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Notizie Tuttosport Fiorentina

Tuttosport sul caso Vlahovic: "Servono un'offerta da 25 milioni e 5 di buonuscita per liberarsene"

17 luglio 2025 19:14

Tuttosport: "L'Inter vorrebbe 10 milioni per Esposito, la Fiorentina non vuole spendere più di 6-7"

05 luglio 2025 15:57

Tuttosport annuncia: "Biraghi resterà al Torino, il giocatore ha rifiutato le avances del Palermo"

07 giugno 2025 14:53

Tuttosport: "Atene non porta bene alla Fiorentina, ma la qualificazione ai quarti non è compromessa"

07 marzo 2025 13:00

Tuttosport su Biraghi: "Voto 7, è stato impeccabile. Con lui il Torino può compiere un salto di qualità"

03 marzo 2025 16:10

Milan valuta Burdisso come direttore sportivo: l'ex Fiorentina potrebbe affiancare Ibra e Moncada

27 febbraio 2025 16:15

Tuttosport: "Col Como, Palladino può puntare sulla coppia Beltran-Gudmundsson per sostituire Kean"

15 febbraio 2025 12:00

Pres.Olympiacos: "Vittoria con la Fiorentina storica, tanta gente in strada neppure per la democrazia"

16 dicembre 2024 22:08

Tuttosport: "Kostic vuole la Fiorentina. Si può chiudere col prestito con riscatto che diventa obbligo"

23 agosto 2024 12:27

Tuttosport: "Occhio agli esterni in uscita dalla Fiorentina. I Rangers su Brekalo, la Premier su Ikoné"

21 agosto 2024 17:39

Tuttosport rivela: "La Juventus vuole portare Nico in tribuna domani sera per la gara contro il Como"

18 agosto 2024 10:24

L'avvocato di Allegri nega tutto: "Solo insulti con Vaciago". Il tecnico della Juve prende 2 giornate di squalifica

16 maggio 2024 18:26

Allegri ha aggredito Vaciago: "Direttore di mer**, scrivi quello che vuole la società. Ti picchio tutto"

16 maggio 2024 11:23

Tuttosport, che figuraccia! Titolo su Felipe Anderson-Juve ma poi deve cambiare tutto. Va in Brasile

16 aprile 2024 08:47

Il direttore di Tuttosport Vaciago è stato sfiduciato. È stato colui che ha titolato spesso contro la Fiorentina

11 aprile 2024 11:38

Tuttosport urla allo scandalo: "Marchetti ha espulso cinque avversari della Fiorentina, che coincidenza"

03 marzo 2024 15:44

Tuttosport provoca: "Conoscendo Commisso non è da escludere che venda Kayode se arrivano soldi"

29 febbraio 2024 14:56

Ancora Tuttosport: “Commisso guarda i tuoi conti. Ed intanto la Juve versa altri soldi per l’ingaggio di Arthur”

04 novembre 2023 09:27

Longhi: "Titolo Tuttosport? Modo per accendere lo scontro tra Fiorentina e Juventus"

03 novembre 2023 18:17

La Fiorentina risponde a Tuttosport: "Fare false plusvalenze non è finanziare il calcio ma falsificarlo"

03 novembre 2023 11:04

Il Milan pare abbia già bocciato Jovic, il club rossonero vuole comprare Zirkzee dal Bologna

14 ottobre 2023 15:39

Tuttosport provoca: "La Juventus ha fatto bene alla Fiorentina, grazie a quella sconfitta la svolta"

13 marzo 2023 20:21

Tuttosport rivela: "La Fiorentina sta osservando Krasniqi, esterno di grande talento del Cluj"

18 febbraio 2023 15:18

Tuttosport attacca Commisso: "La Juventus ti fa bene, prima l'attacchi e poi intaschi 140 milioni"

11 febbraio 2023 10:58

Direttore di Tuttosport: "Tutta la famiglia di mia moglie è della Fiorentina, in famiglia mi seppelliscono"

10 febbraio 2023 17:25

Tuttosport scrive: "La Fiorentina sta lavorando sottotraccia per Berardi, ma difficile arrivi a gennaio"

23 gennaio 2023 16:33

Tuttosport scrive: "La Fiorentina cerca un terzino destro, la società viola sta seguendo Singo del Torino"

08 gennaio 2023 14:11

Vlahovic gioca con la Serbia e Tuttosport lo attacca: "Adesso se la sente". Con la Juventus non giocava

20 novembre 2022 13:01

Tuttosport scrive: "Juventus prende appunti su Igor, contratto scade nel 2024, senza rinnovo parte"

22 settembre 2022 13:00

Jacobelli conferma: "Interesse concreto della Fiorentina per Milinkovic-Savic. Piace perchè bravo con i piedi"

15 giugno 2022 20:46

Tuttosport rivela: "Pinamonti è il primo obiettivo per l'attacco della Fiorentina, servono 17 milioni"

07 giugno 2022 10:56

Tuttosport, Fiorentina interessata a Maggiore: si può chiudere per 4 milioni. C'è anche il Torino

05 giugno 2022 17:34

Tuttosport, Juventus guarda in casa Fiorentina per il post-Chiellini: occhi su Igor e Milenkovic

05 giugno 2022 15:35

Tuttosport, Leicester cerca acquirenti per Praet. Osserva la Fiorentina: servono 15 milioni

27 maggio 2022 11:35

Da Torino raccontano: "Arrivabene a Firenze nell'ufficio di Barone con una valigetta per Vlahovic"

20 maggio 2022 13:18

Tuttosport scrive: "La Fiorentina non ha fatto nessuna offerta a Belotti, giocatore verso l'estero"

25 aprile 2022 11:22

Tuttosport scrive: "Cara Fiorentina, se vuoi competere con le grandi devi investire, non vendere"

22 aprile 2022 12:08

Il paragone di Biraghi: "Italiano come Conte. Tecnici esigenti che spingono a migliorare sempre"

20 aprile 2022 17:46

Tifosi Juventus non l'hanno presa bene: "Infantino non può dire quella frase a favore della Fiorentina"

05 aprile 2022 12:38

Tuttosport, Italiano aspetta una chiamata dalla Fiorentina per programmare la prossima stagione

05 aprile 2022 11:57

Nicola Berti ancora non l'ha digerita: "Dobbiamo battere assolutamente la Fiorentina, voglio vincere"

18 marzo 2022 10:58

Tuttosport, Milenkovic è nel mirino della Juventus. In estate raggiungerà Vlahovic?

02 marzo 2022 10:15

La Fiorentina ha mollato Belotti, non vuole più l'attaccante del Torino che sarà svincolato

26 febbraio 2022 15:55

Jacobelli ammette: "Piatek è meglio di Cabral, conosce già il campionato ed è più inserito in squadra"

15 febbraio 2022 14:23

Retroscena Vlahovic, Tottenham si era inserito nella trattativa e aveva offerto più soldi alla Fiorentina

05 febbraio 2022 11:38

Tuttosport si domanda: "Come fa la Juventus a prendere Vlahovic? Non era in crisi economica?"

25 gennaio 2022 13:20

"L'Atalanta si è schierata contro il Torino, la Fiorentina ha scelto di non farlo contro l'Udinese"

21 gennaio 2022 13:07

Figuraccia Juventus, si accorgono dei debiti e ritrattano rinnovo Dybala che non ci sta: "Vado via"

13 gennaio 2022 13:59

In porta al Torino gioca Gemello? Rincorse Vlahovic dopo aver subito il cucchiaio su rigore

10 gennaio 2022 14:20

Tuttosport, la Juventus non è spaventata dalla richiesta di 60 milioni della Fiorentina per Vlahovic

17 dicembre 2021 09:31

Tuttosport, Berardi in estate sarà un calciatore della Fiorentina. Difficile chiudere a gennaio

16 dicembre 2021 12:56

Presidente Lille: "Ikonè alla Fiorentina? Mi fa ridere l'idea che tutti pensano che dobbiamo vendere"

11 dicembre 2021 11:33

Nico Gonzalez devastante a Bologna, i giornali si inchinano all'argentino, voti tutti da 7,5

06 dicembre 2021 12:26

Tuttosport rivela, anche il Milan vuole Vlahovic, ma il serbo preferisce la Juventus. Occhio al City

23 novembre 2021 09:46

Da Torino, Belotti non rinnova, potrebbe essere venduto già a gennaio. C'è la Fiorentina

18 novembre 2021 18:03

Toni: "Vlahovic? Chi lo comprerà farà un affare. Non c'è solo la Juventus sulle sue tracce"

23 ottobre 2021 13:12

Il retroscena: "Henry ad un passo dalla Fiorentina con Cecchi Gori, poi scelto Kanchelskis"

22 ottobre 2021 13:50

Bozzo: "Commisso può far cambiare idea a Vlahovic. In caso di cessione opterà per l'estero"

11 ottobre 2021 14:55

Jacobelli: "Commisso con il Viola Park fa sul serio. Vlahovic? La sua volontà è fondamentale"

01 ottobre 2021 10:40

Pjanic snobba la Fiorentina: "Volevo la Juventus, innamorato dei bianconeri. Messi meglio di CR7"

11 settembre 2021 12:07

Rui Costa promosso come presidente del Benfica: "Rifiutare sarebbe stata vigliaccata"

09 settembre 2021 14:39

Bozzo: "Vlahovic non andrà alla Juve: Commisso ha la forza per trattenerlo. Fiorentina possibile sorpresa"

05 settembre 2021 13:46

Tuttosport, Zapata-Muriel ancora a parte. Gasperini pensa a Piccoli o Ilicic falso nove per la Fiorentina

03 settembre 2021 15:12

Tuttosport, il Torino incassa ed insiste per Orsolini. Potrebbe sorpassare la Fiorentina al fotofinish

28 agosto 2021 09:17

Tuttosport, il Cosenza sta valutando i prestiti di Dalle Mura e Bianco

17 agosto 2021 18:07

Tuttosport, Vlahovic, settimana decisiva per la Fiorentina: Atletico Madrid e Tottenham pronti all'assalto

15 agosto 2021 08:57

Tuttosport, Amrabat obiettivo numero uno del Torino. Nei prossimi giorni l'affondo decisivo

11 agosto 2021 09:05

Tuttosport, è il giorno di Nastasic: allo Schalke 3 milioni di euro. Quattro anni di contratto per il serbo

10 agosto 2021 09:00

Tuttosport, fiducia per il rinnovo di Vlahovic. In caso di cessione occhi su Scamacca e Belotti

10 agosto 2021 08:46

Tuttosport, Amrabat in bilico: lunedì incontro con Italiano e la dirigenza Viola. Torino e Napoli alla finestra

07 agosto 2021 08:35

Tuttosport, il Torino pensa a Pezzella per il dopo Lyanco: la Fiorentina chiede circa 9 milioni

07 agosto 2021 08:20

Tuttosport, Juventus-Milenkovic: nuovi contatti. I bianconeri offriranno Rugani come contropartita

06 agosto 2021 09:10

Tuttosport, Pezzella-Torino intesa sulla durata del contratto. L'affondo dopo la cessione di Lyanco

06 agosto 2021 08:53

Tuttosport, Fiorentina e Torino sulle tracce di Orsolini: la richiesta del Bologna è di 12 milioni

04 agosto 2021 18:54

Tuttosport, non solo la Fiorentina sulle tracce di Stryger Larsen: ci pensa anche l'Inter

16 luglio 2021 15:22

Tuttosport, Vlahovic, nodo clausola: la Fiorentina vuole inserirla a 80-100 milioni, l'entourage dice no

16 luglio 2021 08:41

Tuttosport, concorrenza dell'Inter per Zappacosta. Biraghi idea low cost per la Roma

09 luglio 2021 13:45

Tuttosport, Fiorentina sonda Dovbyk: Dnipro chiede meno di 10 milioni. Ci pensa anche il Toro

05 luglio 2021 15:19

Tuttosport, Fiorentina su Dorsch, occhio a Sensi e Torreira. Simy il vice-Vlahovic? Tutti i nomi

05 luglio 2021 08:51

Tuttosport, il Torino temporeggia per Messias. La Fiorentina potrebbe beffare i granata

04 luglio 2021 10:58

Tuttosport svela il retroscena: “Castrovilli poteva andare alla Juventus e McKennie alla Fiorentina”

21 giugno 2021 09:04

Tuttosport, servono 12 milioni per Messias. Prende tempo il Torino, la Fiorentina osserva

12 giugno 2021 14:05

Belotti non rinnova, Roma offre 15 milioni al Torino, Cairo si offende per offerta troppo bassa

05 giugno 2021 14:56

Jacobelli: "Il nome del tecnico Gattuso alla Juventus prende corpo"

19 maggio 2021 17:20

Alla Fiorentina arriveranno 60 milioni, la Juventus intanto lo valuta più di 100 milioni

08 maggio 2021 15:35

Da Torino, Gattuso scartato dalla Fiorentina? Adesso ci pensa la Juventus come dopo Pirlo

29 aprile 2021 14:43

La Fiorentina non vuole più Belotti, la società viola si toglie dalla corsa. C'è anche il Milan

20 marzo 2021 14:04

Martinez Quarta: "Spero che la Fiorentina diventi casa mia. Sogno di diventare il capitano, come Davide Astori..."

20 marzo 2021 09:11

Tuttosport, Prandelli a Benevento con l'ombra del ritorno di Iachini: la classifica preoccupa

12 marzo 2021 10:48

Tuttosport, stadi, il calcio chiama Draghi: il caso Viola Park arriva al Presidente del Consiglio

11 marzo 2021 10:13

Nicolò Fagioli, il nuovo talento della Juventus con il nonno tifosissimo della Fiorentina

06 marzo 2021 13:30

Tuttosport, nella Fiorentina l'emblema è Callejon, 2,2 milioni a stagione per non giocare mai

02 marzo 2021 12:10

Tuttosport, Sarri l'ideale per la Fiorentina. Juric e De Zerbi le alternative. E il futuro di Prandelli?

25 febbraio 2021 09:16

Tuttosport intitola: "Prandelli, 100ª vittoria con la Fiorentina, batte il suo allievo. I viola risorgono"

20 febbraio 2021 10:09

Tuttosport, sirene inglesi per Milenkovic, dopo il Manchester United è finito nel mirino del Liverpool

16 febbraio 2021 10:31

Tuttosport, Ribery-Kokorin le prime volte: il francese cerca il gol al Franchi, il russo il debutto

04 febbraio 2021 10:17

Tuttosport, il mercato della Fiorentina è da 5,5: il bilancio tra acquisti e cessioni

02 febbraio 2021 09:10

Tuttosport, niente Fiorentina per Mandragora: il giocatore vuole andare al Torino

30 gennaio 2021 12:16

Tuttosport dà 3 a Di Bello: "Esagera con il rosso a Milenkovic. Sotto gli occhi di Rizzoli non ne azzecca una"

30 gennaio 2021 12:03

Tuttosport, Mandragora vuole il Torino, rifiutate le altre proposte tra cui la Fiorentina

29 gennaio 2021 10:16

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