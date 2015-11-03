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Notizie Lazzari Fiorentina

Sentite Lazzari: "A Firenze il Cagliari se la giocherà alla pari, sarà uno scontro tra squadre di pari livello"

22 gennaio 2026 18:36

Lazzari: "Firenze sta rivivendo la stessa situazione del 2011-2012 ma basta una scintilla per svoltare"

29 novembre 2025 15:00

Lazzari: "Nel 2015 i fischi dei tifosi contro la squadra dopo il Siviglia sono stati molto ingiusti"

09 maggio 2023 13:48

Lazzari: "Biraghi sul gol si è coordinato bene, ha avuto modo di sorprendere il portiere. Ha realizzato un capolavoro"

28 febbraio 2023 19:55

Lazzari: "Vlahovic e Castrovilli sono due prospetti del calcio italiano"

25 febbraio 2021 15:23

Lazzari: "Andare alla Fiorentina non si rivelò una scelta felice. Nel calcio certe stagioni partono male e finiscono peggio"

07 maggio 2020 02:00

Lazzari: "Castrovilli è un giovane atipico, vi dico perché. Benassi non rende come un anno fa? Montella deve capire come utilizzarlo"

07 novembre 2019 18:12

Lazzari: "Badelj uomo insostituibile per Montella. Sottil grande impatto sulla gara. Castrovilli.."

22 ottobre 2019 18:59

Ufficiale Lazzari alla Lazio. Sfuma definitivamente l’eventuale approdo alla Fiorentina

12 luglio 2019 11:31

Lazzari-Lazio, c'è l'accordo. Quinquennale da 1,5 milioni l'anno. La distanza tra i club..

23 giugno 2019 22:54

Pressing dei viola su Lazzari ma c'è da battere la concorrenza. La Spal lo valuta 18 milioni

21 giugno 2019 12:44

La Nazione, Lazzari e Inglese i due obiettivi primari della Viola di Commisso

21 giugno 2019 10:03

Criscitiello: "Contatti continui con la Spal per Lazzari, niente visite mediche con la Lazio"

21 giugno 2019 01:55

"La Fiorentina allo scoperto per Lazzari. Contatti con la SPAL, quando arriva Commisso..."

20 giugno 2019 12:22

Lazzari primo obiettivo per la nuova Fiorentina. Solo una chiamata esplorativa per il momento...

20 giugno 2019 00:46

Semplici: "Firenze è la mia casa. Domani dovremo essere aggressivi. Ai viola non dovremo permettere.."

16 febbraio 2019 15:45

Lazzari: “Veretout un buon mediano, a Benassi non si può chiedere solo gol. Chiesa...”

19 ottobre 2018 22:57

Casa Mercato Viola, ultimatum ai big. Chi se ne vorrà andare? Arriva un esterno dalla Roma?

01 giugno 2018 23:40

Casa Mercato Viola, Lazzari e Viviani a Firenze? Riscattato Pezzella. Si sognano Mandragora e Skorupski

30 maggio 2018 23:42

La Spal vuole Thereau: pronta mega operazione con Lazzari, Viviani ed un giovane viola

30 maggio 2018 17:09

Casa Mercato Viola, Fiorentina in vantaggio per Lazzari della Spal. Per Chiesa rifiutata maxi offerta

25 maggio 2018 23:42

Lazzari:"L'esperienza alla Fiorentina è stata negativa per la mia carriera, mi voleva il Milan."

28 febbraio 2018 11:14

Lazzari: "Non mi aspettavo la rivoluzione. La società si è mossa troppo tardi, a Pioli servirà del tempo.."

04 ottobre 2017 20:50

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