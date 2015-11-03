Notizie Cremonese Fiorentina

La Cremonese batte il Pisa retrocesso per 3-0 e sale a -1 dal Lecce a quota 31, a -7 dai viola
10 maggio 2026 17:01
La Lazio sbanca Cremona per 2-1 ed ora la matematica salvezza dista solo un punto per la Fiorentina
04 maggio 2026 20:42
Match point salvezza della Fiorentina: due combinazioni possono regalare la permanenza matematica
04 maggio 2026 18:17
+9 sulla Cremonese, ma la notizia è che a 4 giornate dalla fine la Fiorentina non è ancora salva
26 aprile 2026 14:53
Giampaolo riaccende la Cremonese e spaventa (anche) la Fiorentina: corsa salvezza apertissima
21 marzo 2026 22:22
Parma-Cremonese finisce 0-2. La Fiorentina sente il fiato sul collo, grigiorossi a 27 punti
21 marzo 2026 17:00
La Cremonese cambia dopo la sconfitta contro la Fiorentina: esonerato Nicola, pronto Giampaolo
17 marzo 2026 22:36
Moviola CorSport: "Di Bello? Tutto ok. Su Piccoli e Dodò non è rigore"
17 marzo 2026 10:15
Nicola: "Se qualcuno non crede in me, lo può anche dire. Se sono io il problema voglio restare".
17 marzo 2026 00:30
Mandragora: "L'annata difficile ce la siamo meritata, dobbiamo uscirne tutti insieme. Abbiamo cambiato atteggiamento".
17 marzo 2026 00:00
Nicola: "La squadra ha dato tutto. Alla nostra gente chiedo il supporto e di rimanere vicino alla squadra".
16 marzo 2026 23:40
Bucchioni: “Fiorentina non ancora salva, ma penso già al futuro. In Conference i migliori”
16 marzo 2026 23:37
Fiorentina travolgente e doppio balzo in classifica : sorpasso sul Lecce e +4 sulla Cremonese
16 marzo 2026 23:11
Scatto salvezza della Fiorentina, Cremonese ko. Parisi, Piccoli, Dodò e Gud firmano il 4-1 Viola
16 marzo 2026 22:38
PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI GOL E ASSIST, MERAVIGLIA DODÓ. GUDMUNDSSON C’É, PARISI SEGNA
16 marzo 2026 22:34
Gosens: "La gara di Conference ci ha dato entusiasmo e siamo pronti, finalmente mi sento bene fisicamente"
16 marzo 2026 20:15
FORMAZIONE FIORENTINA: PICCOLI CENTRAVANTI, PARISI ESTERNO DESTRO, GOSENS TERZINO
16 marzo 2026 19:29
Sentite Cecchi: "Ho talmente paura di perdere oggi che anche un punto a Cremona lo prendo"
16 marzo 2026 13:39
Buona notizia per la Fiorentina, Vardy non è stato convocato da Nicola per stasera
16 marzo 2026 13:24
Corriere dello Sport: "Cremonese-Fiorentina somiglia ad uno spareggio. La Viola deve provarci"
16 marzo 2026 09:35
Corriere dello Sport: "Ballottaggio tra Ndour e Brescianini. Da capire dove giocherà Parisi"
16 marzo 2026 09:31
Corriere Fiorentino: “Partita non decisiva ma pericolosa da giocare. Fiorentina con due risultati su tre”
16 marzo 2026 09:17
"La spedizione dei 100": trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105
15 marzo 2026 22:29
Convocati Fiorentina: Kean ce la fa in extremis e parte per Cremona, out Fortini per lombalgia
15 marzo 2026 16:59
Speranza Kean per Cremona: l'attaccante si è allenato col gruppo e partirà con il resto dei compagni
15 marzo 2026 16:35
A Cremona il settore ospiti per la Fiorentina aperto ai non residenti a Firenze e nella provincia
14 marzo 2026 11:06
Pellissier: "In Italia c'è una mentalità distruttiva, la critica non è costruttiva. La Fiorentina si salverà"
12 marzo 2026 18:59
Nazione: “Vanoli non ha dubbi, alla Cremonese si penserà da domattina. Testa alla Conference”
12 marzo 2026 09:05
Di Bello arbitrerà Cremonese - Fiorentina: prima volta stagionale che arbitra la Viola
11 marzo 2026 15:55
Vanoli: "In questo momento un punto col Parma è guadagnato, bisogna capire che siamo questi e c'è da lottare"
11 marzo 2026 14:25
Graziani distrugge Piccoli: "In campo non dà niente, è una delusione enorme perché ha già la pancia piena"
11 marzo 2026 14:08
Tesser difende Vanoli: "Le sue squadre non sbagliano mai atteggiamento, in questo è uno dei migliori"
11 marzo 2026 13:27
Criscitiello: "La Fiorentina si salverà, ma deve ringraziare la Cremonese per i disastri che sta facendo"
11 marzo 2026 11:02
Nazione: “Vincere la finale con la Cremonese varrà (quasi la salvezza) ma sarà difficilissimo”
09 marzo 2026 09:32
Traballa la panchina di Nicola. Per sostituirlo la Cremonese valuta Gotti e Giampaolo.
08 marzo 2026 21:57
La Cremonese perde a Lecce 2-1 e resta a 24 punti. Nelle ultime 14 partite ha fatto 4 punti
08 marzo 2026 14:32
Repubblica svela: “Kean fuori con Parma e Rakow, rientra con la Cremonese. Da evitare ricadute”
07 marzo 2026 09:42
Il Milan vince a Cremona nel finale e fa un regalo alla Fiorentina che rimane a pari punti con la Cremonese
01 marzo 2026 14:32
Fiorentina: date e orari dalla 28° fino alla 30° giornata di campionato, Fiorentina-Inter domenica alle 20:45
27 febbraio 2026 19:35
Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi
23 febbraio 2026 22:04
Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti
23 febbraio 2026 21:00
Il Parma vince in extremis e affonda l'Hellas, Cremonese e Genoa pareggiano e la Fiorentina a-3 si avvicina
15 febbraio 2026 17:03
Nazione: “La Fiorentina ha scelto di puntare su Fazzini. La Cremonese aveva fatto un tentativo”
03 febbraio 2026 10:08
Petardo ad Audero, Inter a rischio trasferte: l’Osservatorio pensa al clamoroso stop generale
02 febbraio 2026 22:30
Di Marzio: "La Cremonese sta facendo un tentativo per Fazzini, ma la Fiorentina non vuole cederlo"
02 febbraio 2026 12:35
Il Sassuolo batte la Cremonese e sale a 26 punti. La squadra di Nicola in caduta libera.
25 gennaio 2026 14:39
Colpani può tornare in Serie A dopo il flop alla Fiorentina, su di lui c'è la Cremonese
22 gennaio 2026 12:52
Cremonese e Verona non si fanno male, i grigiorossi restano a +6 sulla Fiorentina
19 gennaio 2026 21:46
Nazione: “Sohm richiesto in prestito dalla Cremonese. Ma occhio ai club turchi”
14 gennaio 2026 09:12
Da Cremona: "Sohm è il preferito per rafforzare il centrocampo dei grigiorossi a gennaio"
12 gennaio 2026 14:15
Di Marzio rivela: "La Cremonese ha chiesto Sohm in prestito alla Fiorentina. Società viola indecisa"
10 gennaio 2026 00:02
Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”
09 gennaio 2026 01:02
Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”
05 gennaio 2026 22:43
“Credere nei sogni cambia le storie”: Tommy, il bambino di Lodi che ha commosso il Franchi
04 gennaio 2026 23:42
Kean risponde sul campo: zittisce le polemiche con il gol vittoria e un post simbolico
04 gennaio 2026 23:07
Vanoli: "Kean via per accordo con la società, sulla fascia non devo dare spiegazioni. Voglio il 4-2-3-1"
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La Fiorentina supera la Cremonese e decide di interrompere il silenzio stampa
04 gennaio 2026 17:34
La Fiorentina non è più ultima, vince grazie al gol di Kean nel recupero. La salvezza è a 3 punti
04 gennaio 2026 17:34
Kean all'ultimo respiro! La Fiorentina batte 1-0 la Cremonese al 92'. Inizia bene il 2026
04 gennaio 2026 17:03
Marelli incredulo: "Rigore per la Fiorentina non va mai tolto, normale contatto di gioco prima del fallo"
04 gennaio 2026 16:15
FORMAZIONE FIORENTINA: PICCOLI TITOLARE, PARISI ESTERNO A PIEDE INVERTITO, RANIERI TERZINO
04 gennaio 2026 14:00
Nicola: "La Fiorentina non dovrebbe lottare per la salvezza. Difesa a 3 o a 4? Vediamo come costruiscono"
03 gennaio 2026 16:36
Tuttosport rivela: "La Fiorentina assicura che Kean ci sarà contro la Cremonese"
02 gennaio 2026 12:41
Nazione: “Contro la Cremonese, Fiorentina ancora con il 4-1-4-1. Gosens in panchina”
31 dicembre 2025 09:39
Furia Nicola contro il Torino: "Simeone allunga il braccio, tocca di mano e aumenta il volume del corpo"
13 dicembre 2025 18:29
Vittoria del Cagliari che blocca la corsa della Roma, il Lecce crolla a Cremona, viola a -5 dalla salvezza
07 dicembre 2025 17:10
Il Bologna frena la scalata alla vetta: la Cremonese espugna il Dallara, Vardy doppietta
01 dicembre 2025 23:24
Anche il Pisa vince una partita: con la Fiorentina, ultima, solo il Verona resta ancora a secco
07 novembre 2025 22:43
Il cambio di allenatore fa bene alla Juve che con Spalletti batte subito la Cremonese
01 novembre 2025 23:13
Juric contro Carnesecchi: "Ha sbagliato del tutto, deve pensare a parare, non deve parlare"
26 ottobre 2025 00:25
Flop Atalanta, Carnesecchi attacca la squadra: "Chi è stanco lo dica e si faccia da parte"
25 ottobre 2025 23:46
Zaniolo segna e l'Udinese pareggia 1-1 contro la Cremonese che vola a 10 punti in classifica
20 ottobre 2025 23:01
Viviano su Farioli: "Solo Pisa e Cremonese lo hanno cercato, di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio"
03 ottobre 2025 17:14
Il Como, dopo la Fiorentina, non batte neanche la Cremonese: finisce 1-1. Il racconto della gara
27 settembre 2025 17:09
Anticipi di Serie A: Cremonese a punteggio pieno, il Milan di Allegri sbanca Lecce nel finale
29 agosto 2025 23:04
Allegri torna a modo suo: zero gioco, zero idee e il Milan perde in casa contro la Cremonese. Il racconto
23 agosto 2025 22:49
TMW: "Colpani vuole la Serie A, ma l'offerta della Cremonese non soddisfa il Monza"
23 agosto 2025 15:26
TMW: “La cremonese è interessata a Fortini, decide Pioli. Anche il Napoli ha sondato il terzino destro”
01 agosto 2025 17:39
Di Marzio: “Contatti tra Cremonese e Colpani, il Monza chiede 10 milioni per venderlo”
25 luglio 2025 11:20
Non c’è tregua per Gollini: sembrava fatta con la Cremonese ma la trattativa si è bloccata
23 luglio 2025 18:25
SkySport: "Valzer degli ex portieri viola. Dopo Terracciano e Sportiello, anche Gollini si accasa alla Cremonese"
17 luglio 2025 16:16
Di Marzio rivela: "Per la porta della Cremonese avanza il nome di Terracciano della Fiorentina"
08 luglio 2025 19:33
Di Marzio: "Terracciano può lasciare la Fiorentina, la Cremonese lo vorrebbe come portiere titolare"
08 luglio 2025 13:43
TMW, Aumentano le pretendenti per Lucchesi. Il Palermo si aggiunge alla corsa per il centrale Viola
05 luglio 2025 19:29
Relegato in panchina e in scadenza di contratto, Terracciano pronto al ritorno ad Empoli
04 luglio 2025 22:22
TMW riporta: "Colpani piace a Cremonese, Sassuolo e Genoa, l'ex viola può restare in A l'anno prossimo"
02 luglio 2025 15:19
La Cremonese è di nuovo in paradiso: Stroppa trionfa al Picco e riporta i grigiorossi in Serie A
01 giugno 2025 23:05
Playoff Serie B: Juve Stabia batte il Palermo e vola in semifinale, ma perde Fortini per infortunio
17 maggio 2025 23:08
Franco Vázquez accusato di razzismo dal Bari: denuncia del tecnico Longo e lacrime per Dorval
15 febbraio 2025 22:31
TMW: "La Cremonese ha messo gli occhi su Goretti per la prossima stagione, è in scadenza"
10 dicembre 2024 12:29
L'arbitro Volpi rassegna a sorpresa le proprie dimissioni dopo aver arbitrato il Pisa
01 maggio 2024 21:22
Aquilani non sa più vincere: la Cremonese batte il Pisa 2 a 1, si complica la corsa ai playoff dei nerazzurri
01 maggio 2024 15:02
Mourinho attacca a Mediaset: "Massimo Mauro c'è? Ci vuole rispetto, ha mangiato dal nostro piatto"
03 gennaio 2024 23:23
Pierozzi lascerà la Fiorentina a gennaio, sul terzino fiorentino ci sono Verona, Salernitana e Cremonese
27 dicembre 2023 13:16
Serra buttato fuori dal mondo arbitrale per colpa della discussione avuta con Mourinho durante Cremonese-Roma
01 luglio 2023 22:33
Pedullà: "Il sogno dell'Empoli è prendere Carnesecchi. L'Atalanta lo cederebbe solo in prestito"
25 giugno 2023 21:42
Braida, ds della Cremonese: "Sconfitta immeritata in casa col Basilea, complimenti per le finali"
22 maggio 2023 15:19
Cassano controcorrente: "Carnesecchi è una pippa allucinante, ha due ciofeche al posto delle mani"
15 maggio 2023 17:49
Cassano: "Pazzesco quello che hanno fatto i tifosi della Fiorentina. Fatto qualcosa di eccezionale"
28 aprile 2023 23:42
Bocci: "Fiorentina non deve arrendersi in campionato. Ottavo posto può dare l'Europa, non va rimpianto"
28 aprile 2023 18:27
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