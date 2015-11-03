Labaro Viola

Notizie Gosens Fiorentina

Nazione svela: “Gosens? Futuro incerto. Balbo? Andrà a giocare. Arriverà un acquisto a sinistra”

20 maggio 2026 08:52

Gosens parla da leader e non si nasconde: "Una vittoria che non cancella un anno difficile"

17 maggio 2026 20:54

Il Tirreno: "Dodò viene valutato 20 milioni, 15 Fortini. Gosens? Può tornare all'Atalanta"

07 maggio 2026 10:22

Nazione: “Gosens e Parisi recuperati, emergenza in attacco per Vanoli: Gudmundsson ancora falso nove”

04 maggio 2026 11:33

Nazione: “Gosens recuperato, filtra ottimismo per Piccoli. Kean? Sta accelerando ma difficilmente sarà disponibile”

30 aprile 2026 08:55

Corriere dello Sport rivela: "Parisi e Gosens verso il recupero: obiettivo esserci con la Roma"

29 aprile 2026 09:41

Gosens rientra. Corriere dello Sport: "Il guaio alla coscia è risultato meno grave del previsto"

28 aprile 2026 09:53

Nazione: “Gosens resterà alla Fiorentina come uomo spogliatoio. Non potrà più essere un titolare”

28 aprile 2026 09:28

Nazione: “Gosens presente contro la Roma, gestito da Vanoli per il Sassuolo, lui ci sarebbe voluto essere”

28 aprile 2026 09:01

Nazione svela: “Nessuna lesione per Gosens ma domenica resterà a riposo”

24 aprile 2026 09:53

Sentite Gosens: "Il Colonia mi piace molto come squadra, attrarrebbe qualsiasi calciatore di livello"

22 aprile 2026 14:41

Nazione: “Ennesimo stop per Gosens, Fiorentina senza pace. Oggi accertamenti, forfait con il Sassuolo”

22 aprile 2026 09:28

Corriere Fiorentino: “Gosens ha ancora più di un problema: stringerà i denti pur di esserci oggi”

20 aprile 2026 09:01

Corriere Fiorentino: “Da valutare la tendinite che continua a limitare Gosens. In caso di forfait, pronto Balbo”

18 aprile 2026 09:57

Corriere dello Sport: "Futuro Gosens? Tutto da scrivere. A fine anno parlerà con la Fiorentina"

14 aprile 2026 09:48

Gosens abbraccia Vanoli ed esclama "Mamma mia". Ha segnato il gol più pesante della stagione

14 aprile 2026 09:45

Corriere Fiorentino su Gosens: “Il divario con la scorsa stagione è tangibile: uno dei principali rimpianti”

14 aprile 2026 09:29

Gosens: "Vittoria meritata. Sostituzione? Volevo restare in campo, ma faccio i complimenti a Balbo"

13 aprile 2026 23:30

Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa

13 aprile 2026 22:48

Gazzetta: "Gosens potrebbe non essere più incedibile per la Fiorentina"

11 aprile 2026 09:29

Gosens: "Se vinciamo a Verona sarebbe importante per la salvezza. I tifosi ci hanno dimostrato affetto"

28 marzo 2026 20:19

Gosens positivo nel day-after di Fiorentina-Inter: "Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!"

23 marzo 2026 20:51

Gosens scherza con Pongracic: "Ho già visto tanto, ma lui che segna da centrocampo mi mancava"

20 marzo 2026 12:08

Nazione: “La Fiorentina ha recuperato a tempo di record Gosens dopo il trauma toracico di lunedì”

19 marzo 2026 09:03

Rifinitura Fiorentina: Gosens c'è e si allena con il gruppo. Recuperato anche Fortini

18 marzo 2026 11:59

Nazione: “Ieri Gosens assente per trauma toracico, in dubbio la presenza con il Rakow. Nel mirino l’Inter”

18 marzo 2026 09:23

Gosens oggi si è sottoposto a terapie al torace. Verso l'esclusione col Rakow.

17 marzo 2026 18:21

Gosens: "La gara di Conference ci ha dato entusiasmo e siamo pronti, finalmente mi sento bene fisicamente"

16 marzo 2026 20:15

Corriere dello Sport svela: "Gosens torna titolare a sinistra dopo più di un mese"

08 marzo 2026 10:30

Nazione: “Torna la difesa a 4. Gosens titolare a sinistra. Ballottaggio Ndour-Brescianini”

08 marzo 2026 10:12

Nazione: “Gosens? C’è chi ha la memoria corta. In estate la priorità della Fiorentina era respingere le offerte”

07 marzo 2026 09:45

Nazione svela: “Gosens, con tanto di maschera sul volto, prenderà il posto dello squalificato Parisi”

05 marzo 2026 09:01

Gosens pronto per il Parma. Giocherà con la maschera protettiva al volto.

04 marzo 2026 16:50

Repubblica: "Gosens a disposizione contro l'Udinese. Ipotesi mascherina al volto per il tedesco".

28 febbraio 2026 16:16

Nazione: “Gosens disponibile per l’Udinese? Probabilmente sì a meno di riposo precauzionale”

28 febbraio 2026 09:48

Per Gosens duplice frattura composta a carico del seno mascellare. Potrà giocare con la protezione

27 febbraio 2026 16:08

Infortuni, la Fiorentina spiega: "Solomon problema muscolare, Gosens ha subito un trauma facciale"

26 febbraio 2026 22:00

Cavalletto? Sì, ma ieri nel secondo tempo l’allenatore è stato anche Gosens

24 febbraio 2026 10:37

Nazione: “Parisi ha sofferto la concorrenza di Gosens ma ha ribaltato le gerarchie”

23 febbraio 2026 09:30

Gosens dopo lo Jagiellonia: "Il freddo? Sono tedesco ci sono abituato. Bravi Fazzini e Mandragora"

20 febbraio 2026 12:21

Gosens celebra la partita di Lezzerini su instagram: "Clean sheet per un grande uomo! Meritato"

20 febbraio 2026 00:37

Gosens si racconta: “Che gioia il primo contratto da professionista. Ringrazio molto la mia famiglia per i sacrifici”

16 febbraio 2026 16:49

Nazione svela: “Gosens torna in campo dal 1’. Il terzino ha recuperato brillantezza”

14 febbraio 2026 09:40

Corriere dello Sport: “Gosens sta bene e vuole partire titolare. Ma dovrà convincere Vanoli”

13 febbraio 2026 10:39

Radiobruno rivela: "Gudmundsson proverà ad essere essere convocato, su Gosens ancora dubbi"

12 febbraio 2026 15:37

Corriere dello Sport sicuro: "Gosens torna titolare contro il Como. Può essere fondamentale"

12 febbraio 2026 09:21

Corriere dello Sport: "Difesa? Dipende tutto da Gosens. L'alternativa è Parisi terzino sinistro"

11 febbraio 2026 09:22

Nazione: “Riposo precauzionale per Gosens contro il Torino. Contro il Como tornerà titolare”

11 febbraio 2026 08:39

Nazione: “Gosens sull’esterno, Fagioli in regia. Brescianini con Mandragora. Kean titolare”

07 febbraio 2026 10:32

Corriere dello Sport: "Né Gosens né Parisi sono al meglio. Vanolì decidera oggi"

06 febbraio 2026 09:47

Nazione: “Tutti a cena, l’idea è di Gosens ma il conto è stato pagato dai nuovi acquisti. C’è un patto”

05 febbraio 2026 09:27

Corriere dello Sport sicuro: "Il patto con i senatori dietro il no di Gosens al Nottingham"

04 febbraio 2026 09:47

Orlando: "Gosens non è più quello di una volta, lontanissimo da quello dello scorso anno"

03 febbraio 2026 22:46

Retroscena Gosens, domenica è stato avvisato che poteva essere ceduto. Poi il calciatore si è opposto

03 febbraio 2026 15:52

Corriere Fiorentino rivela: "La Fiorentina aveva ceduto Gosens. Lui ha detto no, è voluto restare"

03 febbraio 2026 10:43

Gosens rifiuta il Nottingham, non vuole lasciare la Fiorentina e ha deciso di restare a Firenze

01 febbraio 2026 22:42

Fiorentina apre alla cessione di Gosens al Nottingham ma sarà il giocatore a decidere se accettare

01 febbraio 2026 19:47

Di Marzio: “Il Nottingham Forest al lavoro per Gosens. Contatti in questi minuti con la Fiorentina”

01 febbraio 2026 19:16

Pedullà rivela: “La Fiorentina non ritiene incedibile Gosens e valuterà eventuali offerte per lui”

01 febbraio 2026 13:47

La Gazzetta: "Gosens invisibile, Gutierrez ringrazia. Napoli domina e la viola subisce la terza sconfitta"

01 febbraio 2026 11:26

Ambrosini: “Fagioli, Gosens e Dodò hanno aiutato Vanoli a far svoltare la Fiorentina”

21 gennaio 2026 17:34

Gosens rivela: “Contro l’Inter non volevo lasciare il gruppo e seguii su FaceTime il funerale di mia nonna”

20 gennaio 2026 17:34

Pedullà: "Il sogno dell’Atalanta è quello di riportare Gosens a Bergamo. La Fiorentina non lo cede"

15 gennaio 2026 00:31

Pedullà: “Timido sondaggio dell’Atalanta per Gosens. Roma e Juventus su Gudmundsson ma porte chiuse”

13 gennaio 2026 16:38

Gosens recrimina: "Prendiamo spesso gol alla fine, al 90' ci manca cattiveria e furbizia"

11 gennaio 2026 17:58

Gosens: "Oltre due mesi dopo. Finalmente tornato in campo per lottare con i miei compagni"

08 gennaio 2026 19:45

Carnasciali: "Ripartiamo dalle certezze. Gosens è fondamentale per la Viola, ha gol e sostanza"

08 gennaio 2026 14:15

Gosens: "Abbiamo sofferto, ma qualche settimana fa avremmo perso già nel primo tempo"

07 gennaio 2026 23:53

Corriere dello Sport: "Gosens si candida per un posto da titolare contro la Lazio"

06 gennaio 2026 10:21

Probabile formazione Fiorentina: Gosens torna titolare, Piccoli al posto di Kean. Solomon in panchina

04 gennaio 2026 12:19

Corriere dello Sport: "Gosens scalza Ranieri, è in vantaggio per una maglia dal 1' sulla fascia sinistra"

03 gennaio 2026 10:06

Nazione: “A Parma finalmente attesa finita, Gosens è tornato in campo dopo due mesi”

30 dicembre 2025 09:13

Il Corriere dello Sport riporta: "Gosens ritorna da leader, in estate lo voleva l'Atalanta"

29 dicembre 2025 11:46

Nazione sicura: “Gosens si candida per una maglia da titolare contro la Cremonese”

29 dicembre 2025 09:26

Torna Gosens. Corriere dello Sport frena: "Non è ancora al meglio ma smaltito il problema"

27 dicembre 2025 09:13

Convocati Fiorentina: recuperato Gosens. Richardson out per l’intervista non autorizzata

26 dicembre 2025 18:18

Corriere Fiorentino: “Gosens ha ancora dolore. Probabile forfait anche per la partita del 4 gennaio”

24 dicembre 2025 09:30

Gazzetta: “Gosens ancora out, in dubbio anche per la Cremonese. Probabile forfait anche di Fazzini”

23 dicembre 2025 09:41

Rifinitura Fiorentina: slitta ancora il rientro di Fazzini e Gosens, saranno assenti anche domani

17 dicembre 2025 11:19

Repubblica svela: "L'Atalanta di Palladino potrebbe farsi avanti per Gosens"

17 dicembre 2025 11:13

Nazione: “Gosens e Fazzini ancora out in Conference. Puntano a rientrare domenica”

16 dicembre 2025 08:49

Nazione: “Vanoli non può più rimandare una virata tattica: Gosens e Fazzini decisivi per cambiare”

15 dicembre 2025 09:40

Nazione: “Fazzini e Fagioli ci saranno. Gosens ancora out per il Verona. Solo crampi per Kean”

13 dicembre 2025 08:31

Nazione: “Turnover Fiorentina, incognita sulla difesa a 4. Gosens e Fazzini lavorano ancora a parte”

10 dicembre 2025 09:35

Fratini diretto: “Darei via Dodò, Gosens, De Gea e Fagioli e tutti quelli che non hanno più voglia”

09 dicembre 2025 18:53

Corriere dello Sport: "Vanoli vuole recuperare Fazzini e Gosens per la Conference"

08 dicembre 2025 09:59

Nazione: “Giornata grigia ieri al Viola Park. Gosens migliore, ora si valuta la difesa a 4”

08 dicembre 2025 09:40

Gosens sempre più leader: discorso motivazionale ai compagni prima della delicata sfida col Sassuolo

06 dicembre 2025 14:36

Gosens resta vicino ai compagni: Non convocato ma parte col gruppo per dare sostegno e motivazione

05 dicembre 2025 22:32

Nazione: "Gosens out, Fortini rischia il forfait perché è alle prese con l'influenza"

05 dicembre 2025 09:38

Gosens ancora fuori, non si è allenato con il resto del gruppo fino ad oggi

04 dicembre 2025 20:07

Corriere Fiorentino svela: “Dubbio Gosens, è guarito ma si allena a parte. Sabato va in panchina?”

04 dicembre 2025 08:30

Nazione: “Fazzini out, Gosens è stato recuperato. Comuzzo pronto per rientrare”

04 dicembre 2025 08:29

Nazione: “Doppia catena con quattro esterni, 4-2-3-1 modificabile in 4-4-2, Gosens e Fortini uomini chiave”

04 dicembre 2025 08:25

Nazione: “Tornano le doppie sedute di allenamento al Viola Park. Gosens prossimo al rientro”

02 dicembre 2025 09:46

Convocati Fiorentina: Dodò recuperato per Bergamo, manca Gosens e si rivede Kouamé

29 novembre 2025 17:35

Gazzetta: “Dodò e Gosens? Il recupero è previsto per la gara contro il Sassuolo”

27 novembre 2025 08:47

Gosens scalda i motori e intravede il ritorno in campo, il tedesco su IG: "Il profumo più buono"

26 novembre 2025 21:24

Report medico Fiorentina: "Dodò sta rispondendo bene, contiamo che sarà a disposizione di Vanoli tra qualche giorno"

26 novembre 2025 13:30

Rifinitura Fiorentina: assenti Dodò, Piccoli e Gosens. Kouame e Sabiri si allenano in gruppo

26 novembre 2025 11:30

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