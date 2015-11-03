Notizie Tuttosport Fiorentina

Tuttosport sul caso Vlahovic: "Servono un'offerta da 25 milioni e 5 di buonuscita per liberarsene"
17 luglio 2025 19:14
Tuttosport: "L'Inter vorrebbe 10 milioni per Esposito, la Fiorentina non vuole spendere più di 6-7"
05 luglio 2025 15:57
Tuttosport annuncia: "Biraghi resterà al Torino, il giocatore ha rifiutato le avances del Palermo"
07 giugno 2025 14:53
Tuttosport: "Atene non porta bene alla Fiorentina, ma la qualificazione ai quarti non è compromessa"
07 marzo 2025 13:00
Tuttosport su Biraghi: "Voto 7, è stato impeccabile. Con lui il Torino può compiere un salto di qualità"
03 marzo 2025 16:10
Milan valuta Burdisso come direttore sportivo: l'ex Fiorentina potrebbe affiancare Ibra e Moncada
27 febbraio 2025 16:15
Tuttosport: "Col Como, Palladino può puntare sulla coppia Beltran-Gudmundsson per sostituire Kean"
15 febbraio 2025 12:00
Pres.Olympiacos: "Vittoria con la Fiorentina storica, tanta gente in strada neppure per la democrazia"
16 dicembre 2024 22:08
Tuttosport: "Kostic vuole la Fiorentina. Si può chiudere col prestito con riscatto che diventa obbligo"
23 agosto 2024 12:27
Tuttosport: "Occhio agli esterni in uscita dalla Fiorentina. I Rangers su Brekalo, la Premier su Ikoné"
21 agosto 2024 17:39
Tuttosport rivela: "La Juventus vuole portare Nico in tribuna domani sera per la gara contro il Como"
18 agosto 2024 10:24
L'avvocato di Allegri nega tutto: "Solo insulti con Vaciago". Il tecnico della Juve prende 2 giornate di squalifica
16 maggio 2024 18:26
Allegri ha aggredito Vaciago: "Direttore di mer**, scrivi quello che vuole la società. Ti picchio tutto"
16 maggio 2024 11:23
Tuttosport, che figuraccia! Titolo su Felipe Anderson-Juve ma poi deve cambiare tutto. Va in Brasile
16 aprile 2024 08:47
Il direttore di Tuttosport Vaciago è stato sfiduciato. È stato colui che ha titolato spesso contro la Fiorentina
11 aprile 2024 11:38
Tuttosport urla allo scandalo: "Marchetti ha espulso cinque avversari della Fiorentina, che coincidenza"
03 marzo 2024 15:44
Tuttosport provoca: "Conoscendo Commisso non è da escludere che venda Kayode se arrivano soldi"
29 febbraio 2024 14:56
Ancora Tuttosport: “Commisso guarda i tuoi conti. Ed intanto la Juve versa altri soldi per l’ingaggio di Arthur”
04 novembre 2023 09:27
Longhi: "Titolo Tuttosport? Modo per accendere lo scontro tra Fiorentina e Juventus"
03 novembre 2023 18:17
La Fiorentina risponde a Tuttosport: "Fare false plusvalenze non è finanziare il calcio ma falsificarlo"
03 novembre 2023 11:04
Il Milan pare abbia già bocciato Jovic, il club rossonero vuole comprare Zirkzee dal Bologna
14 ottobre 2023 15:39
Tuttosport provoca: "La Juventus ha fatto bene alla Fiorentina, grazie a quella sconfitta la svolta"
13 marzo 2023 20:21
Tuttosport rivela: "La Fiorentina sta osservando Krasniqi, esterno di grande talento del Cluj"
18 febbraio 2023 15:18
Tuttosport attacca Commisso: "La Juventus ti fa bene, prima l'attacchi e poi intaschi 140 milioni"
11 febbraio 2023 10:58
Direttore di Tuttosport: "Tutta la famiglia di mia moglie è della Fiorentina, in famiglia mi seppelliscono"
10 febbraio 2023 17:25
Tuttosport scrive: "La Fiorentina sta lavorando sottotraccia per Berardi, ma difficile arrivi a gennaio"
23 gennaio 2023 16:33
Tuttosport scrive: "La Fiorentina cerca un terzino destro, la società viola sta seguendo Singo del Torino"
08 gennaio 2023 14:11
Vlahovic gioca con la Serbia e Tuttosport lo attacca: "Adesso se la sente". Con la Juventus non giocava
20 novembre 2022 13:01
Tuttosport scrive: "Juventus prende appunti su Igor, contratto scade nel 2024, senza rinnovo parte"
22 settembre 2022 13:00
Jacobelli conferma: "Interesse concreto della Fiorentina per Milinkovic-Savic. Piace perchè bravo con i piedi"
15 giugno 2022 20:46
Tuttosport rivela: "Pinamonti è il primo obiettivo per l'attacco della Fiorentina, servono 17 milioni"
07 giugno 2022 10:56
Tuttosport, Fiorentina interessata a Maggiore: si può chiudere per 4 milioni. C'è anche il Torino
05 giugno 2022 17:34
Tuttosport, Juventus guarda in casa Fiorentina per il post-Chiellini: occhi su Igor e Milenkovic
05 giugno 2022 15:35
Tuttosport, Leicester cerca acquirenti per Praet. Osserva la Fiorentina: servono 15 milioni
27 maggio 2022 11:35
Da Torino raccontano: "Arrivabene a Firenze nell'ufficio di Barone con una valigetta per Vlahovic"
20 maggio 2022 13:18
Tuttosport scrive: "La Fiorentina non ha fatto nessuna offerta a Belotti, giocatore verso l'estero"
25 aprile 2022 11:22
Tuttosport scrive: "Cara Fiorentina, se vuoi competere con le grandi devi investire, non vendere"
22 aprile 2022 12:08
Il paragone di Biraghi: "Italiano come Conte. Tecnici esigenti che spingono a migliorare sempre"
20 aprile 2022 17:46
Tifosi Juventus non l'hanno presa bene: "Infantino non può dire quella frase a favore della Fiorentina"
05 aprile 2022 12:38
Tuttosport, Italiano aspetta una chiamata dalla Fiorentina per programmare la prossima stagione
05 aprile 2022 11:57
Nicola Berti ancora non l'ha digerita: "Dobbiamo battere assolutamente la Fiorentina, voglio vincere"
18 marzo 2022 10:58
Tuttosport, Milenkovic è nel mirino della Juventus. In estate raggiungerà Vlahovic?
02 marzo 2022 10:15
La Fiorentina ha mollato Belotti, non vuole più l'attaccante del Torino che sarà svincolato
26 febbraio 2022 15:55
Jacobelli ammette: "Piatek è meglio di Cabral, conosce già il campionato ed è più inserito in squadra"
15 febbraio 2022 14:23
Retroscena Vlahovic, Tottenham si era inserito nella trattativa e aveva offerto più soldi alla Fiorentina
05 febbraio 2022 11:38
Tuttosport si domanda: "Come fa la Juventus a prendere Vlahovic? Non era in crisi economica?"
25 gennaio 2022 13:20
"L'Atalanta si è schierata contro il Torino, la Fiorentina ha scelto di non farlo contro l'Udinese"
21 gennaio 2022 13:07
Figuraccia Juventus, si accorgono dei debiti e ritrattano rinnovo Dybala che non ci sta: "Vado via"
13 gennaio 2022 13:59
In porta al Torino gioca Gemello? Rincorse Vlahovic dopo aver subito il cucchiaio su rigore
10 gennaio 2022 14:20
Tuttosport, la Juventus non è spaventata dalla richiesta di 60 milioni della Fiorentina per Vlahovic
17 dicembre 2021 09:31
Tuttosport, Berardi in estate sarà un calciatore della Fiorentina. Difficile chiudere a gennaio
16 dicembre 2021 12:56
Presidente Lille: "Ikonè alla Fiorentina? Mi fa ridere l'idea che tutti pensano che dobbiamo vendere"
11 dicembre 2021 11:33
Nico Gonzalez devastante a Bologna, i giornali si inchinano all'argentino, voti tutti da 7,5
06 dicembre 2021 12:26
Tuttosport rivela, anche il Milan vuole Vlahovic, ma il serbo preferisce la Juventus. Occhio al City
23 novembre 2021 09:46
Da Torino, Belotti non rinnova, potrebbe essere venduto già a gennaio. C'è la Fiorentina
18 novembre 2021 18:03
Toni: "Vlahovic? Chi lo comprerà farà un affare. Non c'è solo la Juventus sulle sue tracce"
23 ottobre 2021 13:12
Il retroscena: "Henry ad un passo dalla Fiorentina con Cecchi Gori, poi scelto Kanchelskis"
22 ottobre 2021 13:50
Bozzo: "Commisso può far cambiare idea a Vlahovic. In caso di cessione opterà per l'estero"
11 ottobre 2021 14:55
Jacobelli: "Commisso con il Viola Park fa sul serio. Vlahovic? La sua volontà è fondamentale"
01 ottobre 2021 10:40
Pjanic snobba la Fiorentina: "Volevo la Juventus, innamorato dei bianconeri. Messi meglio di CR7"
11 settembre 2021 12:07
Rui Costa promosso come presidente del Benfica: "Rifiutare sarebbe stata vigliaccata"
09 settembre 2021 14:39
Bozzo: "Vlahovic non andrà alla Juve: Commisso ha la forza per trattenerlo. Fiorentina possibile sorpresa"
05 settembre 2021 13:46
Tuttosport, Zapata-Muriel ancora a parte. Gasperini pensa a Piccoli o Ilicic falso nove per la Fiorentina
03 settembre 2021 15:12
Tuttosport, il Torino incassa ed insiste per Orsolini. Potrebbe sorpassare la Fiorentina al fotofinish
28 agosto 2021 09:17
Tuttosport, il Cosenza sta valutando i prestiti di Dalle Mura e Bianco
17 agosto 2021 18:07
Tuttosport, Vlahovic, settimana decisiva per la Fiorentina: Atletico Madrid e Tottenham pronti all'assalto
15 agosto 2021 08:57
Tuttosport, Amrabat obiettivo numero uno del Torino. Nei prossimi giorni l'affondo decisivo
11 agosto 2021 09:05
Tuttosport, è il giorno di Nastasic: allo Schalke 3 milioni di euro. Quattro anni di contratto per il serbo
10 agosto 2021 09:00
Tuttosport, fiducia per il rinnovo di Vlahovic. In caso di cessione occhi su Scamacca e Belotti
10 agosto 2021 08:46
Tuttosport, Amrabat in bilico: lunedì incontro con Italiano e la dirigenza Viola. Torino e Napoli alla finestra
07 agosto 2021 08:35
Tuttosport, il Torino pensa a Pezzella per il dopo Lyanco: la Fiorentina chiede circa 9 milioni
07 agosto 2021 08:20
Tuttosport, Juventus-Milenkovic: nuovi contatti. I bianconeri offriranno Rugani come contropartita
06 agosto 2021 09:10
Tuttosport, Pezzella-Torino intesa sulla durata del contratto. L'affondo dopo la cessione di Lyanco
06 agosto 2021 08:53
Tuttosport, Fiorentina e Torino sulle tracce di Orsolini: la richiesta del Bologna è di 12 milioni
04 agosto 2021 18:54
Tuttosport, non solo la Fiorentina sulle tracce di Stryger Larsen: ci pensa anche l'Inter
16 luglio 2021 15:22
Tuttosport, Vlahovic, nodo clausola: la Fiorentina vuole inserirla a 80-100 milioni, l'entourage dice no
16 luglio 2021 08:41
Tuttosport, concorrenza dell'Inter per Zappacosta. Biraghi idea low cost per la Roma
09 luglio 2021 13:45
Tuttosport, Fiorentina sonda Dovbyk: Dnipro chiede meno di 10 milioni. Ci pensa anche il Toro
05 luglio 2021 15:19
Tuttosport, Fiorentina su Dorsch, occhio a Sensi e Torreira. Simy il vice-Vlahovic? Tutti i nomi
05 luglio 2021 08:51
Tuttosport, il Torino temporeggia per Messias. La Fiorentina potrebbe beffare i granata
04 luglio 2021 10:58
Tuttosport svela il retroscena: “Castrovilli poteva andare alla Juventus e McKennie alla Fiorentina”
21 giugno 2021 09:04
Tuttosport, servono 12 milioni per Messias. Prende tempo il Torino, la Fiorentina osserva
12 giugno 2021 14:05
Belotti non rinnova, Roma offre 15 milioni al Torino, Cairo si offende per offerta troppo bassa
05 giugno 2021 14:56
Jacobelli: "Il nome del tecnico Gattuso alla Juventus prende corpo"
19 maggio 2021 17:20
Alla Fiorentina arriveranno 60 milioni, la Juventus intanto lo valuta più di 100 milioni
08 maggio 2021 15:35
Da Torino, Gattuso scartato dalla Fiorentina? Adesso ci pensa la Juventus come dopo Pirlo
29 aprile 2021 14:43
La Fiorentina non vuole più Belotti, la società viola si toglie dalla corsa. C'è anche il Milan
20 marzo 2021 14:04
Martinez Quarta: "Spero che la Fiorentina diventi casa mia. Sogno di diventare il capitano, come Davide Astori..."
20 marzo 2021 09:11
Tuttosport, Prandelli a Benevento con l'ombra del ritorno di Iachini: la classifica preoccupa
12 marzo 2021 10:48
Tuttosport, stadi, il calcio chiama Draghi: il caso Viola Park arriva al Presidente del Consiglio
11 marzo 2021 10:13
Nicolò Fagioli, il nuovo talento della Juventus con il nonno tifosissimo della Fiorentina
06 marzo 2021 13:30
Tuttosport, nella Fiorentina l'emblema è Callejon, 2,2 milioni a stagione per non giocare mai
02 marzo 2021 12:10
Tuttosport, Sarri l'ideale per la Fiorentina. Juric e De Zerbi le alternative. E il futuro di Prandelli?
25 febbraio 2021 09:16
Tuttosport intitola: "Prandelli, 100ª vittoria con la Fiorentina, batte il suo allievo. I viola risorgono"
20 febbraio 2021 10:09
Tuttosport, sirene inglesi per Milenkovic, dopo il Manchester United è finito nel mirino del Liverpool
16 febbraio 2021 10:31
Tuttosport, Ribery-Kokorin le prime volte: il francese cerca il gol al Franchi, il russo il debutto
04 febbraio 2021 10:17
Tuttosport, il mercato della Fiorentina è da 5,5: il bilancio tra acquisti e cessioni
02 febbraio 2021 09:10
Tuttosport, niente Fiorentina per Mandragora: il giocatore vuole andare al Torino
30 gennaio 2021 12:16
Tuttosport dà 3 a Di Bello: "Esagera con il rosso a Milenkovic. Sotto gli occhi di Rizzoli non ne azzecca una"
30 gennaio 2021 12:03
Tuttosport, Mandragora vuole il Torino, rifiutate le altre proposte tra cui la Fiorentina
29 gennaio 2021 10:16
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