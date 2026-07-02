Tuttosport: "La Samp ci credeva, accordo vicino ma Martinelli ha scelto l’Avellino"

Il giovane portiere classe 2006 ha scelto di puntare sulla continuità e sul minutaggio per proseguire la sua crescita

La Sampdoria deve rinunciare a Tommaso Martinelli. Il giovane portiere classe 2006, infatti, sembra aver scelto l’Avellino per proseguire il proprio percorso di crescita, puntando su un’esperienza che gli garantisca maggiore continuità in campo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore sembrava inizialmente orientato a un ritorno in Liguria, ma alla fine avrebbe optato per la soluzione irpina.

Martinelli è considerato uno dei migliori giovani portieri del panorama italiano e ha tutte le qualità per seguire un percorso simile a quello di Daffara, provando a ripeterne l’esplosione. Le potenzialità, del resto, non gli mancano.