Tuttosport, il Trabzonspor tratta con la Fiorentina la cessione di Maxi Olivera a titolo definitivo

Il mercato è chiuso in Italia ma non in altri paesi. Così che il terzino sinistro uruguaiano potrebbe davvero dire addio a Firenze

In Italia il calciomercato è chiuso ma in altri Paesi, come ad esempio in Turchia, non è ancora scattato. Le trattative vanno avanti sulle rive del Bosforo ed il Trabzonspor è attivo sul fronte Maxi Olivera. La società turca starebbe seriamente valutando l’ingaggio del terzino uruguagio e sta parlando in queste ore con la Fiorentina che non respingerebbe la proposta a prescindere.

Tuttosport