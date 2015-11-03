Notizie Gosens Fiorentina

Nazione svela: “Gosens? Futuro incerto. Balbo? Andrà a giocare. Arriverà un acquisto a sinistra”
20 maggio 2026 08:52
Gosens parla da leader e non si nasconde: "Una vittoria che non cancella un anno difficile"
17 maggio 2026 20:54
Il Tirreno: "Dodò viene valutato 20 milioni, 15 Fortini. Gosens? Può tornare all'Atalanta"
07 maggio 2026 10:22
Nazione: “Gosens e Parisi recuperati, emergenza in attacco per Vanoli: Gudmundsson ancora falso nove”
04 maggio 2026 11:33
Nazione: “Gosens recuperato, filtra ottimismo per Piccoli. Kean? Sta accelerando ma difficilmente sarà disponibile”
30 aprile 2026 08:55
Corriere dello Sport rivela: "Parisi e Gosens verso il recupero: obiettivo esserci con la Roma"
29 aprile 2026 09:41
Gosens rientra. Corriere dello Sport: "Il guaio alla coscia è risultato meno grave del previsto"
28 aprile 2026 09:53
Nazione: “Gosens resterà alla Fiorentina come uomo spogliatoio. Non potrà più essere un titolare”
28 aprile 2026 09:28
Nazione: “Gosens presente contro la Roma, gestito da Vanoli per il Sassuolo, lui ci sarebbe voluto essere”
28 aprile 2026 09:01
Nazione svela: “Nessuna lesione per Gosens ma domenica resterà a riposo”
24 aprile 2026 09:53
Sentite Gosens: "Il Colonia mi piace molto come squadra, attrarrebbe qualsiasi calciatore di livello"
22 aprile 2026 14:41
Nazione: “Ennesimo stop per Gosens, Fiorentina senza pace. Oggi accertamenti, forfait con il Sassuolo”
22 aprile 2026 09:28
Corriere Fiorentino: “Gosens ha ancora più di un problema: stringerà i denti pur di esserci oggi”
20 aprile 2026 09:01
Corriere Fiorentino: “Da valutare la tendinite che continua a limitare Gosens. In caso di forfait, pronto Balbo”
18 aprile 2026 09:57
Corriere dello Sport: "Futuro Gosens? Tutto da scrivere. A fine anno parlerà con la Fiorentina"
14 aprile 2026 09:48
Gosens abbraccia Vanoli ed esclama "Mamma mia". Ha segnato il gol più pesante della stagione
14 aprile 2026 09:45
Corriere Fiorentino su Gosens: “Il divario con la scorsa stagione è tangibile: uno dei principali rimpianti”
14 aprile 2026 09:29
Gosens: "Vittoria meritata. Sostituzione? Volevo restare in campo, ma faccio i complimenti a Balbo"
13 aprile 2026 23:30
Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa
13 aprile 2026 22:48
Gazzetta: "Gosens potrebbe non essere più incedibile per la Fiorentina"
11 aprile 2026 09:29
Gosens: "Se vinciamo a Verona sarebbe importante per la salvezza. I tifosi ci hanno dimostrato affetto"
28 marzo 2026 20:19
Gosens positivo nel day-after di Fiorentina-Inter: "Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!"
23 marzo 2026 20:51
Gosens scherza con Pongracic: "Ho già visto tanto, ma lui che segna da centrocampo mi mancava"
20 marzo 2026 12:08
Nazione: “La Fiorentina ha recuperato a tempo di record Gosens dopo il trauma toracico di lunedì”
19 marzo 2026 09:03
Rifinitura Fiorentina: Gosens c'è e si allena con il gruppo. Recuperato anche Fortini
18 marzo 2026 11:59
Nazione: “Ieri Gosens assente per trauma toracico, in dubbio la presenza con il Rakow. Nel mirino l’Inter”
18 marzo 2026 09:23
Gosens oggi si è sottoposto a terapie al torace. Verso l'esclusione col Rakow.
17 marzo 2026 18:21
Gosens: "La gara di Conference ci ha dato entusiasmo e siamo pronti, finalmente mi sento bene fisicamente"
16 marzo 2026 20:15
Corriere dello Sport svela: "Gosens torna titolare a sinistra dopo più di un mese"
08 marzo 2026 10:30
Nazione: “Torna la difesa a 4. Gosens titolare a sinistra. Ballottaggio Ndour-Brescianini”
08 marzo 2026 10:12
Nazione: “Gosens? C’è chi ha la memoria corta. In estate la priorità della Fiorentina era respingere le offerte”
07 marzo 2026 09:45
Nazione svela: “Gosens, con tanto di maschera sul volto, prenderà il posto dello squalificato Parisi”
05 marzo 2026 09:01
Gosens pronto per il Parma. Giocherà con la maschera protettiva al volto.
04 marzo 2026 16:50
Repubblica: "Gosens a disposizione contro l'Udinese. Ipotesi mascherina al volto per il tedesco".
28 febbraio 2026 16:16
Nazione: “Gosens disponibile per l’Udinese? Probabilmente sì a meno di riposo precauzionale”
28 febbraio 2026 09:48
Per Gosens duplice frattura composta a carico del seno mascellare. Potrà giocare con la protezione
27 febbraio 2026 16:08
Infortuni, la Fiorentina spiega: "Solomon problema muscolare, Gosens ha subito un trauma facciale"
26 febbraio 2026 22:00
Cavalletto? Sì, ma ieri nel secondo tempo l’allenatore è stato anche Gosens
24 febbraio 2026 10:37
Nazione: “Parisi ha sofferto la concorrenza di Gosens ma ha ribaltato le gerarchie”
23 febbraio 2026 09:30
Gosens dopo lo Jagiellonia: "Il freddo? Sono tedesco ci sono abituato. Bravi Fazzini e Mandragora"
20 febbraio 2026 12:21
Gosens celebra la partita di Lezzerini su instagram: "Clean sheet per un grande uomo! Meritato"
20 febbraio 2026 00:37
Gosens si racconta: “Che gioia il primo contratto da professionista. Ringrazio molto la mia famiglia per i sacrifici”
16 febbraio 2026 16:49
Nazione svela: “Gosens torna in campo dal 1’. Il terzino ha recuperato brillantezza”
14 febbraio 2026 09:40
Corriere dello Sport: “Gosens sta bene e vuole partire titolare. Ma dovrà convincere Vanoli”
13 febbraio 2026 10:39
Radiobruno rivela: "Gudmundsson proverà ad essere essere convocato, su Gosens ancora dubbi"
12 febbraio 2026 15:37
Corriere dello Sport sicuro: "Gosens torna titolare contro il Como. Può essere fondamentale"
12 febbraio 2026 09:21
Corriere dello Sport: "Difesa? Dipende tutto da Gosens. L'alternativa è Parisi terzino sinistro"
11 febbraio 2026 09:22
Nazione: “Riposo precauzionale per Gosens contro il Torino. Contro il Como tornerà titolare”
11 febbraio 2026 08:39
Nazione: “Gosens sull’esterno, Fagioli in regia. Brescianini con Mandragora. Kean titolare”
07 febbraio 2026 10:32
Corriere dello Sport: "Né Gosens né Parisi sono al meglio. Vanolì decidera oggi"
06 febbraio 2026 09:47
Nazione: “Tutti a cena, l’idea è di Gosens ma il conto è stato pagato dai nuovi acquisti. C’è un patto”
05 febbraio 2026 09:27
Corriere dello Sport sicuro: "Il patto con i senatori dietro il no di Gosens al Nottingham"
04 febbraio 2026 09:47
Orlando: "Gosens non è più quello di una volta, lontanissimo da quello dello scorso anno"
03 febbraio 2026 22:46
Retroscena Gosens, domenica è stato avvisato che poteva essere ceduto. Poi il calciatore si è opposto
03 febbraio 2026 15:52
Corriere Fiorentino rivela: "La Fiorentina aveva ceduto Gosens. Lui ha detto no, è voluto restare"
03 febbraio 2026 10:43
Gosens rifiuta il Nottingham, non vuole lasciare la Fiorentina e ha deciso di restare a Firenze
01 febbraio 2026 22:42
Fiorentina apre alla cessione di Gosens al Nottingham ma sarà il giocatore a decidere se accettare
01 febbraio 2026 19:47
Di Marzio: “Il Nottingham Forest al lavoro per Gosens. Contatti in questi minuti con la Fiorentina”
01 febbraio 2026 19:16
Pedullà rivela: “La Fiorentina non ritiene incedibile Gosens e valuterà eventuali offerte per lui”
01 febbraio 2026 13:47
La Gazzetta: "Gosens invisibile, Gutierrez ringrazia. Napoli domina e la viola subisce la terza sconfitta"
01 febbraio 2026 11:26
Ambrosini: “Fagioli, Gosens e Dodò hanno aiutato Vanoli a far svoltare la Fiorentina”
21 gennaio 2026 17:34
Gosens rivela: “Contro l’Inter non volevo lasciare il gruppo e seguii su FaceTime il funerale di mia nonna”
20 gennaio 2026 17:34
Pedullà: "Il sogno dell’Atalanta è quello di riportare Gosens a Bergamo. La Fiorentina non lo cede"
15 gennaio 2026 00:31
Pedullà: “Timido sondaggio dell’Atalanta per Gosens. Roma e Juventus su Gudmundsson ma porte chiuse”
13 gennaio 2026 16:38
Gosens recrimina: "Prendiamo spesso gol alla fine, al 90' ci manca cattiveria e furbizia"
11 gennaio 2026 17:58
Gosens: "Oltre due mesi dopo. Finalmente tornato in campo per lottare con i miei compagni"
08 gennaio 2026 19:45
Carnasciali: "Ripartiamo dalle certezze. Gosens è fondamentale per la Viola, ha gol e sostanza"
08 gennaio 2026 14:15
Gosens: "Abbiamo sofferto, ma qualche settimana fa avremmo perso già nel primo tempo"
07 gennaio 2026 23:53
Corriere dello Sport: "Gosens si candida per un posto da titolare contro la Lazio"
06 gennaio 2026 10:21
Probabile formazione Fiorentina: Gosens torna titolare, Piccoli al posto di Kean. Solomon in panchina
04 gennaio 2026 12:19
Corriere dello Sport: "Gosens scalza Ranieri, è in vantaggio per una maglia dal 1' sulla fascia sinistra"
03 gennaio 2026 10:06
Nazione: “A Parma finalmente attesa finita, Gosens è tornato in campo dopo due mesi”
30 dicembre 2025 09:13
Il Corriere dello Sport riporta: "Gosens ritorna da leader, in estate lo voleva l'Atalanta"
29 dicembre 2025 11:46
Nazione sicura: “Gosens si candida per una maglia da titolare contro la Cremonese”
29 dicembre 2025 09:26
Torna Gosens. Corriere dello Sport frena: "Non è ancora al meglio ma smaltito il problema"
27 dicembre 2025 09:13
Convocati Fiorentina: recuperato Gosens. Richardson out per l’intervista non autorizzata
26 dicembre 2025 18:18
Corriere Fiorentino: “Gosens ha ancora dolore. Probabile forfait anche per la partita del 4 gennaio”
24 dicembre 2025 09:30
Gazzetta: “Gosens ancora out, in dubbio anche per la Cremonese. Probabile forfait anche di Fazzini”
23 dicembre 2025 09:41
Rifinitura Fiorentina: slitta ancora il rientro di Fazzini e Gosens, saranno assenti anche domani
17 dicembre 2025 11:19
Repubblica svela: "L'Atalanta di Palladino potrebbe farsi avanti per Gosens"
17 dicembre 2025 11:13
Nazione: “Gosens e Fazzini ancora out in Conference. Puntano a rientrare domenica”
16 dicembre 2025 08:49
Nazione: “Vanoli non può più rimandare una virata tattica: Gosens e Fazzini decisivi per cambiare”
15 dicembre 2025 09:40
Nazione: “Fazzini e Fagioli ci saranno. Gosens ancora out per il Verona. Solo crampi per Kean”
13 dicembre 2025 08:31
Nazione: “Turnover Fiorentina, incognita sulla difesa a 4. Gosens e Fazzini lavorano ancora a parte”
10 dicembre 2025 09:35
Fratini diretto: “Darei via Dodò, Gosens, De Gea e Fagioli e tutti quelli che non hanno più voglia”
09 dicembre 2025 18:53
Corriere dello Sport: "Vanoli vuole recuperare Fazzini e Gosens per la Conference"
08 dicembre 2025 09:59
Nazione: “Giornata grigia ieri al Viola Park. Gosens migliore, ora si valuta la difesa a 4”
08 dicembre 2025 09:40
Gosens sempre più leader: discorso motivazionale ai compagni prima della delicata sfida col Sassuolo
06 dicembre 2025 14:36
Gosens resta vicino ai compagni: Non convocato ma parte col gruppo per dare sostegno e motivazione
05 dicembre 2025 22:32
Nazione: "Gosens out, Fortini rischia il forfait perché è alle prese con l'influenza"
05 dicembre 2025 09:38
Gosens ancora fuori, non si è allenato con il resto del gruppo fino ad oggi
04 dicembre 2025 20:07
Corriere Fiorentino svela: “Dubbio Gosens, è guarito ma si allena a parte. Sabato va in panchina?”
04 dicembre 2025 08:30
Nazione: “Fazzini out, Gosens è stato recuperato. Comuzzo pronto per rientrare”
04 dicembre 2025 08:29
Nazione: “Doppia catena con quattro esterni, 4-2-3-1 modificabile in 4-4-2, Gosens e Fortini uomini chiave”
04 dicembre 2025 08:25
Nazione: “Tornano le doppie sedute di allenamento al Viola Park. Gosens prossimo al rientro”
02 dicembre 2025 09:46
Convocati Fiorentina: Dodò recuperato per Bergamo, manca Gosens e si rivede Kouamé
29 novembre 2025 17:35
Gazzetta: “Dodò e Gosens? Il recupero è previsto per la gara contro il Sassuolo”
27 novembre 2025 08:47
Gosens scalda i motori e intravede il ritorno in campo, il tedesco su IG: "Il profumo più buono"
26 novembre 2025 21:24
Report medico Fiorentina: "Dodò sta rispondendo bene, contiamo che sarà a disposizione di Vanoli tra qualche giorno"
26 novembre 2025 13:30
Rifinitura Fiorentina: assenti Dodò, Piccoli e Gosens. Kouame e Sabiri si allenano in gruppo
26 novembre 2025 11:30
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