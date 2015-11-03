Notizie Thereau Fiorentina

Thereau: "A Firenze ho giocato poco, ma mi sono trovato bene. Penso che la Fiorentina si salverà”
16 gennaio 2026 11:22
Thereau ricorda Astori: "La sua morte il ricordo più duro del calcio. Apprezzava le mie qualità"
11 aprile 2023 16:45
Corvino punge Firenze: "Mi hanno criticato perchè ho preso Thereau ma ho fatto 58 punti"
11 agosto 2022 18:23
Thereau: "Il tecnico Pioli stravede per De Paul lo voleva già alla Fiorentina"
15 giugno 2021 19:10
Thereau rivela: "Ecco la verità, sono rimasto per ripicca. C'è un problema nella squadra. Astori..."
02 luglio 2020 19:39
Thereau, da ieri ha concluso il contratto con la Fiorentina. Da arrivo importante, a separato in casa
01 luglio 2020 13:40
TMW, Thereau sta pensando di ritirarsi dal calcio giocato: il contratto con la Fiorentina scade domani
29 giugno 2020 11:20
Tmw, Thereau ad un passo dall'Union Saint-Gilloise. Il francese lascerà la Fiorentina il 30 giugno
10 giugno 2020 20:21
Nazione, La situazione dei prestiti alla Fiorentina: la deadline verrà posposta. Amrabat? Sarà viola a settembre
22 maggio 2020 11:19
Gaffe di medici francesi: "Usiamo l'Africa come cavia per il Covid". La risposta di Lady Kouamè e di Thereau
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Thereau: "Il contratto sta per scadere, sto riflettendo. Pioli è una persona davvero top"
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Ag. Thereau: "Non ho capito le scelte della Fiorentina, dal cambio modulo di Pioli non ha più visto il campo"
03 aprile 2020 21:38
Arriva la smentita di Thereau: "Non ci siamo allenati martedì. Non so da dove esca questa notizia". FOTO
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Thereau: "L'Italia si era chiusa in casa e noi ci siamo allenati regolarmente. Ora non posso vedere mio figlio"
16 marzo 2020 13:24
TMW, Problemi per il passaggio di Thereau al Saint Gilloise: più vicina la sua permanenza in viola
31 gennaio 2020 13:27
TMW, Thereau in uscita: nei prossimi giorni firmerà per un anno e mezzo con l'Union Saint Gilloise
14 gennaio 2020 13:05
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13 gennaio 2020 20:26
Da Dabo a Thereau tutti gli esuberi lasciati da Corvino e dalla vecchia proprietà viola ora da piazzare
26 dicembre 2019 15:13
Da Thereau a Maxi Olivera tutti gli esuberi che nel mercato di gennaio Pradè dovrà piazzare
17 dicembre 2019 13:47
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Pedullà: "Venuti? Manca solo la firma per essere ufficialmente un giocatore del Lecce"
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Thereau sta tornando a Moena. È fuori dal progetto. La decisione sul suo futuro...
16 luglio 2019 18:43
Tuttosport, Thereau è rimasto a Moena. Potrebbe esserci una rescissione consensuale del contratto
14 luglio 2019 17:10
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24 giugno 2019 18:34
Thereau e il video a luci rosse: "E' di quattro anni fa, ora è un casino"
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Video hot di Thereau spopola su Whatsapp, risale ai tempi di Udine. E da Cagliari...
07 febbraio 2019 18:30
Giulini: "Thereau sarà il nostro Quagliarella, alla Fiorentina non giocava perchè..."
04 febbraio 2019 13:22
Thereau: "A Firenze stavo bene ma io mi sento ancora un giocatore e voglio giocare"
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UFFICIALE, Therau in prestito al Cagliari. I dettagli
31 gennaio 2019 19:26
Thereau va al Cagliari, trovato l'accordo. Prestito secco fino a giugno. I dettagli
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Thereau-Cagliari si può. Si cerca l'accordo con la Fiorentina, ma la società viola...
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"Dabo potrebbe andare via. L'arrivo del centrocampista è possibile, dipende da..."
28 gennaio 2019 14:33
Casa Mercato Viola, ecco le novità su Zurkowski. Tutte le news su mercato
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"Ecco perchè la Fiorentina vuole chiudere adesso per Zurkowski. Eysseric e Pjaca..."
24 gennaio 2019 20:00
PJACA, EYSSERIC E THEREAU AI SALUTI. LA FIORENTINA CERCA UN ATTACCANTE PER TUTELARSI
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Casa Mercato Viola, Sottil se ne va in prestito ecco dove. Pjaca...
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Corvino bloccato dai suoi stessi fallimenti. Intanto il Napoli ricatta la Fiorentina
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Se Thereau non parte il mercato viola in attacco è chiuso. Le offerte di Chievo e Cagliari...
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Pedullà: "La Fiorentina ha quasi preso Vuskovic. Nel frattempo Thereau..."
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Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro
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Tre francesi verso la cessione in prestito a gennaio. Ma Thereau non vuole lasciare Firenze
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"Fiorentina non solo Muriel. Se esce Thereau arriva un altro attaccante" I dettagli
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Gabbiadini, Corvino all'attacco: ecco la prima offerta viola al Southampton
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Graziani:"Diro' a Corvino di comprare una punta come Inglese o Pavoletti. Sui giovani da lanciare.."
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Gazzetta di Parma: ai crociati interessano Laurini e Thereau della Fiorentina
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Repubblica: attacco sterile, a gennaio serve un prestito. Via Thereau e Maxi per alleggerire
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La Nazione, Thereau potrebbe rescindere il contratto. Non gioca da Marzo
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Thereau torna in gruppo dopo due infortuni. Possibilità contro il Frosinone?
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SIMEONE IMBARAZZANTE, THEREAU E VLAHOVIC SON PEGGIO? DIFESA SUPER NON BASTA
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Marino: “Thereau? Momento particolare, il suo agente è agli arresti domiciliari...”
30 ottobre 2018 14:07
Da Thereau a Diks e Ceccherini, c'è una squadra viola quasi mai utilizzata
29 ottobre 2018 10:20
Repubblica: mistero Thereau, l’attacco gira male ma lui resta in panchina. L'agente sta brindando...
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Ma che fine ha fatto Cyril Thereau?
23 ottobre 2018 15:07
Thereau vicino all'Empoli. Asse con gli azzurri, subito Di Lorenzo. E poi a giugno...
23 ottobre 2018 08:36
Thereau, un'occasione di mercato per tante squadre a gennaio. Il Bologna lo richiede
16 ottobre 2018 09:16
Convocati: per la trasferta di Roma out Mirallas e Thereau
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Nove a zero, tripletta di Pjaca. Benassi recuperato e Mirallas e Thereau indisponibili, il motivo...
04 ottobre 2018 17:23
I convocati di Pioli per Genova, c'è Lafont ma giocherà Dragowski, presente anche Thereau
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Convocati, si rivedono Thereau e Laurini. Prima per Mirallas
02 settembre 2018 12:05
Probabile formazione: confermati gli undici che hanno battuto il Chievo. Mirallas e Thereau...
02 settembre 2018 11:12
Corriere, nessuno si svincolerà. Si lavora ancora per le cessioni
21 agosto 2018 09:29
Pedullà: "Dragowski resta, ma il suo agente non è d'accordo. Per Thereau si decide entro venerdì"
14 agosto 2018 18:26
Tuttosport, la Spal corteggia Thereau. Il giocatore chiuso dai colleghi in attacco è in uscita
11 agosto 2018 13:47
TuttoSport, sfoltimento offensivo: Thereau potrebbe lasciare i viola gratis
08 agosto 2018 11:05
Tuttosport, via gli esuberi fuori dal progetto. Ecco i nomi del vice Lafont..
03 agosto 2018 10:40
Thereau si ferma di nuovo, per lui una lesione del bicipite femorale destro
31 luglio 2018 20:22
TOP E FLOP, gatto Lafont, bene Montiel. Male Sottil e Gerson. Veretout...
28 luglio 2018 19:50
Infortunio muscolare per Thereau. Sostituito da Montiel dopo 5' minuti
28 luglio 2018 19:09
IL PAGELLONE DI MOENA, 4 promossi, 4 bocciati e 2 giocatori ancora da valutare
23 luglio 2018 11:29
Top e Flop: scintillante Montiel, bomber Vlahovic. Meli un diesel. Male Thereau
20 luglio 2018 18:54
Da Moena: iniziato l’allenamento mattutino, sul campo si rivede anche Thereau
15 luglio 2018 09:51
Casa Mercato Viola, la colonia francese si decima. Tre transalpini in partenza. De Paul contatti in corso
11 luglio 2018 23:53
Laurini, Thereau e Graiciar non prenderanno parte alla prima amichevole, il motivo...
11 luglio 2018 11:07
La Repubblica, capitolo cessioni: Thereau piace al Parma, possibile scambio con l'Udinese tra Eysseric e De Paul
11 luglio 2018 08:57
Casa Mercato viola, sogno Berardi. Rebus mediano, tutti i nomi sul taccuino di Corvino
10 luglio 2018 23:39
Ag.Thereau: "Il ragazzo sta bene e non ha mai chiesto la cessione. Con la SPAL solo due parole.."
10 luglio 2018 10:16
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