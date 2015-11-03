Notizie Marchetti Fiorentina

Como–Fiorentina, dirige Marchetti: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte con i viola. Al VAR c'è Maresca.
12 febbraio 2026 13:10
Sarà l'arbitro Marchetti a dirigere Venezia-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: 4 vittorie in 8 partite
07 maggio 2025 15:30
Juventus ci risiamo. Annullato ingiustamente al Verona il gol del vantaggio di Suslov
03 marzo 2025 22:37
Moviola Corriere dello Sport: “Marchetti giusto su Dossena, ma Kean ha rischiato il rosso”
25 novembre 2024 09:25
Marchetti (UEFA): "Calendario pieno tema sensibile, ma le rose sono ampie e ci sono più sostituzioni"
14 ottobre 2024 13:35
Marchetti: "Italiano ha provato a tirare la coperta. Le finali si perdono, ma per perderle bisogna giocarle"
30 maggio 2024 12:49
Marchetti (UEFA) conferma: “Se la Fiorentina vince la Conference e arriva all’8° posto, la nona va in Conference”
20 maggio 2024 08:22
Moviola Corriere dello Sport: "Marchetti insufficiente, si perde un fallo prima dell'1-1. Vede un rigore che non c'è"
18 maggio 2024 09:35
Salernitana-Fiorentina, ad arbitrare sarà Marchetti coadiuvato da De Meo e Preti, al Var Fabbri e Di Paolo
17 aprile 2024 13:31
Sentite Bocci: "Marchetti ha fatto un grande regalo alla Fiorentina. Ricci non andava espulso"
04 marzo 2024 18:25
Ricci come Bonaventura. Anche alla Fiorentina fu dato un rosso per lo stesso motivo contro il Sassuolo
03 marzo 2024 18:05
Chiambretti: "Farei una multa agli arbitri che sbagliano come Marchetti, Cairo fa bene a lamentarsi"
03 marzo 2024 16:32
Tuttosport urla allo scandalo: "Marchetti ha espulso cinque avversari della Fiorentina, che coincidenza"
03 marzo 2024 15:44
La Fiorentina ritrova Marchetti dopo i quarti di Coppa Italia contro il Bologna. Sozza al VAR, Di Paolo all'AVAR
29 febbraio 2024 15:07
Sarà l'arbitro Marchetti a dirigere Fiorentina-Bologna. L'ultima volta i viola finirono ko 4-0 contro l'Inter
08 gennaio 2024 14:00
Sarà l'arbitro Marchetti a dirigere Sassuolo-Fiorentina. Precedenti in perfetto equilibrio con i viola
31 maggio 2023 16:40
Sarà l'arbitro Marchetti a dirigere la Napoli-Fiorentina. Un solo precedente positivo coi viola
05 maggio 2023 16:15
Marchetti: "Per la classifica che ha la Fiorentina non può puntare all'Europa. Col Milan ha trovato un'ottima serata"
07 marzo 2023 19:54
Marchetti su Cabral: "Può solo migliorare. Ha sempre segnato, quando vedi la porta prima o poi la ritrovi"
28 febbraio 2023 16:20
Marchetti su Amrabat: "È incedibile per la Fiorentina. Poi bisogna vedere quando arriverà l'offerta da 40 milioni"
29 dicembre 2022 15:42
Marchetti: "La Fiorentina è la sorpresa della Serie A fin ora, mentre la Juve la grande delusione"
23 settembre 2021 13:25
Marchetti: "Attaccante? Difficile andare a Firenze sapendo di Vlahovic. Salvo occasioni, non arriverà nessuno"
31 agosto 2021 14:21
Marchetti: "Kokorin-Fiorentina operazione da 4 milioni più bonus. Ultime pendenze da sistemare"
21 gennaio 2021 00:55
Marchetti: "Chiesa? Con il passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso oggi è tutta un'altra storia"
11 giugno 2020 13:03
Marchetti: "Mi viene da dire: perché non prendere a gennaio Ibrahimovic alla Fiorentina?!
22 ottobre 2019 11:05
Marchetti: "Il mercato della Fiorentina? Mi incuriosisce come quello di Cagliari, Genoa e Brescia"
03 settembre 2019 15:35
Marchetti: "Fiorentina? Il presidente Rocco Commisso ha fatto una sola promessa: tenere Chiesa"
21 giugno 2019 18:52
Marchetti: "Montella bis? La Fiorentina lo avrebbe comunque cercato in estate, si è anticipata"
11 aprile 2019 18:44
Corriere dello Sport, Dragowski ai saluti, ecco tutte le richieste. La Fiorentina valuta Marchetti
07 gennaio 2019 11:34
Marchetti assicura: "Chiesa resta alla Fiorentina, c'è un progetto di crescita"
14 giugno 2018 19:21
Sportiello al Genoa? No, il grifone ha scelto Marchetti come sostituto di Perin
04 giugno 2018 23:46
Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...
04 giugno 2018 23:40
Casa Mercato Viola, Fiorentina in vantaggio per Lazzari della Spal. Per Chiesa rifiutata maxi offerta
25 maggio 2018 23:42
Arrivano conferme. Marchetti tutor di Cerofolini promosso portiere viola?
25 maggio 2018 08:34
Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?
24 maggio 2018 23:41
Nel prossimo Cda la decisione su Sportiello. Ma spuntano Marchetti e Cragno. La situazione...
12 maggio 2018 10:46
Marchetti: "Chiesa? Tra i classe '97 è quarto per valore. In futuro diventerà un senatore della nazionale"
22 marzo 2018 17:25
Marchetti: ''Viola fresca, Juve compassata: Allegri rischia di perdere punti contro Pioli''
19 settembre 2017 16:12
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