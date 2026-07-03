Malusci: "Fagioli non lo puoi sostituire, deve essere un punto fermo per la nuova squadra di Grosso"
L'ex difensore viola ha parlato del centrocampista gigliato
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, l'ex difensore viola Alberto Malusci ha commentato la situazione della mediana: "In mezzo al campo abbiamo fatto fatica negli ultimi anni. Adesso numericamente c'è abbondanza, molto dipenderà da come vorrà giocare Grosso. Le caratteristiche ci sono tutte, qualità e fisicità, è un reparto dove mi sento più tranquillo rispetto ad altri ruoli. Per quanto riguarda Fagioli, può anche darsi che con l'arrivo di Thorstvedt si vada a monetizzare per poi cercare un calciatore che costa meno e che abbia caratteristiche diverse rispetto all'ex Juventus".
Successivamente, l'ex calciatore ha voluto rimarcare la delicatezza di un'eventuale cessione del centrocampista, precisando: “Quando ti privi di un calciatore come Fagioli diventa difficile sostituirlo. Trovare uno migliore, o perlomeno uguale, pagandolo meno della cifra che hai incassato non è scontato. L'altra strada è prendere un vecchio campione, come ha fatto il Milan con Modric, ma stonerebbe con la voglia e la necessità di costruire un nuovo ciclo. Continuo a pensare che Fagioli, insieme a Kean e De Gea, debba essere il punto fermo della squadra su cui fondare la nuova rosa”.