Sentite Cecchi: “Ho talmente paura di perdere oggi che anche un punto a Cremona lo prendo”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: “Stasera sarà una gara da paura perché sono terrorizzato da questa partita, temo la Fiorentina che è tornata ad essere più quella di Pioli che di Vanoli. Non dico di temere la Cremonese, ma proprio la Fiorentina che ha paura di sé stessa e non ha gioco, in Conference ho visto dei piccoli segnali di ripresa e spero di vederli pure oggi dove è chiaro voglio vincere ma un punto non lo butto via in queste condizioni.”

Prosegue: “Se vinciamo stasera, si fa un grande passo in avanti, però il pareggio non va disdegnato perché ti permetterebbe di tenere sotto la Cremonese e di pensare alle prossime gare con più fiducia. Ho una paura terrificante e questo mi fa accontentare anche di un pareggio in una partita che la Fiorentina vera avrebbe vinto agilmente. Se si perde è un problema enorme e tutto è meglio di quello.”

Sulla Fiorentina: “Il campionato è stato affrontato in modo presuntuoso con i giocatori che credevano di essere superiori rispetto ai risultati fatti, invece ora sta accadendo il contrario perché vedo dei giocatori che hanno proprio paura di non sapersi esprimere.”