 2026 13:19
Tod's indagata per caporalato. Della Valle: "I valori etici una nostra bandiera, non c'entriamo"
20 novembre 2025 23:42
Corvino: “Per Firenze e i Della Valle rinunciai a top club, arrivare terzi lì come uno scudetto”
06 novembre 2025 00:02
Brovarone duro "I DV ci hanno distrutto, ma Commisso dal giorno zero è in guerra con tutti"
31 ottobre 2025 23:20
"Questa proprietà rappresenta la perfida rivincita dei DV sulla città, contestati per molto meno"
30 ottobre 2025 22:35
Della Valle si difende: "Siamo un'azienda seria, non si può mettere in discussione la reputazione degli imprenditori"
11 ottobre 2025 13:19
Sartori svela: "Con Sconcerti e con i Della Valle sono stato vicino alla Fiorentina"
09 settembre 2025 22:18
"A Firenze da 6 anni si vive di improvvisazione, paragone con i Della Valle è impietoso per Commisso"
10 maggio 2025 23:55
Corvino: “Se mi licenziarono i Della Valle? No, me ne andai per stare vicino a mia madre, era in coma, morì poco dopo”
30 novembre 2024 10:15
Frey rivela: "Nel 2008 ho rifiutato Milan e Bayern Monaco per la Fiorentina, Della Valle rimase sorpreso"
26 novembre 2024 13:11
Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"
14 settembre 2024 07:50
Diamanti: "I Della Valle mandavano via chi era amato perchè loro volevano essere i protagonisti"
10 febbraio 2024 13:13
La Fiorentina negli ultimi 10 anni ha fatto un attivo sul mercato di 117 milioni di euro
25 gennaio 2024 15:37
Figlia Mondonico: “Cremo-Fiorentina? C’è lo zampino di papà. Quando lo chiamò Della Valle entrò nel pallone”
03 aprile 2023 09:49
Accuse di falso uso di fatture: assolti Andrea Della Valle, Lotito e De Laurentiis. Condannato Alessandro Moggi
02 marzo 2023 15:00
Zazzaroni: "A cena con Della Valle quando chiamò Commisso «Questo è il prezzo, non rompere le palle»
15 gennaio 2023 12:20
A. Della Valle su Mihajlovic: "Persona leale, rara nel calcio. Orgoglioso di essere stato il presidente"
18 dicembre 2022 13:30
Corvino ricorda Mihajlovic: “Pagò colpe non sue. Disse no all’Inter per l’impegno preso con la Fiorentina”
18 dicembre 2022 09:52
False fatture, chiesto un anno di galera per Percassi e De Laurentiis. Assolto l'ex viola Della Valle
03 novembre 2022 13:00
Mencucci: “La contestazione alla Tod’s immeritata per i Della Valle. Forse fomentata da qualcuno”
17 ottobre 2022 09:31
Retroscena Bucchioni: "Della Valle chiese a Batistuta di diventare ambasciatore Tod's in Sudamerica"
24 settembre 2022 15:27
Sentite Lo Monaco: "Io vicinissimo alla Fiorentina per ben due volte: Della Valle scelse il Corvino bis"
23 settembre 2022 00:00
La famiglia Della Valle dona 1 milione di euro per aiutare le Marche e i suoi abitanti dopo l'alluvione
17 settembre 2022 18:22
Della Valle riesce a fare finalmente uno stadio, pronto il nuovo impianto del Casette d'Ete
11 giugno 2022 14:55
Nazione, Della Valle prima, Commisso poi, Ramadani è sempre "al centro" della Fiorentina
10 giugno 2022 09:18
Pellissier: "Ancora adesso Della Valle quando mi incontra mi rinfaccia di aver rifiutato la Fiorentina"
06 giugno 2022 14:40
Prandelli racconta la sua Fiorentina: "Corvino mi disse che stava per prendere Higuain, ero estasiato"
24 maggio 2022 17:39
Bojinov rivela: "Prandelli non mi fece giocare, si parlava di Inter. All'incontro con Della Valle ero furioso"
13 maggio 2022 17:41
La rivelazione di Corvino: "Alla Fiorentina abbiamo affrontato anche periodi di autogestione"
10 maggio 2022 23:11
Corvino precisa: "Sono stato io a non voler restare nella Fiorentina. Troppo legame con Della Valle"
08 maggio 2022 12:43
Il nome Fiorentina non scomparirà: nel nuovo logo sparirà solo la scritta "ACF"
01 aprile 2022 10:06
Brovarone: "Avevo offerto Trajkovski a Pradè ma mi disse che alla Fiorentina non serviva quel ruolo"
25 marzo 2022 14:22
Guelfi e Ghibellini, anche su un’iniziativa produttiva come il nuovo stadio, Firenze si divide
11 marzo 2022 12:20
La Sampdoria deve pagare 400 mila euro alla Fiorentina per la clausola rescissoria di Montella
22 febbraio 2022 14:39
Corriere Fiorentino: "Della Valle ha messo in vendita la Fiorentina dopo 17 anni, Commisso dopo 2 anni"
03 febbraio 2022 14:20
Corvino si prende i meriti: "Ho lasciato alla Fiorentina la Coppa Italia Primavera grazie ai Della Valle"
29 gennaio 2022 16:16
Corvino: "Avessi saputo che Della Valle cedeva a poco avrei preso io la Fiorentina con una cordata"
29 gennaio 2022 12:27
Corriera della Sera spara: "Con Della Valle Fiorentina in Champions, Commisso l'ha indebolita"
28 gennaio 2022 13:51
La paura di un tifoso viola: "Se Commisso vende Vlahovic alla Juventus è peggio dei Della Valle"
24 gennaio 2022 14:39
La fiorentina Aleotti la quarta più ricca d'Italia. In classifica supera Berlusconi, Agnelli e Della Valle
03 gennaio 2022 16:55
Il rapporto tra Ramadani e i Della Valle che ha portato alla Fiorentina Vlahovic, Jovetic e Milenkovic
30 dicembre 2021 17:38
Quando Della Valle chiamò Spalletti per sostituire Pioli alla Fiorentina, rifiutò e arrivò Montella
30 settembre 2021 13:04
Grossa lite sullo yacht di Della Valle tra Chiara Ferragni e Fedez
01 settembre 2021 15:30
Criscitiello: "Commisso peggio dei Della Valle. Italiano grande allenatore, ora bisogna fargli la squadra"
28 giugno 2021 11:52
Bucchioni: "Addio Antognoni? Barone e Pradè gli dicano che non serve. I Della Valle furono onesti"
22 giugno 2021 10:51
Stasera i Della Valle tornano a Firenze, incontro con Lotito per comprare la Salernitana
13 maggio 2021 18:44
Da Salerno sono convinti, i Della Valle vogliono comprare la Salernitana. Lotito vende
12 maggio 2021 14:13
Berti: "A Commisso serve tempo, deve riorganizzare la società dopo la cessione dei Della Valle"
21 aprile 2021 21:20
Diego Della Valle: "Renzi? Siamo tifosi Viola. Ci sentiamo spesso, parliamo anche della grande Fiorentina"
22 marzo 2021 22:37
Mastella: "Le difficoltà di Commisso sono le stesse incontrate prima dai Della Valle"
13 marzo 2021 11:57
Andrea Della Valle: "Il calcio non mi manca ma la Fiorentina è sempre nel mio cuore"
26 febbraio 2021 10:05
Guerini: "La Fiorentina deve ripartire da zero e programmare il futuro. Non voglio più fare l'allenatore"
22 febbraio 2021 18:53
Esclusiva tifo, conosciamo Vc Asti Giancarlo Antognoni: "Tifosi della Fiorentina grazie a..Rivera"
15 febbraio 2021 14:21
Corriere Fiorentino, Commisso è piombato in un silenzio preoccupante. Se dovesse scegliere di lasciare?
17 gennaio 2021 10:08
Prandelli: "I Della Valle mi accasarono in Nazionale, non ho lasciato io la Fiorentina. Di incompiuto..."
16 gennaio 2021 10:32
"Quella di Nedved una pagliacciata, gli errori arbitrali a noi costarono uno scudetto"
24 dicembre 2020 14:30
"Joe Barone è come Cognigni. Commisso deve mettere gente che sa di calcio. Prandelli mi disse..."
01 dicembre 2020 15:50
Pazzini: "Alla Fiorentina non ero maturo. Commisso? Meglio i Della Valle"
29 novembre 2020 10:59
Criscitiello: "Commisso? Chiamatelo Della Valle, nulla è cambiato. Ricche cessioni con giocatori presi da loro"
23 novembre 2020 02:11
Mastella: "Reazione entusiasta dai Della Valle alla notizia di Prandelli"
20 novembre 2020 21:59
Ariatti a TMW News: "Prandelli scelta strana. Dispiace vedere la Fiorentina fare un campionato anonimo"
20 novembre 2020 21:41
Basile: "Non esiste un parallelo Commisso-Della Valle, Rocco sta investendo molto"
09 ottobre 2020 21:20
Della Valle non comprerà la Salernitana da Lotito: "Abbiamo chiuso col mondo del calcio"
08 ottobre 2020 13:02
Basile: "Quando i giocatori non vorranno lasciare Firenze, sarà un bel segnale"
03 ottobre 2020 15:53
Basile: "Della Valle prese la Fiorentina a 0, Commisso a 150 milioni"
26 settembre 2020 17:20
Fuksas: "Il Franchi non va abbattuto ma trasformato. Avevo progettato lo stadio-Nuvola ma..."
24 settembre 2020 09:00
Della Valle non acquisterà la Salernitana. La smentita del club: "Notizie prive di ogni fondamento"
22 settembre 2020 17:10
Da Salerno, giovedi incontro tra Lotito e i Della Valle per comprare la Salernitana. I dettagli
21 settembre 2020 22:54
Il Covid fa perdere quasi 100 milioni ai Della Valle, impossibile l'acquisto della Sampdoria
14 settembre 2020 11:37
I Della Valle possono prendere la Sampdoria, domani incontro con Garrone
03 settembre 2020 18:48
Fuksas: "Mai parlato dello stadio con Nardella. Dispiace non aver costruito la Nuvola con i Della Valle"
30 luglio 2020 13:09
Ligas: "La fuga di Della Valle ha obbligato Rocco a cedere molti giocatori"
14 luglio 2020 16:00
I Della Valle vogliono denunciare il New York Times, piccati anche con Commisso, sapeva tutto
04 luglio 2020 14:59
Accordo Ramadani Della Valle, la Fiorentina potrebbe dover pagare penale su cessioni di Vlahovic e Milenkovic
04 luglio 2020 12:46
Corvino e Cognigni si difendono: "Abbiamo rispettato le regole e agito nell'interesse della Fiorentina"
03 luglio 2020 12:55
La scoperta del NYT, i Della Valle e Ramadani aveva firmato un accordo segreto per la cessione di 5 big viola
03 luglio 2020 12:31
Parla Fantini, l'eroe della promozione: "Era impossibile, Mondonico mi parlò in dialetto"
20 giugno 2020 14:11
Ligas: "Della Valle non ha mai pensato di costruire realmente la Cittadella dello Sport"
19 giugno 2020 19:28
Riganò: "Fiorentina? Serve un centravanti, Cutrone e Vlahovic non bastano per fare una squadra competitiva"
13 giugno 2020 13:01
De Magistris: "Stadio? Temo che Commisso si stufi, non vorrei che finisse come con i Della Valle"
11 giugno 2020 18:08
Marchetti: "Chiesa? Con il passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso oggi è tutta un'altra storia"
11 giugno 2020 13:03
Sind. Scandicci: "Franchi? Va cambiata la legge sui vincoli. Campi? Impossibile avere in poco tempo il nuovo stadio"
05 giugno 2020 19:32
Della Valle: "Abbiamo donato 5 milioni per l'emergenza Coronavirus. Ai dipendenti abbiamo garantito l'intero stipendio"
28 maggio 2020 22:27
Guerini: "Allenare la Fiorentina? Un sogno realizzato. Iachini? Per me merita la conferma"
22 maggio 2020 22:50
Andreotti: "Alla Fiorentina il momento più gratificante della carriera. Con Cavasin svoltammo, un fanatico dei dettagli"
12 maggio 2020 15:42
Sind.Prato: “Invidio la Fiorentina dai tempi dei Della Valle, tifosi Viola che passione!”
05 maggio 2020 16:47
Sei anni fa la finale di Coppa Italia col Napoli. Dal gol sbagliato da Ilicic all'omicidio Esposito. La cronaca
03 maggio 2020 11:33
Giani: "Avevo raggiunto l'accordo per coprire il Franchi ma i Della Valle bloccarono tutto"
14 aprile 2020 19:53
Borrelli: "I Della Valle sono stati i promotori di un fondo a sostegno dei familiari di sanitari morti"
06 aprile 2020 21:34
L'addio di ADV a Rialti: "Io e Diego lo ricordiamo con affetto e stima. Firenze perde un grande uomo"
06 aprile 2020 15:07
Toni: "Della Valle mi chiese di rimanere a Firenze un altro anno così facemmo un patto"
05 aprile 2020 20:30
Conti Serie A, Commisso dai Della Valle ha ereditato pochi debiti ma i costi sono alti
26 marzo 2020 13:27
Nardella: "Ho parlato con Commisso e Della Valle, hanno una grande attenzione verso Firenze"
16 marzo 2020 15:04
D.Rossi: "Commisso un presidente genuino. I DV non sostenuti dai politici fiorentini.."
12 marzo 2020 20:49
Moggi accusa: "Manomessa intercettazione con Della Valle. La Fiorentina fu penalizzata ma nella telefonata..."
11 marzo 2020 12:12
"Lo stadio va fatto a Campi Bisenzio, il restyling del Franchi non fa crescere la Fiorentina, non porta soldi"
07 marzo 2020 10:40
Cala il sipario sulla Mercafir: l'idea venne lanciata da Renzi dopo la richiesta dei Della Valle
06 marzo 2020 11:26
Criscitiello: "Al Milan servirebbe un proprietario come Della Valle"
02 marzo 2020 18:28
CorSport, I Della Valle smentiscono le voci su un loro interesse nei confronti dello Sheffield Wednesday
27 febbraio 2020 12:31
I Della vogliono sbarcare nel calcio inglese, offerta per lo Sheffield Wednesday
26 febbraio 2020 14:01
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