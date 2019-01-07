"Accordo con il Cagliari per Thereau che non vuole andare. Gabbiadini a Firenze se..."

Questo quello che ha detto l'esperto di mercato Alfredo Pedullà a Sportitalia, ecco le sue parole:"Fiorentina e Cagliari hanno trovato l'accordo per il passaggio di Thereau in Sardegna, per il club ro...

A cura di Redazione Labaroviola 07 gennaio 2019 23:36

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