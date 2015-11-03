Notizie Cecchi Fiorentina

Cecchi: “Non sempre il più forte vince, e la Fiorentina ieri lo ha ricordato a tutti”
18 maggio 2026 11:06
Cecchi: "Questo è il bello del calcio, abbiamo fatto un capolavoro a casa loro e noi si gode da morire"
17 maggio 2026 14:32
Cecchi: “Servirebbe più giocatori come Ranieri. Allenatore? Per me va cambiato per avere ambizioni”
12 maggio 2026 15:59
Cecchi: "Se Kean vuole andarsene, ci porti l'assegno e amici come prima, non si trattiene nessuno"
11 maggio 2026 13:58
Cecchi: "Vanoli straniero incompreso in una terra che pensava sua. Fategli almeno un applauso"
11 maggio 2026 12:38
Cecchi: “Fiorentina senza motivazione e voglia di sacrificio, si smarrisce e grippa”
05 maggio 2026 08:35
Cecchi: “Capitano le giornate nere, non so se ha influito la vittoria della Lazio. Campionato finito a Lecce”
04 maggio 2026 23:20
Cecchi: “Vanoli ha portato a termine il suo lavoro ma riconfermarlo sarebbe un massacro”
27 aprile 2026 09:44
Cecchi: "Ci mancava l'attaccante, ma non è che con Piccoli la Fiorentina giocasse alla grande"
26 aprile 2026 14:47
Cecchi: “Vanoli non si giocherà mai né l'Oscar né il David ma contestarlo è roba da commedia”
21 aprile 2026 09:49
Cecchi: "Dobbiamo lodare il lavoro di Vanoli poi sarà Paratici a decidere cosa fare per il nuovo allenatore"
20 aprile 2026 17:33
Cecchi: "Kean ha un problema serio alla tibia, è assurdo pensare che stia fingendo per non giocare con la Fiorentina"
16 aprile 2026 20:53
Cecchi: “Vittoria che è un annuncio di salvezza. Qualche mese fa mezza Italia sorrideva all’idea dei viola in B”
14 aprile 2026 08:54
Cecchi elogia Vanoli: “Gli va fatto un applauso di riconoscenza. Aveva preso una squadra morta”
13 aprile 2026 23:27
Cecchi: “22 minuti di speranza, poi l’entrata sciagurata di Dodò. Difesa con smagliature imperdonabili”
10 aprile 2026 08:45
Cecchi: "Stasera una gara di felicità, siamo tornati a sognare dopo tanta sofferenza"
09 aprile 2026 14:14
Cecchi: "La Fiorentina ha fatto una gara di rara bruttezza, ma ora conta solo metterla dentro quando si può"
05 aprile 2026 14:03
Cecchi: "Gudmundsson ha deluso, lo aspettiamo da troppo tempo: se è in forma gioca Solomon"
02 aprile 2026 16:16
Cecchi: “Gol preso? Il kerosene che ha alimentato la rimonta. Vittoria di carattere, la Fiorentina può giocarsela”
20 marzo 2026 10:26
Cecchi: "Spero che Conte non venga mai a Firenze. Molti lo vorrebbero, io no: ha la Juve nel DNA"
19 marzo 2026 15:48
Cecchi: “Passare il turno in Europa e perdere con l’Inter? Firmerebbero tutti, è un'annata di sofferenze”
19 marzo 2026 15:23
Cecchi: “Fiorentina in superstrada, percorriamola con fiducia e cautela per le buche inaspettate”
17 marzo 2026 09:51
Sentite Cecchi: "Ho talmente paura di perdere oggi che anche un punto a Cremona lo prendo"
16 marzo 2026 13:39
Cecchi: “Il gelo di un altro ko sarebbe stato glaciale. Conference? Ancora un’opportunità non un problema”
13 marzo 2026 09:21
Cecchi: "Gudmundsson non è il piccolo campione che si credeva, trotterella e basta"
09 marzo 2026 13:23
Cecchi: "Vorrei capire cosa è successo dopo le ultime due partite, Vanoli è vittima dello spogliatoio"
08 marzo 2026 17:56
Cecchi: “Torna il 3-5-2. Più che vincerla l'Udinese è sembrato perderla la Fiorentina”
03 marzo 2026 09:56
Cecchi: “Chiamiamola sindrome dei fantasmi del passato. La formazione B autarchica mette i brividi”
27 febbraio 2026 08:27
Cecchi: "Stasera è tornata la vecchia Fiorentina, abbiamo trasformato lo Jagellonia nel Real Madrid"
26 febbraio 2026 22:44
Cecchi: “Secondo tempo nuvoloso come se qualcuno avesse spento l’interruttore generale”
24 febbraio 2026 09:55
Cecchi: "Certe critiche a Vanoli vanno oltre, ha fatto 18 punti in 11 partite; stasera contava vincere"
23 febbraio 2026 21:32
Cecchi: "A Firenze Palladino è stato troppo colpevolizzato, anche la Curva a fine anno non lo voleva"
23 febbraio 2026 14:11
Cecchi esalta Vanoli: "Prima la Fiorentina non era nulla, adesso finalmente sta facendo vedere il suo valore"
22 febbraio 2026 14:26
Cecchi: “Lo spettacolo? Per quello c’è il circo. Grande divario tecnico tra le due squadre”
20 febbraio 2026 16:13
Cecchi sicuro: “Le vittorie chiamano vittorie. Lo spettacolo? Per quello c’è il circo”
20 febbraio 2026 09:22
Cecchi: "Vanoli ha ridato vita ad una squadra morta, a Como l'ha incartata a Fabregas"
16 febbraio 2026 13:31
Cecchi: “Alla fine ha avuto ragione Vanoli. Ieri piccola grande rivincita, incartato Fabregas”
15 febbraio 2026 09:59
Cecchi: “Fiorentina, per salvarti puoi perdere anche 6 gare. Bastano 36 punti. Calendario del lecce più tosto”
09 febbraio 2026 15:05
Cecchi duro: "La salvezza si edifica là dietro. La difesa sembra la banda del liscio"
08 febbraio 2026 09:53
Cecchi: "Il mercato mi lascia molti dubbi ma non facciamo il funerale alla Fiorentina; credo che si salverà
02 febbraio 2026 18:08
Cecchi: “Testa già al Napoli. Ma la Fiorentina iper-inedita per 30 minuti non ha retto male il campo”
28 gennaio 2026 08:51
Cecchi: “ Fagioli è imprescindibile, ma Mandragora e Ndour non si vedono. Fazzini? Un mistero”
26 gennaio 2026 15:31
Cecchi esalta Fagioli: "Giocatore fantastico, adesso sembra davvero Pizarro e ci fa divertire"
19 gennaio 2026 13:24
Cecchi su Fagioli: "Un'altra direzione d'orchestra magnifica, questa Fiorentina può pensare di vincere davvero qualcosa"
18 gennaio 2026 17:55
Cecchi: "Commisso ha amato la Fiorentina come pochi, un uomo d'altri tempi che ha vissuto per il calcio"
17 gennaio 2026 15:18
Cecchi su Kean: "Abbiamo il centravanti più forte d'Italia, non creiamo un clima di polemiche su di lui"
15 gennaio 2026 13:54
Cecchi difende Kean: "Ieri fa una partita da 5,5 non da 4, non lo attacchiamo perché arriverà"
12 gennaio 2026 13:28
Cecchi: “Prima il noi e dopo l’io, siamo diventati squadra. Messa in difficoltà una corazzata come il Milan”
12 gennaio 2026 09:13
Cecchi: "Kean deve fare di più, oggi è mancato il suo apporto offensivo e ci serve tanto per la salvezza"
11 gennaio 2026 17:31
Cecchi: “Fagioli direttore d’orchestra, De Gea sui livelli d’eccellenza. Giusto credere nella salvezza”
08 gennaio 2026 09:38
Cecchi: "Quando arriva un nuovo allenatore si vede un cambio di marcia, qui l'encefalogramma è piatto"
29 dicembre 2025 15:18
Cecchi si interroga: "Siamo sicuri che Vanoli sia ancora il condottiero giusto?"
28 dicembre 2025 10:11
Cecchi: "Applausi a Goretti perché ha fatto un passo indietro, ha pensato al bene comune"
22 dicembre 2025 13:58
Cecchi: “Vanoli con l’acqua alla gola ha messo la difesa a 4. Fiorentina vista ieri la migliore del campionato”
22 dicembre 2025 09:06
Cecchi: “L’ambiente si è liquefatto, senza mai mostrare unione. L’anticalcio in purezza”
19 dicembre 2025 09:49
Cecchi consiglia: "Alla Fiorentina vorrei vedere Sabatini, è uno in grado di ribaltare la squadra"
18 dicembre 2025 13:34
Cecchi: “Le dichiarazioni fatte non riflettono il momento. Gudmundsson? Intervento per screditare il compagno”
11 dicembre 2025 15:47
Cecchi sicuro: “Per salvarsi dalla Serie B serve affidarsi all'acquasanta di Montesenario”
07 dicembre 2025 10:11
Cecchi: "La Fiorentina si gioca la stagione, queste 5 gare sono decisive per la nostra salvezza"
04 dicembre 2025 14:27
Cecchi: "La Fiorentina è prigioniera della paura, nemmeno uno di carattere come Vanoli riesce a far molto"
01 dicembre 2025 13:56
Cecchi: “Mazzata per la Fiorentina, futuro nero pece. Per salvarsi in 25 gare deve fare 30/31 punti”
01 dicembre 2025 09:03
Cecchi: "Kean si è caricato la squadra sulle spalle, non ha segnato ma merita un bell'8"
24 novembre 2025 13:21
Cecchi: "Un punto conquistato con carattere. Kean ciclopico. Si vede la luce in fondo al tunnel"
23 novembre 2025 09:51
Cecchi: "Vanoli non dà mai risposte scontate, è un piacere ascoltare un tecnico così appassionato"
20 novembre 2025 13:16
Cecchi: "La Fiorentina è entrata in un tunnel negativo, con la Juventus si può dare la svolta alla stagione"
17 novembre 2025 13:24
Cecchi: "Vanoli sta dando carattere, la Fiorentina deve iniziare a mettersi la tuta da operaio"
14 novembre 2025 13:45
Cecchi: "Vanoli ha portato carattere, prima questa Fiorentina si scioglieva nelle difficoltà"
10 novembre 2025 14:03
Cecchi: “Fiorentina più operaia e pugnace. Già vanoliana? Difficile dire sì ma ripartiamo dal carattere"
10 novembre 2025 09:35
Cecchi: "Finalmente la Fiorentina ha avuto carattere e non si è sciolta, ma per la salvezza serve di più"
09 novembre 2025 17:51
Cecchi: "Nel secondo tempo di nuovo errori in serie. Squadra con una rassegnazione addosso che spaventa"
07 novembre 2025 10:15
Cecchi: "Oggi c'è il rischio di prendere una mazzata. Siamo prigionieri delle nostre paure e perdiamo"
06 novembre 2025 21:26
Cecchi: "Invito Pioli a trovare un accordo, capisca i suoi errori e lasci subito questa Fiorentina"
03 novembre 2025 13:40
Cecchi: “Nel calcio la medicina è una sola. Confermare Pioli è un rischio”
03 novembre 2025 09:37
Cecchi: "La Fiorentina deve cambiare allenatore, Pioli non può continuare a stare in panchina"
02 novembre 2025 17:41
Cecchi critica: "La Fiorentina sembra impossibile da allenare, il ritorno di Pioli è stato un fallimento"
02 novembre 2025 17:22
Cecchi: “Con il Lecce vietato sbagliare. Fiorentina prigioniera delle sue incertezze”
30 ottobre 2025 09:55
Cecchi: "Pioli sbaglia completamente la comunicazione, la Fiorentina non ha giocato nemmeno ieri"
27 ottobre 2025 13:34
Cecchi: “Fagioli e Ndour sugli scudi. Finalmente ha dato l’idea di squadra. Servono riprove per la guarigione ufficiale”
24 ottobre 2025 08:41
Cecchi: "Vittoria che può far ripartire la stagione. Piccoli e Dzeko sono una buona coppia davanti"
23 ottobre 2025 21:04
Cecchi: "La Fiorentina non gioca contro Pioli, non ho visto problemi nello spogliatoio"
23 ottobre 2025 14:07
Cecchi: "Pioli non sta portando niente alla Fiorentina, le sue ambizioni si sono un po' perse"
16 ottobre 2025 14:44
Cecchi: "La Fiorentina ha perso ingiustamente contro la Roma. Non credo che la squadra sia contro Pioli"
08 ottobre 2025 22:03
Cecchi: "Ieri c'è da salvare il carattere della squadra. Piccoli è la fotocopia di Kean: uno esclude l'altro"
06 ottobre 2025 16:38
Cecchi: "La Fiorentina è in grandissima crisi, Pioli è chiamato a darci tante risposte sulla squadra"
05 ottobre 2025 17:59
Cecchi: "Vittoria che può dare la scintilla alla squadra. Dzeko non mi ha convinto, perde troppe palle"
02 ottobre 2025 23:16
Cecchi non ci sta: “La Fiorentina non può essere questa, non funziona niente. Prandelli starebbe da Dio in società”
29 settembre 2025 16:34
Cecchi duro: “11 personaggi smarriti in campo in cerca d’autore. Magari qualche acquisto è stato sopravvalutato”
29 settembre 2025 10:00
Cecchi duro: "La Fiorentina di Pioli non è squadra, scendono in campo senza nessuna motivazione"
28 settembre 2025 17:19
Cecchi risponde a Palladino: "Esiste anche un tempo per tacere, bisogna avere più stile nelle cose"
25 settembre 2025 14:23
Cecchi sconsolato:" Quando viene sostituito Mandragora la squadra scompare. La Fiorentina non può temere il Pisa"
22 settembre 2025 17:33
Cecchi: "Il Como ha dilagato mettendo alle corde una Fiorentina senza identità, delusione tremenda"
22 settembre 2025 12:16
Cecchi fiducioso: “La vera Fiorentina non l’abbiamo ancora vista. Fagioli e Comuzzo li lascerei in panchina”
18 settembre 2025 15:40
Cecchi difende Pioli: "Piena fiducia in lui, la Fiorentina verrà fuori e i risultati arriveranno già col Como"
15 settembre 2025 18:30
Cecchi: “La Fiorentina di Palladino la partita di oggi l’avrebbe vinta perché era fortunata”
31 agosto 2025 20:45
Cecchi: "Fiorentina in rodaggio, fiducia a Pioli se vede Fagioli regista. Non esageriamo con le critiche"
25 agosto 2025 16:18
Cecchi: "La Fiorentina è più matura e consapevole, una vittoria quasi inaspettata nella forma"
22 agosto 2025 13:42
Cecchi: "Questa è la Fiorentina più forte dell'era Commisso, si sta alzando il livello generale"
11 agosto 2025 15:11
Cecchi: “Il tridente non mi convince, Gud è ingabbiato. Pongracic è il centrale di riferimento non Marì”
04 agosto 2025 18:32
Cecchi: "Se la Fiorentina prende un paio di giocatori forti, può migliorare il sesto posto passato"
29 luglio 2025 18:16
Cecchi: "Kean non spinge per andarsene e ogni giorno che passa diventa sempre più vicino alla Fiorentina"
10 luglio 2025 15:17
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