Notizie Biraghi Fiorentina

Biraghi al Torino non gioca mai, può lasciare dopo un anno: lo cerca in prestito il Verona
31 gennaio 2026 12:28
Corriere Fiorentino: “Il Torino per Ranieri ha offerto alla Fiorentina Asllani e Biraghi”
28 gennaio 2026 09:28
TMW scrive: “Il Torino propone uno scambio Biraghi-Ranieri, pronte altre contropartite”
27 gennaio 2026 17:12
Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"
27 gennaio 2026 00:10
Dopo il flop totale al Torino Biraghi ha rifiutato la Serie B. Vuole andare all’Hellas Verona
23 gennaio 2026 11:25
Biraghi ricorda Commisso: "Un presidente con valori umani altissimi, ci trattava come figli"
17 gennaio 2026 13:12
TMW: "Biraghi ai titoli di coda con il Torino. Il Verona vuole l'ex capitano viola"
15 gennaio 2026 20:00
Da capitano della Fiorentina a esubero del Torino: Biraghi, sempre più vicino l’addio ai granata
19 dicembre 2025 23:20
Biraghi a Torino è un flop assoluto e apre all’addio a gennaio. Il Torino valuta Bozzolan per sostituirlo
23 novembre 2025 15:00
Corriere dello Sport rivela: "Biraghi convinto che gli sarebbe stato concesso più spazio dalla Fiorentina"
05 settembre 2025 11:11
(VIDEO) Biraghi a fine partita sotto il settore ospiti per salutare i tifosi della Fiorentina, cori per lui
31 agosto 2025 20:43
Da Torino: "Difesa imbarazzante, si parla di comprare un vice Biraghi ma nemmeno il titolare si vede in campo"
29 agosto 2025 18:12
Biraghi risponde male a un bambino in ritiro? Lui chiarisce sui social: "Battuta scherzosa che è stata fraintesa"
25 luglio 2025 16:50
(VIDEO) Un bambino chiede a Biraghi di vincere il derby, lui replica: "Vuoi venire tu a giocare con noi?"
24 luglio 2025 11:57
Biraghi: "Bisogna onorare il Torino senza fare figure di m***a. Per noi, i tifosi e presidente"
23 luglio 2025 15:41
Mandragora saluta Biraghi: "Grazie di tutto, mi hai trasmesso cosa vuol dire la Fiorentina per Firenze"
26 giugno 2025 11:41
La Fiorentina e la famiglia Commisso ringraziano Biraghi: "Punto di riferimento, un Capitano vero"
25 giugno 2025 09:15
Ora è ufficiale, Cristiano Biraghi non tornerà alla Fiorentina: il Torino lo riscatta. Firmerà un biennale
24 giugno 2025 19:21
Tuttosport: "Biraghi riscattato dal Torino per 250 mila euro. Mossa non scontata"
14 giugno 2025 09:18
Amoruso: "Biraghi al Toro? scelta giusta per tutti, la Fiorentina non ne sentirà la mancanza"
13 giugno 2025 22:54
Gianluca Di Marzio rivela: "Il Torino ha riscattato Biraghi per 100mila euro. Non tornerà alla Fiorentina"
13 giugno 2025 17:56
Tuttosport: "Biraghi-Torino il riscatto non è così scontato, dipende dalla volontà del giocatore"
13 giugno 2025 09:50
TMW, il Torino vuole riscattare Biraghi: incontro con l'agente nelle prossime ore
12 giugno 2025 14:30
Freitas: "Pioli alla Fiorentina è la scelta giusta. Biraghi ha sempre onorato la maglia della Fiorentina"
11 giugno 2025 22:01
Sentite La Nazione: "Biraghi aspetta solo che Pioli lo chiami per dirgli di tornare alla Fiorentina"
11 giugno 2025 11:58
Pedullà: "Futuro di Biraghi tutto da scrivere. Può tornare alla Fiorentina con Pioli, c'è grande legame"
09 giugno 2025 17:20
Repubblica annuncia: "Biraghi ha convinto il Torino, l'ex capitano viola resterà in Piemonte anche nella prossima stagione"
08 giugno 2025 14:24
Biraghi premiato alla festa della Curva Fiesole come "Capitano per Sempre"
07 giugno 2025 23:13
Tuttosport annuncia: "Biraghi resterà al Torino, il giocatore ha rifiutato le avances del Palermo"
07 giugno 2025 14:53
Giuffredi: "Folorunsho è un giocatore forte ma non tutte le ciambelle escono col buco"
30 maggio 2025 12:40
Biraghi: "Crescita Torino? Serve tempo. Alla Fiorentina ci ho messo 3 anni per andare in Europa"
12 maggio 2025 15:00
Schira: "Biraghi verso l’addio definitivo alla Fiorentina. Il Torino prepara un contratto fino al 2027"
26 aprile 2025 12:22
Biraghi: “Torino? Ho fatto la scelta giusta, Vanoli mi ha dato subito fiducia. Ambiente giusto per ripartire”
11 aprile 2025 08:02
Biraghi: “Addio alla Fiorentina? Una questione tra me e Palladino. Ero il capitano, non è stato facile da accettare”
11 aprile 2025 08:01
Biraghi avvisa il Toro: "A Firenze abbiamo raggiunto l'Europa quando c'è stata coesione tra tifosi e squadra"
06 aprile 2025 21:01
Gazzetta non ha dubbi: “Il Torino riscatterà Biraghi per 1 milione. Contratto fino al 2027”
03 aprile 2025 08:53
Biraghi, "assist" per la Fiorentina. Lazio fermata dal Toro all'Olimpico, i viola accorciano a -1
31 marzo 2025 23:03
Sentite Biraghi: "Se io sono uno specialista su punizione vuol dire che c’è qualche problema"
22 marzo 2025 14:17
Biraghi al Viola Park per ricordare Barone. Lungo abbraccio con la famiglia di Joe, saluti anche per Ranieri
17 marzo 2025 19:06
Biraghi: "Firenze e Torino vivono di calcio, sono esigenti. Due piazze che ti fanno sentire giocatore"
07 marzo 2025 15:56
Tuttosport su Biraghi: "Voto 7, è stato impeccabile. Con lui il Torino può compiere un salto di qualità"
03 marzo 2025 16:10
Biraghi: "Non è stato facile lasciare Firenze, ma ora ho aperto un nuovo capitolo della mia vita"
02 marzo 2025 19:31
Vanoli elogia Biraghi: "Contentissimo di lui, è un giocatore importante che ci porta tanta esperienza e personalità"
01 marzo 2025 17:58
Biraghi: "Astori sarà sempre il mio capitano. Le finali di Conference perse? Fanno ancora male"
27 febbraio 2025 20:18
Biraghi partirà dal 1' contro il Milan: l'ex Fiorentina vuole riscattarsi dopo l'autogol di Bologna
22 febbraio 2025 16:05
Il Bologna di Italiano a un passo dalla Fiorentina grazie ad un regalo dell'ex capitano viola
14 febbraio 2025 23:18
Vanoli: "Biraghi ha avuto qualche problema a Firenze, ma si è sempre allenato bene"
13 febbraio 2025 14:15
Mandragora: "L'arbitraggio ci penalizza, peccato perdere così dopo questa prova a Milano"
11 febbraio 2025 00:01
La Curva Fiesole saluta Capitan Biraghi: "Il tuo più grande trionfo è il rispetto di questa gente"
06 febbraio 2025 23:18
Bucchioni: "Biraghi è un gran trascinatore, per la Fiorentina sarà un'assenza pesante"
06 febbraio 2025 13:58
La lettera di Biraghi: "Vado via perché qualcuno vuole così, non c'entra nulla il non essere più titolare. Grazie Firenze"
04 febbraio 2025 22:32
Mandragora saluta Biraghi: "In bocca al lupo capitano prima e fratello dopo, mi mancherai"
04 febbraio 2025 13:09
Biraghi è ufficialmente a titolo temporaneo un nuovo giocatore granata
03 febbraio 2025 21:45
Schira rivela: "Biraghi a Torino in prestito con diritto a 100 mila euro. Contratto fino al 2027"
03 febbraio 2025 15:30
Moretto conferma: "Scambio di documenti in corso tra Fiorentina e Torino per Cristiano Biraghi"
03 febbraio 2025 12:01
Pedullà: "Biraghi va al Torino in prestito con diritto di riscatto. Trattativa ai dettagli"
03 febbraio 2025 09:47
Pedullà annuncia: "Biraghi pronto a lasciare la Fiorentina, è vicino al Torino"
03 febbraio 2025 09:03
Di Marzio: "L'Hellas non molla Biraghi, operazione possibile con o senza Faraoni in cambio"
02 febbraio 2025 22:49
TMW rivela: "Con Zalewski all'Inter la Roma valuta Biraghi. Sullo sfondo anche Napoli e Verona"
01 febbraio 2025 14:08
Di Marzio: "Zalewski è il preferito dell'Inter, niente ritorno a Milano per Biraghi"
01 febbraio 2025 13:47
Di Marzio rivela: "Il Verona vuole Biraghi, nella trattativa con la Fiorentina inserito Ghilardi"
01 febbraio 2025 00:30
TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"
31 gennaio 2025 12:11
Pedullà rivela: "Biraghi rifiuta le avances di Galliani, per lui restano in piedi le piste Napoli ed Inter"
31 gennaio 2025 00:36
TMW: "Biraghi è il piano B dell'Inter per la fascia, lo prenderebbe in prestito fino a fine stagione"
30 gennaio 2025 12:46
Dalla Francia: Biraghi si allontana dall'Inter. I nerazzurri sono sempre più vicini a Zalewski della Roma
29 gennaio 2025 17:30
Gazzetta: “Sondaggio Inter per Biraghi, può sostituire Buchanan. La decisione finale dopo il Monaco”
29 gennaio 2025 08:54
TMW: "Biraghi-Napoli idea per gli ultimi 2-3 giorni. Nei giorni scorsi contatti col Bologna"
28 gennaio 2025 19:37
Borja Valero: "Se fai fuori il capitano o un giocatore molto importante nello spogliatoio, il gruppo ne risente"
24 gennaio 2025 10:37
Corriere dello Sport: “Italiano un ponte tra Bologna e Fiorentina per Biraghi. L’ingaggio però frena tutto”
23 gennaio 2025 08:52
Caressa: "Se Cambiaso andasse al City, io alla Juve prenderei Biraghi"
21 gennaio 2025 19:13
TMW sicuro: "In caso di cessione di Lykogiannis il Bologna andrebbe su Biraghi della Fiorentina"
20 gennaio 2025 14:16
Palladino: "Biraghi è ancora con noi e Quarta è andato via da poco, non è cambiato nulla nel gruppo"
18 gennaio 2025 12:11
CorrSport, Italiano vuole Biraghi ma il Bologna lo prende solo a zero e se si abbassa l’ingaggio
18 gennaio 2025 11:40
Nazione: “Biraghi al Bologna? Solo a costo zero e con un ingaggio non maxi”
18 gennaio 2025 10:02
Corriere dello Sport: “Biraghi? Bologna interessato solo se non paga nulla alla Fiorentina e niente pluriennale”
17 gennaio 2025 08:36
Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"
15 gennaio 2025 15:11
Nazione: “Rottura con Biraghi ed addio di Quarta. La doppia mossa può aver scosso lo spogliatoio”
15 gennaio 2025 09:32
Da Bologna scrivono: "Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano"
09 gennaio 2025 22:23
Corriere dello Sport: “Biraghi-Bologna, che frenata! No ad un triennale, 1.7 milioni d’ingaggio sono troppi”
09 gennaio 2025 08:59
Corriere dello Sport: “Biraghi al Bologna? La trattativa può sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato”
08 gennaio 2025 08:34
Gazzetta: “Biraghi e Quarta, due capitani fatti fuori da Palladino. Qualcosa al Viola Park sembra scricchiolare”
07 gennaio 2025 09:00
Nazione: “Resta l’opzione Napoli per Biraghi. Spinazzola alla Fiorentina? Parisi verrà ceduto”
07 gennaio 2025 08:29
A Bologna chiudono la porta a Biraghi, nessun interesse reale, avanti con Miranda e Lykogiannis
06 gennaio 2025 23:05
Corriere dello Sport: “Biraghi piace al Bologna ma non è una priorità. I felsinei pensano ad altro”
05 gennaio 2025 10:10
Convocati Fiorentina: prima convocazione per Valentini, assenti Quarta e Biraghi. Cataldi è recuperato
04 gennaio 2025 12:28
Corriere dello Sport: “Biraghi-Bologna si può fare ma solo se va via Lykogiannis e la Fiorentina chiede poco”
04 gennaio 2025 10:10
Corriere Fiorentino: “Più Bologna che Napoli nel futuro di Biraghi. Italiano non ha dubbi, Conte sì, non è convinto”
03 gennaio 2025 10:06
Gazzetta: “Italiano ha sempre difeso Biraghi, esperienza per la Champions. Pronto semestrale con opzione annuale”
03 gennaio 2025 09:44
Corriere dello Sport: “Biraghi può andare al Bologna da Italiano, la Fiorentina è pronta ad accontentarlo”
03 gennaio 2025 09:36
Di Marzio: "Italiano ha chiesto al Bologna di prendere Biraghi per sostituire Lykogiannis"
02 gennaio 2025 15:45
Tuttosport: "Spinazzola non è convinto, la Fiorentina aspetta una risposta in settimana. Concorrenza Torino"
02 gennaio 2025 10:37
Pedullà: "Folorunsho arriverà alla Fiorentina in prestito, c'è il via libera del Napoli"
01 gennaio 2025 17:36
Il Mattino, Biraghi al Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Ma prima deve uscire Spinazzola
31 dicembre 2024 15:00
Corriere dello Sport: “Spinazzola si sta convincendo ad accettare la Fiorentina. Scambio di prestito di 6 mesi con Biraghi”
31 dicembre 2024 09:38
Pedullà rivela: "Fiorentina e Napoli dialogano per lo scambio Biraghi-Spinazzola. Contatti in corso"
30 dicembre 2024 16:00
TMW: "Biraghi al Napoli dipende da Spinazzola. Su Parisi forte il Como, ma la Fiorentina chiede 10 milioni"
30 dicembre 2024 14:07
Convocati della Fiorentina per la Juventus: sempre out Biraghi, Quarta a disposizione
28 dicembre 2024 16:46
Nazione: “Senza Quarta e Biraghi chi prenderà la fascia? Occhio a De Gea”
28 dicembre 2024 10:28
Il Mattino: “Scambio Biraghi-Spinazzola? Bisogna convincere il giocatore azzurro. Ma occhio a Quarta”
28 dicembre 2024 10:26
Da Bergamo: Atalanta a caccia di un esterno mancino, idea Biraghi dopo la rottura totale con la Fiorentina
28 dicembre 2024 09:12
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