La Repubblica riporta: "Il sogno di Paratici per la fascia è Ruggeri, la Fiorentina vuole il terzino"
Paratici vuole un grande innesto per la fascia
La Repubblica Firenze riaccende i riflettori su una vecchia conoscenza di questa sessione di trasferimenti per rinforzare la corsia mancina dei viola.
Il grande obiettivo a sinistra I movimenti in entrata della Fiorentina sono ancora nel vivo: Fabio Grosso attende gli ultimi innesti necessari per puntellare l'organico a sua disposizione. Nonostante si aspetti la chiusura dell'operazione per Valdepenas, in grado di agire su quella fascia, il vero chiodo fisso del direttore sportivo Fabio Paratici resta Matteo Ruggeri, attualmente in forza all'Atletico Madrid.
Le altre manovre nei vari reparti Sull'out opposto rimangono accesi i radar su Joao Mario, mentre per il ruolo di trequartista si fa sempre più concreta la pista che porta a Bakayoko del Lipsia. Nessun volto nuovo previsto invece in mezzo al campo, reparto considerato ormai al completo: l'unico scossone alla linea mediana potrebbe arrivare soltanto in caso di una proposta economica irrinunciabile per Nicolò Fagioli.