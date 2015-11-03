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Notizie Marchetti Fiorentina

Como–Fiorentina, dirige Marchetti: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte con i viola. Al VAR c'è Maresca.

12 febbraio 2026 13:10

Sarà l'arbitro Marchetti a dirigere Venezia-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: 4 vittorie in 8 partite

07 maggio 2025 15:30

Juventus ci risiamo. Annullato ingiustamente al Verona il gol del vantaggio di Suslov

03 marzo 2025 22:37

Moviola Corriere dello Sport: “Marchetti giusto su Dossena, ma Kean ha rischiato il rosso”

25 novembre 2024 09:25

Marchetti (UEFA): "Calendario pieno tema sensibile, ma le rose sono ampie e ci sono più sostituzioni"

14 ottobre 2024 13:35

Marchetti: "Italiano ha provato a tirare la coperta. Le finali si perdono, ma per perderle bisogna giocarle"

30 maggio 2024 12:49

Marchetti (UEFA) conferma: “Se la Fiorentina vince la Conference e arriva all’8° posto, la nona va in Conference”

20 maggio 2024 08:22

Moviola Corriere dello Sport: "Marchetti insufficiente, si perde un fallo prima dell'1-1. Vede un rigore che non c'è"

18 maggio 2024 09:35

Salernitana-Fiorentina, ad arbitrare sarà Marchetti coadiuvato da De Meo e Preti, al Var Fabbri e Di Paolo

17 aprile 2024 13:31

Sentite Bocci: "Marchetti ha fatto un grande regalo alla Fiorentina. Ricci non andava espulso"

04 marzo 2024 18:25

Ricci come Bonaventura. Anche alla Fiorentina fu dato un rosso per lo stesso motivo contro il Sassuolo

03 marzo 2024 18:05

Chiambretti: "Farei una multa agli arbitri che sbagliano come Marchetti, Cairo fa bene a lamentarsi"

03 marzo 2024 16:32

Tuttosport urla allo scandalo: "Marchetti ha espulso cinque avversari della Fiorentina, che coincidenza"

03 marzo 2024 15:44

La Fiorentina ritrova Marchetti dopo i quarti di Coppa Italia contro il Bologna. Sozza al VAR, Di Paolo all'AVAR

29 febbraio 2024 15:07

Sarà l'arbitro Marchetti a dirigere Fiorentina-Bologna. L'ultima volta i viola finirono ko 4-0 contro l'Inter

08 gennaio 2024 14:00

Sarà l'arbitro Marchetti a dirigere Sassuolo-Fiorentina. Precedenti in perfetto equilibrio con i viola

31 maggio 2023 16:40

Sarà l'arbitro Marchetti a dirigere la Napoli-Fiorentina. Un solo precedente positivo coi viola

05 maggio 2023 16:15

Marchetti: "Per la classifica che ha la Fiorentina non può puntare all'Europa. Col Milan ha trovato un'ottima serata"

07 marzo 2023 19:54

Marchetti su Cabral: "Può solo migliorare. Ha sempre segnato, quando vedi la porta prima o poi la ritrovi"

28 febbraio 2023 16:20

Marchetti su Amrabat: "È incedibile per la Fiorentina. Poi bisogna vedere quando arriverà l'offerta da 40 milioni"

29 dicembre 2022 15:42

Marchetti: "La Fiorentina è la sorpresa della Serie A fin ora, mentre la Juve la grande delusione"

23 settembre 2021 13:25

Marchetti: "Attaccante? Difficile andare a Firenze sapendo di Vlahovic. Salvo occasioni, non arriverà nessuno"

31 agosto 2021 14:21

Marchetti: "Kokorin-Fiorentina operazione da 4 milioni più bonus. Ultime pendenze da sistemare"

21 gennaio 2021 00:55

Marchetti: "Chiesa? Con il passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso oggi è tutta un'altra storia"

11 giugno 2020 13:03

Marchetti: "Mi viene da dire: perché non prendere a gennaio Ibrahimovic alla Fiorentina?!

22 ottobre 2019 11:05

Marchetti: "Il mercato della Fiorentina? Mi incuriosisce come quello di Cagliari, Genoa e Brescia"

03 settembre 2019 15:35

Marchetti: "Fiorentina? Il presidente Rocco Commisso ha fatto una sola promessa: tenere Chiesa"

21 giugno 2019 18:52

Marchetti: "Montella bis? La Fiorentina lo avrebbe comunque cercato in estate, si è anticipata"

11 aprile 2019 18:44

Corriere dello Sport, Dragowski ai saluti, ecco tutte le richieste. La Fiorentina valuta Marchetti

07 gennaio 2019 11:34

Marchetti assicura: "Chiesa resta alla Fiorentina, c'è un progetto di crescita"

14 giugno 2018 19:21

Sportiello al Genoa? No, il grifone ha scelto Marchetti come sostituto di Perin

04 giugno 2018 23:46

Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...

04 giugno 2018 23:40

Casa Mercato Viola, Fiorentina in vantaggio per Lazzari della Spal. Per Chiesa rifiutata maxi offerta

25 maggio 2018 23:42

Arrivano conferme. Marchetti tutor di Cerofolini promosso portiere viola?

25 maggio 2018 08:34

Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

24 maggio 2018 23:41

Nel prossimo Cda la decisione su Sportiello. Ma spuntano Marchetti e Cragno. La situazione...

12 maggio 2018 10:46

Marchetti: "Chiesa? Tra i classe '97 è quarto per valore. In futuro diventerà un senatore della nazionale"

22 marzo 2018 17:25

Marchetti: ''Viola fresca, Juve compassata: Allegri rischia di perdere punti contro Pioli''

19 settembre 2017 16:12

Marchetti: "Ma dove finiscono i soldi incassati dalla Fiorentina? Il saldo dice più 41 milioni..."

07 settembre 2017 11:09

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