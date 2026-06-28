Ivković bacchetta Pongracic: “Dovrebbe essere bandito dal creare gioco, è pericoloso per noi”
“Ha avuto questi problemi in tutte le squadre in cui ha giocato finora. Altrimenti rovinerà tutte le sue qualità”
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2026 00:50
L’ex portiere, oggi tecnico del Borac Banja Luka, Tomislav Ivković, su HRT ha dichiarato: “Pongracic è bravissimo nel salto e nel gioco di testa, nell'anticipo. Ma nel momento in cui pensa di poter condurre la palla, è pericoloso per noi. Quando ha la palla, bisogna prepararsi al contropiede. Dovrebbe essere bandito per decreto dal creare gioco. Ha avuto questi problemi in tutte le squadre in cui ha giocato finora. Altrimenti rovinerà tutte le sue qualità. Lasciatelo calciare il pallone. Lo ha fatto dopo il suo grosso errore. Per fortuna non ci è costato caro”.