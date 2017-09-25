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Biraghi, distorsione alla caviglia per lui. Sono escluse lesioni

Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina riguardo le condizioni del terzino uscito ieri per infortunio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 14:17
Biraghi, distorsione alla caviglia per lui. Sono escluse lesioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Questo il comunicato apparso nel corso del primo pomeriggio sul sito Violachannel.tv: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi, uscito nel corso della partita di ieri a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolo scheletriche. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso. Le sue condizioni verranno valutate nel corso dei prossimi giorni.

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