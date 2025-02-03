Di Marzio: "Fagioli aspetta il rilancio della Fiorentina a titolo definitivo. Non c'è intesa con il Marsiglia"
Ultime ore di questa sessione di calciomercato invernale e la Fiorentina potrebbe regalarsi un ultimo colpo. E uno dei nomi in orbita viola è Niccolò Fagioli. Stando quanto riportato da Gianluca Di Ma...
Ultime ore di questa sessione di calciomercato invernale e la Fiorentina potrebbe regalarsi un ultimo colpo. E uno dei nomi in orbita viola è Niccolò Fagioli. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista della Juventus sta aspettando il rilancio della Fiorentina che dovrebbe fare un'offerta a titolo definitivo. Manca, invece, l'intesa con il Marsiglia di Roberto De Zerbi.
L'AGENTE DI BONDO SMENTISCE LA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA
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