"Accordo con il Cagliari per Thereau che non vuole andare. Gabbiadini a Firenze se..."
Questo quello che ha detto l'esperto di mercato Alfredo Pedullà a Sportitalia, ecco le sue parole:"Fiorentina e Cagliari hanno trovato l'accordo per il passaggio di Thereau in Sardegna, per il club ro...
Questo quello che ha detto l'esperto di mercato Alfredo Pedullà a Sportitalia, ecco le sue parole:
"Fiorentina e Cagliari hanno trovato l'accordo per il passaggio di Thereau in Sardegna, per il club rossoblu il centravanti francese è una priorità ma per adesso il calciatore non vuole lasciare Firenze anche se non gioca mai. Se questa cessione si dovesse sbloccare allora sarà la Fiorentina a prendere Gabbiadini. In questi momenti Gabbiadini lo prende chi, tra viola e Sampdoria, vende prima un attaccante e libera prima un posto nel reparto offensivo"