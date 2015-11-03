Notizie Atletico Madrid Fiorentina

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Tuttosport annuncia: "Nico Gonzalez torna alla Juventus, ma l'Atletico Madrid ci riproverà a prenderlo"

16 maggio 2026 19:07

TMW riporta: "Nico Gonzalez torna alla Juventus e potrebbe addirittura rimanere con Spalletti"

07 maggio 2026 14:03

Romano rivela: "Nico Gonzalez non verrà riscattato dall'Atletico Madrid, tornerà a Torino momentaneamente"

29 aprile 2026 14:27

Tudor fa il fenomeno. Schiera il secondo portiere, al 15° perde 3-0 e al 16° lo sostituisce

10 marzo 2026 22:59

Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina è interessata a Fer Lopez, giocatore spagnolo offensivo del Wolverhampton"

05 dicembre 2025 13:34

Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero Io, Simeone mi da fiducia, voglio tornare quello di Firenze"

27 settembre 2025 23:56

Romano: "Nico Gonzalez ha finito la sua avventura alla Juventus, può andare all'Atletico Madrid"

19 agosto 2025 14:22

Tuttosport riporta: "Nico Gonzalez vicino all'Atletico Madrid, l'argentino pronto a lasciare la Juventus"

14 agosto 2025 18:18

Clamoroso Hancko: In un giorno salta il trasferimento in Arabia e accetta l'offerta dell'Atletico Madrid

23 luglio 2025 21:01

Se l'Inter non arriva a Lookman il piano B è Nico Gonzalez, su di lui anche l'Atletico Madrid

17 luglio 2025 12:27

Moretto: "Cardoso può lasciare il Betis, l'Atletico Madrid lo vuole entro luglio. Si può chiudere a 30 milioni"

21 giugno 2025 14:20

Julian Alvarez a Firenze, ma solo per una passeggiata in città con l'amico Lucas Beltrán

11 febbraio 2025 23:38

Dalla Spagna: "Interesse dell'Atletico Madrid per Kean, la Fiorentina guarda a Luis Suarez dell'Almeria"

18 novembre 2024 13:25

Il retroscena di Romano: "Simeone ha chiamato Amrabat, ma l'Atletico non offriva l'obbligo di riscatto"

06 settembre 2024 14:56

Romano: "Simeone vuole Amrabat all'Atletico Madrid che offre il prestito secco, la Fiorentina chiede l'obbligo"

29 agosto 2024 13:53

Nazione: "L'Atletico oggi presenterà l'offerta per Amrabat. Il Fenerbahce ha proposto 15 milioni"

29 agosto 2024 09:05

Di Marzio: "Inserimento dell'Atletico Madrid nella trattativa tra Fiorentina e Fenerbahce per Amrabat"

28 agosto 2024 19:49

Dalla Francia riportano: "Amrabat ha dei contatti con l'Atletico Madrid, si valuta la partenza del marocchino"

15 agosto 2024 18:34

Il futuro di Amrabat resta incerto, rilanciato in queste ore un nuovo interesse dell'Atletico Madrid

14 agosto 2024 23:54

Dalla Spagna, L'Atletico Madrid mostra interesse per Amrabat. Piace molto a Simeone

29 luglio 2024 18:28

Corriere dello Sport: "Sirene dalla Spagna per Nico e Kouame, si muovono Atletico e Mallorca"

29 luglio 2024 10:02

F.Romano: "Savic ha trovato un accordo con il Trabzonspor, firmerà un contratto di tre anni"

22 luglio 2024 23:39

Ricordate Hancko? Alla Fiorentina solo 5 presenze, adesso potrebbe andare all'Atletico Madrid

24 giugno 2024 15:03

TMW: "Interessamento del Atletico Madrid per Nico Gonzalez, ci sono anche dei club di Premier"

10 giugno 2024 13:21

Inter eliminata e Borussia Dortmund passato, Germania guadagna punti nel ranking sull'Italia

14 marzo 2024 00:19

Serata di gala a San Siro: anche Burdisso in tribuna per assistere ad Inter-Atletico Madrid di ieri sera

21 febbraio 2024 11:36

Bloccato il trasferimento di Kean all'Atletico Madrid, il giocatore non ha superato le visite mediche

30 gennaio 2024 13:07

TMW, Atletico Madrid vuole chiedere Amrabat alla Fiorentina ma solo in prestito. Il Manchester resta in stand by

29 agosto 2023 00:30

Simeone chiama Amrabat all'Atletico Madrid? "Abbiamo bisogno di un centrocampista"

01 agosto 2023 18:03

Dalla Spagna, Fiorentina su Beltran ma l'Atletico Madrid è in vantaggio: lo vuole Simeone

26 luglio 2023 19:24

Una brutta notizia per Amrabat, l'Atletico Madrid trova l'accordo con Højbjerg del Tottenham

24 luglio 2023 02:46

La Nazione scrive: "Primi approcci tra il Milan e Amrabat, nei prossimi giorni nuovi contatti"

27 giugno 2023 10:07

Corriere dello Sport, Amrabat, l'Atletico Madrid non fa offerte, la Fiorentina chiede 30 milioni

26 giugno 2023 08:04

Dalla Spagna, Atletico convinto di prendere Amrabat ma Fiorentina non scende sotto i 30 milioni

25 giugno 2023 18:17

Dalla Francia, zero offerte alla Fiorentina per Amrabat ma la società che lo vuole di più è l'Atletico Madrid

22 giugno 2023 13:52

TMW: "Atletico Madrid lavora per Hojbjerg del Tottenham a centrocampo". Problemi per Amrabat?

19 giugno 2023 19:13

Dalla Spagna: "L'Atletico Madrid ha avuto il via libera per Amrabat. La Fiorentina chiede 30 milioni"

19 giugno 2023 13:09

Rocio: "Atletico Madrid in grave difficoltà economica, prima di prendere Amrabat devono vendere"

15 giugno 2023 13:20

Repubblica: "La Fiorentina non fa sconti per Amrabat, Atletico su di lui ma servono 30 milioni"

15 giugno 2023 12:02

Corriere dello Sport: "Niente Barça, Simeone vuole Amrabat all'Atletico Madrid. Club al lavoro"

15 giugno 2023 09:08

Dalla Spagna: "La Fiorentina chiede 30 milioni per Amrabat ma per l'Atletico Madrid sono troppi"

14 giugno 2023 15:18

Dalla Spagna, Non solo Barcellona su Amrabat, c'è anche l'Atletico: sfida Xavi-Simeone per il marocchino

28 marzo 2023 18:49

Calciomercato.com, Non solo Barcellona per Amrabat: interesse di Atletico, Chelsea e Manchester United

11 febbraio 2023 19:20

L'Atletico Madrid cerca 40 milioni per comprare Amrabat dalla Fiorentina. Ipotesi cessione De Paul

09 febbraio 2023 16:19

Dalla Spagna, l'Atletico Madrid ha offerto Carrasco alla Fiorentina per avere in cambio Amrabat

08 febbraio 2023 16:24

Nazione, Atletico Madrid su Amrabat: idea scambio con De Paul, ma possibilità difficile

14 gennaio 2023 09:55

Aguirre (El Chiringuito): "Amrabat priorità dell'Atletico Madrid. Scambio con De Paul? Fiorentina ci perde"

12 gennaio 2023 15:08

Corriere Fiorentino insiste: “Gonzalez tentato dalla proposta da 4 milioni. C’è anche l’Atletico Madrid”

12 gennaio 2023 09:03

TMW, Amrabat corteggiato anche dall'Atletico Madrid, Simeone lo vorrebbe già a gennaio

11 gennaio 2023 13:25

Dalla Spagna: "Amrabat piace a tutte le big europee, ma vorrebbe trasferirsi al Liverpool di Klopp"

19 dicembre 2022 11:35

Anche l'Atletico Madrid vuole Amrabat, vende De Paul per prenderlo. Ma ora non si muove da Firenze

11 dicembre 2022 16:23

Fallimento Atletico Madrid, per gennaio hanno messo De Paul sul mercato, andrà via per incassare

02 novembre 2022 14:40

Tuttosport, tutti vogliono Milenkovic, non solo Inter, Napoli e Juve, si inserisce l'Atletico Madrid

05 luglio 2022 12:07

Bucchioni rivela: "Suarez è stato offerto alla Fiorentina dai suoi agenti. Una storia come quella di Ribery"

10 giugno 2022 12:11

Fiorentina interessata a Suarez non è una fake news, il decreto crescita farebbe risparmiare il 50%

09 giugno 2022 22:36

Bucchioni contrario: "Non ce lo vedo Suarez alla Fiorentina, chiede soldi per fare l'ultima passarella"

07 giugno 2022 18:07

"La Juventus ha affrontato la Fiorentina come l'Atletico Madrid ha affrontato il Manchester City"

22 aprile 2022 14:07

Nassi non ci sta: "Arrabbiato con la Fiorentina quando non ha preso De Paul per tirare sul prezzo"

16 marzo 2022 15:27

Adani bacchetta: "A Firenze dicevano che Savic non era buono quando giocava nella Fiorentina"

19 gennaio 2022 12:45

Dalla Spagna, l'Atletico Madrid vuole solo giocatori della Fiorentina, adesso occhi su Odriozola

18 gennaio 2022 20:17

Nazione, l'Atletico Madrid vuole piazzare il doppio colpo Vlahovic-Milenkovic dalla Fiorentina

13 gennaio 2022 09:51

Dalla Spagna, Simeone ha chiesto Milenkovic all'Atletico. L'operazione si può fare in estate

11 gennaio 2022 13:57

L'icona della Fiorentina Women's Alia Guagni è vicina ad andare al Milan. Addio Atletico

21 dicembre 2021 19:50

Saelemaekers aveva preso in giro Savic con la linguaccia, la vendetta è la foto di un pagliaccio

08 dicembre 2021 15:29

Alia Guagni: "Fiorentina Women's in difficoltà? Viola Park cambierà tutto. Io sto bene a Madrid"

26 novembre 2021 21:10

Atletico Madrid e Borussia vogliono Dragowski. Scadenza contratto nel 2023, nessun rinnovo

24 novembre 2021 18:13

Dalla Spagna, la Juventus non riscatta e scarica Morata per prendere Vlahovic dalla Fiorentina

15 ottobre 2021 16:47

Romano: "Vlahovic lascerà la Fiorentina. Totthenam e Atletico su di lui, ma piace anche in Italia"

13 ottobre 2021 13:53

Repubblica, l'obiettivo della Fiorentina è vendere Vlahovic a gennaio per 75 milioni

06 ottobre 2021 09:07

Torreira è atterrato, adesso a Firenze per la firma sul contratto e le visite mediche

24 agosto 2021 17:26

Di Marzio: "L'Atletico insiste per Vlahovic: 50 milioni + 10 di bonus alla Fiorentina, decide Commisso"

21 agosto 2021 08:10

Vlahovic non si vende, Atletico Madrid si arrende e abbandona la pista, valutazione troppo alta

20 agosto 2021 14:38

Gazzetta, Vlahovic, gelo con la Fiorentina. Atletico in pole, offre 50 milioni a rate. Occhio al Tottenham

18 agosto 2021 08:45

FIORENTINA HA DECISO DI TENERE (PER ORA) VLAHOVIC. NO ALL'ATLETICO. RESTA SENZA RINNOVO

17 agosto 2021 23:06

Pedullà: "Vlahovic, il Tottenham gioca al rialzo: ora la palla a Commisso. Atletico Madrid defilato"

15 agosto 2021 13:04

Di Marzio: "Vlahovic via dalla Fiorentina? L'Atletico Madrid si allontana ma occhio al Tottenham"

15 agosto 2021 12:06

Tuttosport, Vlahovic, settimana decisiva per la Fiorentina: Atletico Madrid e Tottenham pronti all'assalto

15 agosto 2021 08:57

Di Marzio: "L'Atletico Madrid offre per Vlahovic 60 milioni: deciderà Commisso il 17 agosto"

15 agosto 2021 08:48

Perez: Potenza fisica, capacità di difendere alto e grande aggressività sull'avversario

14 agosto 2021 09:43

Di Marzio: "Vlahovic, l'Atletico Madrid insiste ed offre 60 milioni, deciderà Commisso"

14 agosto 2021 08:40

Sky Sport, Atletico offre Perez come contropartita per Vlahovic. La viola ci pensa

13 agosto 2021 09:43

Pedullà: “Vlahovic, Tottenham pronto ad offrire 60 milioni. C’è anche l’Atletico Madrid, si gioca al rialzo”

13 agosto 2021 08:04

Corriere della Sera, assalto a Vlahovic: la Fiorentina resiste. Vicino l'accordo sul rinnovo fino al 2025

12 agosto 2021 09:04

Mundo Deportivo, Vlahovic non andrà all'Atletico Madrid

11 agosto 2021 17:51

Atletico Madrid in cerca di un attaccante: in pole c'è Rafa Mir. Piace Vlahovic, ma la Fiorentina fa muro

10 agosto 2021 09:49

TMW, Atletico Madrid ha offerto quasi 70 milioni di euro alla Fiorentina per Vlahovic

09 agosto 2021 19:27

Di Marzio: "Vlahovic, Atletico Madrid e Tottenham pronti ad un'offerta, Arsenal più defilato"

08 agosto 2021 23:00

Il Messaggero, Fiorentina su Florenzi. Da battere la concorrenza di Lione e Atletico Madrid

02 agosto 2021 14:03

TMW, gli agenti di Dragowski incontrano l'Atletico Madrid. Piace, ma nessun offerta concreta

24 giugno 2021 14:25

Niente Fiorentina per De Paul? Di Marzio rivela offerta dell'Atletico: "20 milioni più Perez all'Udinese"

29 maggio 2021 14:06

Superlega, ufficiale l'addio di Inter e Atletico Madrid. Il progetto sta naufragando

21 aprile 2021 12:41

Dalla Spagna, Monchi vuole Pulgar per il centrocampo del suo Siviglia. Anche Atletico Madrid e Betis interessati

08 aprile 2021 12:57

Nazione, Fiorentina in estate obiettivo regista: Torreira, ultima chiamata, prendere o lasciare

11 febbraio 2021 10:11

Corriere Fiorentino, Torreira, c'è pessimismo sulla riuscita dell'affare. Pulgar ai saluti

26 gennaio 2021 10:02

Repubblica, Vrsaljko è nel mirino della Fiorentina: l'Atletico Madrid non ha aperto alla sua cessione

23 gennaio 2021 10:44

Simeone su Torreira: "Potrebbe andar via, tutto può succedere con il mercato aperto"

20 gennaio 2021 21:01

Tatiana Bonetti lascia la Fiorentina: "Addio per motivi di relazioni, non pensavo di andar via cosi"

19 gennaio 2021 18:14

Corriere Fiorentino, Torreira è il sogno della Fiorentina: può lasciare l'Atletico, Pradè prova a convincerlo

19 gennaio 2021 09:49

Ufficiale, Tatiana Bonetti va all'Atletico Madrid. La Fiorentina ha accettato la sua volontà

16 gennaio 2021 10:20

La Nazione, la Fiorentina piomba su Torreira: fissato un incontro la prossima settimana

15 gennaio 2021 16:17

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