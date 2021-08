Tuttosport, Vlahovic, settimana decisiva per la Fiorentina: Atletico Madrid e Tottenham pronti all’assalto

Si annuncia una settimana decisiva per la Fiorentina: l’arrivo di Rocco Commisso potrebbe sbloccare molte situazioni a iniziare dal futuro del giocatore più pregiato e richiesto, Dusan Vlahovic che ancora non ha prolungato il contratto in scadenza nel 2023. L’Atletico Madrid ha in mano un’offerta da 60 milioni, pure il Tottenham è pronto all’assalto: vacillare il patron viola o terrà duro convincendo l’attaccante a restare con un accordo fino al 2026, ingaggio da 4 milioni a salire e clausola da 70? Lo scrive Tuttosport.

