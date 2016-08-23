Retroscena Kalinic, ennesima offerta del Napoli dopo la cessione di Gabbiadini. Altro no viola

Il Napoli vende Gabbiadini all'Everton e si rituffa su Kalinic ma la risposta della Fiorentina...

Il Napoli sta per vendere Manolo Gabbiadini all'Everton per 25 milioni di euro, al giocatore un ricco contratto di 5 anni. Tutti contenti, il Napoli ormai con un posto in meno in attacco ma è corsa a due tra Kalinic e Zaza della Juventus. La scelta della società partenopea ormai sta per ricadere sul centravanti italiano della Juventus ma come riporta l'esperto di mercato di Mediaset Niccolò Ceccarini nella giornata di ieri il Napoli si era fatta pesantemente sotto per il centravanti viola Nikola Kalinic. Risposta viola? 35 milioni. Praticamente un no secco al Napoli. Ed ora gli azzurri virano su Zaza ma la scelta era stata il croato bomber di Firenze...