Labaro Viola

Notizie Biraghi Fiorentina

Biraghi al Torino non gioca mai, può lasciare dopo un anno: lo cerca in prestito il Verona

31 gennaio 2026 12:28

Corriere Fiorentino: “Il Torino per Ranieri ha offerto alla Fiorentina Asllani e Biraghi”

28 gennaio 2026 09:28

TMW scrive: “Il Torino propone uno scambio Biraghi-Ranieri, pronte altre contropartite”

27 gennaio 2026 17:12

Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"

27 gennaio 2026 00:10

Dopo il flop totale al Torino Biraghi ha rifiutato la Serie B. Vuole andare all’Hellas Verona

23 gennaio 2026 11:25

Biraghi ricorda Commisso: "Un presidente con valori umani altissimi, ci trattava come figli"

17 gennaio 2026 13:12

TMW: "Biraghi ai titoli di coda con il Torino. Il Verona vuole l'ex capitano viola"

15 gennaio 2026 20:00

Da capitano della Fiorentina a esubero del Torino: Biraghi, sempre più vicino l’addio ai granata

19 dicembre 2025 23:20

Biraghi a Torino è un flop assoluto e apre all’addio a gennaio. Il Torino valuta Bozzolan per sostituirlo

23 novembre 2025 15:00

Corriere dello Sport rivela: "Biraghi convinto che gli sarebbe stato concesso più spazio dalla Fiorentina"

05 settembre 2025 11:11

(VIDEO) Biraghi a fine partita sotto il settore ospiti per salutare i tifosi della Fiorentina, cori per lui

31 agosto 2025 20:43

Da Torino: "Difesa imbarazzante, si parla di comprare un vice Biraghi ma nemmeno il titolare si vede in campo"

29 agosto 2025 18:12

Biraghi risponde male a un bambino in ritiro? Lui chiarisce sui social: "Battuta scherzosa che è stata fraintesa"

25 luglio 2025 16:50

(VIDEO) Un bambino chiede a Biraghi di vincere il derby, lui replica: "Vuoi venire tu a giocare con noi?"

24 luglio 2025 11:57

Biraghi: "Bisogna onorare il Torino senza fare figure di m***a. Per noi, i tifosi e presidente"

23 luglio 2025 15:41

Mandragora saluta Biraghi: "Grazie di tutto, mi hai trasmesso cosa vuol dire la Fiorentina per Firenze"

26 giugno 2025 11:41

La Fiorentina e la famiglia Commisso ringraziano Biraghi: "Punto di riferimento, un Capitano vero"

25 giugno 2025 09:15

Ora è ufficiale, Cristiano Biraghi non tornerà alla Fiorentina: il Torino lo riscatta. Firmerà un biennale

24 giugno 2025 19:21

Tuttosport: "Biraghi riscattato dal Torino per 250 mila euro. Mossa non scontata"

14 giugno 2025 09:18

Amoruso: "Biraghi al Toro? scelta giusta per tutti, la Fiorentina non ne sentirà la mancanza"

13 giugno 2025 22:54

Gianluca Di Marzio rivela: "Il Torino ha riscattato Biraghi per 100mila euro. Non tornerà alla Fiorentina"

13 giugno 2025 17:56

Tuttosport: "Biraghi-Torino il riscatto non è così scontato, dipende dalla volontà del giocatore"

13 giugno 2025 09:50

TMW, il Torino vuole riscattare Biraghi: incontro con l'agente nelle prossime ore

12 giugno 2025 14:30

Freitas: "Pioli alla Fiorentina è la scelta giusta. Biraghi ha sempre onorato la maglia della Fiorentina"

11 giugno 2025 22:01

Sentite La Nazione: "Biraghi aspetta solo che Pioli lo chiami per dirgli di tornare alla Fiorentina"

11 giugno 2025 11:58

Pedullà: "Futuro di Biraghi tutto da scrivere. Può tornare alla Fiorentina con Pioli, c'è grande legame"

09 giugno 2025 17:20

Repubblica annuncia: "Biraghi ha convinto il Torino, l'ex capitano viola resterà in Piemonte anche nella prossima stagione"

08 giugno 2025 14:24

Biraghi premiato alla festa della Curva Fiesole come "Capitano per Sempre"

07 giugno 2025 23:13

Tuttosport annuncia: "Biraghi resterà al Torino, il giocatore ha rifiutato le avances del Palermo"

07 giugno 2025 14:53

Giuffredi: "Folorunsho è un giocatore forte ma non tutte le ciambelle escono col buco"

30 maggio 2025 12:40

Biraghi: "Crescita Torino? Serve tempo. Alla Fiorentina ci ho messo 3 anni per andare in Europa"

12 maggio 2025 15:00

Schira: "Biraghi verso l’addio definitivo alla Fiorentina. Il Torino prepara un contratto fino al 2027"

26 aprile 2025 12:22

Biraghi: “Torino? Ho fatto la scelta giusta, Vanoli mi ha dato subito fiducia. Ambiente giusto per ripartire”

11 aprile 2025 08:02

Biraghi: “Addio alla Fiorentina? Una questione tra me e Palladino. Ero il capitano, non è stato facile da accettare”

11 aprile 2025 08:01

Biraghi avvisa il Toro: "A Firenze abbiamo raggiunto l'Europa quando c'è stata coesione tra tifosi e squadra"

06 aprile 2025 21:01

Gazzetta non ha dubbi: “Il Torino riscatterà Biraghi per 1 milione. Contratto fino al 2027”

03 aprile 2025 08:53

Biraghi, "assist" per la Fiorentina. Lazio fermata dal Toro all'Olimpico, i viola accorciano a -1

31 marzo 2025 23:03

Sentite Biraghi: "Se io sono uno specialista su punizione vuol dire che c’è qualche problema"

22 marzo 2025 14:17

Biraghi al Viola Park per ricordare Barone. Lungo abbraccio con la famiglia di Joe, saluti anche per Ranieri

17 marzo 2025 19:06

Biraghi: "Firenze e Torino vivono di calcio, sono esigenti. Due piazze che ti fanno sentire giocatore"

07 marzo 2025 15:56

Tuttosport su Biraghi: "Voto 7, è stato impeccabile. Con lui il Torino può compiere un salto di qualità"

03 marzo 2025 16:10

Biraghi: "Non è stato facile lasciare Firenze, ma ora ho aperto un nuovo capitolo della mia vita"

02 marzo 2025 19:31

Vanoli elogia Biraghi: "Contentissimo di lui, è un giocatore importante che ci porta tanta esperienza e personalità"

01 marzo 2025 17:58

Biraghi: "Astori sarà sempre il mio capitano. Le finali di Conference perse? Fanno ancora male"

27 febbraio 2025 20:18

Biraghi partirà dal 1' contro il Milan: l'ex Fiorentina vuole riscattarsi dopo l'autogol di Bologna

22 febbraio 2025 16:05

Il Bologna di Italiano a un passo dalla Fiorentina grazie ad un regalo dell'ex capitano viola

14 febbraio 2025 23:18

Vanoli: "Biraghi ha avuto qualche problema a Firenze, ma si è sempre allenato bene"

13 febbraio 2025 14:15

Mandragora: "L'arbitraggio ci penalizza, peccato perdere così dopo questa prova a Milano"

11 febbraio 2025 00:01

La Curva Fiesole saluta Capitan Biraghi: "Il tuo più grande trionfo è il rispetto di questa gente"

06 febbraio 2025 23:18

Bucchioni: "Biraghi è un gran trascinatore, per la Fiorentina sarà un'assenza pesante"

06 febbraio 2025 13:58

La lettera di Biraghi: "Vado via perché qualcuno vuole così, non c'entra nulla il non essere più titolare. Grazie Firenze"

04 febbraio 2025 22:32

Mandragora saluta Biraghi: "In bocca al lupo capitano prima e fratello dopo, mi mancherai"

04 febbraio 2025 13:09

Biraghi è ufficialmente a titolo temporaneo un nuovo giocatore granata

03 febbraio 2025 21:45

Schira rivela: "Biraghi a Torino in prestito con diritto a 100 mila euro. Contratto fino al 2027"

03 febbraio 2025 15:30

Moretto conferma: "Scambio di documenti in corso tra Fiorentina e Torino per Cristiano Biraghi"

03 febbraio 2025 12:01

Pedullà: "Biraghi va al Torino in prestito con diritto di riscatto. Trattativa ai dettagli"

03 febbraio 2025 09:47

Pedullà annuncia: "Biraghi pronto a lasciare la Fiorentina, è vicino al Torino"

03 febbraio 2025 09:03

Di Marzio: "L'Hellas non molla Biraghi, operazione possibile con o senza Faraoni in cambio"

02 febbraio 2025 22:49

TMW rivela: "Con Zalewski all'Inter la Roma valuta Biraghi. Sullo sfondo anche Napoli e Verona"

01 febbraio 2025 14:08

Di Marzio: "Zalewski è il preferito dell'Inter, niente ritorno a Milano per Biraghi"

01 febbraio 2025 13:47

Di Marzio rivela: "Il Verona vuole Biraghi, nella trattativa con la Fiorentina inserito Ghilardi"

01 febbraio 2025 00:30

TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"

31 gennaio 2025 12:11

Pedullà rivela: "Biraghi rifiuta le avances di Galliani, per lui restano in piedi le piste Napoli ed Inter"

31 gennaio 2025 00:36

TMW: "Biraghi è il piano B dell'Inter per la fascia, lo prenderebbe in prestito fino a fine stagione"

30 gennaio 2025 12:46

Dalla Francia: Biraghi si allontana dall'Inter. I nerazzurri sono sempre più vicini a Zalewski della Roma

29 gennaio 2025 17:30

Gazzetta: “Sondaggio Inter per Biraghi, può sostituire Buchanan. La decisione finale dopo il Monaco”

29 gennaio 2025 08:54

TMW: "Biraghi-Napoli idea per gli ultimi 2-3 giorni. Nei giorni scorsi contatti col Bologna"

28 gennaio 2025 19:37

Borja Valero: "Se fai fuori il capitano o un giocatore molto importante nello spogliatoio, il gruppo ne risente"

24 gennaio 2025 10:37

Corriere dello Sport: “Italiano un ponte tra Bologna e Fiorentina per Biraghi. L’ingaggio però frena tutto”

23 gennaio 2025 08:52

Caressa: "Se Cambiaso andasse al City, io alla Juve prenderei Biraghi"

21 gennaio 2025 19:13

TMW sicuro: "In caso di cessione di Lykogiannis il Bologna andrebbe su Biraghi della Fiorentina"

20 gennaio 2025 14:16

Palladino: "Biraghi è ancora con noi e Quarta è andato via da poco, non è cambiato nulla nel gruppo"

18 gennaio 2025 12:11

CorrSport, Italiano vuole Biraghi ma il Bologna lo prende solo a zero e se si abbassa l’ingaggio

18 gennaio 2025 11:40

Nazione: “Biraghi al Bologna? Solo a costo zero e con un ingaggio non maxi”

18 gennaio 2025 10:02

Corriere dello Sport: “Biraghi? Bologna interessato solo se non paga nulla alla Fiorentina e niente pluriennale”

17 gennaio 2025 08:36

Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"

15 gennaio 2025 15:11

Nazione: “Rottura con Biraghi ed addio di Quarta. La doppia mossa può aver scosso lo spogliatoio”

15 gennaio 2025 09:32

Da Bologna scrivono: "Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano"

09 gennaio 2025 22:23

Corriere dello Sport: “Biraghi-Bologna, che frenata! No ad un triennale, 1.7 milioni d’ingaggio sono troppi”

09 gennaio 2025 08:59

Corriere dello Sport: “Biraghi al Bologna? La trattativa può sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato”

08 gennaio 2025 08:34

Gazzetta: “Biraghi e Quarta, due capitani fatti fuori da Palladino. Qualcosa al Viola Park sembra scricchiolare”

07 gennaio 2025 09:00

Nazione: “Resta l’opzione Napoli per Biraghi. Spinazzola alla Fiorentina? Parisi verrà ceduto”

07 gennaio 2025 08:29

A Bologna chiudono la porta a Biraghi, nessun interesse reale, avanti con Miranda e Lykogiannis

06 gennaio 2025 23:05

Corriere dello Sport: “Biraghi piace al Bologna ma non è una priorità. I felsinei pensano ad altro”

05 gennaio 2025 10:10

Convocati Fiorentina: prima convocazione per Valentini, assenti Quarta e Biraghi. Cataldi è recuperato

04 gennaio 2025 12:28

Corriere dello Sport: “Biraghi-Bologna si può fare ma solo se va via Lykogiannis e la Fiorentina chiede poco”

04 gennaio 2025 10:10

Corriere Fiorentino: “Più Bologna che Napoli nel futuro di Biraghi. Italiano non ha dubbi, Conte sì, non è convinto”

03 gennaio 2025 10:06

Gazzetta: “Italiano ha sempre difeso Biraghi, esperienza per la Champions. Pronto semestrale con opzione annuale”

03 gennaio 2025 09:44

Corriere dello Sport: “Biraghi può andare al Bologna da Italiano, la Fiorentina è pronta ad accontentarlo”

03 gennaio 2025 09:36

Di Marzio: "Italiano ha chiesto al Bologna di prendere Biraghi per sostituire Lykogiannis"

02 gennaio 2025 15:45

Tuttosport: "Spinazzola non è convinto, la Fiorentina aspetta una risposta in settimana. Concorrenza Torino"

02 gennaio 2025 10:37

Pedullà: "Folorunsho arriverà alla Fiorentina in prestito, c'è il via libera del Napoli"

01 gennaio 2025 17:36

Il Mattino, Biraghi al Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Ma prima deve uscire Spinazzola

31 dicembre 2024 15:00

Corriere dello Sport: “Spinazzola si sta convincendo ad accettare la Fiorentina. Scambio di prestito di 6 mesi con Biraghi”

31 dicembre 2024 09:38

Pedullà rivela: "Fiorentina e Napoli dialogano per lo scambio Biraghi-Spinazzola. Contatti in corso"

30 dicembre 2024 16:00

TMW: "Biraghi al Napoli dipende da Spinazzola. Su Parisi forte il Como, ma la Fiorentina chiede 10 milioni"

30 dicembre 2024 14:07

Convocati della Fiorentina per la Juventus: sempre out Biraghi, Quarta a disposizione

28 dicembre 2024 16:46

Nazione: “Senza Quarta e Biraghi chi prenderà la fascia? Occhio a De Gea”

28 dicembre 2024 10:28

Il Mattino: “Scambio Biraghi-Spinazzola? Bisogna convincere il giocatore azzurro. Ma occhio a Quarta” 

28 dicembre 2024 10:26

Da Bergamo: Atalanta a caccia di un esterno mancino, idea Biraghi dopo la rottura totale con la Fiorentina

28 dicembre 2024 09:12

Archivio

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