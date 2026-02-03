3 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Orlando: “Gosens non è più quello di una volta, lontanissimo da quello dello scorso anno”

Redazione

3 Febbraio · 22:46

FiorentinaGosensMassimo OrlandoVanoli

L’ex viola torna sulla sconfitta col Napoli puntando il dito su atteggiamento e scelte di Vanoli e sul rendimento negativo di alcuni big

L’ex calciatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ai microfoni di Toscana TV è tornato sulla battuta d’arresto dei viola contro il Napoli, soffermandosi sulla prestazione generale e su alcuni singoli della rosa di Vanoli.

La Fiorentina ha subito due gol evitabili, è un grande rammarico. La prima rete incassata ha permesso al Napoli di essere dominante aprendo uno scenario completamente diverso. Nella ripresa si è preso ancora subito il secondo gol, come col Cagliari… vero che poi si è avuta una bella reazione, trovando il gol del 2-1 e qualche altra occasione, col Napoli più basso e impaurito, ma resta il fatto che la Fiorentina poi perde, se subisci due gol quasi sempre esci sconfitto. E dire che partita era molto più equilibrata di quella che poi è venuta fuori. Il Napoli era stanco, deluso, con tantissime assenze, con l’ambiente un po’ in subbuglio”.

L’analisi dell’ex viola si concentra poi su alcuni protagonisti della gara e sui limiti di alcuni elementi della rosa.
Non vorrei mai parlare male di un giocatore, ma Gosens con la sua esperienza non può mandare Gutierrez sul sinistro a calciare. Non è il Gosens di una volta, quello di quest’anno non è neanche paragonabile a quello della scorsa stagione. Le partite migliori della Fiorentina sono arrivate contro chi ti lasciare giocare, se invece Fagioli viene marcato a uomo è un problema, non si costruisce quasi mai nulla”.

Infine, Orlando commenta alcune scelte tattiche di Vanoli, soffermandosi sulla gestione dei centrocampisti e degli attaccanti.
Piccoli si sacrifica tanto ed è molto meno primadonna di Kean. Fabbian e Brescianini insieme? Giusto, li hai comprati apposta, e devono giocare, altrimenti potevamo star senza. Sono due giocatori importanti. Non avrei mai tolto Solomon dopo il gol, il primo tempo non era andato granché come tutti gli altri, ma ha caratteristiche che nel finale ci sarebbero servite, con due punte, perché salta l’uomo e crossa”.

