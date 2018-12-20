Dimarzio.com, Gabbiadini scaricato dal Southampton. Su di lui si fionda la Fiorentina

Poco spazio al Southampton per Manolo Gabbiadini, impiegato dodici volte in stagione, appena quattro delle quali da titolare. Con l'arrivo di Hasenhuttl in panchina, lo spazio per l'attaccante italian...

Poco spazio al Southampton per Manolo Gabbiadini, impiegato dodici volte in stagione, appena quattro delle quali da titolare. Con l'arrivo di Hasenhuttl in panchina, lo spazio per l'attaccante italiano si è ulteriormente ridotto. Per questo motivo la situazione è cambiata, anche in chiave mercato.

In Italia ci sono alcune squadra interessante, in particolar modo Bologna e Fiorentina: due anni dopo l'addio al Napoli per andare in Premier League, l'attaccante potrebbe quindi tornare in Serie A. Ma per Gabbiadini sono arrivati sondaggi anche dalla Liga e da altre società inglesi e non è escluso che qualche altro club si aggiunga alla lista considerando che ora il calciatore è sul mercato.

Gianlucadimarzio.com