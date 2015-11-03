Notizie Fagioli Fiorentina

Sabatini: "Alla Juve hanno mandato via uno come Fagioli, adesso se ne pentono amaramente"
19 maggio 2026 17:36
Caputi: “Io ripartire dai dirigenti, dall’allenatore, da Fagioli e De Gea per creare una buona base”
18 maggio 2026 17:58
Di Gennaro: "A Torino si mangiano le mani per Fagioli, lui è il regista di cui in viola c'era bisogno"
18 maggio 2026 14:16
Nazione: “Ipotesi Milan, Tottenham o Atletico per Fagioli ma Paratici non lo cede per meno di 40 milioni”
17 maggio 2026 09:44
Corriere dello Sport: "Tottenham su Fagioli ma la Fiorentina lo cederà solo per un'offerta irrinunciabile"
15 maggio 2026 09:25
Gazzetta: “Milan e Premier su Fagioli. Ma la Fiorentina vuole fare muro a meno di offerte da 40 milioni”
15 maggio 2026 09:02
Gazzetta sicura: “Paratici sta progettando una Fiorentina bella e ambiziosa. A Fagioli le chiavi della Viola”
15 maggio 2026 09:00
Fagioli, che rimpianto per la Juve! Nazione: "Costato 18 milioni alla Fiorentina, oggi ne vale il doppio"
14 maggio 2026 10:22
RepFi: "Da Fagioli a Kean, passando per Rugani e Paratici: tutti gli intrecci tra Juve e Fiorentina"
14 maggio 2026 10:13
Corriere dello Sport: "Il Tottenham piomba su Fagioli. Costa 18 milioni, ma la Fiorentina può alzare il prezzo"
14 maggio 2026 09:53
Nazione: “Fagioli ha mercato, avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo”
13 maggio 2026 08:59
Gazzetta: “Fagioli via dalla Fiorentina solo in caso di cambio radicale di idee del nuovo mister o con offerta da 30 milioni”
09 maggio 2026 09:36
Nazione: “Fagioli vuole restare a Firenze, sarà un’estate d’assalti. La Fiorentina lo valuta 40 milioni”
08 maggio 2026 08:37
Amerini: "Felice per Braschi, ma la Fiorentina non ha nemmeno un giovane pronto per la maglia viola"
07 maggio 2026 14:29
Caso scommesse, Corriere della Sera: "Fagioli ha patteggiato. Come lui anche Tonali"
07 maggio 2026 10:32
Repubblica: “Fagioli via dalla Fiorentina? Solo per una maxi offerta. Primi sondaggi del Milan e della Premier”
07 maggio 2026 09:09
Orlando duro: "Gudmundsson non è scarso, ma a Firenze non funziona e non ne ha azzeccata mai una"
05 maggio 2026 14:08
Ex mister di Fagioli: "È il Modric della Fiorentina. Lì può consacrarsi e arrivare in Nazionale"
04 maggio 2026 10:16
Fagioli? Corriere dello Sport: "Paratici si augura che sia un punto fermo della nuova Fiorentina"
04 maggio 2026 09:10
Sabatini: "Se Vanoli dovesse restare, devono essere tutti contenti, sennò è bene cambiare subito"
02 maggio 2026 15:51
Brovarone: “Kean è con poche motivazioni alla Fiorentina. Fagioli? Sarà difficile trattenerlo”
30 aprile 2026 18:19
Gazzetta: "Fagioli insostituibile, via solo per oltre 32 milioni. Anche Ndour sarà un punto fermo"
29 aprile 2026 09:57
Borja Valero: “Fagioli? Spero diventi un grande giocatore a Firenze. Vanoli ha quasi raggiunto l’obiettivo”
27 aprile 2026 23:59
La critica lo esalta, ma Firenze è davvero pronta per il talento di Nicolò Fagioli?
27 aprile 2026 22:56
Moretto: "Fagioli é il punto fisso della Fiorentina, ma Paratici ascolterà tutte le offerte per il ragazzo"
27 aprile 2026 14:18
Fagioli il migliore in campo. Nazione: "Se trovasse la porta con continuità sarebbe in Nazionale inamovibile"
27 aprile 2026 09:51
Fiorentina in emergenza. Gazzetta rivela: “Non è al top neanche Fagioli”
26 aprile 2026 09:15
Nazione: “Milan e Atletico su Fagioli. Ma la Fiorentina lo cede solo con una maxi offerta da 40 milioni”
26 aprile 2026 08:05
Milan su Fagioli. Tuttosport: “Allegri lo vuole per un centrocampo stellare. Fiorentina? Via solo con una maxi offerta”
24 aprile 2026 09:42
CM.com scrive: "Allegri chiama Fagioli: il pupillo di sempre può diventare il grande colpo del Milan"
23 aprile 2026 23:31
Gazzetta svela: “Il Milan piomba su Fagioli, piace ad Allegri. Ma la Fiorentina vorrebbe tenerlo”
23 aprile 2026 08:51
TMW: "Fagioli primo nome del Milan se Allegri resta. Ma occhio all'Atletico Madrid, lo segue da tempo"
22 aprile 2026 10:43
Nazione: “Confermato il recupero di Brescianini ma anche quello di Fagioli che aveva un problema di stomaco”
19 aprile 2026 08:44
Corriere Fiorentino: “Fagioli dopo i problemi intestinali non pare a rischio per la presenza di lunedì”
18 aprile 2026 09:55
Fagioli dopo il malessere ringrazia tutti: "Grazie per il supporto!"
17 aprile 2026 19:54
Gazzetta: “Fagioli uscito per un malessere: dovrebbe esserci a Lecce ma da valutare le condizioni”
17 aprile 2026 08:25
Fagioli il peggiore. Gazzetta: “Marea di palloni sbagliati, ma non è al meglio”
17 aprile 2026 08:08
Corriere dello Sport: "Gudmundsson e Fagioli rientrano. Kean ancora out per il problema alla tibia"
15 aprile 2026 09:58
Agostinelli: "Fagioli è imprescindibile per la Fiorentina, Gudmundsson può restare fuori"
10 aprile 2026 16:21
Sabatini: "Fagioli e la Fiorentina sono stati travolti, ieri è stato uno scontro davvero impari"
10 aprile 2026 13:59
Nazione elogia Fagioli: “Il miglior momento della Fiorentina coincide con il suo, non è un caso”
10 aprile 2026 08:43
Vanoli: "Ho detto ai ragazzi che devono giocare con coraggio, le assenze non devono essere alibi"
09 aprile 2026 20:25
Cagni: "Fagioli è sbocciato finalmente, con la maturità sono venute fuori tutte le sue qualità"
09 aprile 2026 18:00
Fratini difende Fagioli: “Lui è di un'altra categoria, le parole di Di Canio si commentano da sole”
09 aprile 2026 17:39
Di Canio attacca Fagioli: "No alla Nazionale. Ma che siamo un centro di recupero per ludopatici?"
09 aprile 2026 13:17
Paratici: “Kean? Speriamo di tenerlo, ha una clausola importante. Fagioli? È da Barcellona”
09 aprile 2026 09:13
Arriva la decisione del giudice sportivo: una giornata di squalifica per Gudmundsson e Fagioli. Saltano la Lazio
07 aprile 2026 15:42
Bressan: “Vanoli ha dato identità alla Fiorentina, con lui Fagioli ha fatto l'atteso salto di qualità"
07 aprile 2026 14:18
Nazione: "Bisogna affidarsi a Fagioli, si mettano in pace i detrattori. Giovedì in campo tutti i big".
07 aprile 2026 10:02
Corriere dello Sport su Fagioli: "Altro gol decisivo, si è preso i compagni sulle spalle. E' diventato Fagiolic".
07 aprile 2026 09:14
Sabatini: "Fagioli sarebbe stato nei convocati anche di Spagna ed Inghilterra. Tecnicamente tra i migliori"
06 aprile 2026 16:26
Corriere Fiorentino esalta Fagioli: “Sempre più fulcro della Fiorentina. Cresce il rimpianto azzurro”
05 aprile 2026 09:44
I tifosi del Verona insultano e cantano contro Fagioli dopo il gol: "Sei sempre un figlio di putt***"
04 aprile 2026 20:06
Fagioli e Gudmundsson squalificati: salteranno la prossima di campionato contro la Lazio
04 aprile 2026 20:03
Ferrarese: "Il calcio italiano deve ripartire da Fagioli, non capisco la sua esclusione dalla Nazionale"
04 aprile 2026 13:59
Nazione: “Fagioli totalmente concentrato sulla Fiorentina. Mancata convocazione in Nazionale? Già smaltita”
04 aprile 2026 10:04
Di Gennaro: “La Fiorentina domani ha tutto da perdere, un pareggio non basta. Fagioli è di alto livello.”
03 aprile 2026 16:22
Sentite Bruni: “Fagioli talento senza leadership: non è ancora pronto per la Nazionale”
03 aprile 2026 14:06
Moretto: "Dubbi sul riscatto di Solomon, Harrison verso l'addio. Fagioli al centro del progetto viola"
31 marzo 2026 19:03
Sabatini: "Contro l'Irlanda del Nord avrei voluto Fagioli. Si sarebbe evitato un primo tempo così sofferto"
30 marzo 2026 16:03
Nazione: “Lascia perplessi il feroce accanimento nei confronti di Fagioli. Continuità è la soglia da superare”
30 marzo 2026 09:01
Fagioli: "Kean è fenomenale. Quest'anno ha faticato ma aiuterà la Fiorentina ad uscire dalla situazione"
27 marzo 2026 17:00
Fagioli: “Non mi aspettavo la chiamata di Gattuso. Troppe polemiche, chi è in Nazionale se l’è meritato”
27 marzo 2026 16:35
Nazione su Fagioli: “Vanoli è riuscito dove non era riuscito Pioli. Ha preso in mano la squadra”
26 marzo 2026 10:18
Criscitiello attacca Fagioli: “Gente come lui non deve più mettere piede in Nazionale. Bravo Gattuso”
25 marzo 2026 15:29
Caressa frena su Fagioli: “La squalifica pesa ancora, ecco perché Gattuso non lo convoca”
24 marzo 2026 23:21
Sabatini: "L’Italia andrà ai Mondiali anche se Gattuso ha snobbato Fagioli, uno tra gli italiani più in forma"
24 marzo 2026 14:25
Corriere dello Sport esalta Fagioli: "Uno così avrebbe fatto comodo all'Italia che si vuole prendere il Mondiale"
24 marzo 2026 08:39
"Ma questo è Antognoni", il Franchi ha esaltato così Fagioli e la sua precisione
24 marzo 2026 08:37
Gazzetta: “Vanoli vuole di più da Fagioli, mancano i gol al regista della Fiorentina”
24 marzo 2026 07:51
Adani: "La Fiorentina è Fagioli-dipendente; si è preso la responsabilità di guidare la squadra"
23 marzo 2026 21:32
Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"
23 marzo 2026 15:01
Gattuso:"Giocatori come Fagioli meritavano la convocazione. Ho dato continuità al gruppo già formato"
23 marzo 2026 14:55
Ferrara: “Fagiolismo al potere, i compagni lo seguono. La miglior Fiorentina, nessuno ha demeritato”
23 marzo 2026 09:05
Fagioli: “Grandissima partita, ma siamo ancora in apnea. Nazionale? Dispiace non esserci”
23 marzo 2026 00:16
Divertente siparietto sull’MVP di Fiorentina-Inter, Fagioli: “Dovevate darlo a Ndour”
22 marzo 2026 23:23
Valenti: "Firenze campo tosto per l'Inter. Vorrei molti calciatori della Viola, Fagioli è un grande talento"
21 marzo 2026 14:48
Fagioli: "Campo molto difficile, si stoppava male il pallone. Ottima reazione sull'1-1. Nazionale? Ci spero".
19 marzo 2026 21:15
Nazione su Fagioli: “È fondamentale. Se giocasse più vicino alla porta, sarebbe un centrocampista totale”
16 marzo 2026 09:06
Corriere Fiorentino: “Fagioli come il Pek, imprescindibile. Gattuso non sembra essersi accorto”
15 marzo 2026 09:03
Fagioli indispensabile, Vanoli lo ha lasciato in panchina in Conference per averlo al top a Cremona
14 marzo 2026 10:08
Verratti out per i playoff della Nazionale: occasione per Fagioli, può tornare nei piani di Gattuso?
11 marzo 2026 18:22
Lodi: "La Fiorentina è entrata in un loop negativo. Fagioli mi piace molto perché vuole sempre il pallone"
07 marzo 2026 20:11
TMW anticipa: "Gattuso escluderebbe Fagioli dai convocati, al suo posto verrà chiamato Verratti"
06 marzo 2026 14:19
Fagioli perno del centrocampo viola: è nella TOP 5 del mese di Febbraio. Carnesecchi al primo posto
05 marzo 2026 15:16
Nazione: “Centrocampo in crisi d’identità. Fagioli asfissiato dalla marcatura a uomo. Mancano muscoli”
04 marzo 2026 09:35
Graziani duro: "Gudmundsson non è né carne né pesce, non è più quello di Genova"
01 marzo 2026 14:17
Corriere dello Sport: "Fagioli imprescindibile per la Fiorentina. E ora aspetta Gattuso"
01 marzo 2026 10:10
TMW scrive: Fagioli stuzzica la Premier, sondaggi di Newcastle e Tottenham per l'estate
01 marzo 2026 00:08
R.Galli: "Fiorentina dipendente da Fagioli più di quanto lo sia stata un tempo da Batistuta"
28 febbraio 2026 22:24
Orlando: "Fagioli da quanto è forte sembra che giochi con dei bambini. Lo Jagiellonia? Un incubo"
28 febbraio 2026 15:14
Nazione: “Fagioli il migliore. Cerca di dare ordine ad un caos fiale. Oltre a segnare si sacrifica in copertura”
27 febbraio 2026 08:29
Fagioli: "Oggi sbagliato l'approccio. Ho 25 anni, non ho più tempo da perdere e sogno la nazionale"
26 febbraio 2026 22:24
Fagioli assente alla rifinitura per motivi personali. Tutti presenti alla vigilia della Jagiellonia
25 febbraio 2026 15:38
Polverosi: "Fagioli ieri uno dei migliori in campo ma perde spesso palloni sanguinosi, deve crescere"
24 febbraio 2026 16:27
Gazzetta esalta Fagioli: “Premiato dal Franchi con la standing ovation al momento del cambio”
24 febbraio 2026 09:46
Fagioli: “Difesa solida e occasioni nel finale. Moise fondamentale quando si soffre dietro ”
23 febbraio 2026 21:04
Fagioli: "Ho un ruolo che ho fatto poche volte ma l'allenatore e lo staff mi stanno aiutando molto"
23 febbraio 2026 18:19
Gazzetta punge Pioli: “A Pisa preferì Nicolussi Caviglia a Fagioli. Con Vanoli Nicolò fuori solo una volta”
23 febbraio 2026 09:34
Gazzetta ricorda le parole di Pirlo: "Sa fare tutto e ha doti per eccellere in regia"
23 febbraio 2026 09:26
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