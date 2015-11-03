Notizie Gabbiadini Fiorentina

Agostinelli paragona Vlahovic a Gabbiadini in cronaca. Oggi si spiega: "Calciano forte da fermo"
14 gennaio 2022 14:02
Callejon è vivo, le ripartenze avversarie creano sempre paure alla retroguardia
30 novembre 2021 23:36
Al 15' la Sampdoria passa in vantaggio contro la Fiorentina. Gabbiadini sigla l'1-0
30 novembre 2021 18:51
Gabbiadini: "Oggi non ho neppure la febbre, mi dispiace per i disagi provocati a tutti"
13 marzo 2020 15:45
Gabbiadini scrive: "Ringrazio tutti, seguite le norme, restate a casa e si risolverà tutto"
12 marzo 2020 18:26
Gabbiadini positivo al Coronavirus, il comunicato della Sampdoria sulle sue condizioni. I dettagli
12 marzo 2020 16:04
Gol della bandiera: Gabbiadini di testa al 90’ rende minore il passivo 1-5.
16 febbraio 2020 17:33
La Sampdoria vuole Simeone e offre Gabbiadini alla Fiorentina. I viola non vogliono Manolo, si tratta
28 agosto 2019 14:38
Pedullà, la Samp vuole Simeone, è lui l'alternativa a Quagliarella. Ma i viola su Gabbiadini...
19 agosto 2019 01:47
Gazzetta, non tramonta lo scambio Simeone-Gabbiadini con la Sampdoria
17 agosto 2019 14:14
Per De Paul assalto a fine mercato. Simeone si avvicina alla Samp. Ecco le possibili formule
17 agosto 2019 10:12
Pedullà, idea scambio Simeone-Gabbiadini tra Fiorentina e Samp
14 agosto 2019 00:02
Cosa avrebbero detto i vari fenomeni se il tuffo di Gabbiadini l'avesse fatto Chiesa? Quaglia fa il ragazzino
24 febbraio 2019 17:12
Gabbiadini: "Rammarico per il pareggio. Vero, potevo andare alla Fiorentina ma alla fine..."
20 gennaio 2019 19:55
Sky: Gabbiadini-Samp, è fatta. Sfuma il passaggio in viola. Ecco cifre e formula..
09 gennaio 2019 22:53
Casa Mercato Viola, Diawara vuole la Fiorentina. Ecco l'offerta viola. Vuskovic...
08 gennaio 2019 21:33
Pedullà: "La Fiorentina ha quasi preso Vuskovic. Nel frattempo Thereau..."
08 gennaio 2019 14:08
Corsport: Gabbiadini arriva solo ad una condizione. L’attesa di Corvino...
08 gennaio 2019 08:30
"Accordo con il Cagliari per Thereau che non vuole andare. Gabbiadini a Firenze se..."
07 gennaio 2019 23:36
Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro
07 gennaio 2019 21:19
Nazione, Gabbiadini può ancora arrivare in prestito. Corvino segue anche Wamangituka, il suo profilo...
06 gennaio 2019 11:43
Calamai: "Alla Fiorentina serviva più Gabbiadini che Muriel, ma Corvino..."
31 dicembre 2018 14:05
UNA SQUADRA LOGICA E RAZIONALE DOMINA A MARASSI... MA NON VINCE. GABBIADINI E VIVIANI ATTESI PER GENNAIO. ARBITRI, COSI' IL CALCIO VA A MORIRE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 dicembre 2018 13:36
Casa mercato viola, tutto su Gabbiadini? Il Milan vuole Veretout, il suo eventuale sostituto...
28 dicembre 2018 22:10
Nazione, Gabbiadini può arrivare davvero. Ecco la soluzione al problema ingaggio. Piace Pulgar
28 dicembre 2018 10:51
Gabbiadini, Corvino all'attacco: ecco la prima offerta viola al Southampton
27 dicembre 2018 11:15
Stadio, Corvino caccia ai prestiti: Muriel e Gabbiadini sul taccuino
24 dicembre 2018 11:37
Casa Mercato viola, se salta Balotelli tutto su Gabbiadini. L'offerta della Fiorentina... Allarme Veretout
20 dicembre 2018 21:40
Dimarzio.com, Gabbiadini scaricato dal Southampton. Su di lui si fionda la Fiorentina
20 dicembre 2018 19:01
Rivoluzione attacco: Eysseric ecco la richiesta. Via anche Thereau, Sottil e Vlahovic. In entrata...
19 dicembre 2018 11:45
Gazzetta, Muriel e Sansone possibili, Balotelli a Firenze solo se si taglia l'ingaggio, Pioli...
18 dicembre 2018 10:06
La Fiorentina vuole un attaccante per gennaio. Ecco i nomi nel taschino, l'identikit...
06 dicembre 2018 21:25
Ag. Gabbiadini: "Ho parlato ieri con il Southampton e non cedono Gabbiadini. Fiorentina sfumata"
22 novembre 2018 15:29
Gabbiadini alla Fiorentina a gennaio? finisce la suggestione. Il Southampton fa sapere...
21 novembre 2018 16:20
Domenica devono vincere entrambe, sul mercato si sfidano per Sansone e Gabbiadini
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Gazzetta, Fiorentina si muove per Gabbiadini a gennaio. Stepinski idea per giugno
17 novembre 2018 13:55
La Nazione, Gabbiadini a gennaio alla Fiorentina si può davvero. Ecco le ultime sulla trattativa
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La Nazione, Sansone obbiettivo concreto dei viola, pronta un'offerta al Villareal. Sarr...
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La Nazione, tutti i nomi per l'attacco viola. Da Gabbiadini a Sarr e Sansone, i dettagli
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Gabbiadini verrà ceduto. Fiorentina interessata, il costo dell'operazione...
08 novembre 2018 09:42
La Nazione: Gabbiadini è il sogno impossibile, ecco perchè non può arrivare in viola...
31 luglio 2018 12:27
La Nazione, per l'attacco spunta Gabbiadini. Per Simeone rifiutati 40mln da Madrid
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Corvino sta sondando la pista Gabbiadini, ma c'è una perplessità
29 luglio 2018 10:33
Attacco, solo Chiesa e Simeone sicuri di restare. Si lavora per Gabbiadini: le cifre
18 maggio 2018 10:01
La Fiorentina cerca un'attaccante mancino da affiancare al Cholito. Sono due i nomi caldissimi per Corvino
03 maggio 2018 20:58
Mercato Fiorentina: tutte le mosse, sogno Gabbiadini per l'attacco, ecco tutti i nomi
23 aprile 2018 08:43
Sconcerti: "Prenderei Gabbiadini per 15 milioni, Berardi no. Balotelli? In coppia con Cholito..."
12 aprile 2018 21:42
Gabbiadini alla Fiorentina a gennaio. Corvino ha una strategia per farlo arrivare
23 gennaio 2017 10:28
Giuntoli chiama Corvino, offre Gabbiadini e chiede Vecino per giugno
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Ag. Gabbiadini: "Lascia Napoli. Niente Italia, va in Premier o in Bundes"
09 gennaio 2017 14:39
Convocazioni Napoli: out Koulibaly, c'è Gabbiadini
21 dicembre 2016 18:51
La Nazione, a gennaio scambio di prestiti Babacar - Gabbiadini con il Napoli
17 novembre 2016 12:19
Rottura totale tra Gabbiadini e il Napoli per il rinnovo di contratto
08 novembre 2016 23:34
"Gabbiadini vuole giocare nella Fiorentina, è disposto a tutto. Su Alonso e Criscito la verità..."
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Sportmediaset, su Gabbiadini c'è anche l'Everton, Fiorentina pronta a prendere Pavoletti
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JOVETIC E GABBIADINI ALLA FIORENTINA, KALINIC AL NAPOLI. DOPPIO COLPO VICINO IN CASA VIOLA. CORVINO...
24 agosto 2016 21:48
GABBIADINI PIU' 15 MILIONI PER KALINIC: OK DI PAULO SOUSA
24 agosto 2016 20:30
Retroscena Kalinic, ennesima offerta del Napoli dopo la cessione di Gabbiadini. Altro no viola
23 agosto 2016 13:29
"Zappacosta è fantasia, Vecino vuole restare a Firenze. La verità su Gabbiadini e Sirigu..."
04 giugno 2016 15:03
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