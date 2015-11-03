Notizie Trabzonspor Fiorentina

Savic rivela: "Sono andato via dalla Fiorentina perché il club aveva bisogno di fare cassa"
18 febbraio 2025 20:03
Dalla Turchia: il Trabzonspor ha intensificato i contatti con la Fiorentina per Ikoné
22 gennaio 2025 15:00
Dalla Turchia scrivono: "Il Trabzonspor vuole Ikone, avviati i contatti per portarlo in Turchia"
03 gennaio 2025 22:43
F.Romano: "Savic ha trovato un accordo con il Trabzonspor, firmerà un contratto di tre anni"
22 luglio 2024 23:39
Dalla Turchia: "Deciso il futuro di Duncan, molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Trabzonspor"
23 giugno 2024 11:31
Dalla Turchia: "Il nuovo nome per il centrocampo del Trabzonspor? È Alfred Duncan della Fiorentina"
22 giugno 2024 15:20
Dalla Turchia scrivono: "Trabzonspor interessato ad ingaggiare Castrovilli a parametro zero"
14 giugno 2024 23:59
Bufera nella Superlig turca, il Fenerbahce minaccia di ritirarsi dal campionato
18 marzo 2024 21:24
TMW, Jovic ha rifiutato il Trabzonspor prima di andare al Milan. Era tutto fatto con la Fiorentina
07 novembre 2023 19:33
Conference, pericoli Braga e Trabzonspor per la Fiorentina. Speranze Qarabag e AEK Larnaca
07 novembre 2022 12:49
Pres. Trabzonspor si arrende: "Non potremo trattenere Bakasetas se pagheranno i 12 milioni della clausola"
11 giugno 2022 17:22
Dalla Turchia, Fiorentina offre 5 milioni per Bakasetas. Il Trabzonspor ne chiede 10
09 giugno 2022 19:00
Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Bakasetas, trequartista greco del Trabzonspor
02 giugno 2022 17:37
Dalla Turchia, la Fiorentina voleva il portiere Cakir ma ha un budget troppo basso prenderlo
21 maggio 2022 15:07
Dalla Grecia, la Fiorentina ha messo gli occhi su Bakasetas, ha clausola di rescissione di 12 milioni
05 maggio 2022 17:50
Longari, Sportitalia: "Fiorentina ha sondato Ekuban del Trabzonspor. Sull'attaccante c'è anche la Samp"
12 maggio 2021 16:21
Dalla Turchia, il difensore Vitor Hugo potrebbe andare al Trabzonspor
27 agosto 2020 16:50
Dalla Turchia, la Fiorentina è interessata a l'attaccante Sörloth del Trabzonspor
16 agosto 2020 17:55
Yazici è osservato dalla Fiorentina, ma una trattativa tra club per il momento non esiste
24 ottobre 2018 12:44
Yazici, l'agente del giocatore atteso in Italia per chiudere l'operazione con i viola
24 ottobre 2018 10:49
La Nazione conferma, la Fiorentina può chiudere per Yazici a gennaio
23 ottobre 2018 11:35
Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Yazici e offre 15 milioni al Trabzonspor. Svolta in attacco?
22 ottobre 2018 11:58
SCHEDA: Le caratteristiche del talento Yazici, per cui la Fiorentina ha offerto 15 milioni
22 ottobre 2018 11:57
Retroscena Yazici, la Fiorentina in estate aveva offerto 15 milioni. Adesso è sfida a City e Liverpool
20 ottobre 2018 14:17
Tuttosport, il Trabzonspor tratta con la Fiorentina la cessione di Maxi Olivera a titolo definitivo
04 settembre 2017 12:04
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