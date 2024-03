Ricci come Bonaventura. Anche alla Fiorentina fu dato un rosso per lo stesso motivo contro il Sassuolo

Era il 26 febbraio del 2022, siamo a Reggio Emilia e si gioca Sassuolo-Fiorentina, al minuto 79 Jack Bonaventura viene ammonito per un fallo di mano involontario, come reazione all’ammonizione ritenuta ingiusta, il calciatore viola inveisce contro l’arbitro Prontera con un gesto uguale a quello fatto da Ricci in Torino-Fiorentina. Risultato, secondo giallo e dunque Bonaventura espulso. Nulla da eccepire a norma di regolamento. Al massimo si sarebbe potuto ragionare sul primo giallo, ma sul secondo, data la reazione plateale di Bonaventura c’è stato poco da fare. Una situazione uguale identica a quella di ieri, dove l’arbitro Marchetti ha giustamente ammonito Ricci per aver platealmente protestato contro l’arbitro, secondo giallo e dunque rosso. Nulla di sbagliato a termini di regolamento. Eppure dalle parti di Torino (e non solo) qualcuno ha ritenuto sbagliata quella decisione con un arbitro che ha avuto solo la colpa di aver fatto il rispettare il regolamento. Esattamente come quel Sassuolo-Fiorentina con Jack Bonaventura.

