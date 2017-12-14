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VIDEO, Thereau segna un grande gol in allenamento, rovesciata all'incrocio su assist di Olivera

Nella partitella di allenamento della seduta mattutina della Fiorentina al centro sportivo viola Cyril Thereau ha messo a segno un grande gol, rovesciata e palla vicina all'incrocio dei pali su assist...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 13:34
VIDEO, Thereau segna un grande gol in allenamento, rovesciata all'incrocio su assist di Olivera - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Nella partitella di allenamento della seduta mattutina della Fiorentina al centro sportivo viola Cyril Thereau ha messo a segno un grande gol, rovesciata e palla vicina all'incrocio dei pali su assist di Maxi Olivera. Un gol da applausi. Ecco il video della rete segnata dal calciatore francese come testimonia il video di Violachannel

https://www.labaroviola.com/labaro_content/uploads/2017/12/ed1200488c0da5d132442f51b5235909.mp4

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