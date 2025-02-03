Schira rivela: "Biraghi a Torino in prestito con diritto a 100 mila euro. Contratto fino al 2027"
Cristiano Biraghi si appresta a diventare un nuovo calciatore del Torino. E da Nicolò Schira arrivano anche i dettagli dell'operazione. Infatti, si legge sul profilo X del giornalista, l'ormai ex capi...
Cristiano Biraghi si appresta a diventare un nuovo calciatore del Torino. E da Nicolò Schira arrivano anche i dettagli dell'operazione. Infatti, si legge sul profilo X del giornalista, l'ormai ex capitano della Fiorentina si trasferirà in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 100 mila euro. Biraghi firmerà un contratto fino al 2027.
DI MARZIO: “FAGIOLI ASPETTA IL RILANCIO DELLA FIORENTINA A TITOLO DEFINITIVO. NON C’È INTESA CON IL MARSIGLIA”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-fagioli-aspetta-il-rilancio-della-fiorentina-a-titolo-definitivo-non-ce-intesa-con-il-marsiglia/287455/