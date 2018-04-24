Il Milan non vuole più Kalinic, servono 25mln, il croato chiesto in Cina e Bundesliga.

Secondo quanto riportato da i colleghi di Milanews l'attaccante croato ex Fiorentina, Nikola Kalinic è in uscita dal Milan dopo la stagione deludente disputata nella quale ha realizzato solo 5 reti. L...

Secondo quanto riportato da i colleghi di Milanews l'attaccante croato ex Fiorentina, Nikola Kalinic è in uscita dal Milan dopo la stagione deludente disputata nella quale ha realizzato solo 5 reti. L'agente ha richieste dalla Cina e dalla Bundesliga ma il club rossonero non vuole fare minusvalenza dei 25 milioni che sono serviti per portare l'attaccante da Firenze a Milano in prestito con diritto di riscatto. In sostanza, si dovrà trovare una squadra disposta a spendere quella cifra e vista la stagione non sarà facile.