Notizie Kalinic Fiorentina

Kalinic: "Quando finii la stagione a Firenze, volevo solo il Milan perché era un altro mondo"
29 gennaio 2025 13:34
Kalinic (Hajduk): "Brekalo al centro dei nostri progetti tecnici ma ha un contratto alto"
18 giugno 2024 22:55
Kalinic torna a giocare per l'Hajduk Spalato: l'ex Fiorentina guadagnerà 1 euro per i prossimi 6 mesi
03 gennaio 2024 18:26
"C'è luna nera sui chi fa del male alla Fiorentina. Vedete Vlahovic, Chiesa, Kalinic e Bernardeschi"
20 marzo 2023 15:30
Chi è Ramadani, il potente procuratore vicino ai Della Valle che adesso è indagato dalla polizia
13 dicembre 2021 16:04
Il Verona si prepara per l'anticipo contro la Fiorentina. Incerto Kalinic, out Veloso
19 aprile 2021 13:26
Kalinic: "Sento ancora Sousa. Prandelli? Scelta da rispettare, è un uomo di estremo valore"
25 marzo 2021 10:11
Fiorentina fai attenzione, domani a Roma ci sono quattro ex pronti a far davvero male
25 luglio 2020 11:05
Brescia-Roma è finita 0-3. In gol due ex calciatori viola, Kalinic e Zaniolo
11 luglio 2020 23:19
Sousa: "Chiesa? Un trascinatore, è da top club. Fiorentina? Eravamo un bel gruppo, Kalinic è complesso"
18 aprile 2020 11:55
Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle
26 febbraio 2020 00:14
Fonseca spegne le voci: "Kalinic resta alla Roma, sarà sempre più importante per noi"
04 gennaio 2020 16:00
Tuttosport, Kalinic vuole rimanere alla Roma. Su di lui ora c'è anche l'interesse del Genoa
31 dicembre 2019 13:52
CorSport, Berardi-Politano restano sullo sfondo, pista fredda quella che porta a Kalinic
27 dicembre 2019 12:14
Guetta: "Kalinic alla Fiorentina? Perchè non prendere anche Montolivo? Dai, riprendiamoli tutti"
20 dicembre 2019 11:23
Nazione, per gennaio l'alternativa a Kalinic è Cutrone del Wolverhampton
20 dicembre 2019 09:51
Kalinic, la viola si defila. Si fa avanti il Bordeaux. Il croato richiesto da Sousa. I dettagli
20 dicembre 2019 08:05
Montella su Kalinic: "A Firenze non sono graditi i ritorni, è un dato di fatto che sto pagando anche io"
19 dicembre 2019 15:05
CorSport, Kalinic in uscita dalla Roma. Fiorentina, Genoa e Bologna su di lui ma il suo ingaggio è alto
19 dicembre 2019 13:12
Domani Pradè incontra la Roma, tre i nomi sul piatto in direzione Firenze
19 dicembre 2019 11:12
CorSport, a gennaio la Fiorentina vuole Kalinic in prestito, contatti presi con l'Atletico Madrid
18 dicembre 2019 11:38
Corriere dello Sport, l'ostacolo per il ritorno di Kalinic alla Fiorentina è il brutto divorzio dell'estate 2017
17 dicembre 2019 09:44
Gazzetta, Pedro via in Brasile, a Firenze torna Kalinic per affiancare Vlahovic. I dettagli
17 dicembre 2019 08:54
A gennaio la Fiorentina cambia l'attacco: da Kalinic a Berardi tutti i nomi sul taccuino di Pradè
16 dicembre 2019 10:48
Corriere dello Sport, Berardi é il grande obiettivo per gennaio della Fiorentina. Alternative Politano e Kalinic
15 dicembre 2019 10:04
La Fiorentina apre il tavolo delle trattative con la Roma: Florenzi e Kalinic nel mirino
14 dicembre 2019 10:50
Kalinic in uscita dalla Roma, per il croato gradito ritorno in maglia viola?
13 dicembre 2019 13:40
A gennaio Kalinic potrebbe tornare all'Atletico Madrid e andare in prestito al Bologna
11 dicembre 2019 11:43
Lunedì Kalinic ex della viola sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma
31 agosto 2019 20:13
Il Messaggero: Kalinic torna in Italia? Si, a Roma. Occhio a Schick
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Doppia idea per l'attacco viola: Kalinic e Llorente su tutti. Si monitora anche Diego Rossi
17 agosto 2019 10:05
C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Kalinic in uscita dall'Atletico Madrid. Altro ritorno in casa viola?
15 agosto 2019 14:23
Kalinc flop anche con l'Atletico Madrid, adesso lo vuole il Fenerbahce. Pronti 15 milioni
19 maggio 2019 03:02
Kalinic e la nostalgia: su Twitter una foto con la maglia viola per sostenere la squadra
27 febbraio 2019 14:18
Kalinic, l'ex viola vince il premio come "bidone dell'anno". Anche un calciatore della Fiorentina in lista
09 gennaio 2019 10:58
Dopo la Fiorentina, solo fallimenti. Kalinic flop anche in Spagna, l'Atletico Madrid...
07 dicembre 2018 14:33
Montella: "Kalinic non era nè la prima nè la seconda scelta, ma con venti milioni..."
05 dicembre 2018 10:38
Kalinic: "Alla Fiorentina segnavo e c'era bel gioco. Ecco perché non ho accettato l'offerta della Cina"
12 ottobre 2018 11:28
Badelj: "Dopo il gol ho pensato ad Astori, era il mio migliore amico"
13 luglio 2018 10:21
Tuttosport: Kalinic può diventare la pedina di scambio per arrivare a Ganso
18 giugno 2018 12:45
Kalinic rispedito a casa, per lui il mondiale in Russia è gia finito
18 giugno 2018 11:55
Croazia, Kalinic si rifiuta di entrare contro la Nigeria. Dalic pensa all'esclusione
18 giugno 2018 10:23
Premium Sport: Kalinic verso l'addio al Milan, su di lui è forte l'interesse del Siviglia
15 giugno 2018 17:46
Arriva anche il gol dell'ex, Nikola Kalinic insacca per il 3-1 del Milan
20 maggio 2018 19:00
La Nazione: perché Simeone è meglio di Kalinic. Il confronto...
17 maggio 2018 10:10
Tuttosport: Kalinic, che flop! A fine stagione lascerà il Milan, le possibili destinazioni...
12 maggio 2018 12:43
Kalinic e gli sfotto sui social dei tifosi: "Finalmente ti sei sbloccato"
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Quando Kalinic disse: "Vado il Milan per vincere." I tifosi però lo contestano dopo l'ennesimo disastro
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La Juventus stravince e “rende un favore”. Autorete Kalinic. L’Europa League...
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Clamorosa autorete di Kalinic. Erroraccio dell'ex viola. Milan-Juve 0-4
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Fiorentina quanti miracoli: reazione dopo Astori e mercato di Corvino da applausi
09 maggio 2018 11:24
Il Milan non vuole più Kalinic, servono 25mln, il croato chiesto in Cina e Bundesliga.
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Kalinic salva il Milan, pareggio contro il Sassuolo. Fiorentina a meno due
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Il Milan e Gattuso non vogliono più Kalinic, a giugno potrebbe andare in Cina
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Kalinic, che brutta fine! Si impermalosisce in allenamento e non viene convocato. Occhio a Bacca...
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Milan in cerca di soldi per il riscatto di Kalinic alla Fiorentina
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Scarso impegno e poca voglia, così Gattuso non convoca Kalinic per il Chievo
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FOTO: Milan clamorosa gaffe con la maglia dell'ex viola Kalinic
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Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic...
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Agostinelli: "Kalinic grande attaccante in maglia Viola, questo Milan può aiutarlo a tornare al suo livello"
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Fassone: "Kalinic così male al Milan per colpa dei mancati allenamenti quest'estate. Periodo tribolato..."
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Milan, il riscatto di Kalinic è realtà: alla Fiorentina altri 20 milioni spalmati in tre anni
12 febbraio 2018 10:26
A Kalinic va malissimo, preso a fischi. I tifosi: “Com’è possibile che non segni mai?”
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Nuova offerta dalla Cina per Kalinic, ma il centravanti del Milan dice ancora no
04 gennaio 2018 17:54
Kalinic e la sua assenza a Firenze contro la Fiorentina. Il croato mostra il motivo su Instagram
30 dicembre 2017 11:15
Sky Sport, Kalinic rimanda il ritorno a Firenze, indisponibile per sabato. Storari e Abate potrebbero recuperare...
28 dicembre 2017 12:13
Adesso il certificato medico serve davvero, Kalinic si fa male contro l'inter, salta la Fiorentina?
27 dicembre 2017 22:24
Ilicic con l'Atalanta mette in ginocchio il Milan. È sempre più Kalinic flop, croato imbarazzante
23 dicembre 2017 20:16
Ennesima giornata nera per Nikola Kalinic, Gattuso lo sostituisce e riceve una valanga di fischi
17 dicembre 2017 14:26
Teocoli contro Kalinic: "Siamo l'unica grande squadra a cui manca un bomber da 25 gol a campionato"
12 dicembre 2017 00:57
Tuttosport: il Milan vuole sbarazzarsi di Kalinic, si attende un'offerta dalla Cina
06 dicembre 2017 12:52
Gattuso: "Schierare Kalinic alla Mandzukic? Non credo sia possibile, deve essere il nostro 9"
02 dicembre 2017 18:20
Guetta: "Simeone o Baba? No, riportiamo Kalinic a Firenze. Se Chiesa va via fratture in famiglia"
02 dicembre 2017 18:07
Da Milano, Kalinic al Milan è un fallimento, la società rossonera vuole cederlo già a gennaio in Cina
29 novembre 2017 15:01
Massaro: "Kalinic era determinante nella Fiorentina. Al Milan è irriconoscibile, non crea spazi e non segna''
24 novembre 2017 14:53
Flop Milan, tra i 6 giocatori che hanno tradito Montella c'è anche l'ex Fiorentina Nikola Kalinic
30 ottobre 2017 16:13
Montella: "Kalinic non ha fatto la preparazione e questo lo ha condizionato. Esonero? Le voci non mi disturbano"
24 ottobre 2017 13:19
Kalinic nell'occhio del ciclone, i tifosi: "Mettetelo in panchina"
24 ottobre 2017 12:54
Kalinic viene sostituito e San Siro non perdona, bordata di fischi. Tempi durissimi per il centravanti croato
22 ottobre 2017 17:45
Kalinic e i problemi fisici con il Milan, la colpa sarebbe anche dei capricci fatti con la Fiorentina in estate
17 ottobre 2017 23:19
Kalinic si fa male e non riesce a recuperare per la partita più importante. Montella non lo convoca per il derby
14 ottobre 2017 20:45
Comunicato Milan, si fa male Kalinic, potrebbe saltare il derby contro l'Inter
02 ottobre 2017 19:16
La Sampdoria di Pradè umilia il Milan di Montella e Kalinic. A Marassi è 2-0
24 settembre 2017 14:44
Montella: ''Contento per Semplici, bel rapporto dai tempi di Firenze. Kalinic? Mi aspettavo questo impatto''
19 settembre 2017 16:08
Serie A: Napoli forza 6 col Benevento, il Milan tiene il passo con la doppietta di Kalinic
17 settembre 2017 18:17
Niente pallonetto, nè dribbling, il motivo del diverbio tra Immobile e Bonucci è per colpa di Kalinic
11 settembre 2017 22:53
Bonaventura: ''Al Milan manca un top player? No, sarà Kalinic a fare la differenza''
05 settembre 2017 16:24
ANALISI ATTACCO: SIMEONE E TANTI GIOVANI, UNA SCOMMESSA DA VINCERE. MA SENZA BERNA E KALINIC LA QUALITÀ È INFERIORE...
03 settembre 2017 12:32
Kalinic si presenta: "Ho sempre tifato Milan, ora sono in un top club. Ronaldo e Ibra i miei modelli..."
23 agosto 2017 15:08
Mirabelli a Kalinic: "Se non metti la palla dove sai ti facciamo tornare indietro"
22 agosto 2017 13:14
Kalinic: "Volevo solo il Milan da due mesi, adesso sono molto felice. Dobbiamo vincere"
22 agosto 2017 12:54
UFFICIALE, KALINIC E' UFFICIALMENTE UN NUOVO GIOCATORE DEL MILAN
22 agosto 2017 12:03
Prima giornata da giocatore del Milan per Kalinic, a Milano per le visite mediche
21 agosto 2017 12:30
Kalinic al Milan, ci siamo! Domani visite mediche e firme coi rossoneri
20 agosto 2017 19:06
Aggiornamento Kalinic - Milan, alla Fiorentina 10 milioni di euro subito e 15 con obbligo di riscatto. Domani mattina le visite
20 agosto 2017 18:16
UNA STOCCATA A BABACAR E UNO SCHIAFFO MORALE A KALINIC. COSI PIOLI SI PRESENTA ALLA VIGILIA DEL CAMPIONATO
19 agosto 2017 20:58
Ceccarini: "Fissate lunedi a Milano le visite mediche di Nikola Kalinic con il Milan"
19 agosto 2017 13:01
Gazzetta dello Sport, ci saranno lunedi le visite mediche e la firma sul contratto di Kalinic con il Milan
19 agosto 2017 10:45
Dopo il certificato medico dato alla Fiorentina Nikola Kalinic era volato in Croazia. Adesso l'accordo con il Milan c'è
19 agosto 2017 09:56
La Nazione, nella giornata di oggi Kalinic sarà a Milano per le visite mediche. Alla Fiorentina 25 milioni
19 agosto 2017 09:00
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