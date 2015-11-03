Labaro Viola

Notizie Cremonese Fiorentina

La Cremonese batte il Pisa retrocesso per 3-0 e sale a -1 dal Lecce a quota 31, a -7 dai viola

10 maggio 2026 17:01

La Lazio sbanca Cremona per 2-1 ed ora la matematica salvezza dista solo un punto per la Fiorentina

04 maggio 2026 20:42

Match point salvezza della Fiorentina: due combinazioni possono regalare la permanenza matematica

04 maggio 2026 18:17

+9 sulla Cremonese, ma la notizia è che a 4 giornate dalla fine la Fiorentina non è ancora salva

26 aprile 2026 14:53

Giampaolo riaccende la Cremonese e spaventa (anche) la Fiorentina: corsa salvezza apertissima

21 marzo 2026 22:22

Parma-Cremonese finisce 0-2. La Fiorentina sente il fiato sul collo, grigiorossi a 27 punti

21 marzo 2026 17:00

La Cremonese cambia dopo la sconfitta contro la Fiorentina: esonerato Nicola, pronto Giampaolo

17 marzo 2026 22:36

Moviola CorSport: "Di Bello? Tutto ok. Su Piccoli e Dodò non è rigore"

17 marzo 2026 10:15

Nicola: "Se qualcuno non crede in me, lo può anche dire. Se sono io il problema voglio restare".

17 marzo 2026 00:30

Mandragora: "L'annata difficile ce la siamo meritata, dobbiamo uscirne tutti insieme. Abbiamo cambiato atteggiamento".

17 marzo 2026 00:00

Nicola: "La squadra ha dato tutto. Alla nostra gente chiedo il supporto e di rimanere vicino alla squadra".

16 marzo 2026 23:40

Bucchioni: “Fiorentina non ancora salva, ma penso già al futuro. In Conference i migliori”

16 marzo 2026 23:37

Fiorentina travolgente e doppio balzo in classifica : sorpasso sul Lecce e +4 sulla Cremonese

16 marzo 2026 23:11

Scatto salvezza della Fiorentina, Cremonese ko. Parisi, Piccoli, Dodò e Gud firmano il 4-1 Viola

16 marzo 2026 22:38

PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI GOL E ASSIST, MERAVIGLIA DODÓ. GUDMUNDSSON C’É, PARISI SEGNA

16 marzo 2026 22:34

Gosens: "La gara di Conference ci ha dato entusiasmo e siamo pronti, finalmente mi sento bene fisicamente"

16 marzo 2026 20:15

FORMAZIONE FIORENTINA: PICCOLI CENTRAVANTI, PARISI ESTERNO DESTRO, GOSENS TERZINO

16 marzo 2026 19:29

Sentite Cecchi: "Ho talmente paura di perdere oggi che anche un punto a Cremona lo prendo"

16 marzo 2026 13:39

Buona notizia per la Fiorentina, Vardy non è stato convocato da Nicola per stasera

16 marzo 2026 13:24

Corriere dello Sport: "Cremonese-Fiorentina somiglia ad uno spareggio. La Viola deve provarci"

16 marzo 2026 09:35

Corriere dello Sport: "Ballottaggio tra Ndour e Brescianini. Da capire dove giocherà Parisi"

16 marzo 2026 09:31

Corriere Fiorentino: “Partita non decisiva ma pericolosa da giocare. Fiorentina con due risultati su tre”

16 marzo 2026 09:17

"La spedizione dei 100": trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105

15 marzo 2026 22:29

Convocati Fiorentina: Kean ce la fa in extremis e parte per Cremona, out Fortini per lombalgia

15 marzo 2026 16:59

Speranza Kean per Cremona: l'attaccante si è allenato col gruppo e partirà con il resto dei compagni

15 marzo 2026 16:35

A Cremona il settore ospiti per la Fiorentina aperto ai non residenti a Firenze e nella provincia

14 marzo 2026 11:06

Pellissier: "In Italia c'è una mentalità distruttiva, la critica non è costruttiva. La Fiorentina si salverà"

12 marzo 2026 18:59

Nazione: “Vanoli non ha dubbi, alla Cremonese si penserà da domattina. Testa alla Conference”

12 marzo 2026 09:05

Di Bello arbitrerà Cremonese - Fiorentina: prima volta stagionale che arbitra la Viola

11 marzo 2026 15:55

Vanoli: "In questo momento un punto col Parma è guadagnato, bisogna capire che siamo questi e c'è da lottare"

11 marzo 2026 14:25

Graziani distrugge Piccoli: "In campo non dà niente, è una delusione enorme perché ha già la pancia piena"

11 marzo 2026 14:08

Tesser difende Vanoli: "Le sue squadre non sbagliano mai atteggiamento, in questo è uno dei migliori"

11 marzo 2026 13:27

Criscitiello: "La Fiorentina si salverà, ma deve ringraziare la Cremonese per i disastri che sta facendo"

11 marzo 2026 11:02

Nazione: “Vincere la finale con la Cremonese varrà (quasi la salvezza) ma sarà difficilissimo”

09 marzo 2026 09:32

Traballa la panchina di Nicola. Per sostituirlo la Cremonese valuta Gotti e Giampaolo.

08 marzo 2026 21:57

La Cremonese perde a Lecce 2-1 e resta a 24 punti. Nelle ultime 14 partite ha fatto 4 punti

08 marzo 2026 14:32

Repubblica svela: “Kean fuori con Parma e Rakow, rientra con la Cremonese. Da evitare ricadute”

07 marzo 2026 09:42

Il Milan vince a Cremona nel finale e fa un regalo alla Fiorentina che rimane a pari punti con la Cremonese

01 marzo 2026 14:32

Fiorentina: date e orari dalla 28° fino alla 30° giornata di campionato, Fiorentina-Inter domenica alle 20:45

27 febbraio 2026 19:35

Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi

23 febbraio 2026 22:04

Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti

23 febbraio 2026 21:00

Il Parma vince in extremis e affonda l'Hellas, Cremonese e Genoa pareggiano e la Fiorentina a-3 si avvicina

15 febbraio 2026 17:03

Nazione: “La Fiorentina ha scelto di puntare su Fazzini. La Cremonese aveva fatto un tentativo”

03 febbraio 2026 10:08

Petardo ad Audero, Inter a rischio trasferte: l’Osservatorio pensa al clamoroso stop generale

02 febbraio 2026 22:30

Di Marzio: "La Cremonese sta facendo un tentativo per Fazzini, ma la Fiorentina non vuole cederlo"

02 febbraio 2026 12:35

Il Sassuolo batte la Cremonese e sale a 26 punti. La squadra di Nicola in caduta libera.

25 gennaio 2026 14:39

Colpani può tornare in Serie A dopo il flop alla Fiorentina, su di lui c'è la Cremonese

22 gennaio 2026 12:52

Cremonese e Verona non si fanno male, i grigiorossi restano a +6 sulla Fiorentina

19 gennaio 2026 21:46

Nazione: “Sohm richiesto in prestito dalla Cremonese. Ma occhio ai club turchi”

14 gennaio 2026 09:12

Da Cremona: "Sohm è il preferito per rafforzare il centrocampo dei grigiorossi a gennaio"

12 gennaio 2026 14:15

Di Marzio rivela: "La Cremonese ha chiesto Sohm in prestito alla Fiorentina. Società viola indecisa"

10 gennaio 2026 00:02

Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”

09 gennaio 2026 01:02

Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”

05 gennaio 2026 22:43

“Credere nei sogni cambia le storie”: Tommy, il bambino di Lodi che ha commosso il Franchi

04 gennaio 2026 23:42

Kean risponde sul campo: zittisce le polemiche con il gol vittoria e un post simbolico

04 gennaio 2026 23:07

Vanoli: "Kean via per accordo con la società, sulla fascia non devo dare spiegazioni. Voglio il 4-2-3-1"

04 gennaio 2026 18:16

La Fiorentina supera la Cremonese e decide di interrompere il silenzio stampa

04 gennaio 2026 17:34

La Fiorentina non è più ultima, vince grazie al gol di Kean nel recupero. La salvezza è a 3 punti

04 gennaio 2026 17:34

Kean all'ultimo respiro! La Fiorentina batte 1-0 la Cremonese al 92'. Inizia bene il 2026

04 gennaio 2026 17:03

Marelli incredulo: "Rigore per la Fiorentina non va mai tolto, normale contatto di gioco prima del fallo"

04 gennaio 2026 16:15

FORMAZIONE FIORENTINA: PICCOLI TITOLARE, PARISI ESTERNO A PIEDE INVERTITO, RANIERI TERZINO

04 gennaio 2026 14:00

Nicola: "La Fiorentina non dovrebbe lottare per la salvezza. Difesa a 3 o a 4? Vediamo come costruiscono"

03 gennaio 2026 16:36

Tuttosport rivela: "La Fiorentina assicura che Kean ci sarà contro la Cremonese"

02 gennaio 2026 12:41

Nazione: “Contro la Cremonese, Fiorentina ancora con il 4-1-4-1. Gosens in panchina”

31 dicembre 2025 09:39

Furia Nicola contro il Torino: "Simeone allunga il braccio, tocca di mano e aumenta il volume del corpo"

13 dicembre 2025 18:29

Vittoria del Cagliari che blocca la corsa della Roma, il Lecce crolla a Cremona, viola a -5 dalla salvezza

07 dicembre 2025 17:10

Il Bologna frena la scalata alla vetta: la Cremonese espugna il Dallara, Vardy doppietta

01 dicembre 2025 23:24

Anche il Pisa vince una partita: con la Fiorentina, ultima, solo il Verona resta ancora a secco

07 novembre 2025 22:43

Il cambio di allenatore fa bene alla Juve che con Spalletti batte subito la Cremonese

01 novembre 2025 23:13

Juric contro Carnesecchi: "Ha sbagliato del tutto, deve pensare a parare, non deve parlare"

26 ottobre 2025 00:25

Flop Atalanta, Carnesecchi attacca la squadra: "Chi è stanco lo dica e si faccia da parte"

25 ottobre 2025 23:46

Zaniolo segna e l'Udinese pareggia 1-1 contro la Cremonese che vola a 10 punti in classifica

20 ottobre 2025 23:01

Viviano su Farioli: "Solo Pisa e Cremonese lo hanno cercato, di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio"

03 ottobre 2025 17:14

Il Como, dopo la Fiorentina, non batte neanche la Cremonese: finisce 1-1. Il racconto della gara

27 settembre 2025 17:09

Anticipi di Serie A: Cremonese a punteggio pieno, il Milan di Allegri sbanca Lecce nel finale

29 agosto 2025 23:04

Allegri torna a modo suo: zero gioco, zero idee e il Milan perde in casa contro la Cremonese. Il racconto

23 agosto 2025 22:49

TMW: "Colpani vuole la Serie A, ma l'offerta della Cremonese non soddisfa il Monza"

23 agosto 2025 15:26

TMW: “La cremonese è interessata a Fortini, decide Pioli. Anche il Napoli ha sondato il terzino destro”

01 agosto 2025 17:39

Di Marzio: “Contatti tra Cremonese e Colpani, il Monza chiede 10 milioni per venderlo”

25 luglio 2025 11:20

Non c’è tregua per Gollini: sembrava fatta con la Cremonese ma la trattativa si è bloccata

23 luglio 2025 18:25

SkySport: "Valzer degli ex portieri viola. Dopo Terracciano e Sportiello, anche Gollini si accasa alla Cremonese"

17 luglio 2025 16:16

Di Marzio rivela: "Per la porta della Cremonese avanza il nome di Terracciano della Fiorentina"

08 luglio 2025 19:33

Di Marzio: "Terracciano può lasciare la Fiorentina, la Cremonese lo vorrebbe come portiere titolare"

08 luglio 2025 13:43

TMW, Aumentano le pretendenti per Lucchesi. Il Palermo si aggiunge alla corsa per il centrale Viola

05 luglio 2025 19:29

Relegato in panchina e in scadenza di contratto, Terracciano pronto al ritorno ad Empoli

04 luglio 2025 22:22

TMW riporta: "Colpani piace a Cremonese, Sassuolo e Genoa, l'ex viola può restare in A l'anno prossimo"

02 luglio 2025 15:19

La Cremonese è di nuovo in paradiso: Stroppa trionfa al Picco e riporta i grigiorossi in Serie A

01 giugno 2025 23:05

Playoff Serie B: Juve Stabia batte il Palermo e vola in semifinale, ma perde Fortini per infortunio

17 maggio 2025 23:08

Franco Vázquez accusato di razzismo dal Bari: denuncia del tecnico Longo e lacrime per Dorval

15 febbraio 2025 22:31

TMW: "La Cremonese ha messo gli occhi su Goretti per la prossima stagione, è in scadenza"

10 dicembre 2024 12:29

L'arbitro Volpi rassegna a sorpresa le proprie dimissioni dopo aver arbitrato il Pisa

01 maggio 2024 21:22

Aquilani non sa più vincere: la Cremonese batte il Pisa 2 a 1, si complica la corsa ai playoff dei nerazzurri

01 maggio 2024 15:02

Mourinho attacca a Mediaset: "Massimo Mauro c'è? Ci vuole rispetto, ha mangiato dal nostro piatto"

03 gennaio 2024 23:23

Pierozzi lascerà la Fiorentina a gennaio, sul terzino fiorentino ci sono Verona, Salernitana e Cremonese

27 dicembre 2023 13:16

Serra buttato fuori dal mondo arbitrale per colpa della discussione avuta con Mourinho durante Cremonese-Roma

01 luglio 2023 22:33

Pedullà: "Il sogno dell'Empoli è prendere Carnesecchi. L'Atalanta lo cederebbe solo in prestito"

25 giugno 2023 21:42

Braida, ds della Cremonese: "Sconfitta immeritata in casa col Basilea, complimenti per le finali"

22 maggio 2023 15:19

Cassano controcorrente: "Carnesecchi è una pippa allucinante, ha due ciofeche al posto delle mani"

15 maggio 2023 17:49

Cassano: "Pazzesco quello che hanno fatto i tifosi della Fiorentina. Fatto qualcosa di eccezionale"

28 aprile 2023 23:42

Bocci: "Fiorentina non deve arrendersi in campionato. Ottavo posto può dare l'Europa, non va rimpianto"

28 aprile 2023 18:27

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