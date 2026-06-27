Bucchioni: "Viery un'operazione perfetta, si fa così. Pradè comprava con i suggerimenti dei procuratori"

Paratici sta cambiando metodo: l'analisi di Enzo Bucchioni a Radio Bruno

Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno, ha commentato il nuovo corso della Fiorentina e la strategia di mercato legata ai giovani, soffermandosi in particolare sul profilo di Viery. "Viery sarà una colonna per tanti anni, spero. È un investimento in prospettiva: prendi un talento e lo fai crescere in Italia. È una strategia che la Fiorentina deve adottare, perché non possiamo permetterci di acquistare giocatori già pronti da 30 milioni". Il giornalista ha poi sottolineato la necessità di rafforzare l’area scouting: "Serve un lavoro ancora più incisivo. Oltre a Viery ne arriveranno altri, questa è la direzione. In conferenza stampa Paratici voleva dire proprio questo, ed è ciò che mi aspettavo da lui". Bucchioni ha anche tracciato un confronto con la gestione precedente: "Pradè ha sempre fatto un calcio più vecchio, basato su rapporti con procuratori influenti. Poi si è continuato su quella linea, con operazioni che spesso passavano da intermediari e commissioni importanti. Il risultato è che si sono spesi tanti soldi senza costruire davvero una squadra coerente". Infine la riflessione sul modello futuro: "Con Viery magari non avrai subito un giocatore pronto, ma questa è la strada giusta: ottimizzare risorse economiche e tecniche. Poi puoi anche fare plusvalenze importanti. Nel calcio moderno ci sono 5-6 squadre che dominano il mercato: quando bussano devi essere pronto a cogliere le occasioni". E ancora sul metodo d’acquisto: "Serve tempismo e decisione. Con Viery è stato così: c’era una clausola da 50 milioni, ma è stato preso a 17 anticipando tanti club che lo seguivano".