Valdepeñas dovrebbe arrivare a Firenze tra lunedì e martedì per le visite mediche e la firma sul contratto

Valdepeñas sta per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina

Víctor Valdepeñas è il quinto acquisto della prima sessione estiva di calciomercato firmata dal ds Fabio Paratici. Il calciatore, preso dai viola per 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita e diritto di ricompra in favore del Real Madrid, dovrebbe arrivare a Firenze tra lunedì e martedì per le visite mediche e la firma sul contratto, così da diventare a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina.

Valdepeñas, classe 2006, è un calciatore duttile, sarebbe riduttivo chiamarlo solo difensore. Può ricoprire infatti il ruolo di terzino sinistro, di difensore centrale ma in caso di necessità anche di mezzala in un centrocampo a tre. Da evidenziare che tra le sue qualità spicca la costruzione del gioco dal basso. Lo spagnolo cresciuto nella cantera delle Merengues è un giocatore tecnico, con un’ottima personalità e fisicamente dotato, è veloce, potente e con una buona resistenza in caso di sprint.