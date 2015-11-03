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Notizie Trabzonspor Fiorentina

Savic rivela: "Sono andato via dalla Fiorentina perché il club aveva bisogno di fare cassa"

18 febbraio 2025 20:03

Dalla Turchia: il Trabzonspor ha intensificato i contatti con la Fiorentina per Ikoné

22 gennaio 2025 15:00

Dalla Turchia scrivono: "Il Trabzonspor vuole Ikone, avviati i contatti per portarlo in Turchia"

03 gennaio 2025 22:43

F.Romano: "Savic ha trovato un accordo con il Trabzonspor, firmerà un contratto di tre anni"

22 luglio 2024 23:39

Dalla Turchia: "Deciso il futuro di Duncan, molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Trabzonspor"

23 giugno 2024 11:31

Dalla Turchia: "Il nuovo nome per il centrocampo del Trabzonspor? È Alfred Duncan della Fiorentina"

22 giugno 2024 15:20

Dalla Turchia scrivono: "Trabzonspor interessato ad ingaggiare Castrovilli a parametro zero"

14 giugno 2024 23:59

Bufera nella Superlig turca, il Fenerbahce minaccia di ritirarsi dal campionato

18 marzo 2024 21:24

TMW, Jovic ha rifiutato il Trabzonspor prima di andare al Milan. Era tutto fatto con la Fiorentina

07 novembre 2023 19:33

Conference, pericoli Braga e Trabzonspor per la Fiorentina. Speranze Qarabag e AEK Larnaca

07 novembre 2022 12:49

Pres. Trabzonspor si arrende: "Non potremo trattenere Bakasetas se pagheranno i 12 milioni della clausola"

11 giugno 2022 17:22

Dalla Turchia, Fiorentina offre 5 milioni per Bakasetas. Il Trabzonspor ne chiede 10

09 giugno 2022 19:00

Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Bakasetas, trequartista greco del Trabzonspor

02 giugno 2022 17:37

Dalla Turchia, la Fiorentina voleva il portiere Cakir ma ha un budget troppo basso prenderlo

21 maggio 2022 15:07

Dalla Grecia, la Fiorentina ha messo gli occhi su Bakasetas, ha clausola di rescissione di 12 milioni

05 maggio 2022 17:50

Longari, Sportitalia: "Fiorentina ha sondato Ekuban del Trabzonspor. Sull'attaccante c'è anche la Samp"

12 maggio 2021 16:21

Dalla Turchia, il difensore Vitor Hugo potrebbe andare al Trabzonspor

27 agosto 2020 16:50

Dalla Turchia, la Fiorentina è interessata a l'attaccante Sörloth del Trabzonspor

16 agosto 2020 17:55

Yazici è osservato dalla Fiorentina, ma una trattativa tra club per il momento non esiste

24 ottobre 2018 12:44

Yazici, l'agente del giocatore atteso in Italia per chiudere l'operazione con i viola

24 ottobre 2018 10:49

La Nazione conferma, la Fiorentina può chiudere per Yazici a gennaio

23 ottobre 2018 11:35

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Yazici e offre 15 milioni al Trabzonspor. Svolta in attacco?

22 ottobre 2018 11:58

SCHEDA: Le caratteristiche del talento Yazici, per cui la Fiorentina ha offerto 15 milioni

22 ottobre 2018 11:57

Retroscena Yazici, la Fiorentina in estate aveva offerto 15 milioni. Adesso è sfida a City e Liverpool

20 ottobre 2018 14:17

Tuttosport, il Trabzonspor tratta con la Fiorentina la cessione di Maxi Olivera a titolo definitivo

04 settembre 2017 12:04

La Nazione, il Trabzonspor vuole Maxi Olivera e prepara l'offerta. La Fiorentina non rifiuterà a prescindere

03 settembre 2017 11:46

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