Labaro Viola

Notizie Della Valle Fiorentina

Corriere dello Sport: "Della Valle disse a Commisso: 'Il prezzo è quello e quello resta!'. Lui la pagò fino all'ultimo euro"

18 gennaio 2026 13:19

Tod's indagata per caporalato. Della Valle: "I valori etici una nostra bandiera, non c'entriamo"

20 novembre 2025 23:42

Corvino: “Per Firenze e i Della Valle rinunciai a top club, arrivare terzi lì come uno scudetto”

06 novembre 2025 00:02

Brovarone duro "I DV ci hanno distrutto, ma Commisso dal giorno zero è in guerra con tutti"

31 ottobre 2025 23:20

"Questa proprietà rappresenta la perfida rivincita dei DV sulla città, contestati per molto meno"

30 ottobre 2025 22:35

Della Valle si difende: "Siamo un'azienda seria, non si può mettere in discussione la reputazione degli imprenditori"

11 ottobre 2025 13:19

Sartori svela: "Con Sconcerti e con i Della Valle sono stato vicino alla Fiorentina"

09 settembre 2025 22:18

"A Firenze da 6 anni si vive di improvvisazione, paragone con i Della Valle è impietoso per Commisso"

10 maggio 2025 23:55

Corvino: “Se mi licenziarono i Della Valle? No, me ne andai per stare vicino a mia madre, era in coma, morì poco dopo”

30 novembre 2024 10:15

Frey rivela: "Nel 2008 ho rifiutato Milan e Bayern Monaco per la Fiorentina, Della Valle rimase sorpreso"

26 novembre 2024 13:11

Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"

14 settembre 2024 07:50

Diamanti: "I Della Valle mandavano via chi era amato perchè loro volevano essere i protagonisti"

10 febbraio 2024 13:13

La Fiorentina negli ultimi 10 anni ha fatto un attivo sul mercato di 117 milioni di euro

25 gennaio 2024 15:37

Figlia Mondonico: “Cremo-Fiorentina? C’è lo zampino di papà. Quando lo chiamò Della Valle entrò nel pallone”

03 aprile 2023 09:49

Accuse di falso uso di fatture: assolti Andrea Della Valle, Lotito e De Laurentiis. Condannato Alessandro Moggi

02 marzo 2023 15:00

Zazzaroni: "A cena con Della Valle quando chiamò Commisso «Questo è il prezzo, non rompere le palle»

15 gennaio 2023 12:20

A. Della Valle su Mihajlovic: "Persona leale, rara nel calcio. Orgoglioso di essere stato il presidente"

18 dicembre 2022 13:30

Corvino ricorda Mihajlovic: “Pagò colpe non sue. Disse no all’Inter per l’impegno preso con la Fiorentina”

18 dicembre 2022 09:52

False fatture, chiesto un anno di galera per Percassi e De Laurentiis. Assolto l'ex viola Della Valle

03 novembre 2022 13:00

Mencucci: “La contestazione alla Tod’s immeritata per i Della Valle. Forse fomentata da qualcuno”

17 ottobre 2022 09:31

Retroscena Bucchioni: "Della Valle chiese a Batistuta di diventare ambasciatore Tod's in Sudamerica"

24 settembre 2022 15:27

Sentite Lo Monaco: "Io vicinissimo alla Fiorentina per ben due volte: Della Valle scelse il Corvino bis"

23 settembre 2022 00:00

La famiglia Della Valle dona 1 milione di euro per aiutare le Marche e i suoi abitanti dopo l'alluvione

17 settembre 2022 18:22

Della Valle riesce a fare finalmente uno stadio, pronto il nuovo impianto del Casette d'Ete

11 giugno 2022 14:55

Nazione, Della Valle prima, Commisso poi, Ramadani è sempre "al centro" della Fiorentina

10 giugno 2022 09:18

Pellissier: "Ancora adesso Della Valle quando mi incontra mi rinfaccia di aver rifiutato la Fiorentina"

06 giugno 2022 14:40

Prandelli racconta la sua Fiorentina: "Corvino mi disse che stava per prendere Higuain, ero estasiato"

24 maggio 2022 17:39

Bojinov rivela: "Prandelli non mi fece giocare, si parlava di Inter. All'incontro con Della Valle ero furioso"

13 maggio 2022 17:41

La rivelazione di Corvino: "Alla Fiorentina abbiamo affrontato anche periodi di autogestione"

10 maggio 2022 23:11

Corvino precisa: "Sono stato io a non voler restare nella Fiorentina. Troppo legame con Della Valle"

08 maggio 2022 12:43

Il nome Fiorentina non scomparirà: nel nuovo logo sparirà solo la scritta "ACF"

01 aprile 2022 10:06

Brovarone: "Avevo offerto Trajkovski a Pradè ma mi disse che alla Fiorentina non serviva quel ruolo"

25 marzo 2022 14:22

Guelfi e Ghibellini, anche su un’iniziativa produttiva come il nuovo stadio, Firenze si divide

11 marzo 2022 12:20

La Sampdoria deve pagare 400 mila euro alla Fiorentina per la clausola rescissoria di Montella

22 febbraio 2022 14:39

Corriere Fiorentino: "Della Valle ha messo in vendita la Fiorentina dopo 17 anni, Commisso dopo 2 anni"

03 febbraio 2022 14:20

Corvino si prende i meriti: "Ho lasciato alla Fiorentina la Coppa Italia Primavera grazie ai Della Valle"

29 gennaio 2022 16:16

Corvino: "Avessi saputo che Della Valle cedeva a poco avrei preso io la Fiorentina con una cordata"

29 gennaio 2022 12:27

Corriera della Sera spara: "Con Della Valle Fiorentina in Champions, Commisso l'ha indebolita"

28 gennaio 2022 13:51

La paura di un tifoso viola: "Se Commisso vende Vlahovic alla Juventus è peggio dei Della Valle"

24 gennaio 2022 14:39

La fiorentina Aleotti la quarta più ricca d'Italia. In classifica supera Berlusconi, Agnelli e Della Valle

03 gennaio 2022 16:55

Il rapporto tra Ramadani e i Della Valle che ha portato alla Fiorentina Vlahovic, Jovetic e Milenkovic

30 dicembre 2021 17:38

Quando Della Valle chiamò Spalletti per sostituire Pioli alla Fiorentina, rifiutò e arrivò Montella

30 settembre 2021 13:04

Grossa lite sullo yacht di Della Valle tra Chiara Ferragni e Fedez

01 settembre 2021 15:30

Criscitiello: "Commisso peggio dei Della Valle. Italiano grande allenatore, ora bisogna fargli la squadra"

28 giugno 2021 11:52

Bucchioni: "Addio Antognoni? Barone e Pradè gli dicano che non serve. I Della Valle furono onesti"

22 giugno 2021 10:51

Stasera i Della Valle tornano a Firenze, incontro con Lotito per comprare la Salernitana

13 maggio 2021 18:44

Da Salerno sono convinti, i Della Valle vogliono comprare la Salernitana. Lotito vende

12 maggio 2021 14:13

Berti: "A Commisso serve tempo, deve riorganizzare la società dopo la cessione dei Della Valle"

21 aprile 2021 21:20

Diego Della Valle: "Renzi? Siamo tifosi Viola. Ci sentiamo spesso, parliamo anche della grande Fiorentina"

22 marzo 2021 22:37

Mastella: "Le difficoltà di Commisso sono le stesse incontrate prima dai Della Valle"

13 marzo 2021 11:57

Andrea Della Valle: "Il calcio non mi manca ma la Fiorentina è sempre nel mio cuore"

26 febbraio 2021 10:05

Guerini: "La Fiorentina deve ripartire da zero e programmare il futuro. Non voglio più fare l'allenatore"

22 febbraio 2021 18:53

Esclusiva tifo, conosciamo Vc Asti Giancarlo Antognoni: "Tifosi della Fiorentina grazie a..Rivera"

15 febbraio 2021 14:21

Corriere Fiorentino, Commisso è piombato in un silenzio preoccupante. Se dovesse scegliere di lasciare?

17 gennaio 2021 10:08

Prandelli: "I Della Valle mi accasarono in Nazionale, non ho lasciato io la Fiorentina. Di incompiuto..."

16 gennaio 2021 10:32

"Quella di Nedved una pagliacciata, gli errori arbitrali a noi costarono uno scudetto"

24 dicembre 2020 14:30

"Joe Barone è come Cognigni. Commisso deve mettere gente che sa di calcio. Prandelli mi disse..."

01 dicembre 2020 15:50

Pazzini: "Alla Fiorentina non ero maturo. Commisso? Meglio i Della Valle"

29 novembre 2020 10:59

Criscitiello: "Commisso? Chiamatelo Della Valle, nulla è cambiato. Ricche cessioni con giocatori presi da loro"

23 novembre 2020 02:11

Mastella: "Reazione entusiasta dai Della Valle alla notizia di Prandelli"

20 novembre 2020 21:59

Ariatti a TMW News: "Prandelli scelta strana. Dispiace vedere la Fiorentina fare un campionato anonimo"

20 novembre 2020 21:41

Basile: "Non esiste un parallelo Commisso-Della Valle, Rocco sta investendo molto"

09 ottobre 2020 21:20

Della Valle non comprerà la Salernitana da Lotito: "Abbiamo chiuso col mondo del calcio"

08 ottobre 2020 13:02

Basile: "Quando i giocatori non vorranno lasciare Firenze, sarà un bel segnale"

03 ottobre 2020 15:53

Basile: "Della Valle prese la Fiorentina a 0, Commisso a 150 milioni"

26 settembre 2020 17:20

Fuksas: "Il Franchi non va abbattuto ma trasformato. Avevo progettato lo stadio-Nuvola ma..."

24 settembre 2020 09:00

Della Valle non acquisterà la Salernitana. La smentita del club: "Notizie prive di ogni fondamento"

22 settembre 2020 17:10

Da Salerno, giovedi incontro tra Lotito e i Della Valle per comprare la Salernitana. I dettagli

21 settembre 2020 22:54

Il Covid fa perdere quasi 100 milioni ai Della Valle, impossibile l'acquisto della Sampdoria

14 settembre 2020 11:37

I Della Valle possono prendere la Sampdoria, domani incontro con Garrone

03 settembre 2020 18:48

Fuksas: "Mai parlato dello stadio con Nardella. Dispiace non aver costruito la Nuvola con i Della Valle"

30 luglio 2020 13:09

Ligas: "La fuga di Della Valle ha obbligato Rocco a cedere molti giocatori"

14 luglio 2020 16:00

I Della Valle vogliono denunciare il New York Times, piccati anche con Commisso, sapeva tutto

04 luglio 2020 14:59

Accordo Ramadani Della Valle, la Fiorentina potrebbe dover pagare penale su cessioni di Vlahovic e Milenkovic

04 luglio 2020 12:46

Corvino e Cognigni si difendono: "Abbiamo rispettato le regole e agito nell'interesse della Fiorentina"

03 luglio 2020 12:55

La scoperta del NYT, i Della Valle e Ramadani aveva firmato un accordo segreto per la cessione di 5 big viola

03 luglio 2020 12:31

Parla Fantini, l'eroe della promozione: "Era impossibile, Mondonico mi parlò in dialetto"

20 giugno 2020 14:11

Ligas: "Della Valle non ha mai pensato di costruire realmente la Cittadella dello Sport"

19 giugno 2020 19:28

Riganò: "Fiorentina? Serve un centravanti, Cutrone e Vlahovic non bastano per fare una squadra competitiva"

13 giugno 2020 13:01

De Magistris: "Stadio? Temo che Commisso si stufi, non vorrei che finisse come con i Della Valle"

11 giugno 2020 18:08

Marchetti: "Chiesa? Con il passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso oggi è tutta un'altra storia"

11 giugno 2020 13:03

Sind. Scandicci: "Franchi? Va cambiata la legge sui vincoli. Campi? Impossibile avere in poco tempo il nuovo stadio"

05 giugno 2020 19:32

Della Valle: "Abbiamo donato 5 milioni per l'emergenza Coronavirus. Ai dipendenti abbiamo garantito l'intero stipendio"

28 maggio 2020 22:27

Guerini: "Allenare la Fiorentina? Un sogno realizzato. Iachini? Per me merita la conferma"

22 maggio 2020 22:50

Andreotti: "Alla Fiorentina il momento più gratificante della carriera. Con Cavasin svoltammo, un fanatico dei dettagli"

12 maggio 2020 15:42

Sind.Prato: “Invidio la Fiorentina dai tempi dei Della Valle, tifosi Viola che passione!”

05 maggio 2020 16:47

Sei anni fa la finale di Coppa Italia col Napoli. Dal gol sbagliato da Ilicic all'omicidio Esposito. La cronaca

03 maggio 2020 11:33

Giani: "Avevo raggiunto l'accordo per coprire il Franchi ma i Della Valle bloccarono tutto"

14 aprile 2020 19:53

Borrelli: "I Della Valle sono stati i promotori di un fondo a sostegno dei familiari di sanitari morti"

06 aprile 2020 21:34

L'addio di ADV a Rialti: "Io e Diego lo ricordiamo con affetto e stima. Firenze perde un grande uomo"

06 aprile 2020 15:07

Toni: "Della Valle mi chiese di rimanere a Firenze un altro anno così facemmo un patto"

05 aprile 2020 20:30

Conti Serie A, Commisso dai Della Valle ha ereditato pochi debiti ma i costi sono alti

26 marzo 2020 13:27

Nardella: "Ho parlato con Commisso e Della Valle, hanno una grande attenzione verso Firenze"

16 marzo 2020 15:04

D.Rossi: "Commisso un presidente genuino. I DV non sostenuti dai politici fiorentini.."

12 marzo 2020 20:49

Moggi accusa: "Manomessa intercettazione con Della Valle. La Fiorentina fu penalizzata ma nella telefonata..."

11 marzo 2020 12:12

"Lo stadio va fatto a Campi Bisenzio, il restyling del Franchi non fa crescere la Fiorentina, non porta soldi"

07 marzo 2020 10:40

Cala il sipario sulla Mercafir: l'idea venne lanciata da Renzi dopo la richiesta dei Della Valle

06 marzo 2020 11:26

Criscitiello: "Al Milan servirebbe un proprietario come Della Valle"

02 marzo 2020 18:28

CorSport, I Della Valle smentiscono le voci su un loro interesse nei confronti dello Sheffield Wednesday

27 febbraio 2020 12:31

I Della vogliono sbarcare nel calcio inglese, offerta per lo Sheffield Wednesday

26 febbraio 2020 14:01

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