Kalinic salva il Milan, pareggio contro il Sassuolo. Fiorentina a meno due

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Le parate di Consigli e il gol di Politano: la stessa formula con cui ha frenato la corsa scudetto del Napoli una settimana fa, il Sassuolo sostanzialmente ha spento le speranze...

A cura di Redazione Labaroviola 08 aprile 2018 23:11

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