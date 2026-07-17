Dalla Turchia: "Alcuni intermediari hanno rapito e fatto saltare il viaggio di Oulai verso Firenze"

Il giocatore ivoriano sarebbe stato rapito appena tornato dalla Costa D'Avorio

Si trasforma in un vero e proprio giallo di mercato la situazione di Christ Inao Oulaï, il centrocampista classe 2006 che la Fiorentina sta negoziando con il Trabzonspor. La trattativa si sta complicando non soltanto per l'entità economica dell'operazione e per i numerosi intermediari in gioco, ma anche per un incredibile retroscena emerso nelle ultime ore.

Il calciatore non è sbarcato a Firenze come previsto, e dalla Turchia giungono notizie clamorose relative a un tentato rapimento. Secondo quanto svelato dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, Oulaï è atterrato a Istanbul proveniente da Abidjan (Costa d'Avorio); tuttavia, ad attenderlo allo scalo non c'erano gli emissari del Trabzonspor, bensì dei soggetti che si sono spacciati per delegati della società turca. Una volta a bordo della vettura, queste persone avrebbero fatto pressione sul ragazzo affinché riconsiderasse il trasferimento alla Fiorentina, prospettandogli l'inserimento di altre società.

Il Trabzonspor, che avrebbe dovuto accogliere il centrocampista per poi instradarlo verso l'Italia in caso di fumata bianca, è riuscito a rintracciare Oulaï solo successivamente, traendolo in salvo e annunciando severe azioni legali contro eventuali nuove interferenze.

Nel frattempo, la dirigenza viola mantiene un profilo molto prudente. L'interesse per il giocatore è concreto, ma la Fiorentina sta riflettendo attentamente sull'opportunità di finalizzare un investimento così cospicuo — che comporterebbe tra l'altro l'utilizzo dell'ultimo posto da extracomunitario disponibile in rosa — o se dirottare quel budget su un rinforzo per le corsie esterne.