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Schira rivela: "Biraghi a Torino in prestito con diritto a 100 mila euro. Contratto fino al 2027"

Cristiano Biraghi si appresta a diventare un nuovo calciatore del Torino. E da Nicolò Schira arrivano anche i dettagli dell'operazione. Infatti, si legge sul profilo X del giornalista, l'ormai ex capi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 15:30
Schira rivela: "Biraghi a Torino in prestito con diritto a 100 mila euro. Contratto fino al 2027" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Cristiano Biraghi si appresta a diventare un nuovo calciatore del Torino. E da Nicolò Schira arrivano anche i dettagli dell'operazione. Infatti, si legge sul profilo X del giornalista, l'ormai ex capitano della Fiorentina si trasferirà in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 100 mila euro. Biraghi firmerà un contratto fino al 2027.

DI MARZIO: “FAGIOLI ASPETTA IL RILANCIO DELLA FIORENTINA A TITOLO DEFINITIVO. NON C’È INTESA CON IL MARSIGLIA”

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