Labaro Viola

Notizie Cecchi Fiorentina

Cecchi: “Non sempre il più forte vince, e la Fiorentina ieri lo ha ricordato a tutti”

18 maggio 2026 11:06

Cecchi: "Questo è il bello del calcio, abbiamo fatto un capolavoro a casa loro e noi si gode da morire"

17 maggio 2026 14:32

Cecchi: “Servirebbe più giocatori come Ranieri. Allenatore? Per me va cambiato per avere ambizioni”

12 maggio 2026 15:59

Cecchi: "Se Kean vuole andarsene, ci porti l'assegno e amici come prima, non si trattiene nessuno"

11 maggio 2026 13:58

Cecchi: "Vanoli straniero incompreso in una terra che pensava sua. Fategli almeno un applauso"

11 maggio 2026 12:38

Cecchi: “Fiorentina senza motivazione e voglia di sacrificio, si smarrisce e grippa”

05 maggio 2026 08:35

Cecchi: “Capitano le giornate nere, non so se ha influito la vittoria della Lazio. Campionato finito a Lecce”

04 maggio 2026 23:20

Cecchi: “Vanoli ha portato a termine il suo lavoro ma riconfermarlo sarebbe un massacro”

27 aprile 2026 09:44

Cecchi: "Ci mancava l'attaccante, ma non è che con Piccoli la Fiorentina giocasse alla grande"

26 aprile 2026 14:47

Cecchi: “Vanoli non si giocherà mai né l'Oscar né il David ma contestarlo è roba da commedia”

21 aprile 2026 09:49

Cecchi: "Dobbiamo lodare il lavoro di Vanoli poi sarà Paratici a decidere cosa fare per il nuovo allenatore"

20 aprile 2026 17:33

Cecchi: "Kean ha un problema serio alla tibia, è assurdo pensare che stia fingendo per non giocare con la Fiorentina"

16 aprile 2026 20:53

Cecchi: “Vittoria che è un annuncio di salvezza. Qualche mese fa mezza Italia sorrideva all’idea dei viola in B”

14 aprile 2026 08:54

Cecchi elogia Vanoli: “Gli va fatto un applauso di riconoscenza. Aveva preso una squadra morta”

13 aprile 2026 23:27

Cecchi: “22 minuti di speranza, poi l’entrata sciagurata di Dodò. Difesa con smagliature imperdonabili”

10 aprile 2026 08:45

Cecchi: "Stasera una gara di felicità, siamo tornati a sognare dopo tanta sofferenza"

09 aprile 2026 14:14

Cecchi: "La Fiorentina ha fatto una gara di rara bruttezza, ma ora conta solo metterla dentro quando si può"

05 aprile 2026 14:03

Cecchi: "Gudmundsson ha deluso, lo aspettiamo da troppo tempo: se è in forma gioca Solomon"

02 aprile 2026 16:16

Cecchi: “Gol preso? Il kerosene che ha alimentato la rimonta. Vittoria di carattere, la Fiorentina può giocarsela”

20 marzo 2026 10:26

Cecchi: "Spero che Conte non venga mai a Firenze. Molti lo vorrebbero, io no: ha la Juve nel DNA"

19 marzo 2026 15:48

Cecchi: “Passare il turno in Europa e perdere con l’Inter? Firmerebbero tutti, è un'annata di sofferenze”

19 marzo 2026 15:23

Cecchi: “Fiorentina in superstrada, percorriamola con fiducia e cautela per le buche inaspettate”

17 marzo 2026 09:51

Sentite Cecchi: "Ho talmente paura di perdere oggi che anche un punto a Cremona lo prendo"

16 marzo 2026 13:39

Cecchi: “Il gelo di un altro ko sarebbe stato glaciale. Conference? Ancora un’opportunità non un problema”

13 marzo 2026 09:21

Cecchi: "Gudmundsson non è il piccolo campione che si credeva, trotterella e basta"

09 marzo 2026 13:23

Cecchi: "Vorrei capire cosa è successo dopo le ultime due partite, Vanoli è vittima dello spogliatoio"

08 marzo 2026 17:56

Cecchi: “Torna il 3-5-2. Più che vincerla l'Udinese è sembrato perderla la Fiorentina”

03 marzo 2026 09:56

Cecchi: “Chiamiamola sindrome dei fantasmi del passato. La formazione B autarchica mette i brividi”

27 febbraio 2026 08:27

Cecchi: "Stasera è tornata la vecchia Fiorentina, abbiamo trasformato lo Jagellonia nel Real Madrid"

26 febbraio 2026 22:44

Cecchi: “Secondo tempo nuvoloso come se qualcuno avesse spento l’interruttore generale”

24 febbraio 2026 09:55

Cecchi: "Certe critiche a Vanoli vanno oltre, ha fatto 18 punti in 11 partite; stasera contava vincere"

23 febbraio 2026 21:32

Cecchi: "A Firenze Palladino è stato troppo colpevolizzato, anche la Curva a fine anno non lo voleva"

23 febbraio 2026 14:11

Cecchi esalta Vanoli: "Prima la Fiorentina non era nulla, adesso finalmente sta facendo vedere il suo valore"

22 febbraio 2026 14:26

Cecchi: “Lo spettacolo? Per quello c’è il circo. Grande divario tecnico tra le due squadre”

20 febbraio 2026 16:13

Cecchi sicuro: “Le vittorie chiamano vittorie. Lo spettacolo? Per quello c’è il circo”

20 febbraio 2026 09:22

Cecchi: "Vanoli ha ridato vita ad una squadra morta, a Como l'ha incartata a Fabregas"

16 febbraio 2026 13:31

Cecchi: “Alla fine ha avuto ragione Vanoli. Ieri piccola grande rivincita, incartato Fabregas”

15 febbraio 2026 09:59

Cecchi: “Fiorentina, per salvarti puoi perdere anche 6 gare. Bastano 36 punti. Calendario del lecce più tosto”

09 febbraio 2026 15:05

Cecchi duro: "La salvezza si edifica là dietro. La difesa sembra la banda del liscio"

08 febbraio 2026 09:53

Cecchi: "Il mercato mi lascia molti dubbi ma non facciamo il funerale alla Fiorentina; credo che si salverà

02 febbraio 2026 18:08

Cecchi: “Testa già al Napoli. Ma la Fiorentina iper-inedita per 30 minuti non ha retto male il campo”

28 gennaio 2026 08:51

Cecchi: “ Fagioli è imprescindibile, ma Mandragora e Ndour non si vedono. Fazzini? Un mistero”

26 gennaio 2026 15:31

Cecchi esalta Fagioli: "Giocatore fantastico, adesso sembra davvero Pizarro e ci fa divertire"

19 gennaio 2026 13:24

Cecchi su Fagioli: "Un'altra direzione d'orchestra magnifica, questa Fiorentina può pensare di vincere davvero qualcosa"

18 gennaio 2026 17:55

Cecchi: "Commisso ha amato la Fiorentina come pochi, un uomo d'altri tempi che ha vissuto per il calcio"

17 gennaio 2026 15:18

Cecchi su Kean: "Abbiamo il centravanti più forte d'Italia, non creiamo un clima di polemiche su di lui"

15 gennaio 2026 13:54

Cecchi difende Kean: "Ieri fa una partita da 5,5 non da 4, non lo attacchiamo perché arriverà"

12 gennaio 2026 13:28

Cecchi: “Prima il noi e dopo l’io, siamo diventati squadra. Messa in difficoltà una corazzata come il Milan”

12 gennaio 2026 09:13

Cecchi: "Kean deve fare di più, oggi è mancato il suo apporto offensivo e ci serve tanto per la salvezza"

11 gennaio 2026 17:31

Cecchi: “Fagioli direttore d’orchestra, De Gea sui livelli d’eccellenza. Giusto credere nella salvezza”

08 gennaio 2026 09:38

Cecchi: "Quando arriva un nuovo allenatore si vede un cambio di marcia, qui l'encefalogramma è piatto"

29 dicembre 2025 15:18

Cecchi si interroga: "Siamo sicuri che Vanoli sia ancora il condottiero giusto?"

28 dicembre 2025 10:11

Cecchi: "Applausi a Goretti perché ha fatto un passo indietro, ha pensato al bene comune"

22 dicembre 2025 13:58

Cecchi: “Vanoli con l’acqua alla gola ha messo la difesa a 4. Fiorentina vista ieri la migliore del campionato”

22 dicembre 2025 09:06

Cecchi: “L’ambiente si è liquefatto, senza mai mostrare unione. L’anticalcio in purezza”

19 dicembre 2025 09:49

Cecchi consiglia: "Alla Fiorentina vorrei vedere Sabatini, è uno in grado di ribaltare la squadra"

18 dicembre 2025 13:34

Cecchi: “Le dichiarazioni fatte non riflettono il momento. Gudmundsson? Intervento per screditare il compagno”

11 dicembre 2025 15:47

Cecchi sicuro: “Per salvarsi dalla Serie B serve affidarsi all'acquasanta di Montesenario”

07 dicembre 2025 10:11

Cecchi: "La Fiorentina si gioca la stagione, queste 5 gare sono decisive per la nostra salvezza"

04 dicembre 2025 14:27

Cecchi: "La Fiorentina è prigioniera della paura, nemmeno uno di carattere come Vanoli riesce a far molto"

01 dicembre 2025 13:56

Cecchi: “Mazzata per la Fiorentina, futuro nero pece. Per salvarsi in 25 gare deve fare 30/31 punti”

01 dicembre 2025 09:03

Cecchi: "Kean si è caricato la squadra sulle spalle, non ha segnato ma merita un bell'8"

24 novembre 2025 13:21

Cecchi: "Un punto conquistato con carattere. Kean ciclopico. Si vede la luce in fondo al tunnel"

23 novembre 2025 09:51

Cecchi: "Vanoli non dà mai risposte scontate, è un piacere ascoltare un tecnico così appassionato"

20 novembre 2025 13:16

Cecchi: "La Fiorentina è entrata in un tunnel negativo, con la Juventus si può dare la svolta alla stagione"

17 novembre 2025 13:24

Cecchi: "Vanoli sta dando carattere, la Fiorentina deve iniziare a mettersi la tuta da operaio"

14 novembre 2025 13:45

Cecchi: "Vanoli ha portato carattere, prima questa Fiorentina si scioglieva nelle difficoltà"

10 novembre 2025 14:03

Cecchi: “Fiorentina più operaia e pugnace. Già vanoliana? Difficile dire sì ma ripartiamo dal carattere"

10 novembre 2025 09:35

Cecchi: "Finalmente la Fiorentina ha avuto carattere e non si è sciolta, ma per la salvezza serve di più"

09 novembre 2025 17:51

Cecchi: "Nel secondo tempo di nuovo errori in serie. Squadra con una rassegnazione addosso che spaventa"

07 novembre 2025 10:15

Cecchi: "Oggi c'è il rischio di prendere una mazzata. Siamo prigionieri delle nostre paure e perdiamo"

06 novembre 2025 21:26

Cecchi: "Invito Pioli a trovare un accordo, capisca i suoi errori e lasci subito questa Fiorentina"

03 novembre 2025 13:40

Cecchi: “Nel calcio la medicina è una sola. Confermare Pioli è un rischio”

03 novembre 2025 09:37

Cecchi: "La Fiorentina deve cambiare allenatore, Pioli non può continuare a stare in panchina"

02 novembre 2025 17:41

Cecchi critica: "La Fiorentina sembra impossibile da allenare, il ritorno di Pioli è stato un fallimento"

02 novembre 2025 17:22

Cecchi: “Con il Lecce vietato sbagliare. Fiorentina prigioniera delle sue incertezze”

30 ottobre 2025 09:55

Cecchi: "Pioli sbaglia completamente la comunicazione, la Fiorentina non ha giocato nemmeno ieri"

27 ottobre 2025 13:34

Cecchi: “Fagioli e Ndour sugli scudi. Finalmente ha dato l’idea di squadra. Servono riprove per la guarigione ufficiale”

24 ottobre 2025 08:41

Cecchi: "Vittoria che può far ripartire la stagione. Piccoli e Dzeko sono una buona coppia davanti"

23 ottobre 2025 21:04

Cecchi: "La Fiorentina non gioca contro Pioli, non ho visto problemi nello spogliatoio"

23 ottobre 2025 14:07

Cecchi: "Pioli non sta portando niente alla Fiorentina, le sue ambizioni si sono un po' perse"

16 ottobre 2025 14:44

Cecchi: "La Fiorentina ha perso ingiustamente contro la Roma. Non credo che la squadra sia contro Pioli"

08 ottobre 2025 22:03

Cecchi: "Ieri c'è da salvare il carattere della squadra. Piccoli è la fotocopia di Kean: uno esclude l'altro"

06 ottobre 2025 16:38

Cecchi: "La Fiorentina è in grandissima crisi, Pioli è chiamato a darci tante risposte sulla squadra"

05 ottobre 2025 17:59

Cecchi: "Vittoria che può dare la scintilla alla squadra. Dzeko non mi ha convinto, perde troppe palle"

02 ottobre 2025 23:16

Cecchi non ci sta: “La Fiorentina non può essere questa, non funziona niente. Prandelli starebbe da Dio in società”

29 settembre 2025 16:34

Cecchi duro: “11 personaggi smarriti in campo in cerca d’autore. Magari qualche acquisto è stato sopravvalutato”

29 settembre 2025 10:00

Cecchi duro: "La Fiorentina di Pioli non è squadra, scendono in campo senza nessuna motivazione"

28 settembre 2025 17:19

Cecchi risponde a Palladino: "Esiste anche un tempo per tacere, bisogna avere più stile nelle cose"

25 settembre 2025 14:23

Cecchi sconsolato:" Quando viene sostituito Mandragora la squadra scompare. La Fiorentina non può temere il Pisa"

22 settembre 2025 17:33

Cecchi: "Il Como ha dilagato mettendo alle corde una Fiorentina senza identità, delusione tremenda"

22 settembre 2025 12:16

Cecchi fiducioso: “La vera Fiorentina non l’abbiamo ancora vista. Fagioli e Comuzzo li lascerei in panchina”

18 settembre 2025 15:40

Cecchi difende Pioli: "Piena fiducia in lui, la Fiorentina verrà fuori e i risultati arriveranno già col Como"

15 settembre 2025 18:30

Cecchi: “La Fiorentina di Palladino la partita di oggi l’avrebbe vinta perché era fortunata”

31 agosto 2025 20:45

Cecchi: "Fiorentina in rodaggio, fiducia a Pioli se vede Fagioli regista. Non esageriamo con le critiche"

25 agosto 2025 16:18

Cecchi: "La Fiorentina è più matura e consapevole, una vittoria quasi inaspettata nella forma"

22 agosto 2025 13:42

Cecchi: "Questa è la Fiorentina più forte dell'era Commisso, si sta alzando il livello generale"

11 agosto 2025 15:11

Cecchi: “Il tridente non mi convince, Gud è ingabbiato. Pongracic è il centrale di riferimento non Marì”

04 agosto 2025 18:32

Cecchi: "Se la Fiorentina prende un paio di giocatori forti, può migliorare il sesto posto passato"

29 luglio 2025 18:16

Cecchi: "Kean non spinge per andarsene e ogni giorno che passa diventa sempre più vicino alla Fiorentina"

10 luglio 2025 15:17

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