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Notizie Kalinic Fiorentina

Kalinic: "Quando finii la stagione a Firenze, volevo solo il Milan perché era un altro mondo"

29 gennaio 2025 13:34

Kalinic (Hajduk): "Brekalo al centro dei nostri progetti tecnici ma ha un contratto alto"

18 giugno 2024 22:55

Kalinic torna a giocare per l'Hajduk Spalato: l'ex Fiorentina guadagnerà 1 euro per i prossimi 6 mesi

03 gennaio 2024 18:26

"C'è luna nera sui chi fa del male alla Fiorentina. Vedete Vlahovic, Chiesa, Kalinic e Bernardeschi"

20 marzo 2023 15:30

Chi è Ramadani, il potente procuratore vicino ai Della Valle che adesso è indagato dalla polizia

13 dicembre 2021 16:04

Il Verona si prepara per l'anticipo contro la Fiorentina. Incerto Kalinic, out Veloso

19 aprile 2021 13:26

Kalinic: "Sento ancora Sousa. Prandelli? Scelta da rispettare, è un uomo di estremo valore"

25 marzo 2021 10:11

Fiorentina fai attenzione, domani a Roma ci sono quattro ex pronti a far davvero male

25 luglio 2020 11:05

Brescia-Roma è finita 0-3. In gol due ex calciatori viola, Kalinic e Zaniolo

11 luglio 2020 23:19

Sousa: "Chiesa? Un trascinatore, è da top club. Fiorentina? Eravamo un bel gruppo, Kalinic è complesso"

18 aprile 2020 11:55

Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle

26 febbraio 2020 00:14

Fonseca spegne le voci: "Kalinic resta alla Roma, sarà sempre più importante per noi"

04 gennaio 2020 16:00

Tuttosport, Kalinic vuole rimanere alla Roma. Su di lui ora c'è anche l'interesse del Genoa

31 dicembre 2019 13:52

CorSport, Berardi-Politano restano sullo sfondo, pista fredda quella che porta a Kalinic

27 dicembre 2019 12:14

Guetta: "Kalinic alla Fiorentina? Perchè non prendere anche Montolivo? Dai, riprendiamoli tutti"

20 dicembre 2019 11:23

Nazione, per gennaio l'alternativa a Kalinic è Cutrone del Wolverhampton

20 dicembre 2019 09:51

Kalinic, la viola si defila. Si fa avanti il Bordeaux. Il croato richiesto da Sousa. I dettagli

20 dicembre 2019 08:05

Montella su Kalinic: "A Firenze non sono graditi i ritorni, è un dato di fatto che sto pagando anche io"

19 dicembre 2019 15:05

CorSport, Kalinic in uscita dalla Roma. Fiorentina, Genoa e Bologna su di lui ma il suo ingaggio è alto

19 dicembre 2019 13:12

Domani Pradè incontra la Roma, tre i nomi sul piatto in direzione Firenze

19 dicembre 2019 11:12

CorSport, a gennaio la Fiorentina vuole Kalinic in prestito, contatti presi con l'Atletico Madrid

18 dicembre 2019 11:38

Corriere dello Sport, l'ostacolo per il ritorno di Kalinic alla Fiorentina è il brutto divorzio dell'estate 2017

17 dicembre 2019 09:44

Gazzetta, Pedro via in Brasile, a Firenze torna Kalinic per affiancare Vlahovic. I dettagli

17 dicembre 2019 08:54

A gennaio la Fiorentina cambia l'attacco: da Kalinic a Berardi tutti i nomi sul taccuino di Pradè

16 dicembre 2019 10:48

Corriere dello Sport, Berardi é il grande obiettivo per gennaio della Fiorentina. Alternative Politano e Kalinic

15 dicembre 2019 10:04

La Fiorentina apre il tavolo delle trattative con la Roma: Florenzi e Kalinic nel mirino

14 dicembre 2019 10:50

Kalinic in uscita dalla Roma, per il croato gradito ritorno in maglia viola?

13 dicembre 2019 13:40

A gennaio Kalinic potrebbe tornare all'Atletico Madrid e andare in prestito al Bologna

11 dicembre 2019 11:43

Lunedì Kalinic ex della viola sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma

31 agosto 2019 20:13

Il Messaggero: Kalinic torna in Italia? Si, a Roma. Occhio a Schick

24 agosto 2019 17:34

Doppia idea per l'attacco viola: Kalinic e Llorente su tutti. Si monitora anche Diego Rossi

17 agosto 2019 10:05

C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Kalinic in uscita dall'Atletico Madrid. Altro ritorno in casa viola?

15 agosto 2019 14:23

Kalinc flop anche con l'Atletico Madrid, adesso lo vuole il Fenerbahce. Pronti 15 milioni

19 maggio 2019 03:02

Kalinic e la nostalgia: su Twitter una foto con la maglia viola per sostenere la squadra

27 febbraio 2019 14:18

Kalinic, l'ex viola vince il premio come "bidone dell'anno". Anche un calciatore della Fiorentina in lista

09 gennaio 2019 10:58

Dopo la Fiorentina, solo fallimenti. Kalinic flop anche in Spagna, l'Atletico Madrid...

07 dicembre 2018 14:33

Montella: "Kalinic non era nè la prima nè la seconda scelta, ma con venti milioni..."

05 dicembre 2018 10:38

Kalinic: "Alla Fiorentina segnavo e c'era bel gioco. Ecco perché non ho accettato l'offerta della Cina"

12 ottobre 2018 11:28

Badelj: "Dopo il gol ho pensato ad Astori, era il mio migliore amico"

13 luglio 2018 10:21

Tuttosport: Kalinic può diventare la pedina di scambio per arrivare a Ganso

18 giugno 2018 12:45

Kalinic rispedito a casa, per lui il mondiale in Russia è gia finito

18 giugno 2018 11:55

Croazia, Kalinic si rifiuta di entrare contro la Nigeria. Dalic pensa all'esclusione

18 giugno 2018 10:23

Premium Sport: Kalinic verso l'addio al Milan, su di lui è forte l'interesse del Siviglia

15 giugno 2018 17:46

Arriva anche il gol dell'ex, Nikola Kalinic insacca per il 3-1 del Milan

20 maggio 2018 19:00

La Nazione: perché Simeone è meglio di Kalinic. Il confronto...

17 maggio 2018 10:10

Tuttosport: Kalinic, che flop! A fine stagione lascerà il Milan, le possibili destinazioni...

12 maggio 2018 12:43

Kalinic e gli sfotto sui social dei tifosi: "Finalmente ti sei sbloccato"

10 maggio 2018 13:36

Quando Kalinic disse: "Vado il Milan per vincere." I tifosi però lo contestano dopo l'ennesimo disastro

09 maggio 2018 23:13

La Juventus stravince e “rende un favore”. Autorete Kalinic. L’Europa League...

09 maggio 2018 22:35

Clamorosa autorete di Kalinic. Erroraccio dell'ex viola. Milan-Juve 0-4

09 maggio 2018 22:24

Fiorentina quanti miracoli: reazione dopo Astori e mercato di Corvino da applausi

09 maggio 2018 11:24

Il Milan non vuole più Kalinic, servono 25mln, il croato chiesto in Cina e Bundesliga.

24 aprile 2018 10:11

Kalinic salva il Milan, pareggio contro il Sassuolo. Fiorentina a meno due

08 aprile 2018 23:11

Il Milan e Gattuso non vogliono più Kalinic, a giugno potrebbe andare in Cina

25 marzo 2018 14:55

Kalinic, che brutta fine! Si impermalosisce in allenamento e non viene convocato. Occhio a Bacca...

23 marzo 2018 10:05

Milan in cerca di soldi per il riscatto di Kalinic alla Fiorentina

20 marzo 2018 10:35

Scarso impegno e poca voglia, così Gattuso non convoca Kalinic per il Chievo

17 marzo 2018 21:51

FOTO: Milan clamorosa gaffe con la maglia dell'ex viola Kalinic

16 marzo 2018 10:33

Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic...

14 marzo 2018 20:01

Agostinelli: "Kalinic grande attaccante in maglia Viola, questo Milan può aiutarlo a tornare al suo livello"

28 febbraio 2018 15:46

Fassone: "Kalinic così male al Milan per colpa dei mancati allenamenti quest'estate. Periodo tribolato..."

26 febbraio 2018 13:35

Milan, il riscatto di Kalinic è realtà: alla Fiorentina altri 20 milioni spalmati in tre anni

12 febbraio 2018 10:26

A Kalinic va malissimo, preso a fischi. I tifosi: “Com’è possibile che non segni mai?”

02 febbraio 2018 10:33

Nuova offerta dalla Cina per Kalinic, ma il centravanti del Milan dice ancora no

04 gennaio 2018 17:54

Kalinic e la sua assenza a Firenze contro la Fiorentina. Il croato mostra il motivo su Instagram

30 dicembre 2017 11:15

Sky Sport, Kalinic rimanda il ritorno a Firenze, indisponibile per sabato. Storari e Abate potrebbero recuperare...

28 dicembre 2017 12:13

Adesso il certificato medico serve davvero, Kalinic si fa male contro l'inter, salta la Fiorentina?

27 dicembre 2017 22:24

Ilicic con l'Atalanta mette in ginocchio il Milan. È sempre più Kalinic flop, croato imbarazzante

23 dicembre 2017 20:16

Ennesima giornata nera per Nikola Kalinic, Gattuso lo sostituisce e riceve una valanga di fischi

17 dicembre 2017 14:26

Teocoli contro Kalinic: "Siamo l'unica grande squadra a cui manca un bomber da 25 gol a campionato"

12 dicembre 2017 00:57

Tuttosport: il Milan vuole sbarazzarsi di Kalinic, si attende un'offerta dalla Cina

06 dicembre 2017 12:52

Gattuso: "Schierare Kalinic alla Mandzukic? Non credo sia possibile, deve essere il nostro 9"

02 dicembre 2017 18:20

Guetta: "Simeone o Baba? No, riportiamo Kalinic a Firenze. Se Chiesa va via fratture in famiglia"

02 dicembre 2017 18:07

Da Milano, Kalinic al Milan è un fallimento, la società rossonera vuole cederlo già a gennaio in Cina

29 novembre 2017 15:01

Massaro: "Kalinic era determinante nella Fiorentina. Al Milan è irriconoscibile, non crea spazi e non segna''

24 novembre 2017 14:53

Flop Milan, tra i 6 giocatori che hanno tradito Montella c'è anche l'ex Fiorentina Nikola Kalinic

30 ottobre 2017 16:13

Montella: "Kalinic non ha fatto la preparazione e questo lo ha condizionato. Esonero? Le voci non mi disturbano"

24 ottobre 2017 13:19

Kalinic nell'occhio del ciclone, i tifosi: "Mettetelo in panchina"

24 ottobre 2017 12:54

Kalinic viene sostituito e San Siro non perdona, bordata di fischi. Tempi durissimi per il centravanti croato

22 ottobre 2017 17:45

Kalinic e i problemi fisici con il Milan, la colpa sarebbe anche dei capricci fatti con la Fiorentina in estate

17 ottobre 2017 23:19

Kalinic si fa male e non riesce a recuperare per la partita più importante. Montella non lo convoca per il derby

14 ottobre 2017 20:45

Comunicato Milan, si fa male Kalinic, potrebbe saltare il derby contro l'Inter

02 ottobre 2017 19:16

La Sampdoria di Pradè umilia il Milan di Montella e Kalinic. A Marassi è 2-0

24 settembre 2017 14:44

Montella: ''Contento per Semplici, bel rapporto dai tempi di Firenze. Kalinic? Mi aspettavo questo impatto''

19 settembre 2017 16:08

Serie A: Napoli forza 6 col Benevento, il Milan tiene il passo con la doppietta di Kalinic

17 settembre 2017 18:17

Niente pallonetto, nè dribbling, il motivo del diverbio tra Immobile e Bonucci è per colpa di Kalinic

11 settembre 2017 22:53

Bonaventura: ''Al Milan manca un top player? No, sarà Kalinic a fare la differenza''

05 settembre 2017 16:24

ANALISI ATTACCO: SIMEONE E TANTI GIOVANI, UNA SCOMMESSA DA VINCERE. MA SENZA BERNA E KALINIC LA QUALITÀ È INFERIORE...

03 settembre 2017 12:32

Kalinic si presenta: "Ho sempre tifato Milan, ora sono in un top club. Ronaldo e Ibra i miei modelli..."

23 agosto 2017 15:08

Mirabelli a Kalinic: "Se non metti la palla dove sai ti facciamo tornare indietro"

22 agosto 2017 13:14

Kalinic: "Volevo solo il Milan da due mesi, adesso sono molto felice. Dobbiamo vincere"

22 agosto 2017 12:54

UFFICIALE, KALINIC E' UFFICIALMENTE UN NUOVO GIOCATORE DEL MILAN

22 agosto 2017 12:03

Prima giornata da giocatore del Milan per Kalinic, a Milano per le visite mediche

21 agosto 2017 12:30

Kalinic al Milan, ci siamo! Domani visite mediche e firme coi rossoneri

20 agosto 2017 19:06

Aggiornamento Kalinic - Milan, alla Fiorentina 10 milioni di euro subito e 15 con obbligo di riscatto. Domani mattina le visite

20 agosto 2017 18:16

UNA STOCCATA A BABACAR E UNO SCHIAFFO MORALE A KALINIC. COSI PIOLI SI PRESENTA ALLA VIGILIA DEL CAMPIONATO

19 agosto 2017 20:58

Ceccarini: "Fissate lunedi a Milano le visite mediche di Nikola Kalinic con il Milan"

19 agosto 2017 13:01

Gazzetta dello Sport, ci saranno lunedi le visite mediche e la firma sul contratto di Kalinic con il Milan

19 agosto 2017 10:45

Dopo il certificato medico dato alla Fiorentina Nikola Kalinic era volato in Croazia. Adesso l'accordo con il Milan c'è

19 agosto 2017 09:56

La Nazione, nella giornata di oggi Kalinic sarà a Milano per le visite mediche. Alla Fiorentina 25 milioni

19 agosto 2017 09:00

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