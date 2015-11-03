Labaro Viola

Notizie Gabbiadini Fiorentina

Agostinelli paragona Vlahovic a Gabbiadini in cronaca. Oggi si spiega: "Calciano forte da fermo"

14 gennaio 2022 14:02

Callejon è vivo, le ripartenze avversarie creano sempre paure alla retroguardia

30 novembre 2021 23:36

Al 15' la Sampdoria passa in vantaggio contro la Fiorentina. Gabbiadini sigla l'1-0

30 novembre 2021 18:51

Gabbiadini: "Oggi non ho neppure la febbre, mi dispiace per i disagi provocati a tutti"

13 marzo 2020 15:45

Gabbiadini scrive: "Ringrazio tutti, seguite le norme, restate a casa e si risolverà tutto"

12 marzo 2020 18:26

Gabbiadini positivo al Coronavirus, il comunicato della Sampdoria sulle sue condizioni. I dettagli

12 marzo 2020 16:04

Gol della bandiera: Gabbiadini di testa al 90’ rende minore il passivo 1-5.

16 febbraio 2020 17:33

La Sampdoria vuole Simeone e offre Gabbiadini alla Fiorentina. I viola non vogliono Manolo, si tratta

28 agosto 2019 14:38

Pedullà, la Samp vuole Simeone, è lui l'alternativa a Quagliarella. Ma i viola su Gabbiadini...

19 agosto 2019 01:47

Gazzetta, non tramonta lo scambio Simeone-Gabbiadini con la Sampdoria

17 agosto 2019 14:14

Per De Paul assalto a fine mercato. Simeone si avvicina alla Samp. Ecco le possibili formule

17 agosto 2019 10:12

Pedullà, idea scambio Simeone-Gabbiadini tra Fiorentina e Samp

14 agosto 2019 00:02

Cosa avrebbero detto i vari fenomeni se il tuffo di Gabbiadini l'avesse fatto Chiesa? Quaglia fa il ragazzino

24 febbraio 2019 17:12

Gabbiadini: "Rammarico per il pareggio. Vero, potevo andare alla Fiorentina ma alla fine..."

20 gennaio 2019 19:55

Sky: Gabbiadini-Samp, è fatta. Sfuma il passaggio in viola. Ecco cifre e formula..

09 gennaio 2019 22:53

Casa Mercato Viola, Diawara vuole la Fiorentina. Ecco l'offerta viola. Vuskovic...

08 gennaio 2019 21:33

Pedullà: "La Fiorentina ha quasi preso Vuskovic. Nel frattempo Thereau..."

08 gennaio 2019 14:08

Corsport: Gabbiadini arriva solo ad una condizione. L’attesa di Corvino...

08 gennaio 2019 08:30

"Accordo con il Cagliari per Thereau che non vuole andare. Gabbiadini a Firenze se..."

07 gennaio 2019 23:36

Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro

07 gennaio 2019 21:19

Nazione, Gabbiadini può ancora arrivare in prestito. Corvino segue anche Wamangituka, il suo profilo...

06 gennaio 2019 11:43

Calamai: "Alla Fiorentina serviva più Gabbiadini che Muriel, ma Corvino..."

31 dicembre 2018 14:05

UNA SQUADRA LOGICA E RAZIONALE DOMINA A MARASSI... MA NON VINCE. GABBIADINI E VIVIANI ATTESI PER GENNAIO. ARBITRI, COSI' IL CALCIO VA A MORIRE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

30 dicembre 2018 13:36

Casa mercato viola, tutto su Gabbiadini? Il Milan vuole Veretout, il suo eventuale sostituto...

28 dicembre 2018 22:10

Nazione, Gabbiadini può arrivare davvero. Ecco la soluzione al problema ingaggio. Piace Pulgar

28 dicembre 2018 10:51

Gabbiadini, Corvino all'attacco: ecco la prima offerta viola al Southampton

27 dicembre 2018 11:15

Stadio, Corvino caccia ai prestiti: Muriel e Gabbiadini sul taccuino

24 dicembre 2018 11:37

Casa Mercato viola, se salta Balotelli tutto su Gabbiadini. L'offerta della Fiorentina... Allarme Veretout

20 dicembre 2018 21:40

Dimarzio.com, Gabbiadini scaricato dal Southampton. Su di lui si fionda la Fiorentina

20 dicembre 2018 19:01

Rivoluzione attacco: Eysseric ecco la richiesta. Via anche Thereau, Sottil e Vlahovic. In entrata...

19 dicembre 2018 11:45

Gazzetta, Muriel e Sansone possibili, Balotelli a Firenze solo se si taglia l'ingaggio, Pioli...

18 dicembre 2018 10:06

La Fiorentina vuole un attaccante per gennaio. Ecco i nomi nel taschino, l'identikit...

06 dicembre 2018 21:25

Ag. Gabbiadini: "Ho parlato ieri con il Southampton e non cedono Gabbiadini. Fiorentina sfumata"

22 novembre 2018 15:29

Gabbiadini alla Fiorentina a gennaio? finisce la suggestione. Il Southampton fa sapere...

21 novembre 2018 16:20

Domenica devono vincere entrambe, sul mercato si sfidano per Sansone e Gabbiadini

20 novembre 2018 11:41

Gazzetta, Fiorentina si muove per Gabbiadini a gennaio. Stepinski idea per giugno

17 novembre 2018 13:55

La Nazione, Gabbiadini a gennaio alla Fiorentina si può davvero. Ecco le ultime sulla trattativa

17 novembre 2018 11:01

La Nazione, Sansone obbiettivo concreto dei viola, pronta un'offerta al Villareal. Sarr...

15 novembre 2018 11:53

La Nazione, tutti i nomi per l'attacco viola. Da Gabbiadini a Sarr e Sansone, i dettagli

15 novembre 2018 08:53

Corriere fiorentino, Gabbiadini scartato da Corvino: costa troppo. I tre nomi per gennaio

12 novembre 2018 10:55

Gabbiadini verrà ceduto. Fiorentina interessata, il costo dell'operazione...

08 novembre 2018 09:42

La Nazione: Gabbiadini è il sogno impossibile, ecco perchè non può arrivare in viola...

31 luglio 2018 12:27

La Nazione, per l'attacco spunta Gabbiadini. Per Simeone rifiutati 40mln da Madrid

30 luglio 2018 09:55

Corvino sta sondando la pista Gabbiadini, ma c'è una perplessità

29 luglio 2018 10:33

Attacco, solo Chiesa e Simeone sicuri di restare. Si lavora per Gabbiadini: le cifre

18 maggio 2018 10:01

La Fiorentina cerca un'attaccante mancino da affiancare al Cholito. Sono due i nomi caldissimi per Corvino

03 maggio 2018 20:58

Mercato Fiorentina: tutte le mosse, sogno Gabbiadini per l'attacco, ecco tutti i nomi

23 aprile 2018 08:43

Sconcerti: "Prenderei Gabbiadini per 15 milioni, Berardi no. Balotelli? In coppia con Cholito..."

12 aprile 2018 21:42

Gabbiadini alla Fiorentina a gennaio. Corvino ha una strategia per farlo arrivare

23 gennaio 2017 10:28

Giuntoli chiama Corvino, offre Gabbiadini e chiede Vecino per giugno

22 gennaio 2017 12:54

Ag. Gabbiadini: "Lascia Napoli. Niente Italia, va in Premier o in Bundes"

09 gennaio 2017 14:39

Convocazioni Napoli: out Koulibaly, c'è Gabbiadini

21 dicembre 2016 18:51

La Nazione, a gennaio scambio di prestiti Babacar - Gabbiadini con il Napoli

17 novembre 2016 12:19

Rottura totale tra Gabbiadini e il Napoli per il rinnovo di contratto

08 novembre 2016 23:34

"Gabbiadini vuole giocare nella Fiorentina, è disposto a tutto. Su Alonso e Criscito la verità..."

27 agosto 2016 15:29

Sportmediaset, su Gabbiadini c'è anche l'Everton, Fiorentina pronta a prendere Pavoletti

25 agosto 2016 23:45

JOVETIC E GABBIADINI ALLA FIORENTINA, KALINIC AL NAPOLI. DOPPIO COLPO VICINO IN CASA VIOLA. CORVINO...

24 agosto 2016 21:48

GABBIADINI PIU' 15 MILIONI PER KALINIC: OK DI PAULO SOUSA

24 agosto 2016 20:30

Retroscena Kalinic, ennesima offerta del Napoli dopo la cessione di Gabbiadini. Altro no viola

23 agosto 2016 13:29

"Zappacosta è fantasia, Vecino vuole restare a Firenze. La verità su Gabbiadini e Sirigu..."

04 giugno 2016 15:03

DISORGANIZZATI E BRACCINI SI, STUPIDI NO. LA VERITA' SU VECINO, KALINIC E GABBIADINI.

18 maggio 2016 14:53

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