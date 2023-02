Lazzari: “Biraghi sul gol si è coordinato bene, ha avuto modo di sorprendere il portiere. Ha realizzato un capolavoro”

Intervistato dalla redazione di Radio Bruno, l’ex viola Andrea Lazzari si è soffermato sulla rete di Cristiano Biraghi nel match di ieri tra Fiorentina e Verona. Ecco le sue parole: “Mi è capitato due volte di fare gol da centrocampo, Biraghi ha avuto il tempo di vedere il portiere fuori dai pali e calciare. Personalmente ho sempre sognato di far gol in questo modo. Prima di farlo mi sono anche allenato. Sono attimi in cui ti capita di provarci e, se viene, realizzi un vero capolavoro. Si vede che il capitano della Fiorentina si coordina bene e sorprende l’estremo difensore”.

Riguardo il gioco dei viola in extremis contro la Roma: “La Fiorentina esprime sempre le idee di mister Italiano e mette in campo uno schema di squadra senza mai buttare la palla. L’idea del tecnico si vede e alla lunga questo pagherà”.

