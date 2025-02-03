Di Marzio: "Fagioli aspetta il rilancio della Fiorentina a titolo definitivo. Non c'è intesa con il Marsiglia"

Ultime ore di questa sessione di calciomercato invernale e la Fiorentina potrebbe regalarsi un ultimo colpo. E uno dei nomi in orbita viola è Niccolò Fagioli. Stando quanto riportato da Gianluca Di Ma...

A cura di Redazione Labaroviola 03 febbraio 2025 14:30

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