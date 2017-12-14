VIDEO, Thereau segna un grande gol in allenamento, rovesciata all'incrocio su assist di Olivera
Nella partitella di allenamento della seduta mattutina della Fiorentina al centro sportivo viola Cyril Thereau ha messo a segno un grande gol, rovesciata e palla vicina all'incrocio dei pali su assist...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 13:34
Nella partitella di allenamento della seduta mattutina della Fiorentina al centro sportivo viola Cyril Thereau ha messo a segno un grande gol, rovesciata e palla vicina all'incrocio dei pali su assist di Maxi Olivera. Un gol da applausi. Ecco il video della rete segnata dal calciatore francese come testimonia il video di Violachannel
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