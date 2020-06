“Chiesa invece a Firenze c’è ancora e Commisso vorrebbe trattenerlo – ha detto il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti nel suo editoriale a Tuttomercatoweb.com – , ma non a tutti i costi, non contro la sua volontà: insomma dipenderà dalle offerte, mai come quest’anno. La Juve lo aveva prenotato nell’estate 2019, l’addio di Della Valle ha bloccato tutto. Oggi è un’altra storia, i bianconeri così come l’Inter apprezzano molto ma sanno che il prezzo è alto nelle idee di Commisso, uno a cui la parola “sconti” non piace per quel Chiesa che attende la Nazionale da protagonista proprio come Bernardeschi”.