Labaro Viola

Notizie Fagioli Fiorentina

Sabatini: "Alla Juve hanno mandato via uno come Fagioli, adesso se ne pentono amaramente"

19 maggio 2026 17:36

Caputi: “Io ripartire dai dirigenti, dall’allenatore, da Fagioli e De Gea per creare una buona base”

18 maggio 2026 17:58

Di Gennaro: "A Torino si mangiano le mani per Fagioli, lui è il regista di cui in viola c'era bisogno"

18 maggio 2026 14:16

Nazione: “Ipotesi Milan, Tottenham o Atletico per Fagioli ma Paratici non lo cede per meno di 40 milioni”

17 maggio 2026 09:44

Corriere dello Sport: "Tottenham su Fagioli ma la Fiorentina lo cederà solo per un'offerta irrinunciabile"

15 maggio 2026 09:25

Gazzetta: “Milan e Premier su Fagioli. Ma la Fiorentina vuole fare muro a meno di offerte da 40 milioni”

15 maggio 2026 09:02

Gazzetta sicura: “Paratici sta progettando una Fiorentina bella e ambiziosa. A Fagioli le chiavi della Viola”

15 maggio 2026 09:00

Fagioli, che rimpianto per la Juve! Nazione: "Costato 18 milioni alla Fiorentina, oggi ne vale il doppio"

14 maggio 2026 10:22

RepFi: "Da Fagioli a Kean, passando per Rugani e Paratici: tutti gli intrecci tra Juve e Fiorentina"

14 maggio 2026 10:13

Corriere dello Sport: "Il Tottenham piomba su Fagioli. Costa 18 milioni, ma la Fiorentina può alzare il prezzo"

14 maggio 2026 09:53

Nazione: “Fagioli ha mercato, avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo”

13 maggio 2026 08:59

Gazzetta: “Fagioli via dalla Fiorentina solo in caso di cambio radicale di idee del nuovo mister o con offerta da 30 milioni”

09 maggio 2026 09:36

Nazione: “Fagioli vuole restare a Firenze, sarà un’estate d’assalti. La Fiorentina lo valuta 40 milioni”

08 maggio 2026 08:37

Amerini: "Felice per Braschi, ma la Fiorentina non ha nemmeno un giovane pronto per la maglia viola"

07 maggio 2026 14:29

Caso scommesse, Corriere della Sera: "Fagioli ha patteggiato. Come lui anche Tonali"

07 maggio 2026 10:32

Repubblica: “Fagioli via dalla Fiorentina? Solo per una maxi offerta. Primi sondaggi del Milan e della Premier”

07 maggio 2026 09:09

Orlando duro: "Gudmundsson non è scarso, ma a Firenze non funziona e non ne ha azzeccata mai una"

05 maggio 2026 14:08

Ex mister di Fagioli: "È il Modric della Fiorentina. Lì può consacrarsi e arrivare in Nazionale"

04 maggio 2026 10:16

Fagioli? Corriere dello Sport: "Paratici si augura che sia un punto fermo della nuova Fiorentina"

04 maggio 2026 09:10

Sabatini: "Se Vanoli dovesse restare, devono essere tutti contenti, sennò è bene cambiare subito"

02 maggio 2026 15:51

Brovarone: “Kean è con poche motivazioni alla Fiorentina. Fagioli? Sarà difficile trattenerlo”

30 aprile 2026 18:19

Gazzetta: "Fagioli insostituibile, via solo per oltre 32 milioni. Anche Ndour sarà un punto fermo"

29 aprile 2026 09:57

Borja Valero: “Fagioli? Spero diventi un grande giocatore a Firenze. Vanoli ha quasi raggiunto l’obiettivo”

27 aprile 2026 23:59

La critica lo esalta, ma Firenze è davvero pronta per il talento di Nicolò Fagioli?

27 aprile 2026 22:56

Moretto: "Fagioli é il punto fisso della Fiorentina, ma Paratici ascolterà tutte le offerte per il ragazzo"

27 aprile 2026 14:18

Fagioli il migliore in campo. Nazione: "Se trovasse la porta con continuità sarebbe in Nazionale inamovibile"

27 aprile 2026 09:51

Fiorentina in emergenza. Gazzetta rivela: “Non è al top neanche Fagioli”

26 aprile 2026 09:15

Nazione: “Milan e Atletico su Fagioli. Ma la Fiorentina lo cede solo con una maxi offerta da 40 milioni”

26 aprile 2026 08:05

Milan su Fagioli. Tuttosport: “Allegri lo vuole per un centrocampo stellare. Fiorentina? Via solo con una maxi offerta”

24 aprile 2026 09:42

CM.com scrive: "Allegri chiama Fagioli: il pupillo di sempre può diventare il grande colpo del Milan"

23 aprile 2026 23:31

Gazzetta svela: “Il Milan piomba su Fagioli, piace ad Allegri. Ma la Fiorentina vorrebbe tenerlo”

23 aprile 2026 08:51

TMW: "Fagioli primo nome del Milan se Allegri resta. Ma occhio all'Atletico Madrid, lo segue da tempo"

22 aprile 2026 10:43

Nazione: “Confermato il recupero di Brescianini ma anche quello di Fagioli che aveva un problema di stomaco”

19 aprile 2026 08:44

Corriere Fiorentino: “Fagioli dopo i problemi intestinali non pare a rischio per la presenza di lunedì”

18 aprile 2026 09:55

Fagioli dopo il malessere ringrazia tutti: "Grazie per il supporto!"

17 aprile 2026 19:54

Gazzetta: “Fagioli uscito per un malessere: dovrebbe esserci a Lecce ma da valutare le condizioni”

17 aprile 2026 08:25

Fagioli il peggiore. Gazzetta: “Marea di palloni sbagliati, ma non è al meglio”

17 aprile 2026 08:08

Corriere dello Sport: "Gudmundsson e Fagioli rientrano. Kean ancora out per il problema alla tibia"

15 aprile 2026 09:58

Agostinelli: "Fagioli è imprescindibile per la Fiorentina, Gudmundsson può restare fuori"

10 aprile 2026 16:21

Sabatini: "Fagioli e la Fiorentina sono stati travolti, ieri è stato uno scontro davvero impari"

10 aprile 2026 13:59

Nazione elogia Fagioli: “Il miglior momento della Fiorentina coincide con il suo, non è un caso”

10 aprile 2026 08:43

Vanoli: "Ho detto ai ragazzi che devono giocare con coraggio, le assenze non devono essere alibi"

09 aprile 2026 20:25

Cagni: "Fagioli è sbocciato finalmente, con la maturità sono venute fuori tutte le sue qualità"

09 aprile 2026 18:00

Fratini difende Fagioli: “Lui è di un'altra categoria, le parole di Di Canio si commentano da sole”

09 aprile 2026 17:39

Di Canio attacca Fagioli: "No alla Nazionale. Ma che siamo un centro di recupero per ludopatici?"

09 aprile 2026 13:17

Paratici: “Kean? Speriamo di tenerlo, ha una clausola importante. Fagioli? È da Barcellona”

09 aprile 2026 09:13

Arriva la decisione del giudice sportivo: una giornata di squalifica per Gudmundsson e Fagioli. Saltano la Lazio

07 aprile 2026 15:42

Bressan: “Vanoli ha dato identità alla Fiorentina, con lui Fagioli ha fatto l'atteso salto di qualità"

07 aprile 2026 14:18

Nazione: "Bisogna affidarsi a Fagioli, si mettano in pace i detrattori. Giovedì in campo tutti i big".

07 aprile 2026 10:02

Corriere dello Sport su Fagioli: "Altro gol decisivo, si è preso i compagni sulle spalle. E' diventato Fagiolic".

07 aprile 2026 09:14

Sabatini: "Fagioli sarebbe stato nei convocati anche di Spagna ed Inghilterra. Tecnicamente tra i migliori"

06 aprile 2026 16:26

Corriere Fiorentino esalta Fagioli: “Sempre più fulcro della Fiorentina. Cresce il rimpianto azzurro”

05 aprile 2026 09:44

I tifosi del Verona insultano e cantano contro Fagioli dopo il gol: "Sei sempre un figlio di putt***"

04 aprile 2026 20:06

Fagioli e Gudmundsson squalificati: salteranno la prossima di campionato contro la Lazio

04 aprile 2026 20:03

Ferrarese: "Il calcio italiano deve ripartire da Fagioli, non capisco la sua esclusione dalla Nazionale"

04 aprile 2026 13:59

Nazione: “Fagioli totalmente concentrato sulla Fiorentina. Mancata convocazione in Nazionale? Già smaltita”

04 aprile 2026 10:04

Di Gennaro: “La Fiorentina domani ha tutto da perdere, un pareggio non basta. Fagioli è di alto livello.”

03 aprile 2026 16:22

Sentite Bruni: “Fagioli talento senza leadership: non è ancora pronto per la Nazionale”

03 aprile 2026 14:06

Moretto: "Dubbi sul riscatto di Solomon, Harrison verso l'addio. Fagioli al centro del progetto viola"

31 marzo 2026 19:03

Sabatini: "Contro l'Irlanda del Nord avrei voluto Fagioli. Si sarebbe evitato un primo tempo così sofferto"

30 marzo 2026 16:03

Nazione: “Lascia perplessi il feroce accanimento nei confronti di Fagioli. Continuità è la soglia da superare”

30 marzo 2026 09:01

Fagioli: "Kean è fenomenale. Quest'anno ha faticato ma aiuterà la Fiorentina ad uscire dalla situazione"

27 marzo 2026 17:00

Fagioli: “Non mi aspettavo la chiamata di Gattuso. Troppe polemiche, chi è in Nazionale se l’è meritato”

27 marzo 2026 16:35

Nazione su Fagioli: “Vanoli è riuscito dove non era riuscito Pioli. Ha preso in mano la squadra”

26 marzo 2026 10:18

Criscitiello attacca Fagioli: “Gente come lui non deve più mettere piede in Nazionale. Bravo Gattuso”

25 marzo 2026 15:29

Caressa frena su Fagioli: “La squalifica pesa ancora, ecco perché Gattuso non lo convoca”

24 marzo 2026 23:21

Sabatini: "L’Italia andrà ai Mondiali anche se Gattuso ha snobbato Fagioli, uno tra gli italiani più in forma"

24 marzo 2026 14:25

Corriere dello Sport esalta Fagioli: "Uno così avrebbe fatto comodo all'Italia che si vuole prendere il Mondiale"

24 marzo 2026 08:39

"Ma questo è Antognoni", il Franchi ha esaltato così Fagioli e la sua precisione

24 marzo 2026 08:37

Gazzetta: “Vanoli vuole di più da Fagioli, mancano i gol al regista della Fiorentina”

24 marzo 2026 07:51

Adani: "La Fiorentina è Fagioli-dipendente; si è preso la responsabilità di guidare la squadra"

23 marzo 2026 21:32

Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"

23 marzo 2026 15:01

Gattuso:"Giocatori come Fagioli meritavano la convocazione. Ho dato continuità al gruppo già formato"

23 marzo 2026 14:55

Ferrara: “Fagiolismo al potere, i compagni lo seguono. La miglior Fiorentina, nessuno ha demeritato”

23 marzo 2026 09:05

Fagioli: “Grandissima partita, ma siamo ancora in apnea. Nazionale? Dispiace non esserci”

23 marzo 2026 00:16

Divertente siparietto sull’MVP di Fiorentina-Inter, Fagioli: “Dovevate darlo a Ndour”

22 marzo 2026 23:23

Valenti: "Firenze campo tosto per l'Inter. Vorrei molti calciatori della Viola, Fagioli è un grande talento"

21 marzo 2026 14:48

Fagioli: "Campo molto difficile, si stoppava male il pallone. Ottima reazione sull'1-1. Nazionale? Ci spero".

19 marzo 2026 21:15

Nazione su Fagioli: “È fondamentale. Se giocasse più vicino alla porta, sarebbe un centrocampista totale”

16 marzo 2026 09:06

Corriere Fiorentino: “Fagioli come il Pek, imprescindibile. Gattuso non sembra essersi accorto”

15 marzo 2026 09:03

Fagioli indispensabile, Vanoli lo ha lasciato in panchina in Conference per averlo al top a Cremona

14 marzo 2026 10:08

Verratti out per i playoff della Nazionale: occasione per Fagioli, può tornare nei piani di Gattuso?

11 marzo 2026 18:22

Lodi: "La Fiorentina è entrata in un loop negativo. Fagioli mi piace molto perché vuole sempre il pallone"

07 marzo 2026 20:11

TMW anticipa: "Gattuso escluderebbe Fagioli dai convocati, al suo posto verrà chiamato Verratti"

06 marzo 2026 14:19

Fagioli perno del centrocampo viola: è nella TOP 5 del mese di Febbraio. Carnesecchi al primo posto

05 marzo 2026 15:16

Nazione: “Centrocampo in crisi d’identità. Fagioli asfissiato dalla marcatura a uomo. Mancano muscoli”

04 marzo 2026 09:35

Graziani duro: "Gudmundsson non è né carne né pesce, non è più quello di Genova"

01 marzo 2026 14:17

Corriere dello Sport: "Fagioli imprescindibile per la Fiorentina. E ora aspetta Gattuso"

01 marzo 2026 10:10

TMW scrive: Fagioli stuzzica la Premier, sondaggi di Newcastle e Tottenham per l'estate

01 marzo 2026 00:08

R.Galli: "Fiorentina dipendente da Fagioli più di quanto lo sia stata un tempo da Batistuta"

28 febbraio 2026 22:24

Orlando: "Fagioli da quanto è forte sembra che giochi con dei bambini. Lo Jagiellonia? Un incubo"

28 febbraio 2026 15:14

Nazione: “Fagioli il migliore. Cerca di dare ordine ad un caos fiale. Oltre a segnare si sacrifica in copertura”

27 febbraio 2026 08:29

Fagioli: "Oggi sbagliato l'approccio. Ho 25 anni, non ho più tempo da perdere e sogno la nazionale"

26 febbraio 2026 22:24

Fagioli assente alla rifinitura per motivi personali. Tutti presenti alla vigilia della Jagiellonia

25 febbraio 2026 15:38

Polverosi: "Fagioli ieri uno dei migliori in campo ma perde spesso palloni sanguinosi, deve crescere"

24 febbraio 2026 16:27

Gazzetta esalta Fagioli: “Premiato dal Franchi con la standing ovation al momento del cambio”

24 febbraio 2026 09:46

Fagioli: “Difesa solida e occasioni nel finale. Moise fondamentale quando si soffre dietro ”

23 febbraio 2026 21:04

Fagioli: "Ho un ruolo che ho fatto poche volte ma l'allenatore e lo staff mi stanno aiutando molto"

23 febbraio 2026 18:19

Gazzetta punge Pioli: “A Pisa preferì Nicolussi Caviglia a Fagioli. Con Vanoli Nicolò fuori solo una volta”

23 febbraio 2026 09:34

Gazzetta ricorda le parole di Pirlo: "Sa fare tutto e ha doti per eccellere in regia"

23 febbraio 2026 09:26

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