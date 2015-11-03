Labaro Viola

Notizie Thereau Fiorentina

Thereau: "A Firenze ho giocato poco, ma mi sono trovato bene. Penso che la Fiorentina si salverà”

16 gennaio 2026 11:22

Thereau ricorda Astori: "La sua morte il ricordo più duro del calcio. Apprezzava le mie qualità"

11 aprile 2023 16:45

Corvino punge Firenze: "Mi hanno criticato perchè ho preso Thereau ma ho fatto 58 punti"

11 agosto 2022 18:23

Thereau: "Il tecnico Pioli stravede per De Paul lo voleva già alla Fiorentina"

15 giugno 2021 19:10

Thereau rivela: "Ecco la verità, sono rimasto per ripicca. C'è un problema nella squadra. Astori..."

02 luglio 2020 19:39

Thereau, da ieri ha concluso il contratto con la Fiorentina. Da arrivo importante, a separato in casa

01 luglio 2020 13:40

TMW, Thereau sta pensando di ritirarsi dal calcio giocato: il contratto con la Fiorentina scade domani

29 giugno 2020 11:20

Tmw, Thereau ad un passo dall'Union Saint-Gilloise. Il francese lascerà la Fiorentina il 30 giugno

10 giugno 2020 20:21

Nazione, La situazione dei prestiti alla Fiorentina: la deadline verrà posposta. Amrabat? Sarà viola a settembre

22 maggio 2020 11:19

Gaffe di medici francesi: "Usiamo l'Africa come cavia per il Covid". La risposta di Lady Kouamè e di Thereau

04 aprile 2020 14:23

Thereau: "Il contratto sta per scadere, sto riflettendo. Pioli è una persona davvero top"

03 aprile 2020 22:07

Ag. Thereau: "Non ho capito le scelte della Fiorentina, dal cambio modulo di Pioli non ha più visto il campo"

03 aprile 2020 21:38

Arriva la smentita di Thereau: "Non ci siamo allenati martedì. Non so da dove esca questa notizia". FOTO

16 marzo 2020 15:07

Thereau: "L'Italia si era chiusa in casa e noi ci siamo allenati regolarmente. Ora non posso vedere mio figlio"

16 marzo 2020 13:24

TMW, Problemi per il passaggio di Thereau al Saint Gilloise: più vicina la sua permanenza in viola

31 gennaio 2020 13:27

TMW, Thereau in uscita: nei prossimi giorni firmerà per un anno e mezzo con l'Union Saint Gilloise

14 gennaio 2020 13:05

Sky, il Royale Union Saint-Gilloise, squadra di serie B belga è interessata a Thereau

13 gennaio 2020 20:26

Da Dabo a Thereau tutti gli esuberi lasciati da Corvino e dalla vecchia proprietà viola ora da piazzare

26 dicembre 2019 15:13

Da Thereau a Maxi Olivera tutti gli esuberi che nel mercato di gennaio Pradè dovrà piazzare

17 dicembre 2019 13:47

L'Empoli pensa a Thereau per gennaio. Il francese è il profilo giusto per risalire..

13 dicembre 2019 14:46

La Nazione, Pradè a breve avvierà contatti con Eysseric e Dabo. Mentre Thereau e Cristoforo...

13 novembre 2019 10:40

(FOTO) Thereau è andato allo stadio Vélodrome a vedere un match del campionato di Ligue 1

10 novembre 2019 21:59

Tre squadre interessate all'attaccante Thereau della Fiorentina. Potrebbe andare via

09 ottobre 2019 09:24

Quanto guadagnano e quando scadono i contratti dei giocatori viola? Ribery top, Chiesa, Badelj e Milenkovic...

11 settembre 2019 14:54

Non sono arrivate offerte per Thereau, Dabo, Cristoforo ed Eysseric. Su Simeone invece c'è la Samp

28 agosto 2019 12:05

Thereau non trova una nuova squadra. Resterà in viola fino a gennaio

17 agosto 2019 12:35

Probabile formazione: Fiorentina-Benevento, torna Thereau in attacco a sinistra

20 luglio 2019 14:11

Gazzetta, a Thereau proposta rescissione con buonuscita pari a 400mila euro. Per ora il francese rifiuta

18 luglio 2019 14:22

Pedullà: "Venuti? Manca solo la firma per essere ufficialmente un giocatore del Lecce"

17 luglio 2019 17:28

Thereau sta tornando a Moena. È fuori dal progetto. La decisione sul suo futuro...

16 luglio 2019 18:43

Tuttosport, Thereau è rimasto a Moena. Potrebbe esserci una rescissione consensuale del contratto

14 luglio 2019 17:10

La Nazionale, Pradè sta lavorando per far rescindere il contratto a Cyril Thereau

24 giugno 2019 18:34

Thereau e il video a luci rosse: "E' di quattro anni fa, ora è un casino"

08 febbraio 2019 10:38

Video hot di Thereau spopola su Whatsapp, risale ai tempi di Udine. E da Cagliari...

07 febbraio 2019 18:30

Giulini: "Thereau sarà il nostro Quagliarella, alla Fiorentina non giocava perchè..."

04 febbraio 2019 13:22

Thereau: "A Firenze stavo bene ma io mi sento ancora un giocatore e voglio giocare"

31 gennaio 2019 19:56

UFFICIALE, Therau in prestito al Cagliari. I dettagli

31 gennaio 2019 19:26

Thereau va al Cagliari, trovato l'accordo. Prestito secco fino a giugno. I dettagli

31 gennaio 2019 14:23

Thereau-Cagliari si può. Si cerca l'accordo con la Fiorentina, ma la società viola...

31 gennaio 2019 13:54

"Dabo potrebbe andare via. L'arrivo del centrocampista è possibile, dipende da..."

28 gennaio 2019 14:33

Casa Mercato Viola, ecco le novità su Zurkowski. Tutte le news su mercato

24 gennaio 2019 23:16

"Ecco perchè la Fiorentina vuole chiudere adesso per Zurkowski. Eysseric e Pjaca..."

24 gennaio 2019 20:00

PJACA, EYSSERIC E THEREAU AI SALUTI. LA FIORENTINA CERCA UN ATTACCANTE PER TUTELARSI

24 gennaio 2019 12:20

Casa Mercato Viola, Sottil se ne va in prestito ecco dove. Pjaca...

23 gennaio 2019 23:22

Thereau non vuole lasciare Firenze. Solo una squadra potrebbe convincerlo. Le destinazioni...

18 gennaio 2019 14:06

Casa Mercato Viola, Rasmussen è della Fiorentina. Edimilson Fernandes...

17 gennaio 2019 22:56

Nazione, scambio in vista tra Empoli e Fiorentina, Rasmussen a Firenze, Thereau ad Empoli

16 gennaio 2019 11:30

Corvino bloccato dai suoi stessi fallimenti. Intanto il Napoli ricatta la Fiorentina

12 gennaio 2019 12:17

Se Thereau non parte il mercato viola in attacco è chiuso. Le offerte di Chievo e Cagliari...

12 gennaio 2019 03:19

Casa Mercato Viola, il nome nuovo viene dal Brasile. Con l'Empoli...

11 gennaio 2019 21:24

Sportmediaset: Di Lorenzo per Thereau. Corvino ci prova

11 gennaio 2019 17:34

"Thereau ha rifiutato Cagliari, Chievo e Frosinone. Vuole restare alla Fiorentina, ma a fine mercato..."

10 gennaio 2019 23:29

Pedullà: "La Fiorentina ha quasi preso Vuskovic. Nel frattempo Thereau..."

08 gennaio 2019 14:08

"Accordo con il Cagliari per Thereau che non vuole andare. Gabbiadini a Firenze se..."

07 gennaio 2019 23:36

Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro

07 gennaio 2019 21:19

Tre francesi verso la cessione in prestito a gennaio. Ma Thereau non vuole lasciare Firenze

07 gennaio 2019 11:56

Casa Mercato Viola, il Napoli può cedere Rog ai viola, ma spunta una condizione...

03 gennaio 2019 21:28

Gazzetta, il sogno per l’attacco della Cremonese è Thereau

03 gennaio 2019 12:54

Gazzetta: Muriel arriva, Thereau e Vlahovic partono con formule diverse

02 gennaio 2019 10:23

"Fiorentina non solo Muriel. Se esce Thereau arriva un altro attaccante" I dettagli

31 dicembre 2018 12:15

Gabbiadini, Corvino all'attacco: ecco la prima offerta viola al Southampton

27 dicembre 2018 11:15

Il Bologna vuole Thereau, e in cambio la Fiorentina potrebbe ricevere un nuovo regista

20 dicembre 2018 13:03

Rivoluzione attacco: Eysseric ecco la richiesta. Via anche Thereau, Sottil e Vlahovic. In entrata...

19 dicembre 2018 11:45

Gazzetta, Eysseric al Nizza, Thereau verrà regalato. Pjaca a gennaio torna alla Juventus se...

18 dicembre 2018 09:45

Scambio Lapadula-Thereau a gennaio? il genoano è un flop ma il suo ingaggio...

12 dicembre 2018 15:17

SportMediaset, il Chievo dice no allo scambio Stepinski-Thereau

06 dicembre 2018 16:23

Thereau pronto a partitre a gennaio ma non ci sarà ritorno al Chievo. Il giocatore...

06 dicembre 2018 11:28

Graziani:"Diro' a Corvino di comprare una punta come Inglese o Pavoletti. Sui giovani da lanciare.."

27 novembre 2018 20:45

Gazzetta di Parma: ai crociati interessano Laurini e Thereau della Fiorentina

20 novembre 2018 17:06

Repubblica: attacco sterile, a gennaio serve un prestito. Via Thereau e Maxi per alleggerire

13 novembre 2018 09:19

La Nazione, Thereau potrebbe rescindere il contratto. Non gioca da Marzo

12 novembre 2018 12:07

Thereau torna in gruppo dopo due infortuni. Possibilità contro il Frosinone?

07 novembre 2018 10:46

SIMEONE IMBARAZZANTE, THEREAU E VLAHOVIC SON PEGGIO? DIFESA SUPER NON BASTA

03 novembre 2018 21:44

Marino: “Thereau? Momento particolare, il suo agente è agli arresti domiciliari...”

30 ottobre 2018 14:07

Da Thereau a Diks e Ceccherini, c'è una squadra viola quasi mai utilizzata

29 ottobre 2018 10:20

Repubblica: mistero Thereau, l’attacco gira male ma lui resta in panchina. L'agente sta brindando...

25 ottobre 2018 09:47

Ma che fine ha fatto Cyril Thereau?

23 ottobre 2018 15:07

Thereau vicino all'Empoli. Asse con gli azzurri, subito Di Lorenzo. E poi a giugno...

23 ottobre 2018 08:36

Thereau, un'occasione di mercato per tante squadre a gennaio. Il Bologna lo richiede

16 ottobre 2018 09:16

Convocati: per la trasferta di Roma out Mirallas e Thereau

06 ottobre 2018 15:39

Nove a zero, tripletta di Pjaca. Benassi recuperato e Mirallas e Thereau indisponibili, il motivo...

04 ottobre 2018 17:23

I convocati di Pioli per Genova, c'è Lafont ma giocherà Dragowski, presente anche Thereau

18 settembre 2018 17:12

Convocati, si rivedono Thereau e Laurini. Prima per Mirallas

02 settembre 2018 12:05

Probabile formazione: confermati gli undici che hanno battuto il Chievo. Mirallas e Thereau...

02 settembre 2018 11:12

Corriere, nessuno si svincolerà. Si lavora ancora per le cessioni

21 agosto 2018 09:29

Pedullà: "Dragowski resta, ma il suo agente non è d'accordo. Per Thereau si decide entro venerdì"

14 agosto 2018 18:26

Tuttosport, la Spal corteggia Thereau. Il giocatore chiuso dai colleghi in attacco è in uscita

11 agosto 2018 13:47

TuttoSport, sfoltimento offensivo: Thereau potrebbe lasciare i viola gratis

08 agosto 2018 11:05

Tuttosport, via gli esuberi fuori dal progetto. Ecco i nomi del vice Lafont..

03 agosto 2018 10:40

Thereau si ferma di nuovo, per lui una lesione del bicipite femorale destro

31 luglio 2018 20:22

TOP E FLOP, gatto Lafont, bene Montiel. Male Sottil e Gerson. Veretout...

28 luglio 2018 19:50

Infortunio muscolare per Thereau. Sostituito da Montiel dopo 5' minuti

28 luglio 2018 19:09

IL PAGELLONE DI MOENA, 4 promossi, 4 bocciati e 2 giocatori ancora da valutare

23 luglio 2018 11:29

Top e Flop: scintillante Montiel, bomber Vlahovic. Meli un diesel. Male Thereau

20 luglio 2018 18:54

Da Moena: iniziato l’allenamento mattutino, sul campo si rivede anche Thereau

15 luglio 2018 09:51

Casa Mercato Viola, la colonia francese si decima. Tre transalpini in partenza. De Paul contatti in corso

11 luglio 2018 23:53

Laurini, Thereau e Graiciar non prenderanno parte alla prima amichevole, il motivo...

11 luglio 2018 11:07

La Repubblica, capitolo cessioni: Thereau piace al Parma, possibile scambio con l'Udinese tra Eysseric e De Paul

11 luglio 2018 08:57

Casa Mercato viola, sogno Berardi. Rebus mediano, tutti i nomi sul taccuino di Corvino

10 luglio 2018 23:39

Ag.Thereau: "Il ragazzo sta bene e non ha mai chiesto la cessione. Con la SPAL solo due parole.."

10 luglio 2018 10:16

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