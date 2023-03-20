"C'è luna nera sui chi fa del male alla Fiorentina. Vedete Vlahovic, Chiesa, Kalinic e Bernardeschi"

Via dalla Fiorentina in malo modo tradendo i tifosi viola e la carriera non fa il salto di qualità sperato...

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato delle difficoltà che hanno incontrato o che stanno incontrando i giocatori che sono andati via dalla Fiorentina facendo del male ai tifosi. Queste le sue parole:

"Mi sto convincendo che quando qualcuno fa del torto al tifo viola c'è come una sorta di luna nera che poi se ne ricorda «Tu hai fatto del male a quella gente che ti ha voluto cosi tanto bene e sai cos'è, mi risarcisco». Non so se il fato tifi viola ma diciamo che ha la sciarpa a casa della Curva Fiesole. Kalinic fa il certificato medico per stare a casa e poi smette, Bernardeschi fa le bizze per andare via, va via ma non fa una grande carriera, non a caso a 29 anni guardate dove è andato a giocare, in Canada con le marmotte e con i castori. Ljajic cosa ha fatto dopo Firenze? Jovetic che fine ha fatto dopo essere andato via, Chiesa ha un infortunio dopo l'altro. Occhio a far del male ai tifosi viola perchè c'è una luna nera che poi se ne ricorda..." (ride ndr)

Questo discorso non vale per gente come Salah che alla Fiorentina è stata un quarto d'oro, Chiesa nasce nelle giovanili viola, Vlahovic viene da un lungo percorso, Bernardeschi uguale. Loro sentono l'affetto, se l'affetto non lo sente Salah ci sta ma chi nasce e cresce in questo ambiente deve avere un po di rispetto verso la tifoseria che ti ha fatto diventare campione, si può andare via ma devi farlo con stile, anche nel lasciarci bisogna avere dello stile. Anche Neto ha fatto la stessa cosa

La storia conta. Il tifoso non ha tornaconto, se tu ferisci chi ti ha reso la vita bella devi avere rispetto, non puoi andare via di notte, non puoi dire che hai sempre sognato di andare alla Juventus oppure cose cosi. Felipe Melo fu diverso, non è cresciuto qui, non ha dato il primo bacio sotto Piazzale Michelangelo, non sei arrivato a 16 anni a Firenze, non hai fatto i primi passi con la maglia viola addosso"

ARRIVA LA RETTIFICA DOPO LE GRAVI ACCUSE

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