Notizie Maxi Olivera Fiorentina

Maxi Olivera colpito al volto da una pietra in Uruguay, esce dal campo con il viso coperto di sangue
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