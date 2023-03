Arriva la rettifica dopo le accuse: “Sono state tradotte male le mie parole, nessuno mi ha mai offesa”

L’ex giocatrice della Fiorentina femminile Ronja Aronsson ha parlato e raccontato in maniera molto forte, lanciando gravi accuse contro la società viola (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE). Ma è arrivata anche la rettifica, tramite Instagram, ecco le sue parole:

“Nel corso di un podcast la settimana scorsa ho parlato della mia esperienza alla Fiorentina. Ho avuto diverse difficoltà a Firenze, una di queste era la lingua visto che non capivo una parola. Quando mi hanno tradotto le parole, qualcuno mi ha detto che l’espressione porca troia significa “sporca puttana”. Non ho capito l’espressione ma ora capisco che è come dire “porca merda” in inglese quando qualcosa non va come vorresti. Voglio sottolineare nessuno ha mai detto porca troia in faccia a qualcuno, nessuno ha mai indirizzato a un giocatore e cosa più importante, come ho detto anche nel podcast: nessuno mi ha mai offeso o insultato alla Fiorentina e sono veramente dispiaciuta per questo malinteso, la mia ignoranza e le sue conseguenze che ho portato”