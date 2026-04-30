Kean in permesso per motivi familiari dal 1 al 4 maggio. Continuerà il suo percorso di recupero

La Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio profilo annuncia l’assenza di Kean

La Fiorentina ha rilascio una nota sulla condizione di Kean: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30.”