Notizie Atletico Madrid Fiorentina

Tuttosport annuncia: "Nico Gonzalez torna alla Juventus, ma l'Atletico Madrid ci riproverà a prenderlo"
16 maggio 2026 19:07
TMW riporta: "Nico Gonzalez torna alla Juventus e potrebbe addirittura rimanere con Spalletti"
07 maggio 2026 14:03
Romano rivela: "Nico Gonzalez non verrà riscattato dall'Atletico Madrid, tornerà a Torino momentaneamente"
29 aprile 2026 14:27
Tudor fa il fenomeno. Schiera il secondo portiere, al 15° perde 3-0 e al 16° lo sostituisce
10 marzo 2026 22:59
Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina è interessata a Fer Lopez, giocatore spagnolo offensivo del Wolverhampton"
05 dicembre 2025 13:34
Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero Io, Simeone mi da fiducia, voglio tornare quello di Firenze"
27 settembre 2025 23:56
Romano: "Nico Gonzalez ha finito la sua avventura alla Juventus, può andare all'Atletico Madrid"
19 agosto 2025 14:22
Tuttosport riporta: "Nico Gonzalez vicino all'Atletico Madrid, l'argentino pronto a lasciare la Juventus"
14 agosto 2025 18:18
Clamoroso Hancko: In un giorno salta il trasferimento in Arabia e accetta l'offerta dell'Atletico Madrid
23 luglio 2025 21:01
Se l'Inter non arriva a Lookman il piano B è Nico Gonzalez, su di lui anche l'Atletico Madrid
17 luglio 2025 12:27
Moretto: "Cardoso può lasciare il Betis, l'Atletico Madrid lo vuole entro luglio. Si può chiudere a 30 milioni"
21 giugno 2025 14:20
Julian Alvarez a Firenze, ma solo per una passeggiata in città con l'amico Lucas Beltrán
11 febbraio 2025 23:38
Dalla Spagna: "Interesse dell'Atletico Madrid per Kean, la Fiorentina guarda a Luis Suarez dell'Almeria"
18 novembre 2024 13:25
Il retroscena di Romano: "Simeone ha chiamato Amrabat, ma l'Atletico non offriva l'obbligo di riscatto"
06 settembre 2024 14:56
Romano: "Simeone vuole Amrabat all'Atletico Madrid che offre il prestito secco, la Fiorentina chiede l'obbligo"
29 agosto 2024 13:53
Nazione: "L'Atletico oggi presenterà l'offerta per Amrabat. Il Fenerbahce ha proposto 15 milioni"
29 agosto 2024 09:05
Di Marzio: "Inserimento dell'Atletico Madrid nella trattativa tra Fiorentina e Fenerbahce per Amrabat"
28 agosto 2024 19:49
Dalla Francia riportano: "Amrabat ha dei contatti con l'Atletico Madrid, si valuta la partenza del marocchino"
15 agosto 2024 18:34
Il futuro di Amrabat resta incerto, rilanciato in queste ore un nuovo interesse dell'Atletico Madrid
14 agosto 2024 23:54
Dalla Spagna, L'Atletico Madrid mostra interesse per Amrabat. Piace molto a Simeone
29 luglio 2024 18:28
Corriere dello Sport: "Sirene dalla Spagna per Nico e Kouame, si muovono Atletico e Mallorca"
29 luglio 2024 10:02
F.Romano: "Savic ha trovato un accordo con il Trabzonspor, firmerà un contratto di tre anni"
22 luglio 2024 23:39
Ricordate Hancko? Alla Fiorentina solo 5 presenze, adesso potrebbe andare all'Atletico Madrid
24 giugno 2024 15:03
TMW: "Interessamento del Atletico Madrid per Nico Gonzalez, ci sono anche dei club di Premier"
10 giugno 2024 13:21
Inter eliminata e Borussia Dortmund passato, Germania guadagna punti nel ranking sull'Italia
14 marzo 2024 00:19
Serata di gala a San Siro: anche Burdisso in tribuna per assistere ad Inter-Atletico Madrid di ieri sera
21 febbraio 2024 11:36
Bloccato il trasferimento di Kean all'Atletico Madrid, il giocatore non ha superato le visite mediche
30 gennaio 2024 13:07
TMW, Atletico Madrid vuole chiedere Amrabat alla Fiorentina ma solo in prestito. Il Manchester resta in stand by
29 agosto 2023 00:30
Simeone chiama Amrabat all'Atletico Madrid? "Abbiamo bisogno di un centrocampista"
01 agosto 2023 18:03
Dalla Spagna, Fiorentina su Beltran ma l'Atletico Madrid è in vantaggio: lo vuole Simeone
26 luglio 2023 19:24
Una brutta notizia per Amrabat, l'Atletico Madrid trova l'accordo con Højbjerg del Tottenham
24 luglio 2023 02:46
La Nazione scrive: "Primi approcci tra il Milan e Amrabat, nei prossimi giorni nuovi contatti"
27 giugno 2023 10:07
Corriere dello Sport, Amrabat, l'Atletico Madrid non fa offerte, la Fiorentina chiede 30 milioni
26 giugno 2023 08:04
Dalla Spagna, Atletico convinto di prendere Amrabat ma Fiorentina non scende sotto i 30 milioni
25 giugno 2023 18:17
Dalla Francia, zero offerte alla Fiorentina per Amrabat ma la società che lo vuole di più è l'Atletico Madrid
22 giugno 2023 13:52
TMW: "Atletico Madrid lavora per Hojbjerg del Tottenham a centrocampo". Problemi per Amrabat?
19 giugno 2023 19:13
Dalla Spagna: "L'Atletico Madrid ha avuto il via libera per Amrabat. La Fiorentina chiede 30 milioni"
19 giugno 2023 13:09
Rocio: "Atletico Madrid in grave difficoltà economica, prima di prendere Amrabat devono vendere"
15 giugno 2023 13:20
Repubblica: "La Fiorentina non fa sconti per Amrabat, Atletico su di lui ma servono 30 milioni"
15 giugno 2023 12:02
Corriere dello Sport: "Niente Barça, Simeone vuole Amrabat all'Atletico Madrid. Club al lavoro"
15 giugno 2023 09:08
Dalla Spagna: "La Fiorentina chiede 30 milioni per Amrabat ma per l'Atletico Madrid sono troppi"
14 giugno 2023 15:18
Dalla Spagna, Non solo Barcellona su Amrabat, c'è anche l'Atletico: sfida Xavi-Simeone per il marocchino
28 marzo 2023 18:49
Calciomercato.com, Non solo Barcellona per Amrabat: interesse di Atletico, Chelsea e Manchester United
11 febbraio 2023 19:20
L'Atletico Madrid cerca 40 milioni per comprare Amrabat dalla Fiorentina. Ipotesi cessione De Paul
09 febbraio 2023 16:19
Dalla Spagna, l'Atletico Madrid ha offerto Carrasco alla Fiorentina per avere in cambio Amrabat
08 febbraio 2023 16:24
Nazione, Atletico Madrid su Amrabat: idea scambio con De Paul, ma possibilità difficile
14 gennaio 2023 09:55
Aguirre (El Chiringuito): "Amrabat priorità dell'Atletico Madrid. Scambio con De Paul? Fiorentina ci perde"
12 gennaio 2023 15:08
Corriere Fiorentino insiste: “Gonzalez tentato dalla proposta da 4 milioni. C’è anche l’Atletico Madrid”
12 gennaio 2023 09:03
TMW, Amrabat corteggiato anche dall'Atletico Madrid, Simeone lo vorrebbe già a gennaio
11 gennaio 2023 13:25
Dalla Spagna: "Amrabat piace a tutte le big europee, ma vorrebbe trasferirsi al Liverpool di Klopp"
19 dicembre 2022 11:35
Anche l'Atletico Madrid vuole Amrabat, vende De Paul per prenderlo. Ma ora non si muove da Firenze
11 dicembre 2022 16:23
Fallimento Atletico Madrid, per gennaio hanno messo De Paul sul mercato, andrà via per incassare
02 novembre 2022 14:40
Tuttosport, tutti vogliono Milenkovic, non solo Inter, Napoli e Juve, si inserisce l'Atletico Madrid
05 luglio 2022 12:07
Bucchioni rivela: "Suarez è stato offerto alla Fiorentina dai suoi agenti. Una storia come quella di Ribery"
10 giugno 2022 12:11
Fiorentina interessata a Suarez non è una fake news, il decreto crescita farebbe risparmiare il 50%
09 giugno 2022 22:36
Bucchioni contrario: "Non ce lo vedo Suarez alla Fiorentina, chiede soldi per fare l'ultima passarella"
07 giugno 2022 18:07
"La Juventus ha affrontato la Fiorentina come l'Atletico Madrid ha affrontato il Manchester City"
22 aprile 2022 14:07
Nassi non ci sta: "Arrabbiato con la Fiorentina quando non ha preso De Paul per tirare sul prezzo"
16 marzo 2022 15:27
Adani bacchetta: "A Firenze dicevano che Savic non era buono quando giocava nella Fiorentina"
19 gennaio 2022 12:45
Dalla Spagna, l'Atletico Madrid vuole solo giocatori della Fiorentina, adesso occhi su Odriozola
18 gennaio 2022 20:17
Nazione, l'Atletico Madrid vuole piazzare il doppio colpo Vlahovic-Milenkovic dalla Fiorentina
13 gennaio 2022 09:51
Dalla Spagna, Simeone ha chiesto Milenkovic all'Atletico. L'operazione si può fare in estate
11 gennaio 2022 13:57
L'icona della Fiorentina Women's Alia Guagni è vicina ad andare al Milan. Addio Atletico
21 dicembre 2021 19:50
Saelemaekers aveva preso in giro Savic con la linguaccia, la vendetta è la foto di un pagliaccio
08 dicembre 2021 15:29
Alia Guagni: "Fiorentina Women's in difficoltà? Viola Park cambierà tutto. Io sto bene a Madrid"
26 novembre 2021 21:10
Atletico Madrid e Borussia vogliono Dragowski. Scadenza contratto nel 2023, nessun rinnovo
24 novembre 2021 18:13
Dalla Spagna, la Juventus non riscatta e scarica Morata per prendere Vlahovic dalla Fiorentina
15 ottobre 2021 16:47
Romano: "Vlahovic lascerà la Fiorentina. Totthenam e Atletico su di lui, ma piace anche in Italia"
13 ottobre 2021 13:53
Repubblica, l'obiettivo della Fiorentina è vendere Vlahovic a gennaio per 75 milioni
06 ottobre 2021 09:07
Torreira è atterrato, adesso a Firenze per la firma sul contratto e le visite mediche
24 agosto 2021 17:26
Di Marzio: "L'Atletico insiste per Vlahovic: 50 milioni + 10 di bonus alla Fiorentina, decide Commisso"
21 agosto 2021 08:10
Vlahovic non si vende, Atletico Madrid si arrende e abbandona la pista, valutazione troppo alta
20 agosto 2021 14:38
Gazzetta, Vlahovic, gelo con la Fiorentina. Atletico in pole, offre 50 milioni a rate. Occhio al Tottenham
18 agosto 2021 08:45
FIORENTINA HA DECISO DI TENERE (PER ORA) VLAHOVIC. NO ALL'ATLETICO. RESTA SENZA RINNOVO
17 agosto 2021 23:06
Pedullà: "Vlahovic, il Tottenham gioca al rialzo: ora la palla a Commisso. Atletico Madrid defilato"
15 agosto 2021 13:04
Di Marzio: "Vlahovic via dalla Fiorentina? L'Atletico Madrid si allontana ma occhio al Tottenham"
15 agosto 2021 12:06
Tuttosport, Vlahovic, settimana decisiva per la Fiorentina: Atletico Madrid e Tottenham pronti all'assalto
15 agosto 2021 08:57
Di Marzio: "L'Atletico Madrid offre per Vlahovic 60 milioni: deciderà Commisso il 17 agosto"
15 agosto 2021 08:48
Perez: Potenza fisica, capacità di difendere alto e grande aggressività sull'avversario
14 agosto 2021 09:43
Di Marzio: "Vlahovic, l'Atletico Madrid insiste ed offre 60 milioni, deciderà Commisso"
14 agosto 2021 08:40
Sky Sport, Atletico offre Perez come contropartita per Vlahovic. La viola ci pensa
13 agosto 2021 09:43
Pedullà: “Vlahovic, Tottenham pronto ad offrire 60 milioni. C’è anche l’Atletico Madrid, si gioca al rialzo”
13 agosto 2021 08:04
Corriere della Sera, assalto a Vlahovic: la Fiorentina resiste. Vicino l'accordo sul rinnovo fino al 2025
12 agosto 2021 09:04
Mundo Deportivo, Vlahovic non andrà all'Atletico Madrid
11 agosto 2021 17:51
Atletico Madrid in cerca di un attaccante: in pole c'è Rafa Mir. Piace Vlahovic, ma la Fiorentina fa muro
10 agosto 2021 09:49
TMW, Atletico Madrid ha offerto quasi 70 milioni di euro alla Fiorentina per Vlahovic
09 agosto 2021 19:27
Di Marzio: "Vlahovic, Atletico Madrid e Tottenham pronti ad un'offerta, Arsenal più defilato"
08 agosto 2021 23:00
Il Messaggero, Fiorentina su Florenzi. Da battere la concorrenza di Lione e Atletico Madrid
02 agosto 2021 14:03
TMW, gli agenti di Dragowski incontrano l'Atletico Madrid. Piace, ma nessun offerta concreta
24 giugno 2021 14:25
Niente Fiorentina per De Paul? Di Marzio rivela offerta dell'Atletico: "20 milioni più Perez all'Udinese"
29 maggio 2021 14:06
Superlega, ufficiale l'addio di Inter e Atletico Madrid. Il progetto sta naufragando
21 aprile 2021 12:41
Dalla Spagna, Monchi vuole Pulgar per il centrocampo del suo Siviglia. Anche Atletico Madrid e Betis interessati
08 aprile 2021 12:57
Nazione, Fiorentina in estate obiettivo regista: Torreira, ultima chiamata, prendere o lasciare
11 febbraio 2021 10:11
Corriere Fiorentino, Torreira, c'è pessimismo sulla riuscita dell'affare. Pulgar ai saluti
26 gennaio 2021 10:02
Repubblica, Vrsaljko è nel mirino della Fiorentina: l'Atletico Madrid non ha aperto alla sua cessione
23 gennaio 2021 10:44
Simeone su Torreira: "Potrebbe andar via, tutto può succedere con il mercato aperto"
20 gennaio 2021 21:01
Tatiana Bonetti lascia la Fiorentina: "Addio per motivi di relazioni, non pensavo di andar via cosi"
19 gennaio 2021 18:14
Corriere Fiorentino, Torreira è il sogno della Fiorentina: può lasciare l'Atletico, Pradè prova a convincerlo
19 gennaio 2021 09:49
Ufficiale, Tatiana Bonetti va all'Atletico Madrid. La Fiorentina ha accettato la sua volontà
16 gennaio 2021 10:20
La Nazione, la Fiorentina piomba su Torreira: fissato un incontro la prossima settimana
15 gennaio 2021 16:17
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