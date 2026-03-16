16 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:29

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Gosens: “La gara di Conference ci ha dato entusiasmo e siamo pronti, finalmente mi sento bene fisicamente”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Gosens: “La gara di Conference ci ha dato entusiasmo e siamo pronti, finalmente mi sento bene fisicamente”

Redazione

16 Marzo · 20:15

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 20:17

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#FiorentinacremoneseGosens

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Le parole di Robin Gosens a pochi minuti dal fischio di inizio di Cremonese-Fiorentina, match fondamentale per la lotta salvezza

A pochi minuti dal fischio di inizio di Cremonese-Fiorentina, Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Dazn.
Ecco le parole del difensore viola all’interno del prepartita:

Sull’approccio:
“Ad un certo punto quando devi lottare per la salvezza il piano gara conta fino ad un certo punto. La testa comanda, dipende da quanto sei lucido e noi vogliamo essere aggressivi quando serve l’aggressività e vogliamo essere lucidi quando le partite vanno come non ti aspetti. Serve una gara di grande attenzione e grande lucidità e anche la gara di Conference ci ha dato entusiasmo e siamo pronti”.

Sulla posizione e sulla stagione con Parisi:
“Fabiano sta facendo una grande stagione, lui si è messo a disposizione e può giocare in avanti. Io sto provando a mettere il mio come ho sempre fatto, sono un terzino offensivo che ama gli inserimenti e ama attaccare. In linea a 4 è diverso rispetto ad una difesa a 5, non posso chiudere come facevo prima ma mi sto trovando bene.
Ho ritrovato la mia forma fisica che per me è fondamentale con il mio stile di gioco, sono contento che il mister ha scelto me”.

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