Casa Mercato Viola, Fiorentina in vantaggio per Lazzari della Spal. Per Chiesa rifiutata maxi offerta

La Juventus ha nuovamente suonato la carica per Federico Chiesa. La società bianconera ha chiesto come si comporterebbe la Fiorentina in caso di offerta da 60 milioni di euro. La risposta è stata che...

La Juventus ha nuovamente suonato la carica per Federico Chiesa. La società bianconera ha chiesto come si comporterebbe la Fiorentina in caso di offerta da 60 milioni di euro. La risposta è stata che il giocatore non si muove. La Fiorentina sa che se il giocatore venisse venduto alla rivale storica partirebbe una super contestazione, considerando anche il passato affare Bernardeschi.

Alla Fiorentina piace tantissimo Lazzari della Spal. La squadra viola è leggermente in vantaggio sull'Atalanta e molto in vantaggio sull'Inter. Il ragazzo non certo di giocare non gradirebbe infatti la destinazione Milano. Il costo dell'operazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.

La Fiorentina in Ligue 1 segue Bennaccer centrocampista del Monaco. Il ragazzo parteciperà al mondiale col Marocco e piace molto a Corvino. Con 8-10 milioni si potrebbe chiudere. La pista Rolando sembra essere sfumata in quanto il giocatore si è infortunato gravemente nell'ultima partita di campionato col Marsiglia. Per il portiere non ci sono novità. Da segnalare che Marchetti piace anche al Genoa che sta cercando un degno sostituto di Perin,

Lorenzo Bigiotti